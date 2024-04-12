Как нажиться на злом «Ливерпуле» и не пострадать от ротации Пепа? Кого брать в фэнтези АПЛ
Тур между зарубами в еврокубках.
Главное перед 33-м туром АПЛ для фэнтези: разбираем все игры.
«️Ньюкасл» – «Тоттенхэм»
«Ньюкасл» обескровлен травмами, особенно в обороне, но даже с таким составом в прошлом туре в гостях против «Фулхэма» сыграли на ноль. «Тоттенхэм» не без проблем победил «Ноттингем Форест», но матч мог пойти и по-другому сценарию. Можно ждать веселой игры.
Лучшие варианты: Энтони Гордон, Александер Исак, Сон Хын Мин, главные игроки атаки из обеих команд.
Игрок на один тур: Бреннан Джонсон, составы знать будем, поэтому можно смело брать Джонсона, если верите в «Тоттенхэм», он второй в команде после Сона по многим атакующим показателям. Но будьте осторожны, «Тоттенхэм» пропускает следующий тур, а в 35-м и 37-м сыграет по два матча.
Стоит задуматься: нужна ли оборона, потому что «Ньюкасл» забивал в каждой домашней игре, а «Тоттенхэм» третий в лиге по голам в гостях (31).
«️Брентфорд» – «Шеффилд Юнайтед»
«Брентфорд» не может победить уже девять матчей, в этом туре соперник подходящий для завершения неудачной серии. «Шеффилд» здорово сыграл в прошлом туре против «Челси», был лучше по ударам и ожидаемым голам, заслужил ничью.
Лучшие варианты: Айвен Тоуни неожиданно в прошлом туре впервые в сезоне оказался в запасе, спишем это на отдых. Бриан Мбемо совсем недавно восстановился от повреждения и уже забил в предыдущем туре. Кристоффер Айер / Матиас Йоргенсен / Серхио Регилон – все они активны в атаке. У «Брентфорда» дальше двойных туров нет, но календарь отличный: «Лутон» и «Эвертон». Густаво Хамер лучший в «Шеффилде» за последние четыре тура по ударам (9) и созданным шансам (7). Бен Бреретон чуть скромнее, но тоже неплох. Если вдруг нужен защитник, самый активный впереди – Джейден Богл. В следующем туре у «Шеффилда» два матча, против «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».
Игрок на один тур: того же Мбемо можно взять именно под этот тур, если планируете в следующем задействовать игроков только с двумя матчами.
Стоит задуматься: у обеих команд много проблем в обороне, но есть атакующие защитники.
«️Бернли» – «Брайтон»
«️Бернли» вместе с «Эвертоном» меньше всех забивают в домашних играх – 16 мячей. «Брайтон» за последние шесть туров худший по xG – 3,88. В этом матче можно попробовать поймать сухарь.
Лучшие варианты: Жоао Педро только восстановился от повреждения и сразу впечатляет в атаке, за 117 минут нанес шесть ударов, до травмы исполнял пенальти. Есть надежный Паскаль Гросс. Из обороны лучший Льюис Данк. А Якоб Бруун Ларсен и Вильзон Одобер лучшие в атаке «Бернли», но первого часто меняют довольно рано. Из обороны – Витиньо, однако он неожиданно в прошлом туре вышел лишь на замену.
Игрок на один тур: Гросс, Педро, Данк – все они очень пригодятся в этом туре, а в следующем нет, там матч с «Манчестер Сити».
Стоит задуматься: у «Бернли» будет отсутствовать из-за дисквалификации основной центральный защитник Дара О`Ши – это может сказаться на качестве обороны.
«️Манчестер Сити» – «Лутон»
«Сити» забил в домашних матчах 38 мячей за 16 игр, больше только у «Арсенала» (43), а «Лутон» пропустил больше всех именно в выездных играх – 38 голов.
Лучшие варианты: Хулиан Альварес с «Реалом» сыграл лишь три минуты и по такой простой логике должен быть в основе против «Лутона» (хотя такая логика у Пепа срабатывает не всегда). За последние четыре тура он лучший в «Сити» по ударам – 13 и явным голевым моментам – четыре.
Игрок на один тур: Жереми Доку – для тех, кто любит риск.
Стоит задуматься: нужно ли вообще брать игроков «Сити» с учетом непредсказуемой ротации перед ответным матчем против «Реала» в Лиге чемпионов.
«️Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»
«Форест» дома играет неплохо, забивал в 13 из 16 матчей, а вот «Вулверхэмптон» в трех из шести последних гостевых игр на нуле.
Лучшие варианты: Крис Вуд забивает четыре матча подряд, а всего у него уже 12 голов в сезоне, серьезный результат. Пабло Сарабия в последних двух играх – гол и ассист, лучший за этот отрезок по ударам.
Игрок на один тур: такого здесь нет.
Стоит задуматься: Хван Хи Чхан уже приступил к полноценным тренировкам и должен пригодится в двойном для «Вулверхэмптона» 34-м туре против «Арсенала» и «Борнмута». Оставьте место для его потенциальной покупки.
«️Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»
Команда Андони Ираолы выиграла три домашних матча подряд, а вот «Юнайтед» за последние шесть туров худший по допущенным моментам у своих ворот xGC – 14,92.
Лучшие варианты: Доминик Соланке и Энтойн Семеньо, первый надежнее и стабильнее, у второго чуть больше ударов и гораздо меньше владение. Бруну Фернандеш – четыре результативных действия в последних четырех матчах, за этот же отрезок лучший в команде по ударам (15) и созданным шансам (13). Алехандро Гарначо тоже хорош, среди всех полузащитников за четыре прошлых тура четвертый по касаниям в штрафной (29).
Игрок на один тур: вряд ли нужен из этого матча.
Стоит задуматься: в первом круге на «Олд Траффорд» выиграл «Борнмут», причем 3:0. Ждем реванш?
«️Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
«️Ливерпуль» неожиданно проиграл на своем поле в Лиге Европы (0:3 «Аталанте»), теперь будут отыгрывать на «Кристал Пэлас», который в гостевых играх забил 15 голов, меньше только «Шеффилд» – 13.
Лучшие варианты: Мохамед Салах в ЛЕ отыграл лишь тайм. Луис Диас и Дарвин Нуньес тоже пригодятся. Конор Брэдли отдыхал среди недели. Эберечи Эзе – главный креативщик «Пэлас».
Игрок на один тур: сложно найти здесь такого.
Стоит задуматься: у обеих команд по два матча в 34-м туре, так что стоит сразу задуматься, кого лучше выбрать.
«️Вест Хэм» – «Фулхэм»
В 11 последних домашних играх «Вест Хэм» проиграл всего один раз, но среди недели команда Дэвида Мойеса играла в Лиге Европы против «Байера» и потратила очень много сил – весь матч играла без мяча, это может сказаться. «Фулхэм» лишь раз победил в последних пяти матчах.
Лучшие варианты: Родриго Муниз лучший среди нападающих за последние четыре тура по ударам (18). Мохаммед Кудус – самый бьющий из игроков «Вест Хэма».
Игрок на один тур: специально под этот матч никто не нужен.
Стоит задуматься: тут вполне возможен сухой матч.
«️Арсенал» – «Астон Вилла»
«Арсенал» провел энергозатратный матч в Лиге чемпионов, стоит остерегаться ротации. В трех предыдущих играл в АПЛ «Арсенал» играл на ноль, а вот «Астон Вилла» достаточно много пропускает в последних играх.
Лучшие варианты: Олли Уоткинс в прошлом туре сделал дубль, а в четверг забил и в Лиге конференций. На Букайо Сака очень много фолили игроки «Баварии» – интересно, побережет ли его Микель Артета против «Виллы», матч-то тоже важный, с одним из лидеров сезона. Кай Хавертц в последних матчах хорош.
Игрок на один тур: Леандро Троссард / Габриэл Жезус вышли на замену с «Баварией» и соорудили гол. Если верите в их старт, можно покупать.
Стоит задуматься: даже против весьма атакующей «Виллы» можно рассчитывать на сухой матч «Арсенала».
«️Челси» – «Эвертон»
В предыдущих пяти матчах дома во всех турнирах «Челси» выиграл четырежды, один раз сыграл в ничью, забил 16 мячей и пропустил 11. «Эвертон» не может выиграть в гостях уже восемь матчей в АПЛ.
Лучшие варианты: Коул Палмер, вероятно, один самых популярных капитанов на тур. Доминик Кэлверт-Льюин забивает два матча подряд.
Игрок на один тур: под этот тур отдельный выбор не нужен.
Стоит задуматься: в следующем туре у «Эвертона» две игры – против «Ноттингем Фореста» и «Ливерпуля», нужны ли два игрока?
Дедлайн на 33-й тур – в 14:30 мск в субботу, 13 апреля. Начнем матчем «Ньюкасл» – «Тоттенхэм».
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Justin Setterfield