Готовимся к новому фэнтези-сезону и раскрываем детали. Вы уже знаете, что дедлайн во всех турнирах теперь – не за час до, а со стартом первого матча, так вы сами решили на открытом голосовании.

Еще одно изменение – очки за заработанные пенальти . Это правило одновременно и старое, вернуть которое вы просили, и новое – потому что выглядеть будет чуть иначе.

Как именно?

Еще несколько важных деталей:

• Два очка – одинаковый бонус для игрока любой позиции, заработавшего пенальти. Хоть для форварда, хоть для защитника, хоть для вратаря (а что, а вдруг).

• Пенальти за попадание мяча в руку не приносит бонусов – игрок, который отдавал пас, прерванный рукой, ничего не получит.

Посмотрим на примерах.

Малком заработал и реализовал пенальти: +2+5 = 7 очков.

Малком заработал и не реализовал пенальти: +2–2 = 0 очков

Малком заработал пенальти, Клаудиньо его реализовал: +2 у Малкома, +5 у Клаудиньо

Малком заработал пенальти, Клаудиньо его не реализовал: +2 у Малкома, -2 у Клаудиньо.

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Собирать команды на новый сезон РПЛ можно будет уже совсем скоро.