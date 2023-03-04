В Дзюбу верил только 1% – а он сразу оправдал высокую цену. Fantasy-взгляд на хет-трик
Артем Дзюба – супергерой первого весеннего тура РПЛ. Сделал хет-трик!
Счастливы не только болельщики «Локомотива», но и те, кто не побоялся взять форварда в фэнтези.
Дзюба вернулся в РПЛ с приличным ценником – 8, во всей лиге только четыре игрока дороже (по 8,5), наверняка многим показалась, что цена завышена.
После первой же игры полное впечатление, что нет.
Дзюба набрал те же 14 очков, что и Малком против «Пари НН» – у бразильца дубль, но он полузащитник, поэтому каждый гол на балл дороже, а еще есть бонус за сухой матч и все 90 минут.
Артем ушел на замену и как нападающий бонуса за игру без пропущенных (пока он был на поле, «Локо» не пропускал) не получил.
Это уже пятый хет-трик сезона в РПЛ, а Дзюба – всего второй фэнтези-форвард, кто забил трижды: до этого два раза хет-трики делал Владимир Писарский (еще как Сычевой за «Оренбург»), зенитовец Вендел и другой нападающий «Локо» Иван Игнатьев. Выходит, по три забивают только форварды «Локомотива».
В следующую субботу «Локомотив» играет на выезде с «Ахматом» – найдете бюджет, чтобы взять Дзюбу в свою команду?
Что делать, если никогда не играл в фэнтези, но очень хочется?
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
3 комментария