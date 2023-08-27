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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при Японии, и он заслуживает плюса!

«Сузука» является одной из немногих трасс, которую обожают пилоты. Построенная в 1962 году и спроектированная как испытательная трасса для компании «Хонда», «Сузука» – относительный новичок в календаре «Формулы-1», присоединившийся в 1987 году. Но она быстро стала любимой среди гонщиков, поскольку эта высокоскоростная трасса представляет собой одно из самых сложных испытаний для тех, кому посчастливилось выйти на ее асфальт.

Если добавить сюда легендарные моменты, связанные с величайшими соперничествами в «Формуле-1», поистине уникальный состав болельщиков, невероятную кухню и культуру, то «Сузука» должна занять одно из первых мест в списке желаний каждого поклонника «Формулы-1».

Для японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды «Сузука» – это особое место: «Мне очень нравится эта трасса, я много ездил по ней – более 10 000 кругов, и она мне никогда не надоедает! Мне нравится эта трасса, потому что она действительно сложная. Когда ты едешь быстро, ты чувствуешь, что можешь максимально использовать возможности машины... ты чувствуешь машину и ее поведение».

Гонки перед родными болельщиками также напоминают Цуноде о том, насколько велика его поддержка.

«Обычно я не чувствую себя японским гонщиком, когда живу за пределами Японии и путешествую, но когда я приезжаю на «Сузуку» и чувствую поддержку болельщиков, вижу ее в их глазах – я думаю: «Ах, я японский гонщик!», и это большая честь для меня. Это похоже на возвращение домой».

Где и что поесть

Первое посещение Японии может оказаться нелегким испытанием, и никогда это не бывает так сложно, как при знакомстве с множеством различных вкусных блюд, представленных в меню ресторанов, и, хотя общепризнанные суши действительно преобладают, японская кухня состоит из гораздо большего.

Суши, конечно, ассоциируются у всех с Японией и являются одним из самых популярных блюд во всех уголках страны. Цунода является их большим поклонником.

«Еда в Японии в целом потрясающая, но особенно, когда ешь суши. Это совсем не похоже на то, что едят за пределами Японии – каждый должен это попробовать!»

Считается, что суши появились в Японии в VIII веке, и слово «суши» обозначало маринованную рыбу, законсервированную в уксусе, что позволяло хранить ее в течение нескольких месяцев.

Сегодня суши существуют в бесчисленных вариациях и формах – от кусочков сырой рыбы и морепродуктов, подаваемых без риса (сашими), до традиционных ферментированных суши (нарэ-дзуси), а повара-сушисты, как правило, тратят десятилетия на оттачивание сложного мастерства, поэтому посещение японского ресторана суши – это незабываемый опыт.

Якитори – это куриные шампуры-гриль, приготовленные на древесном угле для придания им характерного дымка, которые лучше всего есть с бокалом холодного пива в компании друзей. Самые лучшие якитори подаются в специализированных ресторанах, известных как «якитори-я», но их также можно найти в меню большинства ресторанов.

Один из самых популярных видов якитори – это «Нэгима», где кусочки сочного куриного бедра чередуются с кусочками обугленного лука-порея. Но чтобы получить максимальный эффект «умами», попробуйте Торикава – куриную кожу, обжаренную на гриле до аппетитной хрустящей корочки.

В большинстве стран существует свой вариант жареной курицы, и Япония не является исключением. Курица «Карааге» очень популярна. Она имеет восхитительную хрустящую корочку (благодаря использованию картофельного или кукурузного крахмала вместо муки при обмазывании кусочков курицы) и остается сочной внутри после обжаривания во фритюре.

Курицу обычно сначала маринуют в соевом соусе и мирине (японском сладком рисовом уксусе), а затем обваливают в глазури и обжаривают, что придает ей неповторимый японский вкус. Лучше всего есть руками.

Цунода считает, что первое, что он ест по возвращении в Японию, зависит от его самочувствия, но сукияки обычно занимает первое место в списке. «Сукияки – это разновидность горячего горшочка, в который добавляется соевый соус, и очень вкусное блюдо с говядиной вагю. Вы обязательно должны попробовать его, если сможете».

Что касается любимых ресторанов в Сузуке, то он немного скромнее.

«Есть японский ресторан барбекю, куда я всегда хожу, и хожу с 2015 года, когда стал пилотом «Формулы-4». Там хорошо и чувствуешь себя как дома, в прошлом году я водил туда своих инженеров, и им очень понравилось. Там подают настоящую говядину вагю. Я не буду называть название, потому что я часто там бываю!»

Где остановиться

Несмотря на то, что номера в японских отелях традиционно очень маленькие, они имеют идеальную форму и обладают характерными особенностями, которые не встречаются в других странах. Кровати маленькие, подушки обычно мягкие с одной стороны и набиты рисом с другой, а если вам посчастливилось иметь ванну, то она будет очень маленькой и очень глубокой.

Для более аутентичного отдыха попробуйте остановиться в рекане (японской гостинице), где на полу стоят кровати-футоны, а бумажные ширмы и циновки татами создают совершенно иное впечатление от отеля. Несмотря на то, что в самом городе Сузука имеется множество гостиниц, есть и другие варианты: шумный и оживленный город Нагоя, расположенный примерно в 60 километрах от трассы и имеющий регулярное и, как вы ожидаете, эффективное железнодорожное сообщение.

Нагоя с ее многочисленными храмами и святынями, а также великолепным замком – прекрасное место для отдыха во время проведения Гран-при. В качестве альтернативы можно выбрать небольшой портовый город Йоккаити, расположенный всего в 13 км от трассы. Здесь имеется множество гостиниц, оживленная ночная жизнь и хорошее железнодорожное сообщение с Сузукой и Нагоей.

Где смотреть гонку

На этой легендарной трассе нет недостатка в отличных точках обзора, но начать стоит с трибуны I, откуда открывается вид на притягивающую повороты шпильку и, возможно, на обгоны.

Если же вы хотите понаблюдать за тем, как прижимная сила работает в S-образных поворотах, то трибуны D и E – это то, что нужно. Но чтобы получить истинное удовольствие, забронируйте себе место на левом фланге трибуны G, где вы окажетесь на внутренней стороне поворота 130R.

Что стоит знать еще

Культовое колесо обозрения на «Сузуке», возвышающееся на 50 метров над трассой, стоит того, чтобы прокатиться, когда вы будете на трассе. Оно расположено сразу после последнего поворота, и с него открывается вид на всю трассу, а также на залив Исэ и Тихий океан за его пределами – это отличный способ полюбоваться достопримечательностями, не покидая трассы.

Сойдя с колеса обозрения, отправляйтесь в парк аттракционов, где можно весело провести время всей семьей. Здесь есть аттракционы на автомобильную тематику. Любители гонок всех возрастов могут принять участие в соревнованиях на картодроме или пройти Acro-X Evolution – ухабистую дорогу, включающую 12 различных испытаний, таких как экстремальный подъем на холм и водяная пушка.

Горячие источники, открытые зимой, и множество точек питания – идеальное место для отдыха и развлечений после дня, проведенного на треке.

Близлежащий город Нагоя является четвертым по величине городом Японии и представляет собой прекрасное место для осмотра: здесь находится множество святынь, храмов и, конечно же, знаменитый замок Нагоя. Это красивое и величественное сооружение было построено в 1615 году по приказу сегуна Токугавы Иэясу.

Он имеет такое историческое значение, что стал первым замком в Японии, получившим статус Национального исторического памятника, а его башни, увенчанные золотыми украшениями в виде тигровых рыб Сэтихоко, подчеркивают мощь клана Токугава в период Эдо. К сожалению, он сильно пострадал во время воздушных налетов Второй мировой войны, но в результате масштабных реставрационных работ этот великолепный замок был возвращен к своему первоначальному состоянию.

Ни один визит в Японию не обходится без посещения столицы страны – Токио, ослепительного мегаполиса с населением более 37 млн человек, расположенного примерно в четырех часах езды на поезде от Сузуки. И самый лучший способ добраться туда – на поезде.

Сверкающий символ технологического развития Японии, поезд «Синкансен», является самым быстрым. Достигая максимальной скорости свыше 320 км в час и связывая крупные города Японии с 1964 года, поездка на синкансене – это то, что нельзя пропустить.

Покупая билет на синкансен до Токио, обязательно попросите место у окна со стороны горы Фудзи, и если вам повезет и будет ясная погода, вы будете вознаграждены захватывающим видом на эту самую величественную из гор, проносящуюся мимо вас на скорости к большому городу.

Невозможно охватить взглядом огромные просторы Токио, который, по сути, представляет собой совокупность небольших городов внутри города, каждый из которых имеет собственный характер.

Хороший способ сориентироваться – полюбоваться видом с вершины здания правительства Токио, который предоставляется совершенно бесплатно и обеспечивает 360-градусную обзорную точку города.

Лучше всего отправиться туда в сумерках, когда солнце садится за горизонт, чтобы (надеемся) еще раз увидеть силуэт горы Фудзи на фоне оранжевого сияния, а затем характерные мигающие красные огни городских небоскребов превратят пейзаж внизу в футуристическую сцену, которой, кажется, нет конца.

Разогрейте голосовые связки, отбросьте запреты и проведите приятный час или два, предаваясь популярной культурной забаве – караоке. Во многих заведениях Токио и всей Японии вы можете насладиться напитками и закусками в баре, которые подаются в комфортной обстановке вашей собственной кабинки для караоке, что позволит вам исполнять песни Бейонсе без посторонних глаз.

Вместе с сотнями людей пройдите по, возможно, самому знаменитому пешеходному переходу в мире — Shibuya Crossing. В часы пик на этом перекрестке в популярном развлекательном районе Сибуя до 2 500 человек терпеливо ждут зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу в пяти разных направлениях по характерным черно-белым полосам под ногами.

После того как вы присоединитесь к толпе и перекреститесь, поднимитесь наверх, в одно из зданий, где есть смотровые площадки, где за несколько иен вы сможете посмотреть на завораживающее зрелище внизу.

Несмотря на свою причудливую и футуристическую репутацию, Токио сохраняет атмосферу исторических культурных истоков, оставшихся от прежней жизни, когда он назывался Эдо, и не нужно далеко ходить по городу, чтобы почувствовать вкус старого города.

Одним из таких районов является Асакуса, где расположен древний буддийский храм Сэнсо-дзи с потрясающей пятиэтажной малиново-золотой пагодой. Храм Сенсо-дзи, построенный в 645 году, является старейшим храмом Токио и одной из самых популярных и атмосферных достопримечательностей города, в котором ежегодно собираются около 30 млн человек, посещающих это историческое место.

Насладитесь бокалом чего-нибудь прохладительного в гламурном баре New York, расположенном на 52-м этаже отеля Park Hyatt в Синдзюку, где вас будет развлекать живое джазовое исполнение.

Этот роскошный отель, открытый в 1994 году, стал местом проживания знаменитостей, а режиссер София Коппола так полюбила его, что сделала центральным элементом своего причудливого фильма.

Golden Gai в Синдзюку состоит из шести переулков, где на узких улочках тесно сгрудились независимые бары и рестораны, каждый из которых обладает уникальным характером. В некоторых из них есть место только для нескольких сидячих мест, но несмотря на то, что их более 200, а во многих зданиях расположено более одного бара, вы обязательно найдете именно то место, которое вам нужно, чтобы насладиться очаровательным районом Токио, которому удалось остаться неполированным.

В Японии насчитывается около 25 тысяч горячих источников и более 3 тысяч онсэнов с купальнями, где можно насладиться полезными свойствами этих теплых, богатых минералами вод.

Существует множество различных типов онсэнов – некоторые из них находятся под открытым небом, и для их использования можно купить дневной абонемент, а некоторые находятся в отелях онсэн-риокан, где есть собственные горячие источники. Обычно доступ к ним возможен только при бронировании ночлега, хотя некоторые из них предлагают посетителям дневной доступ.

Японская баня предполагает расслабление, поэтому принято сначала вымыть тело в зоне, оборудованной ручными душами и чашами для ополаскивания, а затем войти в онсэн, чтобы насладиться паром и целебными водами.

Страстные и знающие болельщики, невероятное гостеприимство, разнообразная и вкусная кухня и яркие огни Токио в нескольких часах езды – Сузука является местом, не похожим ни на одно другое.

Не многие посещают Японию и уезжают оттуда, не влюбившись в эту страну с головой, а для гонщиков и сотрудников команд «Формулы-1» это одна из самых долгожданных гоночных недель в календаре.

Если бы Цунода мог охарактеризовать Сузуку одним словом?

«Я бы сказал, что это креативно – болельщики, которые приходят со шлемами DRS, ни в одной другой стране болельщики так не поступают. Болельщики так страстно любят автоспорт, они много знают, особенно о временах Сенны и Проста. Они также любят поддерживать всех гонщиков, не только меня – это, безусловно, очень необычно».

Забавный факт

Когда придет время покидать Японию, и вы будете сидеть в своем кресле в самолете, обязательно посмотрите в окно на здание аэровокзала после того, как самолет отъедет от стойки и направится к взлетной полосе.

Вы увидите, как наземный персонал, обслуживавший самолет, выстроился в ряд и с улыбкой машет вам рукой до последнего окна, после чего они кланяются самолету и расходятся по своим делам.

Этот замечательный жест является одновременно знаком уважения и благодарности пассажирам, находящимся на борту самолета, и последним актом гостеприимства, который вы увидите перед тем, как покинуть эту теплую и щедрую страну.

Источник: Formula-1.

Фото: formula1.com; en.wikipedia.org; Global Look Press ; Gettyimages.ru/Clive Mason; freepik.com/tawatchai07