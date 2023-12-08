Подарок запасных защитников, Онана – дважды, мастхэв из «Челси». Сборная тура в фэнтези АПЛ

Лучшие в 17-м туре фэнтези АПЛ.

С необходимым пояснением: пока результаты посчитаны без учета матча «Борнмут» – «Лутон» , который не доиграли из-за остановки сердца у Тома Локьера. АПЛ еще не объявляла, что будет с этой игрой: закончат ее или проведут заново. В зависимости от решения лиги мы поймем, как поступить с этим матчем – следите за новостями в нашем телеграм-канале.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Майкл Кин, защитник, «Эвертон» (0,81%) – 12 очков

Англичанин вышел в основе впервые с октября, подменил дисквалифицированного Джерреда Брэнтуэйта. Забил и был лучшим по ударам (3) в матче вместе с Сандером Берге и лучшим по явным голевым моментам (2). «Эвертон» выиграл четыре матча подряд, не пропустив – впервые с 2002-го. Скорее всего, уже в следующем туре Кин вернется в запас.

Дэн Берн, защитник, «Ньюкасл» (2,66%) – 12 очков

Очень вовремя вернулся в основу после травмы и сразу же забил. Лучший в матче по явным голевым моментам (2). У «Ньюкасла» дальше по графику «Лутон» и «Ноттингем Форест» – в этих матчах есть хорошие шансы сыграть на ноль. Но Киран Триппьер отбыл дисквалификацию и, если будет здоров, вернется в основу, а вот за место в старте на другом фланге будут конкурировать Берн и Валентино Ливраменто.

Деян Кулусевски, полузащитник, «Тоттенхэм» (2,08%) – 11 очков

«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем» 2:0, играя более 20 минут в меньшинстве. Швед – игрок матча, он забил и отдал ассист, лучший в матче по касаниям в штрафной (8) и один из лучших по созданным шансам (3), а также передачам в финальную треть (18). Кулусевски очень хорош весь сезон, вполне можно его докупать в пару к Сон Хын Мину.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (7,11%) – 11 очков

Молодой англичанин уже третий раз в сезоне оформил 1+1. Лучший в туре по ожидаемым ассистам (1,26) и один из лучших по ударам (5). У «Челси» дальше отличный календарь: «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Лутон» и «Фулхэм», так что Палмер – мастхэв для вашей команды на этот отрезок. Он ведь бьет пенальти и стоит всего 6.

Алекс Морено, защитник, «Астон Вилла» (0,19%) – 8 очков

Испанец провел первый матч в основе за сезон АПЛ и сразу какой: забил, лучший в матче по ударам (4) и касаниям в штрафной (6) – отличный перформанс. В следующем туре, скорее всего, вернется в старт после дисквалификации Люка Динь, но в целом Морено способен и вытеснить Диня из основы.