Капитан из «Зенита» или «Краснодара»? Кто нужен в «Спартаке» и «Локо»? Кого брать в Fantasy РПЛ

Разбираем пики на 14-й тур российской Премьер-лиги с экспертами из топ-100 Fantasy РПЛ.

Домашний «Ахмат» или разыгравшийся «Факел». Чьих игроков выбирать?

«Ахмат» кажется фаворитом домашней встречи с «Факелом». Но в последних матчах вороженцы впечатляют. Обыграли «Спартак» и «Оренбург», а с «Динамо» отстояли нулевую ничью. Как быть?

Dmitry Kisel, 59-е место, действующий чемпион РПЛ

Дмитрий играет в H2H-клубе «Ратамахатта». Второе место фэнтези-турнира Нидерландов-2021/22.

– Единственным интересным вариантом из этого матча выглядит защитник «Ахмата», но, добирая его, нужно понимать, что это происходит на один тур – дальше у них грустный календарь («Локомотив» и «Оренбург» на выезде, «Спартак» и «Ростов» дома).

Если же решились – Ясмин Челикович, Мирослав Богосовац, Дарко Тодорович – можно брать любого. С «Факелом» все просто: несмотря на последние матчи, фаворитами они и близко не выглядят, на тур можно найти варианты понадежнее, да и календарь у них так себе.

varos, 20-е место

Игрок H2H-клуба «Истина». Легенда фэнтези, один из лидеров самой титулованной H2H-команды.

– «Ахмат» фаворит, хоть в последних матчах и играет неудачно. Выезд в Грозный для всех клубов РПЛ непростой. У «Факела» была игра 1 ноября вечером на кубок, а уже 4 ноября днем они открывают тур РПЛ. Тяжелый календарь с точки зрения восстановления. Хотя у «Ахмата» в Кубке отдохнули ключевые игроки, а у команды было на день больше, чем у соперников – поэтому они, вероятно, окажутся свежее. Из этой игры рассматривал бы только футболистов «Ахмата».

Богосовац (6,0) или Тодорович (6,0) – думаю, они равнозначны, но только при условии, что Тодорович будет справа в защите, а в прошлом туре он выходил как центральный защитник. До дедлайна можно будет узнать его позицию, дождитесь составов. Если нет времени ждать, возьмите Богосоваца.

Иван Олейников (6,5), Артем Тимофеев (7,0), Бернард Бериша (7,0) или Мохамед Конате (7,5) подойдут, если хотите джокернуть в атаке. Но учтите, что Тимофеев висит на желтой. Еще один совет – ограничиться одним игроком из «Ахмата», так как потом идет сложный календарь.

basik, 78-е место общего зачета

Олег – игрок H2H-клуба «Балтика». Бронзовый призер фэнтези-чемпионата Нидерландов в сезоне-2021/22.

– «Ахмат» идет фаворитом по линии букмекеров, хотя после смены тренера (Сергей Ташуев назначен главным в «Факеле» 8 сентября) воронежцы заметно прибавили и в шести матчах одержали три победы при двух ничьих и одном поражении, с разницей мячей 6:2.

Из «Факела» интересным я вижу только защитника Руслана Магаля (5,0) – Ташуев использует его на фланге атаки, это привлекательный пик в плане цены и реальной позиции.

Грозненцы, наоборот, буксуют и к текущему туру подошли на шестиматчевой серии без побед. Если вы играете по кэфам или болеете за «Ахмат» – можете закупаться Конате/Беришей или Тодоровичем/Богосовацом. Если чуйка говорит, что «Факел» и отсюда увезет очки, берите Магаля.

Игнорировать ли игроков матча «Локо» – «Спартак»?

«Локомотив» и «Спартак» не блещут стабильностью. Их футболистов лучше не брать и продавать?

Dmitry Kisel: Если честно, добирать оттуда некого. Самые популярные игроки из этих команд сейчас – Наир Тикнизян, Илья Лантратов, Артем Дзюба, а также Квинси Промес, Тео Бонгонда и Александр Соболев. При этом, популярные они весьма условно, на деле реально они в командах только у 10-20% участников.

У «Локо» впереди не очень хороший календарь («Ахмат», «Крылья Советов», «Зенит»), у «Спартака» полно проблем. Единственный, кого можно оставить – Соболев.

varos: Нелучшая форма не говорит о том, что в матче не будет голов, скорее наоборот. «Локомотив» и «Спартак» пропускают достаточно – вероятно, нас ждет результативный матч. К тому же у «Спартака» не будет основного центрального защитника Срджана Бабича.

Думаю, можно ограничиться одним или двумя игроками атаки из этого матча. Первым выбором будет Соболев (8,5) – мне кажется, он сейчас сильно мотивирован и играет с большой самоотдачей. В остальных игроках «Спартака» нет уверенности. Бонгонда нестабилен и не играет полные матчи. Промес после небольшой травмы, его кондиции непонятны, но, думаю, будет в старте.

По «Локомотиву» примерно аналогичная ситуация. Дзюба (8,0) – первый выбор из «Локо», он будет делать все, чтобы забить «Спартаку». В принципе, я бы больше никого оттуда не рассматривал конкретно под этот матч. Можете взять вдолгую Лантратова (6,0) или Тикнизяна (6,5), у Локомотива из пяти следующих матчей, четыре – дома.

basik: Здесь матч на три результата, сухари маловероятны. Если Промес восстановится и будет готов выйти в старте – оставляем. Если любите зарубы против бывших, можно попробовать Дзюбу, но это не всегда хорошо работает.

Кассьерра и Кордоба – капитан кого-то из них? Или искать неочевидные пики?

Матео Кассьерра отправляется с «Зенитом» к «Балтике», а «Краснодар» Джона Кордобы принимает «Крылья Советов». Сравниваем этих двоих и разбираем более оригинальные варианты.

Dmitry Kisel: Кордоба – очевидный кэп на тур, у Кассьерры в последних матчах было не так много моментов, он вполне может и не набрать ничего с «Балтикой».

Любители менее стандартных капитанов могут выбрать Эдуарда Сперцяна или даже Федора Чалова – краснодарец может легко обойти Кордобу за счет пенальти и стандартов, а у Чалова помимо пенальти самый простой на бумаге матч в туре (с «Пари НН»).

varos: Думаю, у обоих примерно равные шансы на результативные действия.

В Калининграде «Балтика» способна доставить проблем любому сопернику, в том числе «Зениту». У Кассьерры будет несколько голевых моментов, вопрос в реализации, а она у него в этом сезоне в порядке.

Матч «Краснодар» – «Крылья Советов» должен быть открытым, с большим количеством голевых моментов. «Краснодар» фаворит, играет дома. В этом сезоне в РПЛ краснодарцы только раз потеряли очки на своем стадионе. Кордоба – хороший вариант для капитанства.

Если выбирать между Кордобой и Кассьеррой, в этом туре я выбираю Кордобу, так как у него домашний матч.

basik: Скорее Кордоба, чем Кассьерра, потому что появилась информация о проблемах Клаудиньо, Дугласа Сантоса и Вендела со здоровьем. Отсутствие Клауда и Вендела, считаю, заметно ударит по атакующему потенциалу «Зенита». В любом случае, в день дедлайна стоит мониторить новости по этому поводу. Чалов, Сперцян или Клаудиньо (если будем уверены в старте) – альтернативные опции.

Дедлайн в 14-м туре – 4 ноября (суббота) в 16:30 мск . Первым будет матч «Ахмат» – «Факел».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Александр Гальперин, Виталий Тимкив