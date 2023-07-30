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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при Нидерландов, и он заслуживает плюса!

Первый Гран-при после летних каникул пройдет практически на пляже, продлевая отпускное настроение еще на несколько дней. Находясь всего в 30 минутах езды от культурного центра Амстердама, трасса в Зандворте настолько близка к пляжу, что песок с 9-километрового участка побережья Северного моря, окаймляющего город, регулярно попадает на трассу «Формулы-1», создавая уникальную опасность для гонщиков.

Автодром открыли в 1948 году на волне послевоенного увлечения автоспортом, охватившего всю Европу. В 1952 году в Зандворте состоялся первый Гран-при, в котором «Феррари» заняла весь подиум во главе с доминировавшим Альберто Аскари. Волнистая и сложная трасса старой школы вскоре стала любимой как гонщиками, так и болельщиками.

Ожидается, что в течение гоночного уик-энда на трибунах трассы «Зандворт» соберется более 300 000 болельщиков, которые будут в основном болеть за своего земляка Макса Ферстаппена. Цвет настроения будет оранжевый.

Где и что поесть

Неудивительно, что из-за прибрежного расположения города рыба и морепродукты занимают видное место в меню всех ресторанов, а сельдь – особое. Крупномасштабный промысел этой жирной рыбы, богатой омега-3, начался в XVII веке, а сезон ловли сельди открывается с большим размахом в так называемый «день флага» в июне, когда первый бочонок рыбы продается на благотворительном аукционе в городе Схевенинген, расположенном на побережье.

Чтобы попробовать этот голландский деликатес традиционным способом, нужно взять сырую сельдь за хвост и пропустить ее в горло. Если этот звук щекочет ваши вкусовые рецепторы, то вдоль пляжной набережной расположено множество киосков, где вы можете побаловать себя, и так получилось, что один из лучших – Berg vis Zandvoort – находится прямо через дорогу от автодрома.

De Meerpaal в историческом центре Зандворта – старейший рыбный ресторан города с очаровательной, уютной атмосферой и простым меню рыбных блюд. «Бабушкин стиль» от шеф-повара Лени Пот-Копер.

Голландские блины являются обязательным блюдом. В Нидерландах много блинных, где подают эти сладкие или соленые угощения, что отражает их популярность. Тонкие, как американский панкейк, эти большие универсальные сосуды для всевозможных начинок готовятся из простого теста из молока, муки, яиц и соли.

Если вы любите блины на природе, то отправляйтесь в ресторан Dune, который, как следует из его названия, расположен среди песчаных дюн Зандворта на окраине красивого заповедника и леса. Здесь предлагается более 65 вариантов начинок для блинов – от привычных ветчины и сыра до более необычного сочетания яблока, бекона и изюма. Это идеальное место, чтобы насладиться кофе и блином в тихом песчаном месте, вдали от основной пляжной суеты.

Недалеко от Зандворта в Харлеме находится Thrill Grill – ресторан, который открыл известный голландский шеф-повар Роберт Краненборг. Как и подобает обладателю звезды Мишлен и признанному судье шоу Masterchef Netherlands, качество ингредиентов имеет первостепенное значение. Краненборгу потребовался год испытаний и дегустаций, пока он не пришел к тому, что назвал: «Идеальным бургером».

В небольшом, но прекрасно сформированном меню бургеров, с добавлением веганского Tel Aviv Thriller, найдется что-то для каждого. Сопутствующие гарниры и соусы, такие как японский картофель фри с майонезом мисо или соус Angry Chicken Sauce, поднимают бургеры на новый уровень.

На пляже Зандворта расположено более 30 ресторанов и клубов, предлагающих все, начиная от завтрака и заканчивая напитками до заката солнца. Вы обязательно найдете идеальное место, чтобы насладиться коктейлем или перекусить, любуясь видом на Северное море.

Ресторан The Spot, в котором особое внимание уделяется экологически чистым и органическим ингредиентам, а также вегетарианским блюдам, является местом, где можно расслабиться с маргаритой из гибискуса и севиче по-летнему после дня, проведенного на воде, благодаря атмосфере водноспортивного центра и пляжного клуба. Также можно позавтракать и настроиться на день, проведенный на трассе, попробовав домашнюю гранолу и «лучший кофе на побережье Нидерландов».

Где остановиться

В Зандворте имеется множество отелей, расположенных на берегу моря, что позволяет просыпаться под успокаивающий шум моря, прежде чем отправиться на высокооктановый день на трассе.

Кроме того, Амстердам находится всего в 30 минутах езды на поезде с регулярным сообщением с Зандвортом. Здесь есть всевозможные варианты размещения: от известных отелей до переоборудованных лодок на суше, что делает его популярным выбором для тех, кто хочет познакомиться с оживленной и живописной столицей.

Где смотреть гонку

Последний поворот («Хугенхолцбохт») расширили и превратили в параболический поворот в 2021 году, чтобы позволить двум авто двигаться на одинаковой скорости бок о бок, что делает его захватывающим местом для наблюдения за борьбой. Кроме того, с первого поворота «Тарзан» открывается отличная точка обзора.

Что стоит знать еще

Почувствуйте песок между пальцами ног и отправляйтесь на пляж! В вашем распоряжении девять километров этого пляжа, и здесь есть множество развлечений, которые позволят вам максимально использовать эту, несомненно, главную достопримечательность Зандворта. Вы также можете обратиться к своему внутреннему Келли Слейтеру и попробовать силы в серфинге в школе Surfana, где увлеченные инструкторы в кратчайшие сроки научат вас с легкостью кататься на волнах.

Проверьте навыки вождения и преодолейте знаменитые песчаные дюны Зандворта на полноприводном автомобиле. Скорость и мастерство необходимы для преодоления волнистой местности.

Если вы предпочитаете передвигаться на двух колесах, то Зандворт – идеальное место для путешествий на велосипеде: в городе много пунктов проката велосипедов, а обширные и безопасные велосипедные дорожки прокладывают бесчисленные километры великолепных прибрежных маршрутов через дюны и природные заповедники, где вы можете увидеть оленя или ящерицу, манящую вас.

Во время Второй мировой войны Зандворт практически уничтожили оккупационные войска, а в песчаных дюнах построили сотни бункеров, которые стали частью так называемого Атлантического вала – береговой обороны, протянувшейся вдоль побережья Европы на 4000 км.

В одних бункерах хранились орудия, другие использовались как жилые помещения. Несмотря на то, что многие бункеры были разрушены или разобраны, многие из них остались частично погребенными под песком и стали местом обитания летучих мышей, а другие более заметны, и их можно обнаружить пешком, скачав карту маршрута по бункерам на сайте www.visitzandvoort.com/bunkers-in-zandvoort.

В десяти километрах от Зандворта расположен очаровательный небольшой город Гарлем, который стоит посетить. Когда-то он был крупным торговым портом на Северном море, а теперь является центром голландского региона по выращиванию цветочных луковиц, а расположенные в его окрестностях тюльпановые поля ежегодно привлекают в город тысячи любителей садоводства со всего мира.

Хотя, к сожалению, к неделе Гран-при это зрелище уже давно закончилось, здесь есть еще много интересного, включая впечатляющую готическую церковь Гроте Керк, бывший католический собор, в котором находится, пожалуй, один из самых великолепных органов в мире. Построенный Кристианом Мюллером в 1738 году и занимающий всю западную стену церкви, 30-метровый орган вскоре после завершения строительства стал туристической достопримечательностью, и специально для игры на нем в Гарлем приезжал великий композитор Гендель, а через несколько лет 10-летний Моцарт.

Сохранив средневековый характер мощеных улиц и двухскатных домов, Гарлем обладает богатым культурным наследием. В городе жил и работал великий голландский художник Золотого века Франс Халс, но при этом он отличается современностью благодаря модным концептуальным магазинам и многочисленным ресторанам и заведениям высокой кухни. Гарлем известен, как один из оживленных городов в Северной Голландии, так почему бы не устроиться в кафе на набережной и не посмотреть на шлюпы (небольшие деревянные моторные лодки), которые курсируют по каналам?

Амстердам, известный ночной жизнью, новаторской кухней, легендарными каналами, узкими двускатными домами и богатой культурной историей, является одним из самых популярных туристических направлений в Европе и находится всего в нескольких минутах езды на поезде от Зандворта.

Здесь больше музеев на душу населения, чем в любом другом городе: от всемирно известного Рейксмузея до небольших, причудливых музеев, посвященных всему: сыру, похоронам и кошкам. Везде можно найти что-то интересное.

Лучший способ насладиться городом – это велосипед. Велосипедный спорт является ключевым элементом характера Амстердама, настолько, что в столице в четыре раза больше велосипедов, чем автомобилей, и более 400 км велосипедных дорожек пересекают город. Можно проехать на велосипеде через Рейксмузей, если хотите посмотреть на выставки с другой стороны.

После возвращения в календарь «Формулы-1» в 2021 году Гран-при Нидерландов быстро стал популярным местом среди болельщиков – благодаря живописному прибрежному расположению, спокойной атмосфере и простоте проезда к трассе и обратно.

Местные болельщики являются одними из самых страстных в мире. Они все будут поддерживать действующего чемпиона мира, что создаст невероятную атмосферу. Но за кого бы вы ни болели, фантастическое времяпрепровождение в Нидерландах вам гарантировано.

Забавный факт

Уходящий корнями в 1784 год стропвафель – тонкое круглое вафельное печенье из двух дисков сладкого печеного теста, прослоенных карамельной начинкой, – является идеальным дополнением к утренней чашке кофе и, пожалуй, одной из самых популярных сладких закусок в Нидерландах.

Говорят, что пекарь из Гауды хотел найти рецепт, в котором можно было бы использовать остатки и крошки из его пекарни, но при первых попытках спрессовать их в традиционной вафельнице вафли получались слишком сухими и крошились. Чтобы решить эту проблему, пекарь соединил две вафли вместе с карамельным сиропом, и на свет появился легендарный стропвафель.

Самый лучший способ насладиться этим вкусным сладким угощением – это положить его на чашку кофе, как крышку, на пару минут, чтобы пар и тепло жидкости размягчили карамель внутри стропвафеля, в результате чего получится теплое, липкое печенье, сохраняющее хрустящий верхний слой.

Источник: Formula-1.

Фото: eastnews.ru/Robin Utrecht; Gettyimages.ru/Mark Thompson