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Приоритет в «Спартаке», лучшие из ЦСКА – «Динамо», рисковать ли после сборных. Кого брать в фэнтези РПЛ?

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Всегда важно после международной паузы.

Разбираем пики на 16-й тур фэнтези РПЛ с экспертами, в том числе с лидером турнира.

ЦСКА vs «Динамо» – в каких игроков московского дерби поверить?

Оставшиеся до зимней паузы туры нельзя назвать простыми для обеих команд. ЦСКА играть с «Ростовом» и «Краснодаром», а «Динамо» – с «Рубином» и «Факелом». Что делать с фэнтези-юнитами, которые уже есть в составе и стоит ли приобретать новых?

кастрик, 1-е место

Спартак – текущий лидер общего зачета. Борется за звезду, в прошлом сезоне финишировал десятым.

– Дерби это всегда непредсказуемый результат. Специально брать игроков под эту игру я бы не рекомендовал. Зная, как Владимир Федотов умеет играть против принципиальных соперников, очень результативной игры не жду. Но и в 0:0 не верю. У многих в составе Милан Гайич, Хелвен, Дмитрий Скопинцев. Их бы посадил на лавочку до следующего тура.

Аббосбек Файзулаев, Бителло, Федор Чалов или Константин Тюкавин – из игроков атаки может выстрелить любой. Поэтому, у кого они есть, убирать не стоит.

VIPmd, 34-е место

Виктор выступает в составе H2H-клуба Red Army. Его клуб борется за повышение из Дивизиона 1 в Премьер-лигу, а сам он не потерял реальных шансов взять звезду.

– ЦСКА пропускает практически во всех матчах, «Динамо» играет с явным креном на атаку, что намекает нам: обе команды забьют. От чего бы я предостерег, так это от покупки защитников, какими бы атакующими Гайич и Скопинцев ни были. Из атакующей группы – Чалов и Тюкавин в приоритете, именно они ожидаются основными поставщиками очков. Из других вариантов Бителло – для любителей экстравагантности, и Файзуллаев – для особо бережливых.

bolshoibrat, 1235-е место

Андрей – опытный игрок, выступающий в H2H-команде Ice Planet. Клуб ведет борьбу за чемпионство, но у самого игрока первая половина сезона не задалась. Ищем пути к повышению вместе.

– К дерби команды подходят в неплохой форме. Оба клуба длительное время не проигрывают в чемпионате, а также входят в топ-5 по очкам и голам. Предстоящая игра мне видится с забитыми мячами от обеих команд, поэтому я бы рекомендовал иметь в составе набравших неплохой ход Тюкавина и Ивана Облякова. Можно было бы рассмотреть как джокера Луиса Чавеса, но он пропускает тур. Если в составе есть защитники Хелвен, Гайич или Скопинцев, их можно оставить, так как от них тоже можно ожидать результативные действия.

Обязательны ли два игрока «Спартака»? Если да, кого брать вдобавок к Промесу?

У «Спартака» приятный календарь. Москвичей ждут выезды к «Балтике» и «Ахмату», а затем шанс дома отомстить «Крыльям Советов» за 0:4 в первом круге.

кастрик: У «Спартака» два очень непростых выезда. «Балтика» дома и в гостях – две большие разницы. А учитывая армейское прошлое тренера Сергея Игнашевича, команда даст бой «Спартаку». С «Ахматом» тоже все будет не просто. Мирослав Ромащенко висит на волоске, поэтому удачная игра со «Спартаком» поможет ему заработать висты перед руководством. Исходя из этого, я бы не стал держать двух игроков из «Спартака» в основе. Мне кажется, что Промеса вполне достаточно. К тому же, зная непредсказуемость Гильермо Абаскаля, со вторым игроком можно просто не угадать.

VIPmd: Любой игрок Спартака, кроме Промеса – риск. Однако календарь, конечно, привлекает рискнуть. Хоть и два неблизких выезда, но оба соперника валятся. У «Балтики» два очка в четырех матчах, у «Ахмата» и вовсе пять поражений.

Если выбирать наименее рисковые варианты, первым идет Михаил Игнатов, играющий нападающего. Следом Антон Зиньковский, выигравший конкуренцию и у Тео Бонгонды, и у Александра Соболева, после сам Бонгонда. Для особо смелых есть двое: Соболев и Срджан Бабич, все-таки когда-то и «Спартак» должен забить со стандарта в РПЛ...

bolshoibrat: Считаю, что только Промес обязателен в составе. Остальные игроки «Спартак»а очень нестабильны для набора фэнтези-очков.

Матчи после паузы на сборные – повод рискнуть с составом или лучше держаться хорошо знакомых игроков?

Пауза на матчи сборных могла повлиять на форму многих игроков и команд.

кастрик: Сам не люблю эти паузы на сборные, потому что не всегда понятно, в каком физическом или даже психологическом состоянии возвращаются игроки. Но рисковать с составом я бы не стал. Лучше все же придерживаться тех игроков, которые приносят очки. Исключение, когда точно знаю, что игрок приехал с травмой и играть не будет. Кроме того, порекомендовал бы иметь хорошую скамейку запасных, а не игроков-фантомов, которые просто стоят минимальных денег.

VIPmd: Безусловно, никогда пауза на сборные, вкупе с перелетами (для некоторых важных пиков весьма длительными и изматывающими), а как следствие нарушением тренировочного и игрового ритмов, не оставалась без последствий.

Ответом рисковать с командой (и, самое главное, капитаном) или не рисковать, может стать текущая позиция в рейтинге. Если вы близки к заветным вершинам, играйте максимально аккуратно, набирайте команду из тех, кто вообще не ездил в сборные. А для всех остальных такие перерывы, наоборот, великолепный шанс рискнуть и сократить свое отставание от лидеров. Условный Соболев-кэп может вас озолотить. Цепляйтесь, подобных шансов за сезон не так и много.

bolshoibrat: Считаю, что необходимо придерживаться хорошо знакомых игроков и следить за полученными травмами в составе сборных.

Дедлайн в 16-м туре – 25 ноября (суббота) в 13:00 мск. Первым будет матч «Крылья Советов» – «Локомотив»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко

1 комментарий

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Albert58
Будут в старте Спартака Хлусевич, Денисов, Максименко или Маслов, жди беды. Я бы оставил состав, как с Ростовом, но тренер лучше знает кого выпускать.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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