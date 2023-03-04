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В Дзюбу верил только 1% – а он сразу оправдал высокую цену. Fantasy-взгляд на хет-трик

Артем Дзюба Артем Дзюба
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Артем Дзюба – супергерой первого весеннего тура РПЛ. Сделал хет-трик!

Счастливы не только болельщики «Локомотива», но и те, кто не побоялся взять форварда в фэнтези.

Дзюба вернулся в РПЛ с приличным ценником – 8, во всей лиге только четыре игрока дороже (по 8,5), наверняка многим показалась, что цена завышена.

После первой же игры полное впечатление, что нет.

Дзюба набрал те же 14 очков, что и Малком против «Пари НН» – у бразильца дубль, но он полузащитник, поэтому каждый гол на балл дороже, а еще есть бонус за сухой матч и все 90 минут.

Артем ушел на замену и как нападающий бонуса за игру без пропущенных (пока он был на поле, «Локо» не пропускал) не получил.

Это уже пятый хет-трик сезона в РПЛ, а Дзюба – всего второй фэнтези-форвард, кто забил трижды: до этого два раза хет-трики делал Владимир Писарский (еще как Сычевой за «Оренбург»), зенитовец Вендел и другой нападающий «Локо» Иван Игнатьев. Выходит, по три забивают только форварды «Локомотива».

В следующую субботу «Локомотив» играет на выезде с «Ахматом» – найдете бюджет, чтобы взять Дзюбу в свою команду?

Что делать, если никогда не играл в фэнтези, но очень хочется?

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

3 комментария

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Xersoldat
Ждем интервью с великим Мишей Фантазевичем который кэпнул Дзюбу и не прогадал.
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Tsar (Omsk)
Дзюба сильно удивил, это понятно, но ещё сильнее удивили те, кто его взял. Красавцы!
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m1tereY
Да вы бы хоть нормальный материал-напоминание о фэнтези выпустили с публикацией на главной. Уверен, что больше половины участников просто забыли сделать необходимые замены перед рестартом чемпионата
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