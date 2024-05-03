Фэнтези
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Как воспользоваться «Спартаком»? А кто должен быть капитаном? Кого брать в фэнтези РПЛ

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Разбираем пики на 27-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Пари НН» vs «Спартак» – кого брать у москвичей?

В игроков «Спартака» непросто попасть. А хозяев могла встряхнуть смена тренера.

Phantom of Opera, 42-е место общего зачета

Александр – игрок клуба Ice Planet, выступающего в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ. Серебряный призер фэнтези чемпионата Франции (сезон-2017/18), чемпионата Германии (сезон-2018/19) и группового этапа Лиги Европы (сезон-2018/19) .

– Брать игроков «Спартака» я перестал. И только поднимаюсь, не шутка. А если еще серьезнее, только защиту я бы рассматривал, потому что в атаке чистый рандом по заносу. Александр Максименко, Даниил Хлусевич (надеюсь, в этот раз он не дисквалифицирован), либо Алексис Дуарте. «Нижний»? Не верю в них вообще. Если только Николая Калинского под пенальти.

Борода Виталий, 95-е место общего зачета

Виталий играет в составе h2h-клуба Сборная Фантазевича, лидирующего в Дивизионе 2 командного фэнтези РПЛ. Автор телеграм-канала «Бородатый Российский Фэнтези».

– Брать надо, но только «Спартак». Оба клуба после смены тренера, но если от Гильермо Абаскаля «Спартак» уже отошел, то в «Пари НН», по ощущениям, после Сергея Юрана выжженная земля. Из «Спартака» бы присмотрелся к Манфреду Угальде и Даниилу Хлусевичу, форвард пропустил матч в Кубке и точно будет в основе, защитник очень перспективно подключается в атаку.

Drummer14, 631-е место общего зачета

Станислав выступает за h2h-клуб Moneyball, которые ведет борьбу за победу в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ.

– В составе гостей первый пик – Александр Соболев, второй – Даниил Хлусевич. Хесус Медина, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Угальде – угадать даже не то, кто из них забьет, а кто будет в старте – задача нелегкая. Потому я бы ограничился одним игроком «Спартака».

«Оренбург» vs «Крылья Советов». На каких игроков делать ставку в матче открытия тура?

«Оренбургу», кажется, очки нужнее. Но «Крылья» выглядят солиднее.

Phantom of Opera: Матиас Перес – мастхэв, Амар Рахманович – по желанию, хотя Бенхамин Гарре отожмет у него пенальти. Да и все на этом. Если еще кто-то был, можно не убирать.

Борода Виталий: Игра 50 на 50. Хозяевам нужнее, но и «Крылья» стремятся наверх. Можно не брать никого, а можно тех и тех. Я хочу взять Гарре, он восстановился и волшебно вышел на замену с «Краснодаром», должен быть в основе.

Drummer14: В этом матче я ставлю на «Оренбург». Логика подсказывает играть через вратаря/защитника (Николай Сысуев/Лео Гогличидзе) плюс Брайана Мансилью. По статистическим показателям матч, вполне вероятно, будет низовой, возможна минимальная победа хозяев или нулевая ничья, поэтому можно сыграть через вратаря и защитника «Оренбурга».

Кого делать капитаном?

Константин Тюкавин, Джон Кордоба – основные варианты. А может рискнуть с Матео Кассьеррой?

Phantom of Opera: Я капитанил последние два тура Кордобу – и продолжу. В целом Тюкавин и Кассьерра близки к нему. Тут уж как карта ляжет. Но «Зенит» забивать стал совсем уж мало. Хотя это может привести и к прорыву в ближайшем туре.

Борода Виталий: «Краснодар» как будто не хочет быть чемпионом, я бы выбирал между «Динамо» и «Зенитом». Но если в «Динамо» понятен главный вариант (Тюкавин), в «Зените» посоветовал бы Вендела, так как не уверен, что Кассьерра с его весенними 1+2 будет в основе.

Drummer14: Самые очевидные – действительно Джон Кордоба, Константин Тюкавин и Матео Кассьерра. Варианты против поля – Максим Глушенков и Федор Чалов. Если выбирать одного, я ставлю на Джона Кордобу

Дедлайн 27-го тура – 4 мая (суббота) в 17:00. Тур откроет матч «Оренбург» – «Крылья Советов»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович

logoФедор Чалов
logoБрайан Мансилья
logoДаниил Хлусевич
logoКонстантин Тюкавин
logoМатео Кассьерра
logoДжон Кордоба
logoДинамо Москва
logoМатиас Перес II
logoСборная Колумбии по футболу
logoЛео Гогличидзе
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