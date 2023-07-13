Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

Возвращаем Fantasy-бонус за заработанный пенальти! Но по-новому

fantasy fantasy
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Готовимся к новому фэнтези-сезону и раскрываем детали. Вы уже знаете, что дедлайн во всех турнирах теперь – не за час до, а со стартом первого матча, так вы сами решили на открытом голосовании.

Еще одно изменение – очки за заработанные пенальти. Это правило одновременно и старое, вернуть которое вы просили, и новое – потому что выглядеть будет чуть иначе.

Как именно?

Еще несколько важных деталей:

Два очка – одинаковый бонус для игрока любой позиции, заработавшего пенальти. Хоть для форварда, хоть для защитника, хоть для вратаря (а что, а вдруг).

Пенальти за попадание мяча в руку не приносит бонусов – игрок, который отдавал пас, прерванный рукой, ничего не получит.

Посмотрим на примерах.

Малком заработал и реализовал пенальти: +2+5 = 7 очков.

Малком заработал и не реализовал пенальти: +2–2 = 0 очков

Малком заработал пенальти, Клаудиньо его реализовал: +2 у Малкома, +5 у Клаудиньо

Малком заработал пенальти, Клаудиньо его не реализовал: +2 у Малкома, -2 у Клаудиньо.

***

Собирать команды на новый сезон РПЛ можно будет уже совсем скоро.

Чтобы узнать о старте, подписывайтесь на телеграм-канал «Фэнтези на Sports.ru»

Малком, Промес, Сперцян и Чалов – самые дорогие в Fantasy РПЛ-2023/24 (9 млн). В прошлом сезоне столько не стоил никто

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Придётся Комлиенко и Соболева всем брать)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tsar (Omsk)
Цены на дельфинов похоже должны подрасти
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valtonis
Гвардия дельфинов - выбираю вас!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevan87
ЧТо такое фэнтези?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Про
Ребят пожалуйста возьмите математика себе в штат. Или давайте выкладки по теории вероятности, откуда такие блин бонусы. То что вернули за заработанный пеналь это чуть уровновесит пенальтистов. Но пеналь+бонус за заработанный пеналь это опять дисбалансит игру.
Малком , чалов , промес, сперцян в прошлом году получали за пенальти очки. В этом году иногда они буду получать на 2 очка больше, чем в прошлом.
В прошлом году их в состав ставить надо было 100 процентов. В этом их нужно ставить в состав 200 процентов.
Все абсолютно все их будут ставить в состав, что абсолютно делает одинаковые составы, что приводит к полнейшему отсутствию аналитики для игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий