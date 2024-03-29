Кроме «Сити» – «Арсенал», что использовать в фэнтези? Кого брать в АПЛ после паузы

Лучшая подготовка к туру.

Главное перед 30-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры.

«️Ньюкасл» – «Вест Хэм»

– « Ньюкасл» забивал в каждой домашней игре, а вот «Вест Хэм» в двух из трех последних гостевых не смог. В целом матчи у них получаются результативные, в последних шести обе забивали.

Лучшие варианты: Энтони Гордон восемь из девяти голов забил дома, а у «Ньюкасла» как раз два домашних матча подряд, после «Вест Хэма» приедет «Эвертон». Александер Исак в отсутствие Каллума Уилсона – безальтернативный вариант в атаке.

Игрок на один тур : Джеррод Боуэн / Мохаммед Кудус , наверняка кто-то из них останется у вас в команде после короткого тура, вариант вполне рабочий. «Ньюкасл» пропускал в 10 из 11 последних игр.

Стоит задуматься : разве нужны защитники из таких команд?

«️Борнмут» – «Эвертон»

– Команда Андони Ираолы на ходу: две победы, ничья и восемь голов в трех последних играх. «Эвертон» за последние шесть туров худший по голам (3).

Лучшие варианты: Доминик Соланке / Энтойн Семеньо. Первый надежнее, на нем пенальти, второй в последних матчах выглядит ярче, забил больше, по ударам лучше.

Игрок на один тур : Илья Забарный наиболее надежный защитник, а «Эвертон» уж очень плох в атаке.

Стоит задуматься : скорее всего, будет мало пользы от атакующих игроков «Эвертона».

«️Челси» – «Бернли»

– «Челси» в последних играх достаточно результативен – за четыре матча во всех турнирах 12 голов. «Бернли» за последние шесть туров пропустил 16 мячей, больше только «Лутон» (18).

Лучшие варианты: Коул Палмер лучший выбор из «Челси» и один из вариантов капитана. Николас Джексон набрал приличную форму – два гола и один ассист в последних трех матчах и визуально выглядит здорово. Бен Чилуэлл хороший вариант, но в любой момент может получить повреждение (и сейчас надо проверять новости о здоровье). Мало Гюсто лучший среди защитников «Челси» по созданным шансам и касаниям в штрафной, но вроде как с повреждением – тоже смотрите обновления. У «Челси» отличный календарь, после «Бернли» играть с «Манчестер Юнайтед», «Шеффилдом» и «Эвертоном». Пара из «Челси» практически обязательна на этот отрезок.

Игрок на один тур : Михаил Мудрик забил и в последнем матче за «Челси», и решающий гол за сборную. Если верите, что выйдет в старте, можно пробовать.

Стоит задуматься : не факт, на этот тур нужны игроки «Бернли».

«️Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас»

– У «Форест» печальные результаты, они скатились в зону вылета, всего одна победа в пяти играх. У «Кристал Пэлас» дела не лучше, в последних четырех гостевых играх забили всего три гола, меньше только «Эвертон» (1).

Лучшие варианты: Эберечи Эзе всегда опасен, когда здоров. Энтони Эланга / Морган Гиббс-Уайт тоже полезны.

Игрок на один тур : вряд ли нужен из этого матча.

Стоит задуматься : в целом сложный для прогнозирования матч, лучше его обойти.

«️Шеффилд Юнайтед» – «Фулхэм»

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– «Шеффилд» все так же безнадежен, худшие в лиге по многим статистическим показателям, но в последнем туре сыграл в ничью с «Борнмутом». «Фулхэм» за последние четыре тура лучший в лиге по xG – 7,96.

Лучшие варианты : Родриго Муниз стоит всего 5.5, у него семь голов в последних семи играх, а сейчас выходит против худшей обороны лиги. Крайние защитники Энтони Робинсон / Тимоти Кастань – первый чаще бьет и ходит в штрафную, у второго больше созданных шансов.

Игрок на один тур : Алекс Ивоби. Наиболее стабильное игровое время из полузащитников «Фулхэма». Два гола в последних четырех матчах, за этот отрезок лучший по касаниям в штрафной (18) среди партнеров по средней линии.

Стоит задуматься : на игроков «️Шеффилд Юнайтед» не надо обращать внимания.

«️Тоттенхэм» – «Лутон»

– В прошлом туре «️Тоттенхэм» прервал серию из 39 подряд матчей с голами, новая начнется уже в этом туре, голов должно быть много. «Лутон» за последние четыре тура худший в лиге по допущенным моментам (xGC – 9,01) у своих ворот.

Лучшие варианты: Сон Хын Мин , скорее всего, будет самым популярным капитаном в туре. Кристиан Ромеро очень опасен на стандартах у чужих ворот. Джеймс Мэддисон всегда может быть полезен.

Игрок на один тур : можно проверять предположительные составы и брать Деян Кулусевски или Бреннана Джонсона , уж больно слаб «Лутон» в обороне.

Стоит задуматься : над продажей игроков «Лутона». Кажется, их силы на исходе, да и календарь уж очень тяжелый, после «Тоттенхэма» предстоит сыграть против «Арсенала», «Борнмута» и «Манчестер Сити».

«️Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»

– Команда Унаи Эмери здорово играет дома – лишь раз не смогла забить. «Вулверхэмптон» последний раз проигрывал «Астон Вилле» в 2020-м.

Лучшие варианты: Олли Уоткинс , в двух последних матчах без результативных действий, но все равно вариант топ. Дуглас Луис – забивает исключительно на своем поле. Хван Хи Чхан и Педру Нету травмированы. Матеус Кунья только восстановился и вряд ли будет в старте, остается только Пабло Сарабия, на нем пенальти.

Игрок на один тур : под этот тур отдельный выбор не нужен.

Стоит задуматься : защитники «Астон Виллы», вероятно, не получат бонусов, потому что даже обескровленный в атаке «Вулверхэмптон» забивает регулярно.

«️Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»

– «️Брентфорд» хоть и в кризисе, дома забивает регулярно – команда Томаса Франка лишь раз ушла со своего поля без гола. У «Манчестер Юнайтед» три победы в последних четырех гостевых играх, в каждой пропускали.

Лучшие варианты: Расмус Хейлунд до травмы забивал регулярно. Алехандро Гарначо может принести пользу. Айвен Тоуни – лидер атаки «Брентфорда», забил за сборную в международном перерыве.

Игрок на один тур : тут не просматривается.

Стоит задуматься : над продажей обороны «Брентфорда», если она у вас осталась после короткого тура, календарь неприятный: «Брайтон» и «Астон Вилла».

«️Ливерпуль» – «Брайтон»

– Команда Юргена Клоппа за последние шесть туров лучшая по xG – 13,76. «Брайтон» в трех из пяти последних гостевых игр не забивал.

Лучшие варианты: Мохамед Салах восстановился от повреждения и до международной паузы уже забивал в Кубке – обязательная покупка в этом туре.

Игрок на один тур : Конор Брэдли. Не на один, а на два тура сгодится, после «Брайтона» будет «Шеффилд», а дальше «Манчестер Юнайтед», к которому уже должен быть готов Трент Александер-Арнолд.

Стоит задуматься : игроки «Брайтона» вряд ли нужны на ближайший календарь: «Ливерпуль», «Бренфторд» и «Арсенал».

«️Манчестер Сити» – «Арсенал»

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– Безусловно, матч тура, а может и всего сезона. Предсказывать что-либо сложно.

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд и Букайо Сака . В таком матче может занести абсолютно любой.

Игрок на один тур : если есть – оставлять всех, а отдельно никого покупать не стоит.

Стоит задуматься : возможен любой исход, но на защитников лучше не рассчитывать.

В целом после международного перерыва всегда есть большой риск ротаций: обязательно проверяйте составы и новости ближе к началу.

Дедлайн на 30-й тур – в 15:30 мск в субботу, 30 марта. Начнем матчем «Ньюкасл» – «Вест Хэм».

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Richard Heathcote / Staff, Ryan Pierse / Staff, Henry Browne / Freier Fotograf, Alex Livesey / Freier Fotograf, Charlie Crowhurst / Freier Fotograf, Matt McNulty / Freier Fotograf; IMAGO/Andrew Yates IMAGO/Jeremy Landey /Global Look Press