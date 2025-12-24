Перес не хочет, чтобы Винисиус покинул «Реал». Мадридцы хотят продлить с вингером контракт «как можно скорее» (Radio Marca)
Перес хочет сохранить Винисиуса в «Реале».
Президент «Реала» Флорентино Перес намерен не допустить ухода из клуба Винисиуса Жуниора.
Об этом сообщил журналист Роберто Гомес в эфире Radio Marca. По его сведениям, Перес не хочет, чтобы вингер покинул «Реал», и план мадридцев состоит в том, чтобы как можно скорее продлить соглашение с бразильцем.
Ранее появилась информация, что Винисиус сомневается по поводу продления контракта с «Реалом», который истекает в 2027 году, из-за свиста болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...52592 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости