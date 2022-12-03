Fantasy-превью к 1/4 финала чемпионата мира: в предвкушении больших матчей

Уже завтра нас ждут большие матчи 1/4 финала чемпионата мира. Это значит, что пора готовить свою команды в Fantasy! Напоминаем, что дедлайн будет 9 декабря в 17:00 (московское время).

Отдельно стоит упомянуть, что на стадию 1/4 действуют новые правила трансферов. Вам доступно 5 трансферов, а в команде можно иметь 4 игрока из одной сборной.

Предлагаем посмотреть на четвертьфинальные пары и сделать свой выбор в Fantasy.

Хорватия – Бразилия

Хорваты пробились в 1/4 через серию пенальти с японцами. Многие такой исход воспринялся как неожиданный, ведь игра Японии казалась более содержательной. Бразилия спокойно продвигается по турниру, выполняя поставленные задачи, в предыдущем матче южноамериканцы катком прошлись по Южной Корее (4:1), даже позволив себе замену вратаря.

Хорватия не очень много забивает, если не учитывать матча с Канадой, где «шашечные» смогли отличиться четырежды, при этом пропустив в самом начале матча. С бразильцами немного иная ситуация: подопечные Тите доминировали от матча к матчу, стараясь обеспечить себе нужный задел в счете. Полноценно это получилось продемонстрировать только против Южной Кореи, но при этом нет сомнений в подобной реализации в грядущем матче – их игра слишком убедительна. С точки зрения Fantasy, в этой паре логично рассмотреть атакующих игроков «пентакампеонов», а также их защитную линию, использовав по максимуму возможность в виде выбора четырех игроков из одной сборной.

Очевидным вариантом в атаке кажется Ришарлисон (стоимость в Fantasy: 8) – он уже забил 3, по турниру набрал 2,07 xG, нанес 4 удара и все в створ, результатом всей этой активности стали 19 Fantasy-очков. Особняком стоит Неймар (9), который по системе гол+пас набрал 2+1, а по xG заработал коэффициент 1,61 за турнир.

Интересными и менее очевидными опциями видятся Рафинья (8) и Лукас Пакета (7.5). Рафинья на этом турнире пока не отличился результативными действиями, но в матче с Южной Кореей он нанес 5 ударов (больше всех у бразильцев), выбил 0,52 xG, создал 3 голевых момента, набрал 0,48 ожидаемых ассиста, а в штрафной соперника совершил 8 касаний – он среди лидеров 1/8 по этому показателю. Кажется, что матч с Хорватией может стать тем, где Рафинья наконец «выстрелит» и отыграется за неудачную реализацию в предыдущих играх. Лукас Пакета в прошлом матче получил наивысшую оценку среди бразильских игроков, забил гол и создал 3 голевых момента партнерам. Разумеется, не стоит забывать и про Винисиуса Жуниора (8.5) – бразилец сделал 1+1 в матче с корейцами, постоянно угрожая воротам соперника. Винисиус лидер сборной по набранным Fantasy-очкам – 21.

В защитной линии внимание привлекает Тиаго Силва (6). Несмотря на статус ветерана, капитан сборной Бразилии отыграл все свои матчи полностью и успел отличиться голевым пасом. Помимо того, что Силва всегда является серьезной угрозой на втором этаже, можно ждать и очередного матча на ноль. Когда мы говорим о матчах на ноль, всегда стоит держать в уме Алиссона (6.5) – возможно, единственный кипер в 1/4, кто сможет не пропустить в этом туре.

Хорватию для пиков вряд ли стоит рассматривать – пробить оборону Бразилии кажется очень трудной задачей, а сохранить свои ворота в неприкосновенности вообще невозможной. Однако, если вы верите в команду Златко Далича, то можно присмотреться к Марцело Брозовичу (6) и Ивану Перишичу (7) – Марцело в матче 1/8 финала создал 3 момента для партнеров, а Перишич забил гол и чаще всех бил (5 раз) по воротам Японии. Приятное впечатление на этом ЧМ производит Йосип Юранович (6), крайний защитник нередко подключается к атакам, успевая отрабатывать в обороне своей команды.

Нидерланды – Аргентина

В втором четвертьфинале чемпионата мира в Катаре для зрителей заготовлена особая вывеска. В предыдущий раз сборные встречались в полуфинале ЧМ-2014, где лишь в серии пенальти Аргентина оказалась сильнее (4:2) и прошла в тот самый финал, в котором Марио Гетце вносил свое имя и имена всех игроков «бундестим» в зал славы.

Спустя восемь лет, в обоих сборных осталось лишь четверо игроков, которые отлично помнят тот матч и серию пенальти в Сан-Паулу – Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Дэйли Блинд и Мемфис Депай. Все четверо по-разному проявляют себя на текущем мундиале, но каждый может оказаться ценным выбором для вашей команды в Fantasy:

Лионель Месси (9) – едва ли нужно объяснять насколько велик авторитет Месси и его значимость для сборной. После провала в дебютной игре против Саудовской Аравии, от матча к матчу он доказывает свою значимость и ведет свою сборную к титулу. Аргентинец один из самых дорогих игроков в Fantasy ЧМ, но этот выбор выглядит необходимостью для всех пользователей, поскольку трудно подобрать вариант в нападении лучше. За четыре игры Месси принес 25 очков.

Анхель Ди Мария (8) – популярность полузащитника «Ювентуса» снизилась среди Fantasy-команд по сравнению с первыми матчами. Если к первому туру популярность игрока составляла 13.41%, то к 1/8 финала она снизилась до 6.81%.Такое падение может объясняться завышенными ожиданиями пользователей от игрока, а так же фактом, что Ди Мария провел матч против Австралии на скаймейки запасных, уступив место более молодому Альваресу. Стоит отметить, что регулярная ротация – одна из черт сборной Аргентины на этом ЧМ. Тем не менее, кажется, что для Скалони будет правильнее выпустить в старте более опытных игроков на столь важную игру. Верим в появление Ди Марии в старте.

Дэйли Блинд (6.5) – ветеран сборной, который все еще не уступает свое место в старте. Несмотря на возраст, Блинд по-прежнему принимает активное участие в атаках нидерландской команды. В матче против США он забил гол и отдал голевую передачу, заработав 11 очков в Fantasy, всего же за турнир Блинд получил уже 25 очков, а его популярность на данный момент лишь 1.79%. Вариант, к которому точно стоит присмотреться перед 1/4.

Мемфис Депай (8.5) – нападающий был травмирован и не играл с конца сентября, поэтому низкая результативность на групповом этапе была неудивительна. Тем не менее, матч против США показал, что Депай набирает форму и забитый мяч тому подтверждение. Мемфис по-прежнему один из лидеров сборной и опытный игрок, который необходим в финальных стадиях больших турниров, поэтому не сомневаемся, что он появится в старте.

Не стоит забывать и про Коди Гакпо (8.5), пусть у него не получилось отличиться в 1/8 финала, но он продолжает играть большую роль в атаках «оранжевых». За четыре матча полузащитник «ПСВ» смог набрать 25 очков.

Ну и, конечно, Дензел Думфрис (6.5), от которого ждали голевых действий на групповом этапе, наконец смог себя проявить в игре против США, набрав 14 очков и став лучшим игроком матча. Такая результативность выглядит убедительно-устрошающей перед матчем с Аргентиной.

Марокко – Португалия

Африканцы сенсационно прошли в 1/4 финала, обыграв в серии пенальти Испанию. Марокко продемонстрировала хорошую игру в обороне, не давая возможности часто проникать испанским игрокам вместе с мячом в штрафную площадь. Отдельно стоит отметить игру вратаря Буну во время серии пенальти: он отразил два из трех ударов (после первого пенальти мяч попал в штангу, но вратарь угадал направление).

Линия защиты сборной Марокко так же выглядит достойно: Саисс (5), Мазрауи (6), Хакими (6) – у всех от 20 до 25 очков в Fantasy за весь турнир. В атаке себя отлично проявляет полузащитник «Челси» Хаким Зиеш (7), который не боится брать игру на себя и в любой момент способен создать опасный момент у ворот соперника. У Зиеша после четырех матчей 22 очка, а его популярность в Fantasy всего лишь 5.64%. Возможно, именно он сможет помочь вам сделать разницу и опередить других игроков в лигах.

Португалия же провела феноменальный матч против, как казалось, равного соперника – сборной Швейцарии. Любопытно, что Криштиану Роналду появился на поле лишь на 74-ой минуте, заменив Жоау Феликса. А главным героем матча стал нападающий Гонсалу Рамуш (8), который оформил хет-трик и отдал голевую передачу. После такого перформанса велика вероятность, что Фернанду Сантуш снова доверит место в старте игроку «Бенфики». Даже несмотря на такую игру против швейцарцев, популярность Рамуша в Fantasy по-прежнему мала – его взяли чуть больше 3% пользователей. Рискнете?

Бруну Фернандеш (8.5) – пусть манкунеанец и не отметился большим количеством результативных действий, отдав только одну голевую передачу в матче против Швейцарии, он продолжает оставаться основополагающим игроком для своей команды, начиная и продвигая атаки вперед. Суммарно Бруну набрал 27 очков за три проведенных матча и доверить ему место в своей Fantasy-команде перед игрой с Марокко видится хорошим решением. Верим, что португалец не подведет!

Англия – Франция

Самая сильная и непредсказуемая пара в четвертьфинале. Обе команды уверенно дошли до этой стадии. В такой паре сложно предположить на игроков какой линии стоит ориентироваться: традиционно сильная защитная линия англичан окажется под огромным давлением французской атаки, а защита французов не кажется очень надежной сама по себе. Франция вообще, кажется, что играет по некогда «бразильскому» принципу: вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Учитывая все вводные, этот матч может как разразиться голевой феерией, так и пройти в максимально осторожном, закрытом режиме.

До турнира от Англии ожидали такого же малорезультативного и, скажем честно, скучного футбола, какой мы наблюдали на Евро-2020. Нельзя сказать, что английский футбол стал слишком разнообразным, но забивать они стали много: за 4 матча англичане забили 12 мячей, а пропустили лишь 2, при том, что играли с достойными соперниками. Англия вообще выглядит очень сбалансированной командой с хорошей защитой и средней линей и с отличным нападением.

В защите стоит присмотреться к нашему любимцу Харри Магуайру (6) – 23 очка в Fantasy это больше всех среди англичан. Харри собрал 3 сухих матча, а также ассист в игре против Ирана. Магуайр всегда был угрозой на втором этаже у ворот соперника, а на этом турнире даже был замечен в дриблинге (!) в чужой штрафной (!!).

Альтернативой в обороне является Люк Шоу (6) – хорошие фланговые защитники – это основа команды в Fantasy. Они особенно эффективны, поскольку могут как принести очки за «сухой» матч, так и за голевые действия в атаке. Люк действует в этом же стиле, набрав уже 22 очка.

Интересным выбором для своей Fantasy команды выглядит Джуд Беллингем (7). Джуд один из немногих игроков, действующих близко к опорной зоне, который регулярно приносит очки. Беллингем набрал 21 очко, забив гол и отдав голевую передачу. Он вообще выполняет роль моторчика сборной, который может завести всю команду.

Атакующими очевидными вариантами видятся Харри Кейн (9), набравший 22 очка, и Букайо Сака (8) с 23 очками. Кейн выглядит самым надежным вариантом – во всех матчах, где Англия забивала, Харри отличался результативными действиями. Вообще, Кейн играет на этом турнире очень командно, если не забивает сам, то отдает голевые пасы.

Интересным вариантом выглядит Фил Фоден (8) – игрок не является стопроцентно основным, но в те отрезки, которые ему доверяют, Фил забивает или ассистирует. Учитывая личные проблема Стерлинга и его подвешенное моральное состояние, вполне вероятно, что в матче с Францией в основе выйдет именно Фил.

Другой вопрос, как все эти атакующие игроки покажут себя против крепкой французской обороны.

От Франции также никто не ожидал искрометного футбола, а травмы лидеров до турнира и потеря Люки Эрнандеса во время первого матча вообще поставили под сомнение чемпионские амбиции «трехцветных». Однако, Дидье Дешам грамотно выстроил состав, адаптировался под игроков, максимизируя их сильные качества и скрывая слабые – результатом всего этого стала впечатляющая игра сборной Франции, которая сейчас, наравне с Бразилией, считается главным фаворитом турнира.

Среди французской обороны выделить, пожалуй, стоит только Тео Эрнандеса (6), который очень активен на левом фланге, подключается к атаке и довольно надежен в обороне. В итоге, Эрнандес успел набрать 16 очков – не очень много среди всех команд, но это в 2 раза больше чем любой другой защитник Франции. Выбор в защите очевиден.

Атакующая линия французов выглядит куда мощнее и интереснее. Абсолютный «мастхэв» Килиан Мбаппе (9) – 36 очков в Fantasy, он лидер среди всех игроков. Новоиспеченный главный бомбардир сборной Франции Оливье Жиру (8) также является хорошей опцией: 18 очков и 3 гола за 3 матча. Оливье щедрый форвард, он не поскупится и на голевой пас, когда такой шанс представится. Усман Дембеле (7.5) набрал лишь 14 очков, но постоянно оказывает давление на защиту соперника, особенно, когда оказывается в ситуациях 1-в-1. Гол или ассист от Усмана кажутся реальными в любом матче. Некоторые считают, что на самом деле, лучшим игроком это чемпионата является не Мбаппе, а Антуан Гризманн (8.5) за его огромную связующую работу от обороны до нападения. Да, Антуан отметился лишь одним голевым пасом (и отмененным голом на последней минуте с Тунисом), но, возможно, когда придется взламывать стройные оборонительные порядки англичан, именно его тонкость и интеллект позволят забить тот самый единственный победный мяч. Выбор за вами!

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