Fantasy ЧМ-2022: кого взять в 1-м туре? Выбираем лучшие варианты из 32 команд

Суперзвезды и не только.

Друзья, всем привет! Чемпионат мира в Катаре совсем рядом, с ним приходит и чемпионат мира в фэнтези! Мы расписали лучшие пики в каждой из 32 (да!) сборных-участниц. Надеемся, вам будет полезно.

Группа А

Нидерланды

Нидерланды Луи Ван Гала играют в атакующий футбол и сносят всех: за последние 15 матчей не выиграли лишь четырежды – ничьи с Норвегией, Черногорией, Германией и Польшей.

Пока соперники будут пытаться отличить Бергейса от Бергвейна, можно вложиться в атакующую линию и ухватить полузащитника Мемфиса Депая (8.5), а если верите в потенциал Коди Гакпо (8.5), то его 9+12 и две награды лучшему игроку месяца в Эредивизи будут отличным доводом.

Также нельзя упускать из виду защитника Вирджила Ван Дейка (6.5), который поможет сыграть против Сенегала всухую. И, конечно же, мощного Дензела Думфриса (6.5).

Эквадор

Эквадорцы строят игру вокруг динамичной полузащиты и взрывных флангов. Возможный бан сборной из-за защитника Байрона Кастильо не случился, а вот сам Кастильо в итоговую заявку не попал. Команда Густаво Альфаро смело бежит в атаку, при желании цепляйте быстрых нападающих Эннера Валенсию (7) и Гонсало Плату (6.5). Про эквадорское представительство из «Брайтона» тоже не нужно забывать: защитник Первис Эступиньян (6) будет активничать на бровке.

Сенегал

Команда, играющая в силовой футбол и мало пропускающая. К всеобщему сожалению, надежда нации Садьо Мане не сыграет – игрок «Баварии» будет восстанавливаться после операции. В его отсутствие голы может обеспечить нападающий Булайе Диа (7.5). К нему в пару можно прикупить кого-нибудь из оборонительных игроков: есть смысл выбрать между защитником Калиду Кулибали (6) и звездным вратарем Эдуаром Менди (5.5).

Катар

Команда испанца Феликса Баса играет в комбинационный футбол и короткий пас. На домашнем ЧМ катарцы наверняка будут стараться играть зрелищно. Спец по голам есть: нападающий Али Альмоэз (6.5) – один из самых известных игроков этой сборной. Можно рассмотреть полузащитника Хасана Аль-Хайдоса (6): набирает результативные очки Аль-Хайдос исправно – 12 по гол+пас в 19 матчах последнего сезона. Если по каким-то причинам нужны защитники, то присмотритесь к фланговому Хассану Абделькариму (5).

Группа В

Англия

Англия при Гарете Саутгейте часто играет в достаточно сдержанный футбол. Голевые фестивали вроде 10:0 с Сан-Марино, конечно, случаются, но это не уровень соперников по ЧМ.

В таких условиях стоит вложиться в оборонительных игроков: например, в Кирана Триппьера (6.5), который исполняет стандарты и может принести очки как за атакующие действия, так и за сухой матч. Вратарь англичан может стать отличным пиком на весь групповой этап и даже плей-офф. Это наверняка будет Джордан Пикфорд (6), который может помочь и очками за сэйвы.

В атаке главный выбор – Харри Кейн (9), он бьет пенальти. Еще есть Рахим Стерлинг (8.5), который был самым ярким игроком Англии на Евро.

Из пиков подешевле интересно смотрится Букайо Сака (8).

США

Тренер Грегг Берхалтер прививает команде доминирующий футбол как минимум в части владения мячом: забирали его даже в матчах с приличной Японией (0:2) и сильным Уругваем (0:0).

С победами складывается похуже (лишь две за последние 7 матчей – против Марокко и Гранады), но в рамках турнира все может кардинально измениться. В первом матче американцы побегут за победой (играют с Уэльсом), так что берите полузащитника Кристиана Пулишича (7.5), а во второй атакующий слот неплохо может вписаться еще один полузащитник Джованни Рейна (7).

Иран

Когда речь заходит об этой сборной, в голову прежде всего приходит наш хороший знакомый – нападающий Сердар Азмун (7). Однако он травмирован и может не сыграть на ЧМ. Здесь осторожнее.

Его партнер по атаке Мехди Тареми (7) из «Порту» выбил 11 (6+5) результативных баллов в 13 матчах этого сезона. Хорош и Алирез Джаханбахш (7).

Хотя главное в командах Кейруша – оборона.

Уэльс

В последние годы Уэльс ставит на фирменный прием – контратаки. Под эту тактику идеально впишется главная звезда Гарет Бэйл (7.5). Контратаковать очень удобно, но делать это сложно без качественной полузащиты, поэтому хватайте хавбеков: набирающего форму Аарона Рэмзи (6.5) или Дэниэла Джеймса (6.5).

Группа С

Аргентина

Уже точно известно, что это последний чемпионат мира Лео Месси. Мотивация!

Аргентина стартует против Саудовской Аравии – идеальный соперник, чтобы набрать разгон. Берем атакующих игроков: а именно Месси (9) и Лаутаро Мартинеса (8,5). Можете взять к Месси еще одного ветеранистого, но не менее надежного Анхеля Ди Марию (8), который в последнем матче перед ЧМ против ОАЭ выбил 2+1.

Мексика

Крепкая команда под руководством аргентинского тренера Херардо Мартино, пытающаяся играть во владение мячом. Правда, против неуступчивой Польши Чеслава Михневича это будет непросто: вингера Ирвинга Лосано (7.5) стоит взять в фэнтези-ростер из веры в контратаки мексиканцев (а Лосано отлично умеет это делать).

Польша

Поляки привезли достаточно серьезный состав, все звезды на месте. Из полузащитников особо заметен Петр Зелиньски (7.5), способный и забить, и отдать голевой пас. Не забыли и Гжегожа Крыховяка (6). Ну и куда без Роберта Левандовского (8.5).

Саудовская Аравия

Судьба саудовцев на турнире во многом будет зависеть от того, что придумает главный тренер Эрве Ренар. Каких-то суперзвезд Саудовская Аравия в Катар не привезла, все футболисты приехали из местного чемпионата, все решит умение работать командно.

Начинать против аргентинцев. Саудовцы наверняка сядут в плотную оборону и будут ловить шансы в контратаках, здесь можно присмотреться лишь к Фирасу Аль-Брейкану (6).

Группа D

Франция

Ситуация в сборной Франции сравнима с португальской: вместе с ветеранами приехала крайне талантливая молодежь, которой у французов, пожалуй, даже побольше. Дешам, в отличие от Сантуша, идет в ногу со временем и меняется под новое поколение.

Начнет в Катаре сборная Франции в матче против Австралии – отличная возможность вкатиться в турнир плавно. Франция часто буксует на старте, одерживая дежурные минимальные победы, но это не повод упускать из внимания монстров атаки Карима Бензема (9) и Килиана Мбаппе (9).

В отсутствие Поля Погба именно Бензема может чаще опускаться в центр поля за мячом и разгонять атаки, как он это делает в «Реале», а значит от Карима можно ждать и ассистов. Есть смысл прикупить кого-нибудь из защиты: например, Бенжамен Павар (6) выглядит железным игроком старта. Тео Эрнандес (6) со своей активностью на бровке – выбор под атаку.

Дания

После воодушевляющего Евро-2020 и не менее успешного сезона в Лиге наций (как вам две победы над Францией?) сборная Дании приехала на ЧМ в Катар.

Тренер Юлманд хорошо адаптируется к соперникам и обладает симпатичным составом. Кристиан Эриксен вернулся после кошмара на Евро-2020 и снова застолбил место в основе.

Первый матч датчане проведут против Туниса: можно взять как раз Кристиана Эриксена (7.5). Для реактивного фланга берите защитника Йоакима Меле (6.5), который активно подключается в атаку и готов принести очки как спереди, так и сзади.

Тунис

Африканская сборная в последних матчах смотрится неплохо: если не считать сентябрьского поражения 1:5 от сборной Бразилии, Тунис не проигрывает уже почти год: в последний раз это произошло 29 января с Буркина-Фасо (0:1).

Стиль игры – преимущественно оборонительный, но с прокачанным умением выбежать в контратаку и реализовать свой момент. Первый матч на ЧМ в Катаре Тунис сыграет против смело атакующей Дании, которая может оставить сзади свободные зоны. На этот случай атакующий игрок – полузащитник Юссеф Мсакни (6.5).

Австралия

Команда Грэма Арнолда попала на ЧМ через стыки, где по пенальти обыграла Перу. Австралия не борется за владение мячом, но и не отдает его совсем: часто подстраивается под соперника и последние три матча отыграла всухую.

Поскольку первый матч в Катаре против мощных французов, будет логично, если австралийцы прижмутся к своим воротам и постараются не дать Франции много моментов – в расчете на успешные контратаки и стандартные положения.

Если срочно (а вдруг) нужен кто-то из австралийцев, берите в состав Аарона Муя (6) и Айдина Хрустича (6).

Группа E

Германия

Ханси Флик едет на свой первый крупный турнир во главе сборной. При Флике команда уже полностью отошла от стиля Йоахима Лева и пытается всегда контролировать ход матчей.

В этом году был небольшой спад: в девяти матчах 2022-го сборная Германии одержала лишь три победы (над Израилем, Италией и Оманом) и один раз проиграла при пяти ничьих. Впрочем, это, как и проблемы с нападающими (в заявку попали два центрфорварда, ранее не игравшие за сборную), не помешало приехать в Катар полными надежд.

Турнир начнется матчем против Японии: Германия будет играть на победу, забираем креативного полузащитника Джамала Мусиалу (7.5) – молодая звездочка готова сиять. Или вратаря Мануэля Нойера (6.5), который с высокой вероятностью отстоит насухо. Также стоит присмотреться к Каю Хавертцу (8), который, вероятно, займет позицию нападающего.

Не забываем про Йозуа Киммиха (6,5) – полузащитник гарантированно будет играть матчи целиком, хорош на стандартах. Да и с игры может отдать голевой пас.

Испания

Для тренера испанцев Луиса Энрике ЧМ-2022 станет последним.

Стиль сборной Испании сохраняется: тотальный контроль мяча и игра в короткий пас с розыгрышем от вратаря. В первом туре ЧМ-2022 Испания играет с Коста-Рикой, которая не проигрывает пять матчей подряд. Неплохо, но класс испанцев выше. Если вы, как и Энрике, бесконечно верите в Альваро Морату, с вас – 8.5. Вингер Ферран Торрес подешевле (8).

Коста-Рика

Сейчас будет неожиданно: сборную Коста-Рики тренирует Луис Суарес. Только другой – колумбиец Луис Фернандо Суарес.

Коста-Рика не проигрывает пять матчей и обыграла в стыках Новую Зеландию. Старт на ЧМ сразу с босса – Испании. В таком раскладе Коста-Рика – аутсайдер. Свои шансы команда будет вылавливать в контратаках – шансик для нападающего Хоэля Кэмпбелла (6.5) или вечного полузащитника Брайана Руиса (6.5).

Япония

Японцы едут в Катар с множеством игроков, выступающих в Европе. Самые ценные юниты в сборной Японии – полузащитники Такуми Минамино (7) и Даити Камада (7). У Минамино статистика впечатляет меньше: 1+3 в 9 матчах чемпионата Франции в составе «Монако». Камада оформил 7+3 в 10 матчах «Айнтрахта».

Японцы стартуют на ЧМ с серьезнейшего соперника: встретятся с Германией. Вряд ли японцы сохранят ворота сухими, а вот упомянутые выше игроки могут принести атакующие очки.

Группа F

Бельгия

Бельгийцам постоянно чего-то не хватает. К ЧМ в Катаре они подключили даже короля Бельгии Филиппа .

Игра за последнее время особо не поменялась, принципы Роберто Мартинеса на месте. Первым соперником бельгийцев станет Канада, которая ярко выступила в отборе, опередив США и Мексику с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Кевин Де Брюйне (8.5) в любом фэнтези мастхэв – он и ассист сделать может, и забить.

Если захочется экзотики, можно обратить внимание на полузащитника Янника Феррейра Карраско (7.5). При постаревшей обороне в воротах все равно будет блистать Тибо Куртуа (6.5), который может стать выбором на большую часть турнира.

Хорватия

Хорватия Златко Далича в целом сохранила тот же игровой стиль, что и раньше. В Катар хорваты едут в хорошем настроении после пяти побед подряд.

В первом туре балканцы попали на Марокко. Соперник средней сложности, подойдет полузащитнику Луке Модричу (7.5). Эффективно могут себя показать и нападающий Андрей Крамарич (7.5) и Иван Перишич (7). В обороне должен блистать Борна Соса (6).

Канада

Одно из главных впечатлений от Канады в Катаре сформировалось еще до начала турнира: на него приехал 39-летний полузащитник Атиба Хатчинсон. И он готов играть!

Тренер Джон Хердман получил очень качественное поколение молодых игроков (чего стоят только Альфонсо Дэвис, Джонатан Дэвид и другие). При нем команда пытается играть в контроль мяча.

Канадцы начнут матчем с Бельгией – кажется, придется серьезно побороться в центре поля. Главные звезды – нападающий Джонатан Дэвид (7) и защитник (или тоже нападающий?) Альфонсо Дэвис (6.5).

Марокко

Сборная Марокко по классике привозит на ЧМ состав, наполовину, если не больше, выступающий в европейских чемпионатах. Жаль, Амин Харит, одна из главных звезд, получил травму прямо перед стартом.

В остальном состав вполне боеспособный: главный тренер Валид Реграги строит эффективный футбол и не зависит от владения мячом (но в основном лидирует и здесь).

В первом матче ЧМ против Хорватии есть шанс зацепить очки. В атаке выделяется нападающий Абде Эззальзули (6, бюджетный вариант). Хаким Зиеш (7) – подороже, но Зиеш исполняет штрафные и пенальти, да и его дальние удары никто не отменял. Ну и не забывайте про защитника Ашрафа Хакими (6), способного помочь и в обороне, и в атаке.

Группа G

Швейцария

Один мастхэв из сборной Швейцарии уже известен: это полузащитник Гранит Джака, проводящий прекрасный сезон за «Арсенал» и ведущий за собой как клуб, так и сборную. Команда Мурата Якина в первом туре ЧМ-2022 сыграет с Камеруном. Помимо недорогого Джаки (6.5) стоит обратить внимание, разумеется, на вратаря Яна Зоммера (6), а также разыгравшегося в МЛС полузащитника Джердана Шакири (7).

Сербия

Сербы попали на ЧМ благодаря сенсационному первому месту в квалификации в одной группе с Португалией. Почти все футболисты из заявки на ЧМ играют в европейских чемпионатах.

Соперник в первом туре – Бразилия.

Если не сейчас, то потом стоит взять кого-то из атаки: Душана Тадича (8) или Душана Влаховича (8). А вот за новостями по травмированному Александару Митровичу (8) надо последить.

Полузащитники Филип Костич (7.5) и Сергей Милинкович-Савич (7.5) тоже выглядят выгодным вложением.

Бразилия

Бразильцы по традиции привезли один из самых мощных составов: тут и Неймар, и Винисиус, и Алиссон, и остальные мегазвезды европейских чемпионатов. Именно Бразилия – фаворит ЧМ-2022.

Первый матч бразильцы сыграют против сборной Сербии. Про супертопов Неймара (9) и Винисиуса (8.5) вы и так знаете. Выбор экстравагантнее: полузащитники Лукас Пакета (7.5) или Бруно Гимараэс (6.5). Не стоит забывать и Габриэле Жесусе (8.5), который находится в прекрасной форме. Также надо следить за новостями по Ришарлисону (8) – есть вероятность, что именно он займет место на острие, а статистика за сборную у него очень даже хорошая!

Камерун

Камерун подходит к ЧМ-2022 в неясном состоянии: не выигрывает три матча подряд, а всего при Ригобере Сонге (тренирует с начала марта) команда проиграла половину матчей – четыре из восьми.

Самые звездные игроки – вратарь Андре Онана и нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В первом матче камерунцам противостоит серьезная Швейцария, так что велика вероятность, что африканская команда будет преимущественно обороняться и искать шансы в атаке как раз через через Шупо-Мотинга, прямо сейчас находящегося в сумасшедшей форме. Его и можно взять в ростер за 7, а в пару к нему можно рассмотреть примерно равнозначных нападающих Карла Токо-Экамби (7) и Венсана Абубакара (7).

Если вы, конечно, на такое пойдете.

Группа H

Португалия

Португалия прибыла на ЧМ в противоречивом состоянии. С одной стороны, Фернанду Сантуш смешал ярких молодых футболистов с опытными. С другой, всех взбудоражило интервью Криштиану Роналду.

Если говорить конкретно про игру Португалии, то тактика Фернанду Сантуша особых изменений не претерпела: все та же по большей части адаптивная и оборонительная игра, несмотря на россыпь атакующих звезд. Показать что-то новое и переубедить сомневающихся – отличный вызов для португальцев, тем более команда начинает ЧМ с матча против Ганы.

Нельзя пройти мимо самого ценного игрока команды в фэнтези: Криштиану Роналду (9). Вторая звезда – Бруну Фернандеш (8.5). Не забываем и про продуктивных защитников Диогу Далота (6) и Жоау Канселу (6.5), которые полезны по всему полю. Более интересный выбор, который поможет обойти в фэнтези конкурентов – Рафаэл Леау (8). Молодой португалец созрел, чтобы потащить за собой сборную на крупном турнире.

Гана

В нападении у Ганы братья Айю и Иньяки Уильямс (7.0) из «Атлетика», который устал ждать стабильного места в сборной Испании и выбрал историческую родину. Есть блистающий в «Аяксе» Мохаммед Кудус (7).

Однако первым испытанием в Катаре станет Португалия, фаворит группы: игра может получиться вязкой, но гол ганцев исключать нельзя.

Южная Корея

Паулу Бенту выстраивает с южнокорейской командой атакующий футбол, который позволил выйти на ЧМ напрямую со второго места в группе квалификации.

Главная звезда, очевидно, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. В начале ноября участие футболиста на ЧМ было под угрозой: в матче Лиги чемпионов против «Марселя» кореец получил четыре перелома глазницы и ему предстояла операция, но в итоге вингер успел восстановиться.

К слову, Сон Хын Мина (8) и можно купить в первом матче Южной Кореи в Катаре против Уругвая. Еще можно подумать про нападающего Хван Хи Чхана (7).

Уругвай

Уругвай Диего Алонсо демонстрирует атакующий футбол и смотрится достаточно мощно: за год проиграли лишь один матч, товарищеский против сборной Ирана, а в остальных, за исключением одной ничьи, одержали победы. Уругвай не претендует на владение и готов создавать моменты, даже отдав мяч сопернику.

Главный уругвайский юнит, разумеется, нападающий Луис Суарес (8.5): за ним идут другой нападающий Дарвин Нуньес (8) и еще один легендарный форвард Эдинсон Кавани (7.5, но здоров ли полностью?). Феерящий в этом сезоне полузащитник Феде Вальверде оценивается чуть ниже (7).

В первом туре Уругвай играет против Южной Кореи.

Фото: globallookpress.com/Pedro Rocha, UWE KRAFT, Li Ying, Mutsu Kawamori