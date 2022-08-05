Кого берем на 1-й тур Fantasy АПЛ – Жезуса, Коутиньо, Джеймса или всех вместе? Советы и разбор новичков

Это сегодня! Вечерним матчем «Кристал Пэлас» – «Арсенал» стартует сезон АПЛ, а вместе с ним (вернее, за час до стартового свистка) – и Fantasy по чемпионату Англии. Главный приз – iPad.

Дедлайн – в 21:00 , не пропустите.

Главные герои те же: в топ-100 по очкам за прошлый сезон нет футболистов, уехавших из Англии. Десятка лучших была такой:

Но кое-какие перемены все же случились. И мы не про обновленный Fantasy и появление вице-капитана (хотя про это тоже!).

Самые интересные для Fantasy новички. Вы и правда готовы играть без Габи Жезуса?

Не верим.

И хотя одно из золотых правил Fantasy предлагает не спешить с новичками и новыми командами, пришедшими из низшего дивизиона, всегда интересно, кто сделает разницу с прошлым сезоном. Здесь – наш субъективный (ведь вы наверняка насмотрели кого-то еще) список футболистов, которые либо только обживаются в АПЛ, либо раньше играли за другие команды.

Всегда оценивайте, будет ли новичок сразу играть и способен ли он принести много очков (форма команды, сложность календаря).

Вильям Салиба, «Арсенал», защитник – 5.5

После мегасезона в «Марселе» дождался шанса в «Арсенале». Он наверняка начнет в основе. Одна из возможных конфигураций – Салиба правым центральным защитником, а Бен Уайт – просто правым (так было в спаррингах, пока Томиясу лечился).

В сезоне-2021/22 «Арсенал» накопил 13 сухих матчей.

Плюс у «Арсенала» один из лучших календарей на старте – «Кристал Пэлас», «Лестер», «Борнмут», «Фулхэм» .

Потенциал Александра Зинченко (5.5) на первый взгляд упирается в Fantasy-амплуа – полузащита. Клиншиты дадут 1 очко, а не 4, как у защитников.

Габриэл Жезус, «Арсенал», нападающий – 8.5

Габи Жезус перебрался в «Арсенал» к знакомому по «Ман Сити» Артете и зажег в товарняках – 7 голов (с хет-триком «Севилье»). Начинать сезон без бразильца страшновато – в свою команду его взяли почти 41% игроков . У Кейна меньше (хотя Харри чуть дороже).

Филип Биллинг, «Борнмут», полузащитник – 6.5

Один из немногих активов «Борнмута», за который можно зацепиться уже на старте. Биллинг выдал 10+10 и помог команде подняться в АПЛ. И кажется, это не было просто вспышкой: сезоном ранее Филип забил 8 раз.

Доминик Соланке, «Борнмут», нападающий – 7.0

У него совсем не получалось в АПЛ, но 29 голов за сезон Чемпионшипа должны придать уверенности. Больше было только у Митровича.

Дениз Ундав, «Брайтон», нападающий – 6.5

Бомбардир из бельгийского «Юниона» (25 голов в прошлом сезоне), еще одной команды владельца «Брайтона» Тони Блума. «Брайтон» славятся глубоким статистическим подходом – посмотрим, как скоро Ундав заменит привычного Нила Мопе.

Кин Льюис-Поттер, «Брентфорд», полузащитник – 6.0

Молодой англичанин прошел мимо многих радаров, но 25 голов за два сезона в «Халле» цепляют.

Джанлука Скамакка, «Вест Хэм», нападающий – 6.5

16 голов за «Сассуоло» убедили «Вест Хэм» потратиться. В недавнем прошлом новые форварды здесь почти не приживались – вот и сейчас, наверное, лучше не спешить. И надо разобраться, что изменится для Микаила Антонио (8.0).

Дарвин Нуньес, «Ливерпуль», нападающий – 8.0

Звездный сезон в «Бенфике» и Лиге чемпионов – да. Блестящий выход в Суперкубке – йес. Место в старте? Пока без гарантий.

Расмус Кристенсен, «Лидс», защитник – 5.5

Вы точно полюбите новичка «Лидса» – правого защитника Расмуса Кристенсена. Разве 10 голов и 8 ассистов в прошлом сезоне за «Зальцбург» не звучат достаточно привлекательно?

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити», нападающий – 9.0

Вы просто решаете для себя: играть с норвежским монстром сразу или пока присмотреться. Неудача в Суперкубке и цена не смущает треть менеджеров – в конце концов, даже там у Эрлинга были отличные моменты.

Кристиан Эриксен, «Манчестер Юнайтед», полузащитник – 7.0

Датчанин провел изумительную весну в «Брентфорде» – нападающий Айвен Тоуни точно будет скучать. Остается понять, сколько игрового времени Эриксен получит в «МЮ» и как Тен Хаг распределит функции между ним и Бруну.

Бреннан Джонсон, «Ноттингем Форест», полузащитник – 7.0

Звездочка «Ноттингема» и сборной Уэльса готовится к переходу на новый уровень. 18 голов в Шипе – это серьезно.

Тайво Авонийи, «Ноттингем Форест», нападающий – 6.5

Авонийи – один из многочисленных новичков «Форест». Тайво долго числился в «Ливерпуле», но шанс проявить себя в Англии получил только после 15 голов за «Унион» в Бундеслиге-2021/22. Помним, что сохранить голевой уровень после Германии не так просто.

Джесси Лингард, «Ноттингем Форест», полузащитник – 6.5

В «Вест Хэме» Джесси показал, что бывает, когда ему дают играть – отрезок в Лондоне был ошеломительным. Получится повторить трюк?

Ник Поуп, «Ньюкасл», вратарь – 5.5

Шотстоппер «Бернли» остался в Премьер-лиге – и готов добирать дополнительные очки сэйвами.

Иван Перишич, «Тоттенхэм», защитник – 6.5

Потенциально суперзвезда Fantasy АПЛ. В прошлом сезоне Серии А Перишич забил 8 голов. Хорват знаком с Конте и застолбит место левого вингбека. Но осторожнее: Антонио еще не определился, готовы ли Перишич и Доэрти (6.0) играть с первого тура – оба пропустили начало предсезонки .

Харри Уилсон, «Фулхэм», полузащитник – 6.5

10+19 – умопомрачительная статистика Харри в прошлом сезоне Чемпионшипа. Он уже играл на уровне АПЛ и забивал за «Борнмут», но пока не торопитесь: Уилсон травмирован , «Фулхэм» начнет без него. А стандарты пока перейдут к Андреасу Перейре (6.0).

Александар Митрович, «Фулхэм», нападающий – 7.0

Этот парень давно знаком Fantasy-менеджерам. И каждый раз мы вместе верим, что бомбардир «Фулхэма» перенесет результативность в АПЛ. И вот очередной заход – теперь после 43 голов (!) в Шипе .

Калиду Кулибали, «Челси», защитник – 6.0

Команда Томаса Тухеля уступила по сухим матчам лишь «Ливерпулю» и «Сити» (16). И хотя после трансферов защиту ждет перестройка, мощный Кулибали явно будет основным. А его 3+3 в прошлом сезоне очень пригодились бы и в этом. И всего за 6.0!

Рахим Стерлинг, «Челси», полузащитник – 8.5

Даже потеряв место в основе, Стерлинг забил 13 голов в прошлом сезоне АПЛ. Рахим – необычно эффективный игрок, с чемпионата-2017/18 он обязательно выбивает 10+ голов (серия вообще начиналась так – 18, 17, 20). В «Челси» он будет играть гораздо чаще.

Дуайт Макнил, «Эвертон», полузащитник – 6.0

В «Бернли» не все старания Макнила конвертировались в голы и ассисты. Но кто-то же должен точно кроссить на Кэлверта-Льюина, раз Люка Динь играет за другую команду?

А на чем можно сыграть в первом туре? Что посоветуете?

Здесь мы обратим внимание на неочевидные сюжеты. Рецепт «Ставьте капитаном Салаха/Жезуса/Кейна» слишком прост и понятен всем. Возможно, наши советы помогут вам докрутить команду:

• «Борнмут» – букмекерский фаворит на вылет. Это уже хороший повод вложиться в Олли Уоткинса (8.0) и Филиппе Коутиньо (7.5). Самым выгодным вариантом кажется Леон Бэйли (6.5) – ямаец мощно провел межсезонку (в матче с «МЮ» он, например, забил и отдал).

Тренер «Борнмута» Скотт Паркер открыто говорит о проблемах с комплектацией на сезон: «Очевидно, что прямо сейчас у нас нехватка на многих позициях. Это совершенно очевидно. Нам нужно поработать, если мы хотим быть конкурентными. Пока это не так».

Ставим на «Астон Виллу»?

• «Эвертон» сыграет против «Челси» без нападающих. Доминик Кэлверт-Льюин из-за травмы пропустит несколько туров, Саломон Рондон дисквалифицирован. А Ришарлисон теперь в «Тоттенхэме». И хотя «Челси» традиционно тяжело на «Гудисон Парк», на такие потери в составе соперника можно отреагировать покупкой защитников «Челси» (Рис Джеймс за 6.5, м?) или вратаря Эдуара Менди (6.0).

• Осторожнее с Конором Коуди (5.5) из «Вулверхэмтона». Раньше он был железно основным и играл без замен, но теперь перспективы туманны. Подписан центральный защитник «Бернли» Натан Коллинз (5.5), а тренер Бруну Лаже по многочисленным инсайдам затеял переход на четверку защитников. Коуди просто не хватает места в составе.

Есть и хорошие новости: Педру Нету (6.5) здоров и многообещающе провел лето. Португалец может воспользоваться травмами «Лидса» – из-за вылета Хуниора Фирпо слева ожидается Паскаль Стрейк, которому привычнее в центре.

• Леандро Тросссар (7.0) – пожалуй, главная звезда в атаке «Брайтона». За три сезона в АПЛ бельгиец забил 18 раз. Но тренер Грэм Поттер не перестает экспериментировать: в последнее время Троссар – левый вингбек при схеме с тремя центральными защитниками. Самое занятное, что Леандро забивает оттуда – у него хет-трик в спарринге с «Эспаньолом»! Прикиньте, можно ли извлечь из этого пользу на выезде с «МЮ».

• Из-за ухода Каспера Шмейхеля «Лестер» остался без статусного вратаря. Варианты Брендана Роджерса на матч с «Брентфордом» – Дэнни Уорд (5.0, из-за травмы в сборной пропустил почти всю подготовку) или Даниэль Иверсен, еще не игравший в АПЛ. Попробуете угадать?

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Will Russell, Cameron Smith