Лишь 5 человек угадали с капитаном Валенсией! И мощно стартовали в Fantasy ЧМ-2022

Эннер Валенсия – главный герой старта турнира еще и для игроков в фэнтези.

Форвард сборной Эквадора подчинил себе матч открытия, набрал там 10 очков (по 4 за гол и 2 за 60 минут на поле) – но порадовал этим, конечно, немногих.

Потому что мало кто в Валенсию поверил. Меньше полутора процентов игроков. Среди них нашлись пятеро, кто сделал Эннера капитаном!

• У Валенсии стопроцентная реализация: голами стали оба удара по воротам . А ведь это он же заработал и пенальти, с которого забил.

• Эннер вообще главное, что есть у Эквадора: забил пять подряд голов команды на чемпионатах мира. У него было три в 2014-м, теперь форвард просто продолжил с того же места – добавил еще два.

• Правда, пока неясно, брать ли Валенсию на второй тур: он получил травму, поэтому отыграл 77 минут (а мог бы получить +1 за полный матч). Так что придется последить за новостями.

В пятницу эквадорцы сыграют с Нидерландами, а замены в фэнтези на второй тур можно делать до 12:00 того же дня .

Тем, кто упустил и пока не собрал команду, вполне можно заняться этим сейчас: еще больше половины команд не вступили в борьбу. Вполне можно сколотить достойный состав из тех, кто будет играть, начиная со вторника.

Фото: globallookpress.comIMAGO/ULMER/Markus Ulmer