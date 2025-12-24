  • Спортс
  • 21% россиян считает, что легионеры помогают развитию РПЛ, 19% заявили об отрицательном влиянии (ФОМ)
21% россиян считает, что легионеры помогают развитию РПЛ, 19% заявили об отрицательном влиянии (ФОМ)

ФОМ: 21% россиян считает, что легионеры положительно влияют на РПЛ.

Лишь пятая часть россиян считает, что легионеры положительно влияют на уровень Мир РПЛ, выяснил Фонд «Общественное мнение».

Согласно данным опроса ФОМ, позитивное влияние иностранных футболистов отметил 21% респондентов. 26% опрошенных считает, что легионеры никак не влияют на уровень чемпионата, 19% – что легионеры влияют на лигу скорее отрицательно. Еще 35% затруднились ответить.

Среди положительных аспектов влияния легионеров на РПЛ опрошенные выделили более высокий уровень подготовки и профессионализм, возможность обмена опытом и усиление конкуренции внутри команд. Респонденты, считающие, что иностранные футболисты вредят развитию лиги, считают, что легионеры занимают места российских игроков и тормозят их развитие, также отмечались высокие расходы клубов на легионеров и отсутствие у иностранных футболистов патриотизма.

22% россиян назвали текущий лимит слишком мягким, 14% против легионеров в РПЛ. 57% опрошенных считают несправедливым, что иностранцы получают больше российских игроков (ФОМ)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФОМ
