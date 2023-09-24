Самая красочная победа Сенны на Гран-при Бразилии: домашние трибуны, кубок от Фанхио, Пеле на вечеринке, миллион за гонку

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Сенна стоял на верхней ступени подиума, Фанхио вручал ему кубок победителя, а Пеле присоединился к вечеринке после гонки: это была одна из самых драматичных и запоминающихся сцен «Формулы-1», празднование знаменательной победы одного из величайших гонщиков.

На Гран-при Бразилии 1993 года Айртон Сенна, пробиваясь сквозь муссонные условия на не самой лучшей машине, вырвал лидерство в чемпионате у заклятого врага Алена Проста на глазах у обожающих его родных болельщиков.

Сезон-1993 Сенна провел на хорошо сбалансированном, но маломощном «Макларене» MP4/8 против одного из самых технически совершенных болидов «Формулы-1» – «Уильямса» FW15C. Чемпионат стал для бразильца периодом борьбы с трудностями – и зачастую преодоления их – но в то же время он был отмечен грустью и неопределенностью. Все чувствовали, что замечательная эпоха подходит к концу.

Спустя три десятилетия менеджер его команды и близкий друг Джо Рамирес вспоминал о гонке в интервью Motor Sport, говоря, что невероятное выступление Сенны и «электрифицирующая» атмосфера в Бразилии стали кульминацией общей атмосферы в команде, которая «была плохой весь год».

Айртон согласился провести сезон на слабом «Макларене»

После злости на болид MP4/7 бразилец без контракта отчаянно пытался получить место на новый сезон в «Уильямсе». Сенна мечтал стать напарником Проста. Однако поскольку между ними все еще сохранялись неприязненные отношения, француз наложил вето на этот шаг, оставив разъяренного Айртона выбирать между хаотичной и малоэффективной командой «Феррари», и «Маклареном», пытающимся угнаться за «Уильямсом» с лучшими на тот момент моторами «Рено».

В конце концов бразилец выбрал «Макларен» с клиентской силовой установкой «Форда», но по системе предоплаты за каждый Гран-при в размере 1 млн долларов.

Все это стало основой для одного из лучших сезонов, когда он одержал пять побед и занял второе место в чемпионате, несмотря на недостаток мощности. Рамирес подчеркивает, что это приключением было тяжелым испытанием для Уокинга.

«В то время [босс команды] Рон [Деннис] должен был грабить банки – привлекать все новых и новых спонсоров, – вспоминает он. – Мы платили по миллиону долларов за гонку! Рон был таким соревновательным парнем, что был готов на все ради того, чтобы стать лучшим».

Отсутствие ожиданий от «Интерлагоса»

После того как Сенна оказался в команде, первый этап 1993 года в Кьялами показал расклад сил на весь оставшийся год. Бразилец обошел обладателя поула Проста со второго места, но в итоге снова попал в лапы более быстрого «Уильямса» и был вынужден довольствоваться вторым местом.

Рамирес помнит, как нарастало напряжение на«Интерлагосе», когда команда ждала прибытия своей недовольной звезды.

«Мы все еще не знали, появится ли он, – говорит Джо. – В конце концов, он пришел в паддок и провел квалификацию. Айртон финишировал третьим за «Уильямсом», но с Михаэлем Шумахером на «Бенеттоне» позади – с рабочим двигателем – это было нелегко».

В день гонки Сенна вновь продемонстрировал полную самоотдачу, взлетев на второе место, но ему помешал штраф за обгон кругового под желтыми флагами на 25-м круге.

После этого он начал одну из своих великих битв. Казалось бы, ситуация не могла стать еще более драматичной, но тут разверзлись небеса, и на трассу обрушился тропический ливень.

Большинство машин перешли на дождевые шины, но Прост остался, за что немедленно поплатился. На входе в первый поворот «Уильямс» потерял управление и врезался в «Минарди» Кристиана Фиттипальди. Как итог – сход.

Под машиной безопасности гонку возглавил Дэймон Хилл. А затем трасса подсохла и началась борьба. В типично мастерском стиле «Макларен» принял решение вернуться на слики раньше, чем «Уильямс». Когда Хилл выезжал из боксов, то бразилец угрожающе надвигался на него.

Несмотря на то, что Сенна выехал на мокром асфальте за пределы трассы, он продемонстрировал прекрасный пилотаж, поздно затормозив и проскочив мимо соперника, чем привел в восторг своих болельщиков.

Фанхио был единственным кумиром

С этого момента гонка была за ним. Воспоминания по-прежнему ярки для Рамиреса:

«Бразильские тифози с их манерой празднования – одни из лучших в мире, – говорит он. – Это была одна из тех гонок, когда в воздухе висел небольшой дождь, и атмосфера была идеальной. Конечно, Хуан Мануэль Фанхио был там, чтобы вручить ему трофей».

Пятикратный чемпион, который на тот момент был самым успешным гонщиком «Формулы-1», занимал уникальное место в сердце Сенны.

«У Айртона никогда не было кумиров, кроме Фанхио, и Фанхио говорил, что видит в Айртоне себя. Они очень хорошо ладили. Фанхио также дал мне рекомендацию для моей первой работы в «Формуле-1» в компании «Мазерати». Он был очень значим для нас обоих».

После этого к празднованию присоединились еще несколько легенд южноамериканского спорта.

«Конечно, вечером мы устроили самую невероятную вечеринку в ночном клубе в Сан-Паулу, – говорит Рамирес. – Вы можете себе представить, к нам присоединился Пеле! Невероятно».

Однако светлое настроение длилось недолго. Несмотря на то, что на следующем Гран-при Европы на «Донингтоне» Сенна показал, возможно, свой лучший пилотаж, он чувствовал, что ведет проигрышную борьбу с Простом.

«Имола была, пожалуй, самой худшей, это была большая, большая проблема – забрать его из Бразилии, – говорит Рамирес. – Мне пришлось лететь в Рим, чтобы посадить его на вертолет, и он успел только к первой тренировке. Он надел комбинезон, сел в машину и разбил ее на втором круге. Айртон был не в настроении».

Несмотря на мрачную атмосферу, сгустившуюся над «Маклареном», Сенна после Монако по-прежнему лидировал в чемпионате, выиграв половину из шести гонок.

«Я помню, как [спортивный директор «Феррари»] Марко Пиччинини сказал мне: «Ого, миллион долларов за гонку?! Но, опять же, он приносит результат». И да, это так».

Сенна в поисках нового вызова

В следующем году Прост должен был уйти на пенсию, и по ходу сезона-1993 казалось, что Сенна переезжает в Гроув – но Деннис и его коллеги делали все возможное, чтобы удержать талисман команды.

«В тот год это была такая большая битва, – говорит Рамирес о борьбе за сохранение Сенны. – После Гран-при Венгрии я вместе с Айртоном на его частном самолете отправился в Монако, где мы провели летние каникулы.

Когда я шел к самолету, Рон сказал: «Знаешь, в чем твоя задача? Ты просто должен убедить его, чего бы это ни стоило, чтобы он перестал общаться с «Уильямсом» и остался с нами». В этом и заключалась моя миссия».

Несмотря на все усилия переубедить Сенну, Рамирес столкнулся с непреодолимой преградой.

«Я привел Айртону все аргументы, которые мог привести: планы, новая машина и так далее. Но единственное, на что у меня не было ответа, это когда он сказал: «Слушай, я хочу выигрывать гонки не только с «Маклареном».

Я хочу выигрывать гонки и чемпионаты с другими командами. Я хочу сделать более полную карьеру. Фанхио выиграл пять чемпионатов мира на четырех разных машинах. Я хочу быть похожим на него».

В итоге Сенну подписали в «Уильямс» на 1994 год, который закончился трагедией, но, как хорошо известно, его короткое пребывание в команде не сделало бразильца счастливым.

«Нам не удалось удержать его, но, знаете, он никогда не был по-настоящему счастлив в «Уильямсе», – говорит Рамирес. – Он приходил в дом на колесах «Макларена», чтобы выпить утренний кофе, и мы по-прежнему оставались друзьями.

Айртон попросил меня достать для него вертолет [в Имоле в 1994-м]. Он сказал: «В «Уильямсе» я могу быть самым высокооплачиваемым членом команды, но за тебя никто ничего не делает. Я должен все делать сам».

Очень хорошо, что мы остались друзьями. Рон Деннис и я, мы всегда знали, что в конце концов он вернется в «Макларен».

Несмотря на горько-сладкие воспоминания о последнем годе Сенны в «Макларене», Рамирес говорит, что этот год занимает особое место в памяти сотрудников Уокинга: бразилец выиграл пять гонок против семи у чемпиона Проста, имея при этом значительный недостаток в мощности.

«Я всегда помню, как сказал Айртону: «Ладно, ты не выиграл чемпионат, но ты выиграл пять гонок сезона благодаря своим рукам и ногам. У нас была не самая лучшая машина, но ты все равно выиграл». Я был доволен этим».

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Фото: Grand Prix Photo/CS, imago sportfotodienst/Global Look Press; Gettyimages.ru/Pascal Rondeau/Allsport, Pascal Rondeau