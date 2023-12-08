Футбольный фэнтези-блог
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Подарок запасных защитников, Онана – дважды, мастхэв из «Челси». Сборная тура в фэнтези АПЛ

Майкл Кин Майкл Кин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Эвертон Эвертон
Дэн Берн Дэн Берн
Ньюкасл Ньюкасл
Алекс Морено Алекс Морено
Астон Вилла Астон Вилла
Коул Палмер Коул Палмер
Челси Челси
Амаду Онана Амаду Онана
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Лучшие в 17-м туре фэнтези АПЛ.

С необходимым пояснением: пока результаты посчитаны без учета матча «Борнмут» – «Лутон», который не доиграли из-за остановки сердца у Тома Локьера. АПЛ еще не объявляла, что будет с этой игрой: закончат ее или проведут заново. В зависимости от решения лиги мы поймем, как поступить с этим матчем – следите за новостями в нашем телеграм-канале.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Майкл Кин, защитник, «Эвертон» (0,81%) – 12 очков

Англичанин вышел в основе впервые с октября, подменил дисквалифицированного Джерреда Брэнтуэйта. Забил и был лучшим по ударам (3) в матче вместе с Сандером Берге и лучшим по явным голевым моментам (2). «Эвертон» выиграл четыре матча подряд, не пропустив – впервые с 2002-го. Скорее всего, уже в следующем туре Кин вернется в запас.

Дэн Берн, защитник, «Ньюкасл» (2,66%) – 12 очков

Очень вовремя вернулся в основу после травмы и сразу же забил. Лучший в матче по явным голевым моментам (2). У «Ньюкасла» дальше по графику «Лутон» и «Ноттингем Форест» – в этих матчах есть хорошие шансы сыграть на ноль. Но Киран Триппьер отбыл дисквалификацию и, если будет здоров, вернется в основу, а вот за место в старте на другом фланге будут конкурировать Берн и Валентино Ливраменто.

Деян Кулусевски, полузащитник, «Тоттенхэм» (2,08%) – 11 очков

«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем» 2:0, играя более 20 минут в меньшинстве. Швед – игрок матча, он забил и отдал ассист, лучший в матче по касаниям в штрафной (8) и один из лучших по созданным шансам (3), а также передачам в финальную треть (18). Кулусевски очень хорош весь сезон, вполне можно его докупать в пару к Сон Хын Мину.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (7,11%) – 11 очков

Молодой англичанин уже третий раз в сезоне оформил 1+1. Лучший в туре по ожидаемым ассистам (1,26) и один из лучших по ударам (5). У «Челси» дальше отличный календарь: «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Лутон» и «Фулхэм», так что Палмер – мастхэв для вашей команды на этот отрезок. Он ведь бьет пенальти и стоит всего 6.

Алекс Морено, защитник, «Астон Вилла» (0,19%) – 8 очков

Испанец провел первый матч в основе за сезон АПЛ и сразу какой: забил, лучший в матче по ударам (4) и касаниям в штрафной (6) – отличный перформанс. В следующем туре, скорее всего, вернется в старт после дисквалификации Люка Динь, но в целом Морено способен и вытеснить Диня из основы.

Дедлайн на 16-й тур – в 23:00 мск четверг, 21 декабря. Начнем матчем «Кристал Пэлас» – «Брайтон».

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