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Fantasy РПЛ: новый сезон открыт! Пора собирать команды

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Футбол Футбол

На Sports.ru стартует новый сезон фэнтези-турнира по Российской премьер-лиге.

Если нет сил больше ждать и уже очень хочется собирать состав – приглашаем!

А ниже – чуть деталей про правила и обновления по сравнению с прошлым сезоном.

Как вообще играть в фэнтези? В чем суть?

Ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.

У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих. 

Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше. В новом сезоне вернется добавка за заработанный пенальти, об этом подробнее чуть ниже.

Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром можно делать три замены. Максимум в составе – два футболиста из одного клуба.

Что изменилось в новом сезоне? Дедлайн со стартом и бонусы за заработанный пенальти

Два ключевых изменения.

Дедлайн теперь – одновременно с началом первого матча тура, а не за час как раньше. Это обновление мы внедрили по итогам голосования пользователей.

Возвращаются бонусы за заработанный пенальти, но в новой интерпретации. Теперь игрок получит +2, причем вне зависимости от реализации 11-метрового. А если забьет он сам, два балла приплюсуются к бонусу за сам гол. Детали и примеры мы разобрали здесь.

А призы какие? Теперь есть промежуточные

Есть глобальные на весь сезон, а есть промежуточные.

Топ-3 общего зачета получит:

1 место – Apple iPad

2 место – Apple Watch

3 место – Apple AirPods Pro

Вдобавок каждые пять туров мы будем разыгрывать по три промокода в маркетплейс на 2000 рублей. Первые вручим уже после пятого тура.

Пора собирать команду! 

Первый дедлайн – в 19:00 мск 21 июля, одновременно со стартом нового сезона РПЛ, когда сыграют «Динамо» с «Краснодаром».

Еще в первом туре «Зенит» едет к «Пари НН», ЦСКА – к «Уралу», а «Спартак» примет «Оренбург».

Удачи!

3 комментария

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Egor Aleksandrovich
ну что, друзья, делимся в комментах составами на 1 тур, мысли рассуждения теории)
+2
0
+2
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Neodim
Дедлайн и пенальти-очки очень нравятся.
Дуглас за всего лишь 6,5 нет.
+1
0
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Владислав88
Цены неадекватные вообще. Как будто у нас одни звёзды сплошные играют. Все хавбеки, включая дублёров от пятёрки. Самой главное, что среди молодых вообще ни одного знакомого имени, кроме 2-3 человек, то есть некого взять, кто может выстрелить. Все, кто могут выстрелить, а могут и не выстрелить от 6,5. Ну дают...
0
0
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