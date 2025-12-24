Перес не хочет, чтобы Винисиус покинул «Реал». Мадридцы хотят продлить с вингером контракт «как можно скорее» (Radio Marca)

Перес хочет сохранить Винисиуса в «Реале».

Президент «Реала » Флорентино Перес намерен не допустить ухода из клуба Винисиуса Жуниора .

Об этом сообщил журналист Роберто Гомес в эфире Radio Marca. По его сведениям, Перес не хочет, чтобы вингер покинул «Реал», и план мадридцев состоит в том, чтобы как можно скорее продлить соглашение с бразильцем.

Ранее появилась информация , что Винисиус сомневается по поводу продления контракта с «Реалом», который истекает в 2027 году, из-за свиста болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».