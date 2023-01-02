«Похоронил мечту, когда заменили Жиру и Дембеле в финале». Интервью Fantasy-победителя ЧМ

Блогер-чемпион с командой Beznadega.

Главный титул 2022-го выиграл не только Лео Месси со сборной Аргентины, но и Андрей Чумак – он победил в Fantasy-турнире на Sports.ru.

Он не был первым в отдельных турах, а за счет стабильности провел шикарный чемпионат мира: его команда Beznadega закончила турнир с преимуществом в четыре очка над вторым местом.

Теперь в его профиле – чемпионская звездочка и вот такая награда. А еще айпад в подарок за первое место.

Sports.ru связался c Андреем и узнал, как он зря поверил в Роналду, сделал ставку на Хорватию и на эмоциях объявил таксисту, что выиграл фэнтези-турнир.

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– Я на общую таблицу не смотрел до полуфинала, – говорит победитель ЧМ на Sports.ru. – У меня основная борьба проходила в лиге Legalbet. Первоначально хотел выиграть там. Интересно было биться против сильных соперников: профессиональных журналистов и капперов.

Только ближе к решающим матчам обратил внимание, что и в общей таблице иду высоко – но все равно отставал баллов на 20 . Хотя хотел бы зацепиться за худи от Winline (его можно было выиграть за второе место по итогам конкретного тура – Sports.ru). Этого не получилось, зато выиграл общий зачет с шикарным призом – айпадом.

Кстати, составы соперников старался не смотреть. Во-первых, чтобы раньше времени не расстраиваться. Во-вторых, чтобы думать своей головой. Опыт показал: заимствования мне только вредили, а личные догадки тащили. Так что живите своими мозгами. Но и про советы забывать не стоит.

Зря поверил в Роналду и боялся брать французов – но угадал с Ришарлисоном и опорниками

– Как вы набирали изначальный состав? Вы сразу сделали капитаном Месси (14 очков), угадали с Ришарлисоном (10), занесли Пулишич (6), Унаи Симон (6).

– Весь групповой этап я играл по наитию. Например, сейчас мексиканец Андрес Гуардадо в стартовом составе на первый тур – признак некой футбольной неадекватности. Но в тот момент я предполагал, что старичок может выйти и написать красивую футбольную историю. А он за весь турнир только 42 минуты сыграл.

Собирал состав сразу на три тура: прикинул, кто из команд будет стабильнее. Топил за Бразилию всей душой, верил в Ришарлисона, а по Неймару чувствовал – это не его праздник жизни. Старался не брать людей из команды, которые в группах без явных фаворитов. Плюс сразу же отказался от французов: боялся проклятия чемпионов, да и травмы мне казались приговором. Ошибся в этом плане, но избежал печальной ситуации в третьем туре, когда играл резерв Франции и Бразилии.

– Почему сразу решили кроме очевидных ставок на атаку Аргентины с Бразилией и оборону Англии выбрать, например, Шупо-Мотинга или Каземиро, очевидного опорника?

– На мой взгляд, в матчах сборных всегда нужно держать в голове, что забить могут все, это в клубном футболе больше заточенности на исполнителей. Мое восприятие, считаю, не подвело, поэтому у меня из опорников стрелял не только Каземиро, но и Тчуамени в плей-офф. Просто в какой-то момент решил, что они могут. Наитие. С Шупо-Мотингом проще: он подходил у ЧМ в невероятной форме – рассчитывал, что забьет в двух турах, но он чуть-чуть подвел.

– Каждый тур на групповом этапе вы меняли вратаря – самая проблемная позиция на старте ЧМ?

– Больше переживал за нападение. С вратарями проще: в правильной коллаборации с защитниками и аналитикой – стабильные очки. А вот если упустишь закинувшего двушку нападающего, можешь сильно просесть. И важно было травмы мониторить. Тут спасибо Legalbet: несколько раз их новости в Дейли-формате помогли уйти от неправильных замен.

– В третьем туре вы взяли Роналду и даже сделали его капитаном – а он набрал всего два очка. Это главная ошибка в турнире?

– У меня ошибки были в каждом туре. Скажу честно, не хватало опыта игры в фэнтези. В плей-офф я уже понял некоторые тонкости. В тот момент я почему-то вбил в голову, что в финале ЧМ будут Аргентина и Португалия. И поверил в возрождение Криша. Нужно было отключить личную симпатию к португальцу , но не справился с этим.

В финальном раунде в последнюю минуту решил отказаться от Ди Марии и убрал с Мбаппе капитанскую повязку. Это могло быть еще фатальнее для итогового результата (Андрей сделал капитаном Месси и получил 22 очка, с капитаном Мбаппе было бы 30 – Sports.ru).

Чемпионский секрет: нужно идти другой дорогой. Андрей не вспоминал о фэнтези до голов Мбаппе в финале

– А по ходу плей-офф как определялись, кого капитанить? Наверняка все время был выбор между Мбаппе и Месси.

– С капитаном особо не парился. Многое говорило о том, что пенальти будут в пользу Аргентины ставить часто, а бить их будет Месси. Плюс штрафные всегда готовы залетать с шикарной левой аргентинца. Поэтому почти все матчи он и капитанил. Только для Криша сделал исключение – и зря.

– В последнем туре вы сделали суперставку на оборону Хорватии – по сути, это был главный ход, принесший победу, потому что остальные лидеры более-менее одинаковые у всех. Почему поступили так и с какими эмоциями потом смотрели матч за третье место?

– Чтобы быть первым – и это касается не только фэнтези – нужно отличаться от других. Если делать как все – и будешь как все. И это не про негативные примеры отклонений. Считаю, я только поэтому и выиграл турнир.

Просто шел другой дорогой. Ставил Каземиро, не сомневался в привозном Магуайре на групповом этапе, верил во Францию в матче с Англией . В матче за третье место все почему-то заранее отдали медали Марокко. Я просто посмотрел обзор игры на групповом этапе и сделал вывод, что хорваты легко заберут бронзу. Что и случилось. Жаль, что пропустили какой-то несуразный гол со стандарта, а так очков было бы еще больше.

– Судя по выбору трех французов, вы больше верили в Францию в финале. Но как раз Дембеле (1 очко) и Жиру (0), замененные в первом тайме, оказались провальными пиками.

– Был уверен на 100 процентов, что финал станет результативным. Но не понимал, кто может забить у Аргентины кроме Месси. Альварес в полуфинале свои голы оставил, участие Ди Марии под вопросом было. Решил переключиться на результативные действия французов. В конце первого тайма из-за замен Жиру и Дембеле вообще похоронил мечту о победе.

До 79-й минуты финала не вспоминал о фэнтези. Да и после матча даже не мог подумать, что выиграл. Потому что главная ставка была на ноль Хорватии в обороне. Это помогло бы догнать участников, шедших впереди. Грустил от поражения Мбаппе и чисто ради интереса решил проверить таблицу.

Сначала подумал, что еще не все результаты прогрузились. А потом осознал и на эмоциях сказал таксисту, который вез меня домой из бара, что выиграл фэнтези на Sports.ru. Он ничего не понял, но поздравил.

Андрей – из родного города Всеволода Боброва. Встреча с его вдовой вдохновила изучать футбол родного края и запустить блог на Трибуне

– Давно ли вы вообще играете в фэнтези и конкретно на Sports.ru?

– На Sports.ru играл первый раз. До этого – только на официальном сайте ФИФА. И то один турнир, Евро-2020. Результат общий уже не вспомню, но в корпоративной лиге коллег обыграл. А на весь сезон европейского футбола мне просто усидчивости не хватает, поэтому даже не пытаюсь участвовать.

– Вы ведете на Трибуне блог «Футбол со дна России». Судя по нему, вас очень интересует история тамбовского футбола – с чего это началось?

– Со знакомства с Еленой Николаевной Бобровой. Я из маленького города Моршанска, в котором родился «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси».

Как-то раз нам сообщили, что вдова Всеволода Михайловича приедет в нашу школу. А я уже жутко фанател по мировому футболу. Выписывал себе Total Football, еженедельник «Футбол» – взахлеб поглощал их. Но никогда не задумывался над тем, что в моем городе когда-то жила глыба мирового спорта. Какой мне Бобров, когда я в свободное от уроков время крутил диски с лучшими моментами и голами ЧМ-2006 .

Приезд Елены Николаевны добавил новую страницу в мою жизнь – краеведческий футбол. До сих пор храню книгу, которую она мне подписала. Я тогда на волне впечатлений письмо губернатору Тамбовской области даже писал. Просил, чтобы в Моршанске футбольный стадион привели в порядок. Все-таки назван в честь Всеволода Михайловича Боброва, а выглядит так, как будто футбола в моем городе и не было. На просьбу даже не ответили, а стадион только в 2022-м кое-как доделали.

Дальше много писал про любительский футбол в Моршанске. Потом на ютубе появился Юра Дудь (признан в РФ иностранным агентом – Sports.ru), который подтолкнул к жанру интервью. Так и возник блог на Sports.ru . И я был очень удивлен, когда на мои статьи стал прилетать фидбек со всей России. То «Ротор» заберет себе на сайт материал, то фанатское объединение «Спартака» разместит фрагмент интервью. Для меня это был просто разрыв окружающего мира. Приятно ощущать, что у творчества есть отдача.

Журналистом себя я тогда не считал. Блогер-любитель, из которого трансформировался в спортивного SMMщика. Этим и занимаюсь сейчас. Но, честно сказать, иногда хочется дотянуться до галочки журналиста.

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa, Marcio Machado/Keystone Press Agency , Cao Can/XinHua , Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto , IMAGO/Florencia Tan Jun; РИА Новости