Кого брать на финал в Fantasy ЧМ? И почему матч за 3-е место может быть даже важнее?

В выходные заканчивается чемпионат мира-2022 – нужно сделать последние замены в Fantasy-турнире.

Сейчас в фэнтэзи безлимитные замены, можно скинуть всех и набрать состав с нуля, причем без ограничений по количеству игроков из одной команды.

Важный момент: два оставшихся матча – Хорватия против Марокко за 3-е место в субботу и финал Аргентина – Франция в воскресенье – включены в один тур , последний в турнире.

Поэтому дедлайн общий: 17:00 в субботу, 17 декабря .

Давайте по позициям прикинем, кого можно взять.

Вратарь

Игра за бронзу выглядит более похожей ту, где кто-то сыграет на ноль. К тому же у сборной Марокко четыре сухих матча на турнире – останавливали приличное нападение Португалии, Испании, Бельгии и той же Хорватии на старте ЧМ. Наш кандидат – марокканец Яссин Буну (цена – 5.5). Хорват Доминик Ливакович (6) – очевидно, вторая опция.

Выбирать из Эмилиано Мартинеса и Уго Льориса и в целом непросто, и вряд ли нужно: финалы чемпионатов мира, конечно, бывают осторожными и спокойными, но когда в атаке там Лео Месси с одной стороны, Килиан Мбаппе с другой – труднее представить, что будет 0:0.

Да и вообще: матч за 3-е место, вероятно, будет даже важнее финала с точки зрения борьбы внутри лиг (если вы не лидер) и за наши призы . Очевидно, что Месси, Мбаппе и Жиру/Альварес будут у большинства конкурентов, а вот найти неочевидный вариант и подняться на хорвате/марокканце – шанс.

Защитники

Два варианта, как подойти к решению. Можно точечно выбрать атакующих защитников из всех команд: тогда в первую очередь смотрите на француза Тео (6), аргентинца Науэля Молину (6), Ашрафа Хакими (6) из Марокко. Получится дорого, но с шансами зацепить хорошие бонусы без большого риска, что все сорвется из-за одного эпизода.

Другой подход – полностью или почти полностью довериться обороне, в которую вы верите больше всего. Тут логично продолжать линию, по которой выбирали вратаря : в нашей версии – добавить к Буну не только Хакими, но и как минимум Джавада Эль-Ямика (5), а дальше последить за новостями о том, кто из марокканских защитников будет здоров к субботе. Например, Ромен Саисс еще в группе стал одним из топовых выборов, но в четвертьфинале он получил травму и ушел рано, а в полуфинале смог отыграть только полтайма.

Полузащитники

Самый богатый выбор, самый большой разброс кандидатов.

Энцо Фернандес (7) из Аргентины – очевидный пик, но не только потому, что у него больше всех очков из полузащитников в команде. Еще важно, что в плей-офф он играет без замен. Популярность Энцо подскочила перед полуфиналом в шесть раз – был меньше чем в 3% команд, а появился в 17%. Продолжится ли тренд?

По другим аргентинским вариантам больше вопросов и сомнений: Родриго де Поля меняют в середине второго тайма, к тому же у него ни одного результативного действия за турнир, Алексис Мак Аллистер отыграл целиком только игру с Нидерландами – учитывая, что от финала сложно ждать гиперрезультативного матча, стоит поискать хотя бы тех, кто точно будет на поле до свистка.

Усман Дембеле (7.5) из Франции сделал на ЧМ два ассиста, он тоже обычно не доигрывает матчи до конца, но в сумме с количеством активных действий и попыток зайти в штрафную/выкатить на Мбаппе или Жиру, это перспективный вариант. Например, у Орельена Тчуамени больше очков по ходу турнира благодаря голу англичанам, но его выбор противоречил бы одной из фэнтези-заповедей: не стоит брать опорников. Тем более в матче против яркой атаки, где слишком велик риск желтой карточки. А Адриен Рабьо пропустил полуфинал по здоровью: вернется ли он, понадобится ли снова кто-то из запасных – ненужные сомнения и риски.

Конечно, первый выбор в Марокко – Хаким Зиеш (7), но если это слишком дорого и по-прежнему хочется использовать игру за 3-е место для неочевидных решений, можно рискнуть с Аззедином Унаи (6) – он играет в центре поля, всю грязную работу под ним делает Софьян Амрабат, в плей-офф проводит полные матчи.

А вот хорватская полузащита – простор для равнозначных вариантов, которые могут дать результат. За Ивана Перишича (7) – магистратура важнейших мячей за сборную, за Луку Модрича (7.5) – вероятность, что гений в последнем матче на последнем чемпионате мира придумает очередной неземной ассист-тривелу, на Марцело Брозовиче (6) можно чуть сэкономить при похожих шансах на результативное действие. В Матео Ковачича (6.5) тоже вполне можно поверить.

Нападающие

По сути, выбор из пяти очевидных кандидатов на три позиции (если начинать собирать состав с них и не жалеть тут бюджета).

Лионель Месси (9) и Хулиан Альварес (7.5) в Аргентине – не взять Месси все равно невозможно, так что вопрос в том, стоит ли рассчитывать на новые чудеса от молодого партнера по атаке.

Килиан Мбаппе (9), Антуан Гризманн (8.5) и Оливье Жиру (8) во Франции – игнорировать Мбаппе тоже вряд ли получится, в остальном стопроцентных аргументов в духе минут на поле тут не найти.

Если следовать логике о нерезультативных финалах, можно сэкономить тут и взять в пару к Месси с Мбаппе (если совсем без них – грандиозный риск, но такой же большой и шанс подняться, если правильно выбрать того, кто принесет очки вместо них, пока остальные получат мало) Юссефа Эн-Несири (7), главную силу атаки Марокко, или хорвата Андрея Крамарича (7.5) – правда, оба обычно не доигрывают матчи и уходят задолго до бонусного очка за 90 минут.

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А какая у вас будет тактика на последний тур фэнтези ЧМ? Максимум звезд в основе и самые дешевые варианты в запасе?

Рискнете набрать большую часть одной команды или распределите позиции равномерно?

Напоминаем: дедлайн – 17:00 мск в субботу, лимита на замены нет, лимита по количеству игроков из одной команды тоже . Поехали!

Фото: globallookpress.com/Meng Dingbo/XinHua, Joel Marklund/Keystone Press Agency, Xu Zijian/XinHua