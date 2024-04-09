Соболев и Кордоба теперь точно нужны? А те, кто набрал по 12 очков? Сборная тура в фэнтези РПЛ

Итоги и идеи вперед.

Сборная 23-го тура Мир РПЛ в фэнтези .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Михаил Кержаков, вратарь, «Зенит» (5,73%) – 7 очков

На самую нестабильную позицию в «Зените» против «Балтики» в основу вернулся ветеран Кержаков. Против команды, за весь чемпионат забившей на выезде четыре гола, ожидаемо засушил. Бонус за три сэйва стал приятным сюрпризом. Брать Михаила не стоит: в «Зените» есть пики интереснее, да и выезд к «Краснодару» не располагает.

Данила Хотулев (0,91%) и Лео Гогличидзе (0,70%), защитники, «Оренбург» – 12 и 9 очков

Хотулев заставляет говорить о себе: забил с углового в стиле своего напарника по центру обороны Матиаса Переса, стоит всего 5, при этом у него 2+1 в пяти последних матчах и твердое место в основе. Гогличидзе провел в основе девять из десяти последних матчей, но отметился лишь голевой с «Рубином». Данилу можно взять на лавку и двигать в основу под календарь. А с Лео стоит повременить.

Амар Рахманович, полузащитник, «Крылья Советов» (3,36%) – 12 очков

Вариант для тех, кто намерен рисковать и отыгрываться, либо ищет бюджетное усиление. Рахманович сделал дубль против «Урала», стал героем тура. У него был яркий всплеск в сентябре, четыре игры подряд не уходил без результативных действий. Верите в новый? Берите. У «Крыльев» адекватный календарь: «Рубин» (д), «Балтика» (г), «Факел» (г).

Джон Кордоба, нападающий, «Краснодар» (20,92%) – 11 очков

Здесь стабильность: три матча – три гола. Пусть и неравномерно распределенные. Дубль с «Пари НН» позволяет рассчитывать, что Кордоба проявит себя в серии домашних матчей: «Зенит», «Факел», «Балтика». Под «Зенит» Кордоба не обязателен, но затем его стоит купить.

Александр Соболев, нападающий, «Спартак» (8,04%) – 10 очков

Автор двух голов-близнецов в ворота «Динамо». Соболев существенно повысил шансы попасть в основу на выезде против «Сочи». Соперник прибавил весной, три тура подряд играет 2:2 с сильными оппонентами. Но оборона все еще не конек «Сочи». Александра можно рассмотреть.

Дедлайн 24-го тура – 13 апреля (суббота) в 14:00. Тур откроет матч «Сочи» – «Спартак»