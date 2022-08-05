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Кого берем на 1-й тур Fantasy АПЛ – Жезуса, Коутиньо, Джеймса или всех вместе? Советы и разбор новичков

Брайтон Брайтон
Джесси Лингард Джесси Лингард
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
Дениз Ундав
Расмус Кристенсен Расмус Кристенсен
Александар Митрович Александар Митрович
Дуайт Макнил Дуайт Макнил
Ник Поуп Ник Поуп
Ливерпуль Ливерпуль
Габриэл Жезус Габриэл Жезус
Вильям Салиба Вильям Салиба
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Джанлука Скамакка Джанлука Скамакка
Тайво Авонийи Тайво Авонийи
Иван Перишич Иван Перишич
Борнмут Борнмут
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Это сегодня! Вечерним матчем «Кристал Пэлас» – «Арсенал» стартует сезон АПЛ, а вместе с ним (вернее, за час до стартового свистка) – и Fantasy по чемпионату Англии. Главный приз – iPad. 

Дедлайн – в 21:00, не пропустите.

Главные герои те же: в топ-100 по очкам за прошлый сезон нет футболистов, уехавших из Англии. Десятка лучших была такой:

Но кое-какие перемены все же случились. И мы не про обновленный Fantasy и появление вице-капитана (хотя про это тоже!). 

Самые интересные для Fantasy новички. Вы и правда готовы играть без Габи Жезуса?

Не верим.

И хотя одно из золотых правил Fantasy предлагает не спешить с новичками и новыми командами, пришедшими из низшего дивизиона, всегда интересно, кто сделает разницу с прошлым сезоном. Здесь – наш субъективный (ведь вы наверняка насмотрели кого-то еще) список футболистов, которые либо только обживаются в АПЛ, либо раньше играли за другие команды. 

Всегда оценивайте, будет ли новичок сразу играть и способен ли он принести много очков (форма команды, сложность календаря).

Вильям Салиба, «Арсенал», защитник – 5.5

После мегасезона в «Марселе» дождался шанса в «Арсенале». Он наверняка начнет в основе. Одна из возможных конфигураций – Салиба правым центральным защитником, а Бен Уайт – просто правым (так было в спаррингах, пока Томиясу лечился).

В сезоне-2021/22 «Арсенал» накопил 13 сухих матчей. 

Плюс у «Арсенала» один из лучших календарей на старте – «Кристал Пэлас», «Лестер», «Борнмут», «Фулхэм».

Потенциал Александра Зинченко (5.5) на первый взгляд упирается в Fantasy-амплуа – полузащита. Клиншиты дадут 1 очко, а не 4, как у защитников. 

Габриэл Жезус, «Арсенал», нападающий – 8.5

Габи Жезус перебрался в «Арсенал» к знакомому по «Ман Сити» Артете и зажег в товарняках – 7 голов (с хет-триком «Севилье»). Начинать сезон без бразильца страшновато – в свою команду его взяли почти 41% игроков. У Кейна меньше (хотя Харри чуть дороже).

Филип Биллинг, «Борнмут», полузащитник – 6.5

Один из немногих активов «Борнмута», за который можно зацепиться уже на старте. Биллинг выдал 10+10 и помог команде подняться в АПЛ. И кажется, это не было просто вспышкой: сезоном ранее Филип забил 8 раз.

Доминик Соланке, «Борнмут», нападающий – 7.0

У него совсем не получалось в АПЛ, но 29 голов за сезон Чемпионшипа должны придать уверенности. Больше было только у Митровича.

Дениз Ундав, «Брайтон», нападающий – 6.5

Бомбардир из бельгийского «Юниона» (25 голов в прошлом сезоне), еще одной команды владельца «Брайтона» Тони Блума. «Брайтон» славятся глубоким статистическим подходом – посмотрим, как скоро Ундав заменит привычного Нила Мопе.

Кин Льюис-Поттер, «Брентфорд», полузащитник – 6.0

Молодой англичанин прошел мимо многих радаров, но 25 голов за два сезона в «Халле» цепляют.  

Джанлука Скамакка, «Вест Хэм», нападающий – 6.5

16 голов за «Сассуоло» убедили «Вест Хэм» потратиться. В недавнем прошлом новые форварды здесь почти не приживались – вот и сейчас, наверное, лучше не спешить. И надо разобраться, что изменится для Микаила Антонио (8.0).

Дарвин Нуньес, «Ливерпуль», нападающий – 8.0

Звездный сезон в «Бенфике» и Лиге чемпионов – да. Блестящий выход в Суперкубке – йес. Место в старте? Пока без гарантий. 

Расмус Кристенсен, «Лидс», защитник – 5.5

Вы точно полюбите новичка «Лидса» – правого защитника Расмуса Кристенсена. Разве 10 голов и 8 ассистов в прошлом сезоне за «Зальцбург» не звучат достаточно привлекательно?

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити», нападающий – 9.0

Вы просто решаете для себя: играть с норвежским монстром сразу или пока присмотреться. Неудача в Суперкубке и цена не смущает треть менеджеров – в конце концов, даже там у Эрлинга были отличные моменты.

Кристиан Эриксен, «Манчестер Юнайтед», полузащитник – 7.0

Датчанин провел изумительную весну в «Брентфорде» – нападающий Айвен Тоуни точно будет скучать. Остается понять, сколько игрового времени Эриксен получит в «МЮ» и как Тен Хаг распределит функции между ним и Бруну.

Бреннан Джонсон, «Ноттингем Форест», полузащитник – 7.0

Звездочка «Ноттингема» и сборной Уэльса готовится к переходу на новый уровень. 18 голов в Шипе – это серьезно.

Тайво Авонийи, «Ноттингем Форест», нападающий – 6.5

Авонийи – один из многочисленных новичков «Форест». Тайво долго числился в «Ливерпуле», но шанс проявить себя в Англии получил только после 15 голов за «Унион» в Бундеслиге-2021/22. Помним, что сохранить голевой уровень после Германии не так просто.

Джесси Лингард, «Ноттингем Форест», полузащитник – 6.5

В «Вест Хэме» Джесси показал, что бывает, когда ему дают играть – отрезок в Лондоне был ошеломительным. Получится повторить трюк?

Ник Поуп, «Ньюкасл», вратарь – 5.5

Шотстоппер «Бернли» остался в Премьер-лиге – и готов добирать дополнительные очки сэйвами. 

Иван Перишич, «Тоттенхэм», защитник – 6.5

Потенциально суперзвезда Fantasy АПЛ. В прошлом сезоне Серии А Перишич забил 8 голов. Хорват знаком с Конте и застолбит место левого вингбека. Но осторожнее: Антонио еще не определился, готовы ли Перишич и Доэрти (6.0) играть с первого тура – оба пропустили начало предсезонки.

Харри Уилсон, «Фулхэм», полузащитник – 6.5

10+19 – умопомрачительная статистика Харри в прошлом сезоне Чемпионшипа. Он уже играл на уровне АПЛ и забивал за «Борнмут», но пока не торопитесь: Уилсон травмирован, «Фулхэм» начнет без него. А стандарты пока перейдут к Андреасу Перейре (6.0).

Александар Митрович, «Фулхэм», нападающий – 7.0

Этот парень давно знаком Fantasy-менеджерам. И каждый раз мы вместе верим, что бомбардир «Фулхэма» перенесет результативность в АПЛ. И вот очередной заход – теперь после 43 голов (!) в Шипе.

Калиду Кулибали, «Челси», защитник – 6.0

Команда Томаса Тухеля уступила по сухим матчам лишь «Ливерпулю» и «Сити» (16). И хотя после трансферов защиту ждет перестройка, мощный Кулибали явно будет основным. А его 3+3 в прошлом сезоне очень пригодились бы и в этом. И всего за 6.0!

Рахим Стерлинг, «Челси», полузащитник – 8.5

Даже потеряв место в основе, Стерлинг забил 13 голов в прошлом сезоне АПЛ. Рахим – необычно эффективный игрок, с чемпионата-2017/18 он обязательно выбивает 10+ голов (серия вообще начиналась так – 18, 17, 20). В «Челси» он будет играть гораздо чаще.

Дуайт Макнил, «Эвертон», полузащитник – 6.0

В «Бернли» не все старания Макнила конвертировались в голы и ассисты. Но кто-то же должен точно кроссить на Кэлверта-Льюина, раз Люка Динь играет за другую команду?

А на чем можно сыграть в первом туре? Что посоветуете? 

Здесь мы обратим внимание на неочевидные сюжеты. Рецепт «Ставьте капитаном Салаха/Жезуса/Кейна» слишком прост и понятен всем. Возможно, наши советы помогут вам докрутить команду:

• «Борнмут» – букмекерский фаворит на вылет. Это уже хороший повод вложиться в Олли Уоткинса (8.0) и Филиппе Коутиньо (7.5). Самым выгодным вариантом кажется Леон Бэйли (6.5) – ямаец мощно провел межсезонку (в матче с «МЮ» он, например, забил и отдал).

Тренер «Борнмута» Скотт Паркер открыто говорит о проблемах с комплектацией на сезон: «Очевидно, что прямо сейчас у нас нехватка на многих позициях. Это совершенно очевидно. Нам нужно поработать, если мы хотим быть конкурентными. Пока это не так».

Ставим на «Астон Виллу»?

• «Эвертон» сыграет против «Челси» без нападающих. Доминик Кэлверт-Льюин из-за травмы пропустит несколько туров, Саломон Рондон дисквалифицирован. А Ришарлисон теперь в «Тоттенхэме». И хотя «Челси» традиционно тяжело на «Гудисон Парк», на такие потери в составе соперника можно отреагировать покупкой защитников «Челси» (Рис Джеймс за 6.5, м?) или вратаря Эдуара Менди (6.0).

• Осторожнее с Конором Коуди (5.5) из «Вулверхэмтона». Раньше он был железно основным и играл без замен, но теперь перспективы туманны. Подписан центральный защитник «Бернли» Натан Коллинз (5.5), а тренер Бруну Лаже по многочисленным инсайдам затеял переход на четверку защитников. Коуди просто не хватает места в составе. 

Есть и хорошие новости: Педру Нету (6.5) здоров и многообещающе провел лето. Португалец может воспользоваться травмами «Лидса» – из-за вылета Хуниора Фирпо слева ожидается Паскаль Стрейк, которому привычнее в центре.

Леандро Тросссар (7.0) – пожалуй, главная звезда в атаке «Брайтона». За три сезона в АПЛ бельгиец забил 18 раз. Но тренер Грэм Поттер не перестает экспериментировать: в последнее время Троссар – левый вингбек при схеме с тремя центральными защитниками. Самое занятное, что Леандро забивает оттуда – у него хет-трик в спарринге с «Эспаньолом»! Прикиньте, можно ли извлечь из этого пользу на выезде с «МЮ».

• Из-за ухода Каспера Шмейхеля «Лестер» остался без статусного вратаря. Варианты Брендана Роджерса на матч с «Брентфордом» – Дэнни Уорд (5.0, из-за травмы в сборной пропустил почти всю подготовку) или Даниэль Иверсен, еще не игравший в АПЛ. Попробуете угадать?

Соберите команду в Fantasy АПЛ и выиграйте футболку любимого клуба или суперприз – iPad

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Will Russell, Cameron Smith

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