Возвращаем Fantasy-бонус за заработанный пенальти! Но по-новому
Готовимся к новому фэнтези-сезону и раскрываем детали. Вы уже знаете, что дедлайн во всех турнирах теперь – не за час до, а со стартом первого матча, так вы сами решили на открытом голосовании.
Еще одно изменение – очки за заработанные пенальти. Это правило одновременно и старое, вернуть которое вы просили, и новое – потому что выглядеть будет чуть иначе.
Как именно?
Еще несколько важных деталей:
• Два очка – одинаковый бонус для игрока любой позиции, заработавшего пенальти. Хоть для форварда, хоть для защитника, хоть для вратаря (а что, а вдруг).
• Пенальти за попадание мяча в руку не приносит бонусов – игрок, который отдавал пас, прерванный рукой, ничего не получит.
Посмотрим на примерах.
Малком заработал и реализовал пенальти: +2+5 = 7 очков.
Малком заработал и не реализовал пенальти: +2–2 = 0 очков
Малком заработал пенальти, Клаудиньо его реализовал: +2 у Малкома, +5 у Клаудиньо
Малком заработал пенальти, Клаудиньо его не реализовал: +2 у Малкома, -2 у Клаудиньо.
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Собирать команды на новый сезон РПЛ можно будет уже совсем скоро.
Малком , чалов , промес, сперцян в прошлом году получали за пенальти очки. В этом году иногда они буду получать на 2 очка больше, чем в прошлом.
В прошлом году их в состав ставить надо было 100 процентов. В этом их нужно ставить в состав 200 процентов.
Все абсолютно все их будут ставить в состав, что абсолютно делает одинаковые составы, что приводит к полнейшему отсутствию аналитики для игры.