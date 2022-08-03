🤩 Лучший состав в 3-м туре Fantasy РПЛ: герой Промес, вспышка Нобоа, гений стандартов Сперцян и – внезапно – вратарь Гошев

По пути от третьего к четвертому туру Мир РПЛ смотрим, чего можно было бы добиться в Fantasy-турнире, если бы знать главных героев наперед.

Идем по нарастающей: команда тура на старте набрала 89 очков, во втором туре – 106, теперь – 109.

Напомним, этот состав – идеал, которого можно было добиться в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый). Это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru.

Пройдемся по героям.

🤩 Пусть не удивляет вратарь Евгений Гошев из «Оренбурга» – он ошибся в самом начале, пропустил от «Спартака» четыре, но для фэнтези-игроков важнее не это, а отбитый пенальти. И неважно, что Квинси Промес сразу же добил, 5 очков за сэйв никто уже не отнимет.

🤩 Оборону стоило собирать на юге: ростовчане Осипенко и Чернов просто сыграли на ноль (хотя не все ходы были одинаково приятными, Данила Прохин-то удалился), а краснодарец Сергей Бородин вообще забил еще в первом тайме – и это еще до сухаря в Екатеринбурге ему не хватило буквально пары минут.

🤩 А много таких, кто дождался Кристиана Нобоа в основе «Сочи» и дубля «Ахмату»? Кажется, вполне логично было скинуть его после двух туров простоя – но кто верил в эквадорца, получил компенсацию за смазанный старт.

🤩 Эдуард Сперцян в лидерах бомбардирской гонки благодаря пенальти, очки в фэнтези он тоже приносит как исполнитель стандартов: на этот раз два 11-метровых и ассист с углового.

🤩 Главный герой тура – Квинси Промес, у него космические 17 очков за два гола и две передачи. Легенда! И это он еще тот пенальти не забил, а если бы гол был сразу, получилось бы вообще 19.

🤩 В атаке Федор Смолов – самый эффективный вариант на старте сезона, на этот раз дубль в Воронеже. А самым выгодным было взять Тимура Сулейманова, он положил два ЦСКА – но не удивляет, что он только у 3% фэнтези-игроков, нижегородский форвард удалился в первом туре и пропускал второй. Нужно было чудо, чтобы в него поверить.

Четвертый тур – без вынесенного матча, он стартует 6 августа игрой «Урала» со «Спартаком». Делать замены или собрать команду, если у вас еще нет, можно до 14:00 субботы тут.