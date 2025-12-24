  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес не хочет, чтобы Винисиус покинул «Реал». Мадридцы хотят продлить с вингером контракт «как можно скорее» (Radio Marca)
35

Перес не хочет, чтобы Винисиус покинул «Реал». Мадридцы хотят продлить с вингером контракт «как можно скорее» (Radio Marca)

Перес хочет сохранить Винисиуса в «Реале».

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен не допустить ухода из клуба Винисиуса Жуниора.

Об этом сообщил журналист Роберто Гомес в эфире Radio Marca. По его сведениям, Перес не хочет, чтобы вингер покинул «Реал», и план мадридцев состоит в том, чтобы как можно скорее продлить соглашение с бразильцем.

Ранее появилась информация, что Винисиус сомневается по поводу продления контракта с «Реалом», который истекает в 2027 году, из-за свиста болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...52592 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Нам важно знать мнение читателей. Пройдите опрос и сделайте Спортс’’ лучше
10 минут назадОпрос
Ольга Смородская: «Любой хороший тренер на вес золота. В России надавали людям бумажек после одного короткого курса – к лицензированию надо подходить ответственнее»
13 минут назад
«МЮ» планирует ремонт «Олд Траффорд» летом. На стадионе заменят скамейки и обновят дренажную систему, чтобы предотвратить протечки крыши (Daily Mail)
24 минуты назад
Властимил Петржела: «Не раз был в казино в Санкт-Петербурге. Но я не лудоман – последний раз 20 лет назад играл! Все русские футболисты любили покер»
51 минуту назад
21% россиян считает, что легионеры помогают развитию РПЛ, 19% заявили об отрицательном влиянии (ФОМ)
сегодня, 11:03
Гостим на стадионе «Олимпико» в Риме – место Тотти, фан-шопы «Ромы» с «Лацио» и воспоминания о ЧМ-1990 на ВидеоСпортсе’‘!
сегодня, 11:00ВидеоСпортс"
Суд вновь отложил рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов. Новая дата слушаний не назначена
сегодня, 10:26
Кубок Африки. Алжир сыграет с Суданом, Камерун против Габона, Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея
сегодня, 10:16
Спортивный директор «Пафоса» о Карседо и «Спартаке»: «Мне ничего не известно об этом. Со мной никто не связывался»
сегодня, 09:58
22% россиян назвали текущий лимит слишком мягким, 14% против легионеров в РПЛ. 57% опрошенных считают несправедливым, что иностранцы получают больше российских игроков (ФОМ)
сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Риисе о Клоппе: «Он с удовольствием возглавил бы сборную Англии, думаю. Вижу его тренером национальной команды – это не так напряженно, как работа в клубе»
32 минуты назад
Ненахов может покинуть «Локомотив» зимой. Защитник не входит в планы Галактионова (Sport Baza)
40 минут назад
РФС прекратил производство по делу о долге «Зенита» перед «Спартаком» за трансфер Соболева
сегодня, 10:16
«Арсенал», «Ньюкасл», «Челси» и «Боруссия» Дортмунд интересуются Бакола. «Марсель» хочет продлить контракт с 18-летним хавбеком (Foot Mercato)
сегодня, 08:50
Газизов опроверг назначение Евсеева в «Динамо» Махачкала: «Недостоверная информация. Когда объявим официально, объясним, кто, что и почему»
сегодня, 08:08
Пол Мерсон: «Семеньо нужно принять правильное решение. Насколько долго Пеп будет в «Ман Сити»? В случае его ухода кто знает, захочет ли новый тренер использовать Антуана»
сегодня, 07:39
Педри помогает отцу с фэнтези: «Он спрашивает, сыграет ли тот или иной футболист. Иногда празднуем голы потому, что в нашей команде есть игрок, который забил»
сегодня, 07:24
«Карседо может выстроить адекватную игру в «Спартаке», если дать работать. Но он успешен в чемпионате, где его клуб является финансовым лидером». Аналитик «Ариса» о тренере «Пафоса»
сегодня, 06:30
Юрий Семин: «Наши футболисты не на должном уровне конкурируют, работают за хлебушек. Не надо делать ничего искусственного. Что такое спорт? Играет лучший: таджик, киргиз или бразилец»
сегодня, 05:57
«Левандовски уже не тот, кем был несколько лет назад. Он немного постарел. Надеюсь увидеть его в МЛС или в Саудовской Аравии». Бонек о форварде «Барсы»
сегодня, 05:27