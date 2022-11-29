Очки Думфриса – лучшие в Fantasy за весь ЧМ! Защитник принес больше, чем все форварды

Дензел Думфрис – главный герой первого матча 1/8 финала на чемпионате мира.

Он сначала сделал два ассиста, а во втором тайме добавил и свой гол. Итого по правилам фэнтези у защитника сборной Нидерландов 14 очков : базовые +2 за 60 минут на поле, два раза по +3 за голевые передачи и +6 за забитый мяч.

Дензел – игрок обороны, его стоимость – всего 6,5, поэтому теперь именно этот перфоманс Думфриса – лучший, самый эффективный за весь чемпионат мира среди всех игроков . 14 очков набирал и Бруну Фернандеш, когда делал дубль в игре с Уругваем (как раз тогда первый гол переписали с Криштиану Роналду), но португалец стоит 8,5, а тут такие же очки за 6,5.

Никто из нападающих на турнире не приносил так много – правда, из-за разной ценности голов форварду, чтобы набрать больше, нужно делать хет-трик.

• Для Думфриса это первые результативные действия на ЧМ-2022: он приносил по шесть очков в первом и третьем турах, когда Нидерланды всухую обыгрывали Сенегал и Катар. Сейчас как раз сухого матча не получилось, зато такие подарки в атаке.

• Любопытно, что популярность Думфриса среди фэнтези-менеджеров на Sports.ru чуть упала перед плей-офф, хотя вариантов стало в два раза меньше. В соцсетях много комментариев о том, что результативных действий от голландца не дождались: рассчитывали получать от него больше еще в группе, а при неограниченных заменах перед 1/8 финала отказались от этого варианта. Зря!

• Теперь Думфрис – лидер всего фэнтези ЧМ-2022 по сумме очков, у него 28 (6+2+6+14), голландец сравнялся с Войчехом Шченсным (7+12+9), который добирал сэйвами пенальти. Польский кипер провел пока только три матча, поэтому его средний показатель (9,3) выше, чем у Думфриса (7).

А у вас в составе он был? Если не был – возьмете на четвертьфинал?

Фото: REUTERS/John Sibley