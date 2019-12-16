Старт Fantasy РПЛ 20/21— пора собирать команду! Внесли изменения в правила начисления очков

Sports.ru объявляет о старте нового сезона Fantasy Football. Начинаем готовиться к фэнтези-турниру по российской премьер-лиге.

Fantasy Football РПЛ самый популярный турнир на Sports.ru, поэтому если вы знаете правила, смело переходите к созданию команды. Вы можете делать неограниченное число замен до дедлайна первого тура: суббота, 8 августа 15:00.

Если вы никогда не играли в Fantasy Football, то первым делом вам нужно авторизоваться на Sports.ru через любую соцсеть.

Что такое Fantasy Football?

Вы создаете виртуальную команду из 15 реальных футболистов, и с этого момента их забитые голы, голевые передачи, сухие матчи и карточки превращаются в очки вашей команды. Составы выставляются на каждый тур, между турами можно делать (или не делать) до 3 трансферов. В команду можно брать не больше двух игроков из одного клуба.

Вы можете соревноваться не только в общем зачете, но и со своими друзьями в собственной лиге. Перейдите в раздел лиг на странице вашей команды, придумайте название и отправьте код приглашения всем, кого хотели бы видеть в вашей лиге.

Если создать вы можете только одну лигу, добавляться в известные вам лиги можно без ограничений.

Изменения в правилах начисления очков

Полные правила Fantasy РПЛ 20/21 и их изменения вы можете найти здесь.

Теперь не начисляются очки за сейвы вратарей. А также больше не считаются за голевой пас ситуации из пунктов 3.1-3.3, которые указаны в сводке правил начисления очков за голевые пасы.

Эти изменения актуальны только для турниров сезона 20/21. Fantasy-турниры 19/20 будут доиграны по старым правилам (например, Fantasy плей-офф Лиги чемпионов 19/20).

Изменения вызваны тем, что теперь мы временно используем исключительно данные поставщиков статистики.

Кто оценивал?

Оценка игроков перед сезоном, это достаточно сложный, трудоемкий процесс. Последние несколько сезонов оценкой занимаются энтузиасты из фентези сообщества. Задаем вопросы и благодарим следующих парней: Phantom of Opera, Iron Alex, Drummer14, basik, silaev1982.

Призы

Победитель и призеры общего зачета получат звезды и бейджы в свои профили (образец) и мерч Sports.ru

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Если у вас есть вопросы по работе Fantasy Football, оставляйте их в комментариях к этой записи, присылайте их вместе со ссылкой на вашу команду на адрес fantasy@sports.ru Постоянное обсуждение с другими участниками игры также идет в чате прямо на странице вашей команды.

Если хочется больше разбираться в игре – подробный мануал для новичков:

1. Как делать замены и готовиться к старту турнира

2. Составы, травмы, дисквалификации, как и где их искать

3. Стратегия игры

4. Амортизация рисков, система мотиваций, работа с фнтези-уикендом и немного математики

5. Советы от чемпионов

Если надоело играть одному, присоединяйтесь к h2h:

Что такое h2h fantasy-турниры и как в них регистрироваться

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