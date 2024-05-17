Фэнтези
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Как спасти сезон в фэнтези АПЛ? Кого брать на последний тур

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Главное перед 38-м туром АПЛ для фэнтези: разбираем все игры последнего дня сезона.

«️Арсенал» – «Эвертон»

Команда Микеля Артеты в отличной форме: пять побед подряд в АПЛ, лишь в одной игре пропустили. «Эвертон» тоже в порядке, после поражения от «Челси» 0:6 четыре победы и ничья, пропустили тоже только в одном матче. Но все эти четыре победы у ливерпульцев дома. В последних двух играх на «Эмирейтс» «Арсенал» отгрузил «Эвертону» девять мячей. «Арсенал» выигрывает в последнем туре 12 сезонов подряд, сейчас тоже это необходимо, чтобы до последнего претендовать на чемпионство. Вдруг осечка «Сити»!

Лучшие варианты: Кай Хавертц четыре тура подряд делает результативное действие – три гола и два ассиста, в трех из четырех матчей провел 90 минут. Леандро Троссард вытеснил из основы Габриэля Мартинелли и уже шесть матчей подряд выходит в старте. В последних четырех играх – три гола. Любой из защитников «Арсенала» тоже может быть полезен, чуть активнее в последних играх Бен Уайт и Такехиро Томиясу. Дуайт Макнил – за последние четыре тура лучший в «Эвертоне» по созданным шансам (12) и один из лучших по ударам (8).

Стоит задуматься: над капитаном Хавертцом, «Арсенал» явно будет мотивирован, а «Эвертон» уже решил все свои задачи.

«️Брентфорд» – «Ньюкасл»

После череды поражений у «Брентфорда» лишь одно в восьми матчах. При определенных раскладах могут закончить сезон на 15-м месте. «Ньюкасл» весь сезон мучают травмы, но команда все равно в борьбе за еврокубковые места.

Лучшие варианты: Александер Исак – за последние четыре тура среди нападающих второй по касаниям в штрафной (26), третий по созданным шансам (5), третий по xG – 3,48, третий по ударам (13) и четвертый по явным голевым моментам (7). В «Брентфорде» за этот же отрезок лучший Бриан Мбемо – восемь ударов, семь созданных шансов и 26 касаний в штрафной.

Стоит задуматься: специально не стоит тратить трансфер на защитников, но если у вас, например, уже есть Дэн Берн, можно и оставить.

«️Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» сдулся под конец сезона, даже в атаке все плохо: четыре гола за последние шесть туров – это худший показатель в лиге, травмы дают о себе знать. У команды Эрика тен Хага тоже беда с травмами, особенно в центре защиты – в последнем матче там выходили опорник Каземиро и 36-летний Джонни Эванс.

Лучшие варианты: Алехандро Гарначо среди полузащитников за прошлые четыре тура лучший по касаниям в штрафной (42) и второй по ударам (16). Железный Бруну Фернандеш.

Стоит задуматься: у «Брайтона» получил травму капитан Льюис Данк – это явно скажется на обороне команды.

«️Бернли» – «Ноттингем Форест»

У обеих команд лишь по одной победе в последних шести матчах. Команда Венсана Компани точно вылетает из АПЛ, а «Форест» лишь чудо помешает не остаться.

Лучшие варианты: Каллум Хадсон-Одои – три гола в последних двух матчах, по продвинутой статистике тоже хорош. Крис Вуд наравне с Николасом Джексоном и Эрлингом Холандам лучший по явным голевым моментам (8) за последние четыре тура. В «Бернли» выделяется Якоб Бруун Ларсен, но его меняют в каждом матче и порой довольно рано, не провел ни одного полной игры.

Стоит задуматься: о покупке Хадсона-Одои, где как не в последнем туре рисковать.

«️Челси» – «Борнмут»

«Челси» проводит отличную концовку сезона – в последних четырех матчах четыре победы, а в четырех прошлых домашних играх забили 17 мячей. «Борнмут» чуть забуксовал.

Лучшие варианты: безусловно, Коул Палмер, у Николаса Джексона четыре гола в четырех последних играх. Можно попробовать кого-то из пары Мало Гюсто / Марк Кукурелья активны в атаке, к тому же «Челси» не пропускал в последних трех домашних играх. У «Борнмута» тухловата атака, лучший по ударам (9) за последние четыре тура – защитник Ллойд Келли.

Стоит задуматься: для любителей острых ощущений можно присмотреться к Кристоферу Нкунку, составы знать будем, а ему прогнозируют старт.

«️Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»

За последние шесть туров у команды Оливера Гласнера пять побед и ничья – отличный результат, с игрой все хорошо. «Астон Вилла» впервые с 1983-го сыграет в Лиге чемпионов – эта задача уже решена. Ждем результативный матч.

Лучшие варианты: Жан-Филипп Матета, Эберечи Эзе и Майкл Олисе. У последнего три гола и ассист в последних двух матчах, еще Олисе лучший в команде за четыре тура по ударам (14), созданным шансам (8) и касаниям в штрафной (16). Олли Уоткинс – 32 результативных действия в АПЛ, столько же у Эрлинга Холанда и Коула Палмера.

Стоит задуматься: над Олисе как романтическим выбором капитана, уж очень хорош «Пэлас» в последних играх, особенно дома.

«️Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» выдохся в концовке, но на последний матч Юрген Клопп должен быть очень заряжен, тем более игра на «Энфилде». У «Вулверхэмптона» четыре поражения в последних пяти матчах, явно доигрывают.

Лучшие варианты: Трент Александер-Арнолд, Мохамед Салах и Коди Гакпо. Пара из этой тройки обязательно должна быть, визуально в последних играх больше нравится Гакпо.

Стоит задуматься: вряд ли нужно капитанить Салаха, у него лишь один гол в последних шести играх.

«️Лутон» – «Фулхэм»

«Лутон» в целом по сезону оставил приятное впечатление, но не вылететь он могут, только если забьют «Фулхэму» 10+ мячей, а «Бернли» разгромит «Форест». Соперник, по сути, просто доигрывает сезон.

Лучшие варианты: Карлтон Моррис, у него пенальти плюс полные матчи. Родриго Муниз – лучший по ударам в «Фулхэме»

Стоит задуматься: вряд ли у вас есть игроки этих команд и покупать их не стоит, если вы конечно не верите в то, что «Лутон» забьет 10+ голов.

«️Манчестер Сити» – «Вест Хэм»

«Сити» может впервые в истории выиграть четыре титула АПЛ подряд, для этого нужно просто обыграть дома команду Дэвида Мойеса. «Сити» лучший по голам (93) в сезоне, а «Вест Хэм» пропустил в гостях 43 мяча, больше только «Лутон» и «Шеффилд».

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд – главный капитан на тур. Филип Фоден, Кевин де Брюйне, если в старте (все составы будем знать), и Йошко Гвардиол.

Стоит задуматься: сможет ли «Вест Хэм» сотворить чудо и отобрать очки у грозного соперника?

«️Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»

«Шеффилд» – абсолютно худшая команда лиги, меньше всех забили (35), больше всех пропустили (101). У «Тоттенхэма» пять поражений в последних шести играх, но и соперники были сильные. Команда Энджа Постекоглу здорово смотрелась по сезону, но на концовку сил не хватило.

Лучшие варианты: Из атаки Сон Хын Мин и Бреннан Джонсон, из защиты – Педро Порро и Кристиан Ромеро.

Стоит задуматься: делать ли капитаном Сона, соперник самый слабый, но форма корейца далека от лучшей.

Дедлайн на 38-й тур – в 18:00 мск в воскресенье, 19 мая. В одно время стартуют все матчи.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill, Richard Heathcote, Matt McNulty

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