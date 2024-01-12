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Кубок Африки: кого брать в фэнтези? Понятно, что Салаха – а еще?

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Стартует Кубок африканских наций и фэнтези-турнир, с которым следить за матчами будет еще интереснее.

Это превью с самым главным о каждой сборной, чтобы вам было удобнее и проще собирать достойный состав.

Предупредим сразу: здесь не будет глубокого анализа, а текста все равно немало, потому что на КАН 24 команды. Материал поможет тем, кто хотел бы сыграть фэнтези-КАН и собрать адекватный старт, но не желает тратить много времени на подробное изучение всех 24 сборных.

Ниже – основные звезды, интересные пики и немного о каждой команде. Приступим!

Формат и фавориты, главные бомбардиры

24 сборные Кубка Африки на первом этапе разбиты на шесть групп. В плей-офф выходят первые-вторые места и четыре лучших команды с третьих.

Явного фаворита нет (здесь все детали и расклады), букмекеры разрываются между Сенегалом, действующим чемпионом, и Марокко – полуфиналистом ЧМ-2022. Хозяева из Кот-д’Ивуара, опытные алжирцы, нигерийцы с мощной атакой и Египет, построенный вокруг Мохамеда Салаха, где-то рядом. Победа любой другой сборной станет сенсацией.

Вокруг Салаха и Садьо Мане строится атака фаворитов, а Виктор Осимхен – ключенвой в громкой по именам передней линии Нигерии.

Группа A

Коэффициенты на выход с первого места: Кот-д’Ивуар (1.72), Нигерия (2.45), Экваториальная Гвинея (13.00), Гвинея-Бисау (60.00).

Потенциальная группа смерти: два фаворита и пара кусачих аутсайдеров.

Кот-д’Ивуар – хозяева. Сборная крепкая, но без суперзвезды. Ей мог бы стать н. Себастьен Аллер (9.0), но он пока травмирован. Повреждение и у другого важного игрока атаки – п. Симон Аденгра (7.5). Внимательно следите за их готовностью. А пока можете поверить в защиту, либо вообще обойти ивуарийцев. Можно сильно рискнуть с полузащитой: Секо Фофана (7.0), Ибрагим Сангаре (6.5) и Франк Кэссие (7.5) часто играют опорников, но при этом прилично забивают и пасуют.

В какой форме сборная? В хорошей. В десяти последних матчах уступила лишь раз: была крупно бита Замбией (0:3) в квалификации к КАН.

Нигерия – команда с мощной атакой. Главная сила н. Виктор Осимхен (9.5) даже без травмированного Виктора Бонифасе наверняка будет играть рядом с н. Келечи Ихеаначо (8.0), из глубины их поддержит п. Алекс Ивоби (7.5). Правда, форма Ихеаначо под вопросом после недавней травмы. Возможно, потеря Бонифасе заставит команду сбалансировать состав, а это может пойти и на пользу.

В какой форме сборная? В спорной. В ноябре весьма посредственные Зимбабве и Лесото в квалификации к чемпионату мира обыграть себя не дали, оба раза 1:1. А 8 января нигерийцы проиграли товарищеский матч Гвинее – 0:2.

Экваториальная Гвинея – команда с более-менее понятным стартовым составом. Здесь можно поискать недорогих игроков. В первую очередь смотрим на н. Эмилио Нсуэ (6.5): защитник в клубной карьере, а в сборной форвард. В обороне недорого стоит з. Басилио Ндонг (5.0).

В какой форме сборная? В неплохой. Без поражений с ноября 2023-го, уверенная квалификация на турнир и две победы в отборе к чемпионату мира. Портит картину свежая ничья (1:1) в товарищеском матче с Джибути.

Гвинея-Бисау – противоположность экваториальцам в плане стабильности состава. Ротация бешеная: тренер тасует основу, игроки и их позиции меняются постоянно. Даже первого номера пока не выделить. На старте обойдитесь без Гвинеи-Бисау, в крайнем случае есть з. Марсело Джало (50) – более-менее основной ЦЗ.

В какой форме сборная? В спорной. Перед турниром получили 2:6 в товарняке от Мали. 

Группа B

Коэффициенты на выход с первого места: Египет (1.60), Гана (2.87), Кабо-Верде (11.00), Мозамбик (35.00)

Группа, где кажется, что каждая позиция заранее предопределена. Удобно, но иногда подобное как раз приводит к большим сюрпризам.

Египет – главный фаворит. Сборная идет за титулом, сплотившись вокруг н. Мохамеда Салаха (10.0). В прошлый раз почти получилось. Салах – главная звезда команды. Брать его дорого, но играть без него страшно. Альтернатива или второй вариант из Египта – п. Трезеге (8.0), в сборной он эффективен. Египет редко пропускает, поэтому можно присмотреться к обороне. В воротах будет в. Мохамед Эль-Шеннави (6.0) – прекрасный выбор за свою цену. Пара центральных защитников – наверняка з. Мохамед Абдельмонем (6.0) и з. Али Габр (6.0). А вот с крайними все сложно. Рискованый выбор з. Мохамеда Хани (5.5), некоторые сайты предполагают его в основе, но старт не гарантирован.

В какой форме сборная? У команды 10 побед подряд в официальных матчах. Предтурнирный товарняк с Танзанией тоже удачный (победа 2:0).

Гана – уже не такая звездная. Но уровень держит, новые звездочки появляются. Одна из них – п. Мохаммед Кудус (8.0). Знакомых имен в сборной хватает, но однозначного лидера нет. Любопытным выглядит пик н. Энтойна Семеньо (7.5). В защите попаданием во многие предикты и позицией на фланге интересен з. Гидеон Менса (5.5). А в. Ричард Офори (5.5) – крайне перспективный за свою цену.

В какой форме сборная? Неясно. Перед турниром ганцы сыграли вничью с Намибией (1:1), по ходу года были поражения в товарищеских матчах от Мексики и США и официальный провал с Коморскими островами (0:1). Ничьи с Анголой и Мадагаскаром тоже не успех.

Кабо-Верде – еще недавно симпатичная сборная с прыгучим Зе Луишем в атаке, да и сейчас любопытная. Но на некоторых позициях игроки, в клубах привыкшие к другой работе. Неясно, кто будет основным центрфорвардом, вполне может п. Гарри Родригеш (7.0). А вот вингеры п. Бебе (6.5) и Райан Мендеш (6.5) – одни из железных игроков старта. В защите привлекают внимание з. Жоау Паулу (5.5) и з. Вилли Семеду (5.5). Это атакующие ПЗ, вынужденные играть в обороне, а значит в любой непонятной ситуации тренер отправит их вперед.

В какой форме сборная? Ничего особенного. Иногда цепляют тех, кто по статусу выше, иногда сами недобирают очков с аутсайдерами. Неожиданно обыграли Буркина-Фасо, но пострадали в товарищеском матче от грозы группы – Коморских островов.

Мозамбик – главный аутсайдер турнира, если верить коэффициентам. Не все так уж плохо, однако ресурс для выхода в плей-офф крайне мал. Главная надежда сборной и единственный высококлассный игрок – з. Рейнилду Мандава (5.5) из «Атлетико», но у него была травма крестов, восстановился лишь в конце ноября. Из уважения к сединам можете рассмотреть сорокалетнего п. Домингеша (6.0), старейшего участника турнира.

В какой форме сборная? Игра соответствует статусу. Чудес с сильными сборными никто и не ждет, а с командами уровня Мадагаскара и Лесото обычно равная борьба, побеждают чуть чаще.

Группа C

Коэффициенты на выход с первого места: Сенегал (1.72), Камерун (3.10), Гвинея (6.60), Гамбия(21.00).

Тоже все шансы стать группой смерти.

Сенегал – действующий чемпион. Команда хороша двумя вещами. У нее очень сбалансированный состав, это добавляет надежности. А еще есть вожак – п. Садьо Мане (9.5). На старте будьте аккуратны с з. Юссуфом Сабали (6.0), проще взять з. Исмаила Якобса (6.0), более надежное место в основе.

В какой форме сборная? В адекватной для защиты титула. Если не считать чемпионат африканских наций, где сборные выступают не оптимальными составами, за прошлый год поражение лишь одно, в товарищеской игре с Алжиром (0:1).

Камерун – один из традиционных претендентов, но на сей раз в тени. Ниже определенной планки класс сборной не опускается, хотя ей не хватает большой звезды. Можно считать такой п. Карла Токо-Экамби (8.5), а можно взять нестареющего н. Венсана Абубакара (8.5). Голов в последних матчах у них нет. Минус для всей обороны: г. Андре Онана (6.0) решил сыграть лишний матч за «МЮ» и пропустит первый тур.

В какой форме сборная? В сомнительной. В десяти последних матчах лишь две победы (дважды по 3:0 Бурунди и Маврикий). С более сильными соперниками не справились.

Гвинея – симпатичная команда, которая в другой группе шла бы в претендентах на прямой выход. Состав крепкий, но помимо н. Серу Гирасси (8.0) полноценных звезд нет. Да и нападающему «Штуттгарта» еще много доказывать в сборной. Время игроков из Гвинеи может настать в плей-офф: они сравнительно недорогие.

В какой форме сборная? В обнадеживающей. Гвинейцы ужасно играли в 2022-м, но прибавили в прошлом. А новый год открыли победой над Нигерией (2:0).

Гамбия – команда, которую преследует невезение. Сначала угодили в тяжелейшую группу. А затем попали в историю с самолетом, где стало плохо некоторым игрокам. Верите в красивую историю преодоления? Стабильно активен п. Мусса Барроу (7.0). Неплохи и менее известны н. Асан Сиссей (7.0) и Абли Джаллоу (6.5). В последних матчах прибавил п. Эбрима Колли (6.0). Защиту лучше обойти. И группа не та, и предикты дают одно, а статистика другое.

В какой форме сборная? В сомнительной. В прошлом году бывало и хорошее, и плохое, но закрыла его сборная неудачно: два поражения в квалификации к ЧМ. 

Группа D

Коэффициенты на выход с первого места: Алжир (1.32), Буркина-Фасо (5.00), Ангола (10.00), Мавритания (22.00).

Алжир планирует легко выйти с первого места, Буркина-Фасо – просто легко выйти, а у Мавритании и Анголы останется борьба за плей-офф с третьего места.

Алжир пришел в себя после позорного прошлого турнира. Лидер немолодой команды п. Рияд Марез (9.0), самый забивной в ней – н. Ислам Слимани (8.0). Смотреть на оборону Алжира, особенно в такой группе, уместно. В глаза бросается з. Реми Бенсебайни (6.5), но в последних матчах он – центральный защитник без результативных действий. з. Раян Аит-Нури (6.0) может оказаться интереснее.

В какой форме сборная? Алжир прекрасен, идет серия из пяти побед подряд. В серьезных матчах последний раз проигрывали в марте 2022-го.

Буркина-Фасо – сборная, которая должна будет ругать только себя, если не выйдет из такой группы. Лидер – молодой з. Эдмонд Тапсоба (6.0) из шикарного «Байера». Огромный центральный защитник с прекрасным дальним пасом и поставленным ударом. Возможно, будет бить пенальти. Но цена немного кусается. Зато приятных денег стоит в. Эрве Коффи (5.5). Другой лидер – п. Бертран Траоре (8.0) – под вопросом из-за травмы. В атаке может появиться н. Мохамед Конате (7.0). Перед турниром он выглядел, наверное, лучше всех.

В какой форме сборная? Буркинийцы выдали неоднозначный прошлый год, слишком много поражений. Два товарищеских матча, проведенных перед КАН, сомнений не убавили. 1:2 от Ирана, но обыграли с тем же счетом ДР Конго.

Мавритания – потенциальный счастливчик, им чаще прогнозируют третье место, дающее шанс на плей-офф. Посмотрим на лидеров: п. Эмейя Танджи (6.5) может стать основным форвардом. Однако у сборной не густо с забивными игроками. Положение может измениться, если шанс дадут н. Абубакару Камара (6.0), но пока не предвидится. В обороне смотрим на г. Бабкара Ньяссе (5.0) и, если готовы рискнуть, з. Ну Мохамеда Эль-Абда (5.0). Толк от парней из Мавритании может быть, в любой непонятной ситуации они играют от печки.

В какой форме сборная? Ничего особенного. Забавно, что в прошлом году команда трижды проиграла ДР Конго. А вот ключевая победа в последнем туре квалификации КАН над Габоном (2:1) демонстрирует характер.

Ангола – аутсайдер. В стране не так давно была весьма приятная команда U-17, в 2019-м она взяла бронзу юношеского КАН, но в мощную основу это пока не переросло. Потенциальным лидером считается н. Зиту Лувумбу (6.5). Все портит то, что парень скорее окажется вингером. А в центре ждем н. Мабулулу (6.5). Приятно стоит в. Неблу (5.0), а вот за основных защитников придется отдать на 0.5 больше.

В какой форме сборная? Не в лучшей. Много ничьих, а вот с победами проблема.

Группа E

Коэффициенты на выход с первого места: Тунис (1.98), Мали (2.50), ЮАР (6.30), Намибия (27.00)

Еще одна потенциальная группа, где может и не совпасть с коэффициентам букмекеров.

Тунис – безусловный фаворит. При этом полновесных больших звезд нет. Зато ни одна позиция не выглядит провисающей. Кроме, пожалуй, нападающего. Но отсутствие сильного форварда компенсирует острый в атаке п. Юссеф Мсакни (7.5).

В какой форме сборная? В нормальной. В прошлом году Тунис не был безгрешен, получали неприятные поражения. В том числе от Экваториальной Гвинеи. С этой командой можно играть.

Мали принято недооценивать. С ней так поступали даже перед КАН-2013, когда сборная взяла бронзу. И это при том, что на КАН-2012 малийцы были тоже третьими. Вот и сейчас от этой крепкой сборной не ждут многого. Лидер – п. Камори Думбия (7.5), от него логично ждать результативных действий. Если хотите взять надежного игрока обороны за 5.5, лучше выбирать из пары центральных защитников з. Мамаду Фофана II (5.5) и з. Фалайе Сако (5.5).

В какой форме сборная? В очень приятной. В десяти последних матчах поражение лишь одно. Мали на серии из восьми беспроигрышных матчей, несколько дней назад разгромили Гвинею-Бисау (6:2).

ЮАР – сборная-загадка, ее коэффициент на победу выше Гвинеи, Замбии и Буркина-Фасо. Хорошо знакомых имен мало. Южноафриканцы везут в основном местных игроков. Игроки местной лиги точно не звезды, но не обязательно и слабы. Адекватным вариантом в атаке может стать н. Закхеле Лепаса (6.5). В полузащите выделяется п. Перси Тау (7), а н. Михлали Маямбела (6.5) может выйти и на острие. В защите есть шанс на появление з. Нкосинати Сибиси (5.0).

В какой форме сборная? В достойной. Наверное, это объясняет достойные позиции у букмекеров. ЮАР проигрывает нечасто, впечатление смазало лишь ноябрьское поражение от Руанды.

Намибия – защитная команда. Есть вероятность, что на поле одновременно окажется шесть номинальных игроков обороны. з. Эпрошес Петрус (5.5) самый активный из них и самый дорогой. Вариант подешевле – з. Райан Ньямбе (5.0). Лидером атак сборной долгое время был н. Питер Шалауил (6.0), но в сентябре он получил травму, только восстановился и не факт, что будет в основе и результативен.

В какой форме сборная? Форма не впечатляет, Намибия не на ходу. Обнадеживает свежая нулевая ничья с авторитетной Ганой.

Группа F

Коэффициенты на выход с первого места: Марокко (1.32), ДР Конго (6.00), Замбия (8.50), Танзания (14.00)

Марокко выигрывал КАН лишь раз, а всего у команды три медали. Последняя – в 2004-м, серебро. Фаворит турнира пойдет за победой, но стартует с группы, которую не назвать сложной, но можно охарактеризовать коварной.

Марокко – главный фаворит всего турнира. Это сборная, первой из Африки вышедшая в полуфинал ЧМ. Сильные игроки в каждой линии: в. Буну (6.5) может приносить сухари, в обороне надо выбирать из з. Хакими (7.0), з. Мазрауи (6.5) или кого из пары ЦЗ за 6.0. Еще сложнее атака. н. Юссеф Эн-Несири (8.5) и п. Хаким Зиеш (8.5) здесь плодотворнее всех, но и стоят соответствующе. Хаким чаще забивает за сборную, за Юссефа дубль в недавнем товарищеском матче со Сьерра-Леоне.

В какой форме сборная? В неплохой. Во второй половине года четыре победы и одна ничья. Обыграли Танзанию (2:0), которая сейчас в группе. Но в июне было поражение от ЮАР.

ДР Конго – команда, известная танцами, которые исполнял экстравагантный голкипер Мутеба Кидиаба. Сейчас вместо него в воротах в. Лионель Мпаси (5.5). Есть интересные игроки в каждой линии: з. Дилан Батубинсика (5.0) привлекает ценой, п. Тео Бонгонда (7.5) близостью к атаке, а н. Седрик Бакамбу (7.5) – тем, что забил 15 мячей в 42 играх за сборную.

В какой форме сборная? В посредственной. Поражение от Судана в квалификации к ЧМ, поражение и ничья в январских товарняках. Итого лишь одна победа в шести матчах за полгода.

Замбия – симпатичная сборная, ей отдают третье место в группе. Больно укусить может любого соперника. Выделяется н. Пэтсон Дака (7.5) – сейчас самый забивной форвард африканских сборных. Результативный вингер н. Фэшн Сакала (7.0) остался форвардом. Крайних защитников угадать трудно, слева может выйти з. Зефания Фири (5.0).

В какой форме сборная? Чередует поражения с победами и на статус команды-открытия всего турнира пока не тянет. Хотя на мини-сенсацию в группе способны.

Танзания – аутсайдер. Ресурсов для победы мало. Спасибо, что на турнир попали, такое случилось с Танзанией в третий раз. Реже на КАН играла лишь Гамбия – дважды. Загадка Танзании: кто сыграет на острие атаки? Ведь н. Саймон Мсува (6.5) почти наверняка будет вингером, а вот у н. Мбвана Саматта (6.5) неплохие шансы. Есть небольшая вероятность, что вторым вингером будет з. Хаджи Многа (5.0). Следим за п. Беном Старки (5.0). Молодого парня тренер может отправить куда угодно: от защиты до центра нападения. Если нужен недорогой защитник с постоянным местом в основе, можно присмотреться к з. Ибрахима Хамада (5.0).

В какой форме сборная? Команда четырежды за год играла с Угандой и три раза проиграла – хвалить не за что. Были у Танзании и проблески, но без намеков на успешный КАН. 

Заключение

Пока пишется превью – выходят свежие новости. Пока превью оформляется – выходят свежие новости. Пока превью добралось конкретно до вас – появились свежие новости. До старта турнира часть информации неизбежно устареет.

Превью – ориентир, обязательно проверяйте игроков, которых выбрали, прямо перед стартом турнира.

Удачной игры! Не забудьте собрать составДедлайн – 13 января в 23:00 мск.

1 комментарий
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Конан - левый защитник, а Орье - правый.

И считаю, что атакующего ивуарийца брать нужно, при Гассе очень забивная команда.

Пап Матар Сарр восьмерка у Сенегала скорее, а не Диатта

У Гвинеи Наби Кейта, если будет здоров, должен играть в основе)

Бенсебаини то цз, но в матче с Того сделал дубль, например

У Туниса Эльяс Ашури потенциальное открытие турнира, один из лидеров Копенгагена
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