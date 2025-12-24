ФОМ: 21% россиян считает, что легионеры положительно влияют на РПЛ.

Лишь пятая часть россиян считает, что легионеры положительно влияют на уровень Мир РПЛ , выяснил Фонд «Общественное мнение».

Согласно данным опроса ФОМ, позитивное влияние иностранных футболистов отметил 21% респондентов. 26% опрошенных считает, что легионеры никак не влияют на уровень чемпионата, 19% – что легионеры влияют на лигу скорее отрицательно. Еще 35% затруднились ответить.

Среди положительных аспектов влияния легионеров на РПЛ опрошенные выделили более высокий уровень подготовки и профессионализм, возможность обмена опытом и усиление конкуренции внутри команд. Респонденты, считающие, что иностранные футболисты вредят развитию лиги, считают, что легионеры занимают места российских игроков и тормозят их развитие, также отмечались высокие расходы клубов на легионеров и отсутствие у иностранных футболистов патриотизма.

22% россиян назвали текущий лимит слишком мягким, 14% против легионеров в РПЛ. 57% опрошенных считают несправедливым, что иностранцы получают больше российских игроков (ФОМ)