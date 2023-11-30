Нашли дешевое усиление и обсудили стратегию перед паузой. Кого брать в фэнтези РПЛ

Разбираем пики на 18-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Краснодар» vs ЦСКА – что делать с игроками обеих команд?

Матч сильных команд это всегда головная боль: кого заменить, кого усадить на лавочку, а кого оставить в составе.

4erni4ka, 83-е место в общем зачете

Юлия – лидер H2H-команды Twi(n)x. Клуб выступает в турнирах по РПЛ и АПЛ. Там и там она на первой доске.

– Однозначно оставлять полузащиту и нападение. А от защитников избавляться через запас или трансферы. Голы будут с обеих сторон, играть без Эдуарда Сперцяна и Федора Чалова может быть опасно. Тем не менее, специально под этот матч не добирала бы никого. Если вы почему-то причине без хотя бы одного из этих двоих (как я без Сперцяна), призадумайтесь: а стоит ли специально добирать под этот матч. Я буду играть без Сперцяна. Логичнее его взять после матча с ЦСКА.

Александр болеет за «Торпедо», но выступает за клуб Red-White Brigade RWB. По его собственным словам, ради «мясных друзей». И делает это неплохо!

– Конкретно под этот матч оставляю двух пенальтистов – Сперцяна и Чалова. Еще Аббосбека Файзуллаева, он в дикой форме. Был в составе Милан Гайич, но у него и в ворота не летит, и пасы в никуда. Сухой матч тоже вряд ли светит. Не советую. Второго игрока из «Краснодара» без Джона Кордобы рассматривать не стоит.

К счастью, мне хватит денег на топов и попсу. И если все матчи тура состоятся, планирую пойти вот так:

frolir, 1082-е место

Валерий – один из лучших игроков и ветеранов H2H-команды FC Viking

– В заключительном матче перед зимней паузой команды, как мне видится, должны порадовать результативной игрой. Армейцы забивали в последних семи матчах, «Краснодар» – не забивал только в одной из 15 последних встреч, неслучайно находится на первом месте. Даже без Кордобы атака ненамного ослабла. Олакунле Олусегун и Сперцян выглядят достойно. Как и у ЦСКА: пара нападающих и полузащитник предпочтительнее любых других вариантов. Сухарь здесь вряд ли будет. Да и «+8» , хоть и в дождь, гораздо веселее, чем снег и мороз.

Кого из недорогих нападающих и полузащитников (до 7) можно рассмотреть на тур?

Ищем недорогое усиление, ведь одних лишь топ-игроков в состав не взять.

4erni4ka: Если у вас еще Бенхамина Гарре («Крылья Советов, 6,5), имеет смысл им усилиться. И пусть матч со «Спартаком» вас не смущает. Думаю, «Крылья» забьют, а поучаствует в этом Гарре. Нравится Аббос Файзуллаев (ЦСКА, 6,0) – стоит подумать над ним с прицелом на будущее. Можно рискнуть и на этот тур.

Pedo_number_one: Пожалуй, расскажу обо всех позициях.

Вратарь. Можно попробовать поверить в сухой матч «Зенита». Но, наверное, есть вероятность, что Михаила Кержакова (6,5) сменит Александр Васютин (5,5) или Денис Адамов (5,5). Можно предположить малорезультативный матч «Балтики» и «Рубина». И тогда проще брать Юрия Дюпина («Рубин», 5,5).

Защитники. Если вам надоел в целом мало приносящий Дуглас Сантос – можно попробовать других зенитовцев: Родригао (6), Страхиню Эраковича (6) или Нуралы Алипа (5,5). Алип при этом стоит дешевле. От «Локо» и «Спартака» опасно ждать сухарей, плюс погода может вмешаться. Поэтому, наверное, максимум – Наир Тикнизян («Локомотив», 6,5) или Срджан Бабич («Спартак», 6). В туре сложно выделить явные сухари. На мой взгляд, это «Зенит». Поэтому из недорогих решений выделю Алипа.

Полузащитники. Можно попробовать поверить в «Сочи» – Мартин Крамарич за 7 и Никита Бурмистров за 6,5 как вариант решений в случае отмены московских матчей, ну или просто разнообразить состав. Наличие в составе Файзуллаева и Никиты Салтыкова («Крылья Советов», 5,5) позволят брать самых дорогих нападающих и вратарей.

Нападающие. Недорогие форварды – Евгений Марков («Факел», 6,5), Дмитрий Воробьев («Оренбург», 7) и Мирлинд Даку («Рубин», 7). Но, повторюсь, с Файзуллаевым и Салтыковым можно брать Матео Кассьерру, Федора Чалова и – при желании – Артема Дзюбу.

frolir: В этом туре действительно можно присмотреться к недорогим нападающим. К Даку, которому пора оправдывать затраты. К Гамиду Агаларову («Ахмат», 7), неплохо проявившему себя в двух последних матчах. И даже у Владимира Писарского («Крылья Советов, 7,5) против нынешней защиты «Спартака» есть шансы.

В полузащите первую очередь выделю Гарре, Файзуллаева и Данила Пруцева («Спартак», 6,5), они могут занести. Луис Чавес (6,5) в «Динамо» тоже разыгрался, как и вся команда, хоть он и номинальный опорник. Салтыков с Романом Ежовым («Крылья Советов», 7) могут добить «Спартак».

Делать ли замены под календарь или только под ближайший тур?

Хороший игрок замены делает с расчетом на несколько туров. Но, возможно, последний тур перед перерывом станет исключением. Впереди долгий перерыв и целых шесть трансферов.

4erni4ka: Я буду отталкиваться от календаря на один тур, так как костяк нужных игроков собран, а шесть замен вполне хватит, чтобы начать вторую половину сезона без потерь.

Pedo_number_one: Под последний тур особо никого не беру. Тут и погода вносит коррективы. Все больше признаков, что в Москве будет мороз, причем до понедельника. Вполне вероятно, что экстренно придется убирать Квинси Промеса и Бенхамина Гарре, судорожно набирать хоть кого-то, чтобы сыграть хотя бы в 10 человек.

У меня может получиться подобный состав:

Поэтому, предполагаю, надо совсем близко к дедлайну быть готовым резко отменять замены и делать новые. К тому же есть слухи, что Сперцян, Промес, Файзулаев и Кордоба уедут. Но шесть трансферов после паузы будет достаточно. Поэтому я планирую исходить из текущей формы игроков, а не из долгосрочных перспектив.

frolir: Думаю, стратегия на весну не предполагает долгосрочных замен. Неизвестно, кто и где окажется через несколько месяцев. Костяк команды все равно останется, 11 играющих, думаю, большинство к первому весеннему туру наберет. Играем здесь и сейчас, загадывать сложно!

Дедлайн в 18-м туре – 8 декабря (пятница) в 19:00 мск . Первым будет матч «Локомотив» – «Урал»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Виталий Тимкив