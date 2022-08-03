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🤩 Лучший состав в 3-м туре Fantasy РПЛ: герой Промес, вспышка Нобоа, гений стандартов Сперцян и – внезапно – вратарь Гошев

Зенит Зенит
Сергей Бородин 1999 Сергей Бородин 1999
Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
Евгений Чернов Евгений Чернов
Ростов Ростов
Евгений Гошев Евгений Гошев
Иван Башич
Сочи Сочи
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Тимур Сулейманов Тимур Сулейманов
Максим Осипенко Максим Осипенко
Квинси Промес Квинси Промес
Пари НН Пари НН
Федор Смолов Федор Смолов
Спартак Спартак
Динамо Москва Динамо Москва
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По пути от третьего к четвертому туру Мир РПЛ смотрим, чего можно было бы добиться в Fantasy-турнире, если бы знать главных героев наперед.

Идем по нарастающей: команда тура на старте набрала 89 очков, во втором туре – 106, теперь – 109.

Напомним, этот состав – идеал, которого можно было добиться в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый). Это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru.

Пройдемся по героям.

🤩 Пусть не удивляет вратарь Евгений Гошев из «Оренбурга» – он ошибся в самом начале, пропустил от «Спартака» четыре, но для фэнтези-игроков важнее не это, а отбитый пенальти. И неважно, что Квинси Промес сразу же добил, 5 очков за сэйв никто уже не отнимет. 

🤩 Оборону стоило собирать на юге: ростовчане Осипенко и Чернов просто сыграли на ноль (хотя не все ходы были одинаково приятными, Данила Прохин-то удалился), а краснодарец Сергей Бородин вообще забил еще в первом тайме – и это еще до сухаря в Екатеринбурге ему не хватило буквально пары минут.

🤩 А много таких, кто дождался Кристиана Нобоа в основе «Сочи» и дубля «Ахмату»? Кажется, вполне логично было скинуть его после двух туров простоя – но кто верил в эквадорца, получил компенсацию за смазанный старт.

🤩 Эдуард Сперцян в лидерах бомбардирской гонки благодаря пенальти, очки в фэнтези он тоже приносит как исполнитель стандартов: на этот раз два 11-метровых и ассист с углового.

🤩 Главный герой тура – Квинси Промес, у него космические 17 очков за два гола и две передачи. Легенда! И это он еще тот пенальти не забил, а если бы гол был сразу, получилось бы вообще 19.

🤩 В атаке Федор Смолов – самый эффективный вариант на старте сезона, на этот раз дубль в Воронеже. А самым выгодным было взять Тимура Сулейманова, он положил два ЦСКА – но не удивляет, что он только у 3% фэнтези-игроков, нижегородский форвард удалился в первом туре и пропускал второй. Нужно было чудо, чтобы в него поверить.

Четвертый тур – без вынесенного матча, он стартует 6 августа игрой «Урала» со «Спартаком». Делать замены или собрать команду, если у вас еще нет, можно до 14:00 субботы тут.

Никогда не поздно собрать команду в Fantasy РПЛ – правда. Среди призов – iPad, Apple Watch или AirPods Pro

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