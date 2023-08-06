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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при Италии, и он заслуживает плюса!

Автодром «Монца», построенный в 1922 году, мог бы многое рассказать об истории автоспорта, если бы умел говорить. «Храм скорости» стал третьим стационарным автодромом в мире после «Бруклендса» и «Индианаполиса».

Расположена трасса в красивейшем парке Европы, обнесенном стеной, и всего в 10 минутах езды на поезде от столицы моды Италии – Милана. Для Гран-при вряд ли найти место лучше, чтобы насладиться солнечными лучами в конце лета, великолепной кухней и энтузиазмом фанатов «Формулы-1», которые тут называют «тифози».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли живет неподалеку, и объясняет, что делает его таким особенным местом для жизни.

«Милан – замечательный город. Я люблю гулять по паркам и красивым улицам. Это мой дом. Тут я чувствую себя спокойно. Других пилотов «Ф-1» тут нет. Я могу по-настоящему отключиться, подготовиться физически и перезарядиться психологически между гонками», – говорит он.

«Людям, приезжающим в Милан, стоит погулять по городу, посетить Дуомо, сходить в Бреру... На юге, в Навильи, студенческом районе, есть хорошие рестораны и бары, а если вы любите моду, то там есть несколько очень классных магазинов».

Гасли попросили охарактеризовать город всего тремя словами: «Милан – это культовый, гастрономический и... модный город!».

Когда речь заходит о том, какое блюдо следует попробовать в ресторане, Гасли категоричен: «Ньокки по-соррентийски. Это мое любимое блюдо в моем любимом скрытом месте в Милане, которым я не собираюсь делиться, потому что это то самое место!».

Где и что поесть

Обязательно приезжайте в Монцу голодными, ведь гастрономия здесь – это религия, и от вкуснейших блюд Северной Италии вас отделяет всего несколько шагов. Малоизвестный факт: Италия является крупнейшим производителем риса в Европе, а регион Ломбардия, где расположены Милан и Монца, прозван «рисовой чашей Европы».

Неудивительно, что одним из самых известных блюд, ассоциирующихся с этим районом и, в частности, с Миланом, является рисовое блюдо – ризотто по-милански. Золотистая чаша уюта, получившая характерный солнечный цвет благодаря добавлению шафрана, который превращает этот в общем-то простой набор ингредиентов из риса, лука, масла, белового вина и традиционно говяжьего бульона, в нечто совершенно особенное.

Одним из лучших мест, где можно попробовать этот культовый продукт, является ресторан Savini в самом центре города. Это элегантное роскошное помещение, напоминающее о гламурной эпохе и посещаемое знаменитыми представителями мира искусства, литературы и музыки на протяжении 156 лет своей истории, расположено в одном из старейших и самых престижных торговых пассажей Италии, красивом купольной галерее «Галерея Виктора Эммануила II», расположенной напротив Дуомо ди Милано.

Бывший гонщик «Ред Булл» и «Торо Россо» Витантонио Лиуцци стал ресторатором и открыл Penelope a Casa в Милане в ноябре 2018 года после успеха двух других своих предприятий в родном городе Пескара на побережье.

Несмотря на предложения открыть ресторан в других городах мира, например, в Майами, Лиуцци выбрал североитальянский город для своего третьего заведения, поскольку он обладает репутацией гастрономического и коммуникабельного города.

«За последние два-три года Милан стал одним из лучших мест в Европе по качеству и уровню еды, напитков и развлечений», – говорит он. – Атмосфера в городе действительно замечательная, вайб очень классный, становится все лучше и лучше».

Предлагая классическое меню из типичных и аутентичных итальянских блюд, Лиуцци стремился найти баланс. «Мы стараемся сохранить вкус блюд, которые готовила наша итальянская бабушка, когда я был ребенком, но с современными нотками», что прекрасно удается фирменному блюду Penelope a Casa из традиционной пасты cacio pepe, дополненному тартаром из красных креветок и выжимкой из лайма.

Ресторан пользуется популярностью не только у жителей Милана, но и у знакомых, которые часто заглядывают сюда в это время года. «Во время уик-энда Гран-при к нам приезжает много друзей из мира автоспорта: директоры команд, механики, гонщики, мои бывшие напарники и персонал», – говорит Лиуцци.

«Главное ощущение от Penelope a Casa – это теплый, домашний уют, и я стараюсь, чтобы мои друзья чувствовали себя как дома, когда они приходят ко мне. Я хочу, чтобы атмосфера была такой же, как если бы вы пришли ко мне домой – это один из ключей к нашему успеху, и я очень горжусь этим».

В Милане, когда часы бьют 6 часов вечера, а солнце медленно опускается, звон льда в коктейльных шейкерах возвещает о начале часа аперитива, когда местные жители собираются в барах и на террасах, чтобы пообщаться, выпив перед ужином и закусив чем-нибудь маленьким, вкусным и, что очень важно, бесплатным.

Спрятанный за неприметными воротами на оживленной и популярной пешеходной улице Корсо Комо – тихий, озелененный двор в самом сердце коллекции стильных концептуальных магазинов искусства и моды, где в окружении мерцающих огней и пышной зелени можно насладиться спритцем Aperol и разнообразными закусками, не обращая внимания на то, что вы находитесь всего в двух шагах от толпы людей на оживленной улице за пределами этого тихого оазиса.

В других районах города, в оживленном районе Навильи, где сейчас находится все, что осталось от некогда обширной сети миланских каналов, с заходом солнца на улицу выносятся стулья и столы, а местные жители стекаются в многочисленные бары на берегу канала, чтобы пережить прошедший день, конечно же, с аперитивом в руках.

Для тех, кто любит пить в интимной обстановке, нет ничего уютнее, чем бар Backdoor 43, который претендует на звание самого маленького бара в мире – всего четыре квадратных метра, включая ванную комнату. В этом крошечном помещении вы можете насладиться широким выбором коктейлей и виски в поистине уникальной обстановке, где бармен носит маску Гая Фокса, чтобы сохранить анонимность, а один из четырех табуретов можно забронировать только на 90 минут.

В то время как гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, несомненно, расстроен тем, что пропустит гонку из-за восстановления после операции на руке, но еще и тем, что не сможет отведать одно из своих любимых блюд – пиццу.

Австралиец не скрывает, что ему нравится итальянское блюдо, а поскольку в городе десятки отличных пиццерий, вам будет трудно ограничиться только одной.

Начать стоит с пиццерии Cagiada, которая благодаря тесту длительного хранения имеет репутацию заведения, где подают тонкие, легкие, но хрустящие пиццы с вкусными начинками. Входит ли в это число любимая Риккардо сливочная основа с шафраном, цуккини, перцем и горгонзолой... Впрочем, вам придется убедиться в этом самим.

Где остановиться

В Монце и ее окрестностях есть множество гостиниц, но, учитывая, что Милан и все, что он может предложить, находится так близко, это прекрасное место для базирования. Хорошее транспортное сообщение с трассой.

Чтобы полностью погрузиться в город, попробуйте посетить оживленный район Брера, известный как квартал художников, с его красивыми мощеными улицами и популярной ночной жизнью.

Где смотреть гонку

Чтобы увидеть, как гонщики тормозят с 350 км/ч до 70 км/ч перед прохождением крутой шиканы, займите место на трибуне «Реттифило», которая также является одним из лучших мест для обгонов на трассе.

Кроме того, чтобы в полной мере оценить самый быстрый круг в календаре, с 11-й и 23-й трибуны открывается невероятный вид на то, как автомобили на максимальной скорости покидают легендарную «Параболику» и продолжают движение по стартовой и финишной прямой длиной более километра.

Что стоит знать еще

Ознакомьтесь с прекрасным парком Монцы, обнесенным стеной, на территории которого находится автодром. Парк площадью более 600 га был создан по приказу Наполеона в 1805 году с целью создания в его стенах образцового сельскохозяйственного и охотничьего заповедника. Прогуляйтесь по многочисленным спокойным тропинкам пешком или на велосипеде, а после обеда выпейте эспрессо в одном из многочисленных кафе, расположенных на территории парка.

Помимо трассы, на территории парка находится великолепная Королевская вилла Монца, которая когда-то была летней резиденцией итальянской королевской семьи, а сейчас насчитывает 28 роскошных комнат, открытых для посетителей, а также 40 га садов и большое разнообразие вековых деревьев.

Милан с его ослепительным Дуомо, стильными бутиками и галереями, а также репутацией столицы моды и дизайна Италии – это яркий город, полный культуры и истории. Посетите представление во всемирно известном театре Ла Скала XVIII века, где выступали величайшие оперные певцы и исполнители мира, в том числе Мария Каллас, которая дебютировала на сцене Ла Скала в 1951 году, а затем сделала театр своим творческим домом на протяжении десятилетия.

Потрясающий Дуомо ди Милано, признанный одним из самых впечатляющих образцов готической архитектуры в мире, представляет собой видение из розового мрамора Candoglia, украшенное 135 сказочными шпилями и поразительными 3 400 статуями, и строился 600 лет.

Изначально его конструкция считалась невыполнимой, поскольку для транспортировки огромного количества мрамора, необходимого для его строительства, в центр города нужно было прорыть каналы. Однако пять миллионов туристов, ежегодно посещающих этот архитектурный шедевр и поднимающихся на его террасы, откуда открывается захватывающий вид на город, наверняка согласятся с тем, что это стоило того.

Через мощеную площадь Пьяцца дель Дуомо и в нескольких минутах ходьбы от нее находится храм гастрономии – Peck, огромный исторический магазин изысканных продуктов и вин, являющийся миланским заведением с 1883 года.

Это впечатляющее здание теперь имеет филиалы по всему миру, но оригинальное здание в городе, безусловно, является лучшим местом для того, чтобы запастись вкусными продуктами с необычайно длинного прилавка деликатесов или хорошо укомплектованного винного погреба. Все это красиво завернуто в фирменную золотую бумагу с солнечной печатью и перевязано лентой, что позволит вам продолжать наслаждаться вкусом Италии еще долго после того, как вы вернетесь домой.

Фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» – одна из самых известных работ художника эпохи Возрождения, написанная на стене церкви и монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане. В настоящее время она является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и очень популярной достопримечательностью, поэтому если вы хотите увидеть этот шедевр XV века, необходимо заранее заказать билеты.

Отправляйтесь на озеро Комо, расположенное всего в 30 милях от Монцы, и живите в стиле la dolce vita, катаясь на моторной лодке по искрящейся воде, любуясь изысканно красивыми дворцовыми виллами на берегах озера и останавливаясь на обед в одном из многочисленных ресторанчиков на берегу – возможно, вы даже увидите голливудскую звезду, ведь у актера Джорджа Клуни здесь есть дом, и известно, что он принимает на озере многих знаменитых друзей.

Если вам по душе больше гонок, то картодром Tiscali расположен внутри «Параболики». Это значит, что вы сможете проверить навыки вождения вблизи одного из самых известных поворотов в мире и окунуться в историю этой легендарной трассы, сражаясь с соперниками.

С его долгой и славной историей гонок и прекрасным парковым ландшафтом, который вступает в свои права под низким поздним летним солнцем и неземными утренними туманами, нет ничего лучше Гран-при Италии, чтобы стать свидетелем (надеюсь) захватывающих событий на трассе в окружении заразительной итальянской страсти тифози. В сочетании с невероятной культурой еды, стиля и архитектуры, последняя европейская гонка сезона действительно представляет собой нечто «беллиссимо».

Забавный факт

Как уже говорилось ранее, ризотто алла миланезе – одно из самых популярных и известных блюд, употребляемых в Милане, однако до сих пор существуют предположения, почему в рис добавляют шафран, придающий ему фирменный золотисто-желтый цвет.

По одной из легенд, в 1574 году мастер-стекольщик Валерио ди Фиандра работал над красочными витражами Дуомо вместе с молодым находчивым помощником, которого прозвали «Зафферано» за его привычку смешивать огромное количество золотой специи, чтобы получить желтый пигмент, необходимый для окраски некоторых видов стекла.

Говорят, что когда он женился на дочери своего хозяина, то на свадебном банкете – с согласия шеф-повара – он в шутку добавил в ризотто нити шафрана. Вкус получился удивительно вкусным, блюдо вызвало восторг гостей, и так родилась жемчужина миланской кулинарной традиции.

Источник: Formula-1.

Фото: unsplash.com/Daryan Shamkhali; wikipedia.org; Gettyimages.ru/Mark Thompson; facebook.com