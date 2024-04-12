Как нажиться на злом «Ливерпуле» и не пострадать от ротации Пепа? Кого брать в фэнтези АПЛ

Тур между зарубами в еврокубках.

Главное перед 33-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры.

«️Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

«Ньюкасл» обескровлен травмами, особенно в обороне, но даже с таким составом в прошлом туре в гостях против «Фулхэма» сыграли на ноль. «Тоттенхэм» не без проблем победил «Ноттингем Форест», но матч мог пойти и по-другому сценарию. Можно ждать веселой игры.

Лучшие варианты: Энтони Гордон, Александер Исак, Сон Хын Мин , главные игроки атаки из обеих команд.

Игрок на один тур : Бреннан Джонсон , составы знать будем, поэтому можно смело брать Джонсона, если верите в «Тоттенхэм», он второй в команде после Сона по многим атакующим показателям. Но будьте осторожны, «Тоттенхэм» пропускает следующий тур, а в 35-м и 37-м сыграет по два матча.

Стоит задуматься : нужна ли оборона, потому что «Ньюкасл» забивал в каждой домашней игре, а «Тоттенхэм» третий в лиге по голам в гостях (31).

«️Брентфорд» – «Шеффилд Юнайтед»

«Брентфорд» не может победить уже девять матчей, в этом туре соперник подходящий для завершения неудачной серии. «Шеффилд» здорово сыграл в прошлом туре против «Челси», был лучше по ударам и ожидаемым голам, заслужил ничью.

Лучшие варианты: Айвен Тоуни неожиданно в прошлом туре впервые в сезоне оказался в запасе, спишем это на отдых. Бриан Мбемо совсем недавно восстановился от повреждения и уже забил в предыдущем туре. Кристоффер Айер / Матиас Йоргенсен / Серхио Регилон – все они активны в атаке. У «Брентфорда» дальше двойных туров нет, но календарь отличный: «Лутон» и «Эвертон». Густаво Хамер лучший в «Шеффилде» за последние четыре тура по ударам (9) и созданным шансам (7). Бен Бреретон чуть скромнее, но тоже неплох. Если вдруг нужен защитник, самый активный впереди – Джейден Богл . В следующем туре у «Шеффилда» два матча, против «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».

Игрок на один тур : того же Мбемо можно взять именно под этот тур, если планируете в следующем задействовать игроков только с двумя матчами.

Стоит задуматься : у обеих команд много проблем в обороне, но есть атакующие защитники.

«️Бернли» – «Брайтон»

«️Бернли» вместе с «Эвертоном» меньше всех забивают в домашних играх – 16 мячей. «Брайтон» за последние шесть туров худший по xG – 3,88. В этом матче можно попробовать поймать сухарь.

Лучшие варианты: Жоао Педро только восстановился от повреждения и сразу впечатляет в атаке, за 117 минут нанес шесть ударов, до травмы исполнял пенальти. Есть надежный Паскаль Гросс . Из обороны лучший Льюис Данк . А Якоб Бруун Ларсен и Вильзон Одобер лучшие в атаке «Бернли», но первого часто меняют довольно рано. Из обороны – Витиньо, однако он неожиданно в прошлом туре вышел лишь на замену.

Игрок на один тур : Гросс, Педро, Данк – все они очень пригодятся в этом туре, а в следующем нет, там матч с «Манчестер Сити».

Стоит задуматься : у «Бернли» будет отсутствовать из-за дисквалификации основной центральный защитник Дара О`Ши – это может сказаться на качестве обороны.

«️Манчестер Сити» – «Лутон»

«Сити» забил в домашних матчах 38 мячей за 16 игр, больше только у «Арсенала» (43), а «Лутон» пропустил больше всех именно в выездных играх – 38 голов.

Лучшие варианты: Хулиан Альварес с «Реалом» сыграл лишь три минуты и по такой простой логике должен быть в основе против «Лутона» (хотя такая логика у Пепа срабатывает не всегда). За последние четыре тура он лучший в «Сити» по ударам – 13 и явным голевым моментам – четыре.

Игрок на один тур : Жереми Доку – для тех, кто любит риск.

Стоит задуматься : нужно ли вообще брать игроков «Сити» с учетом непредсказуемой ротации перед ответным матчем против «Реала» в Лиге чемпионов.

«️Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»

«Форест» дома играет неплохо, забивал в 13 из 16 матчей, а вот «Вулверхэмптон» в трех из шести последних гостевых игр на нуле.

Лучшие варианты: Крис Вуд забивает четыре матча подряд, а всего у него уже 12 голов в сезоне, серьезный результат. Пабло Сарабия в последних двух играх – гол и ассист, лучший за этот отрезок по ударам.

Игрок на один тур : такого здесь нет.

Стоит задуматься : Хван Хи Чхан уже приступил к полноценным тренировкам и должен пригодится в двойном для «Вулверхэмптона» 34-м туре против «Арсенала» и «Борнмута». Оставьте место для его потенциальной покупки.

«️Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

Команда Андони Ираолы выиграла три домашних матча подряд, а вот «Юнайтед» за последние шесть туров худший по допущенным моментам у своих ворот xGC – 14,92.

Лучшие варианты: Доминик Соланке и Энтойн Семеньо , первый надежнее и стабильнее, у второго чуть больше ударов и гораздо меньше владение. Бруну Фернандеш – четыре результативных действия в последних четырех матчах, за этот же отрезок лучший в команде по ударам (15) и созданным шансам (13). Алехандро Гарначо тоже хорош, среди всех полузащитников за четыре прошлых тура четвертый по касаниям в штрафной (29).

Игрок на один тур : вряд ли нужен из этого матча.

Стоит задуматься : в первом круге на «Олд Траффорд» выиграл «Борнмут», причем 3:0. Ждем реванш?

«️Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

«️Ливерпуль» неожиданно проиграл на своем поле в Лиге Европы (0:3 «Аталанте»), теперь будут отыгрывать на «Кристал Пэлас», который в гостевых играх забил 15 голов, меньше только «Шеффилд» – 13.

Лучшие варианты: Мохамед Салах в ЛЕ отыграл лишь тайм. Луис Диас и Дарвин Нуньес тоже пригодятся. Конор Брэдли отдыхал среди недели. Эберечи Эзе – главный креативщик «Пэлас».

Игрок на один тур : сложно найти здесь такого.

Стоит задуматься : у обеих команд по два матча в 34-м туре, так что стоит сразу задуматься, кого лучше выбрать.

«️Вест Хэм» – «Фулхэм»

В 11 последних домашних играх «Вест Хэм» проиграл всего один раз, но среди недели команда Дэвида Мойеса играла в Лиге Европы против «Байера» и потратила очень много сил – весь матч играла без мяча, это может сказаться. «Фулхэм» лишь раз победил в последних пяти матчах.

Лучшие варианты: Родриго Муниз лучший среди нападающих за последние четыре тура по ударам (18). Мохаммед Кудус – самый бьющий из игроков «Вест Хэма».

Игрок на один тур : специально под этот матч никто не нужен.

Стоит задуматься : тут вполне возможен сухой матч.

«️Арсенал» – «Астон Вилла»

«Арсенал» провел энергозатратный матч в Лиге чемпионов, стоит остерегаться ротации. В трех предыдущих играл в АПЛ «Арсенал» играл на ноль, а вот «Астон Вилла» достаточно много пропускает в последних играх.

Лучшие варианты: Олли Уоткинс в прошлом туре сделал дубль, а в четверг забил и в Лиге конференций. На Букайо Сака очень много фолили игроки «Баварии» – интересно, побережет ли его Микель Артета против «Виллы», матч-то тоже важный, с одним из лидеров сезона. Кай Хавертц в последних матчах хорош.

Игрок на один тур : Леандро Троссард / Габриэл Жезус вышли на замену с «Баварией» и соорудили гол. Если верите в их старт, можно покупать.

Стоит задуматься : даже против весьма атакующей «Виллы» можно рассчитывать на сухой матч «Арсенала».

«️Челси» – «Эвертон»

В предыдущих пяти матчах дома во всех турнирах «Челси» выиграл четырежды, один раз сыграл в ничью, забил 16 мячей и пропустил 11. «Эвертон» не может выиграть в гостях уже восемь матчей в АПЛ.

Лучшие варианты: Коул Палмер , вероятно, один самых популярных капитанов на тур. Доминик Кэлверт-Льюин забивает два матча подряд.

Игрок на один тур : под этот тур отдельный выбор не нужен.

Стоит задуматься : в следующем туре у «Эвертона» две игры – против «Ноттингем Фореста» и «Ливерпуля», нужны ли два игрока?

Дедлайн на 33-й тур – в 14:30 мск в субботу, 13 апреля . Начнем матчем «Ньюкасл» – «Тоттенхэм».

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Justin Setterfield