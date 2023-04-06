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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Майами.

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Говоря бессмертными словами Уилла Смита, «Добро пожаловать в Майами».

В 2022 году Гран-при Майами объявил о себе с таким размахом, который можно описать только как звездный взрыв. Знаменитые представители мира спорта, музыки и кино собрались вместе, чтобы приветствовать дебютную гонку в американском штате Флорида.

В этом городе есть все: и исторический шик Майами-Бич в стиле ар-деко, и шум баров и ресторанов на Оушен-драйв, и латиноамериканская атмосфера в центре города, и тропический климат, и спокойный пляжный образ жизни.

Временная уличная трасса протяженностью 5,41 км, расположенная на территории комплекса «Хард Рок Стэдиум», где базируется всемирно известная команда НФЛ «Майами Долфинс», визуально впечатляет, даже с учетом того, что – это самый масштабный проект «Формулы-1» последних лет. Эта трасса является кульминацией процесса проектирования, в ходе которого было смоделировано 36 различных вариантов, прежде чем остановиться на этом круге с 19 поворотами, который включает в себя перепады высот, высокие скорости и эстакады. В то время как сердцем объекта стал стадион.

Для новичка «Уильямса», уроженца Форт-Лодердейла, Логана Сарджента, возможность впервые принять участие в гонках «Формулы-1» на родной трассе очень приятна.

Он сказал: «Если я никогда не участвовал в гонках формульных машин в Америке, то проделать полный цикл от гонок на картингах до гонок «Формулы-1» во Флориде, у себя дома, в 20 минутах езды от места, где я вырос, – очень круто. Я с нетерпением жду этого, и я знаю, что в Америке всегда хорошая атмосфера, и мы все правильно организуем, так что я с нетерпением жду этого».

Где и что поесть

Вопреки распространенному мнению, Майами и Майами-Бич – это не одно и то же. Эти два разных района, являющиеся самостоятельными муниципалитетами с отдельными мэрами и органами управления, делают Майами ярким и разнообразным местом отдыха как для посетителей, так и для любителей вкусно поесть.

Даунтаун Майами сохраняет мрачную городскую атмосферу с плавильным котлом. Культура и кухня склоняются в основном к Латинской Америке с процветающей испаноязычной общиной и Маленькой Гаваной в центре. В этом атмосферном районе, наполненном ароматом дыма сигар и музыкой сальсы, расположено множество красочных витрин магазинов, кубинских баров и ресторанов, которые непременно настроят вас на непринужденный латиноамериканский лад.

Ресторан Versailles – любимое место отдыха местных жителей, знаменитостей и политиков, продолжая кубинскую тему – уже более пяти десятилетий предлагает местной кубинской общине, желающей почувствовать вкус родины, сочетание аутентичных блюд и культуры. Признанное за сохранение гастрономического наследия кубинской кухни, обширное меню подается с гарниром из новостей и политических дискуссий. Культовое заведение Майами имеет постоянную клиентуру, некоторые из посетителей приходят сюда каждый день, чтобы набить живот, наедаясь блюдами, напоминающими им о Кубе.

В нескольких минутах ходьбы по мостовой, на Майами-Бич, где царит легкий бриз, расположено множество оживленных заведений и баров, а музыка льется по всемирно известной улице Оушен-драйв. Ресторанная атмосфера Майами-Бич больше тяготеет к гламуру и блюдам, приготовленным знаменитыми шеф-поварами, но в стороне от главной улицы можно найти причудливые места, где можно быстро перекусить, например, 11 Street Diner.

Здесь подают классическое американское меню из бургеров, вафель и густых коктейлей в оригинальном вагоне-ресторане 1940-х годов, который начал службу в Пенсильвании, а затем был перевезен в исторический район Майами-Бич, оформленный в стиле ар-деко, и этот отреставрированный пережиток ушедшей эпохи уютно расположился в новом окружении.

Если идея поглазеть на клиентов за равиоли с омаром возбуждает ваш аппетит, то одно из любимых заведений Сарджента, куда он заходит всякий раз, когда бывает в городе, должно утолить вашу жажду.

«Есть очень хороший итальянский ресторан под названием Carbone, где можно встретить всех знаменитостей в гоночный уик-энд, это отличный вариант», – рекомендует американский гонщик.

Вилла Casa Casuarina, возможно, один из самых гламурных объектов на Оушен Драйв, когда-то бывший роскошным особняком покойного эпатажного модельера Джанни Версаче, сегодня является роскошным отелем, в котором находится ресторан Gianni’s. В столовой с богатой историей или под звездным небом у бассейна посетители могут насладиться восхитительным меню из итальянских и средиземноморских блюд в сопровождении винной карты, где выбор шампанского (как и подобает бывшему жителю виллы) весьма обширен.

Если вы хотите немного понаблюдать за людьми поздним вечером с бокалом чего-нибудь, очень охлаждающего, вам не обойтись без заведения Wet Willies на Майами-Бич. Здесь царит непринужденная и веселая атмосфера, а диджеи не умолкают, напевая мелодии. Угловой бар на крыше – идеальное место, чтобы потягивать один из множества предлагаемых разноцветных замороженных коктейлей, наблюдая за неоновой суетой ночной жизни на Оушен Драйв внизу.

Вам нужно немного взбодриться после, возможно, слишком большого количества коктейлей? Тогда гонщик «Формулы-2» Хуан Мануэль Коррера, выросший в Майами, знает именно такое место со времен юности.

«Pepitos – это место в центре города, куда мы обычно ходили после вечеринок, – вспоминает он. – Вы шли туда за венесуэльскими арепами в пять утра, а потом шли домой спать. Это маленькая жемчужина, о которой знают только местные жители. Все ходили туда после вечеринок».

Где остановиться

Центр Майами расположен примерно в 40 минутах езды (в зависимости от трафика) от стадиона Hard Rock, что делает его хорошим выбором, если вы хотите остановиться в самом центре города, чтобы полностью его прочувствовать. Кроме того, ближе к трассе «Формулы-1» в Майами Гарденс вы найдете смесь отелей и домашних гостиниц. Но если вы не против немного проехаться ради чего-то экстраординарного, то почему бы не остановиться в уникальном отеле Hard Rock Hotel высотой 450 футов в форме гитары недалеко от Форт-Лодердейла?

Где смотреть гонку

С семейной трибуны открывается прекрасный вид на автомобили, развивающие максимальную скорость на размашистой южной прямой сразу после первой зоны DRS, доступной гонщикам, перед торможением перед жестким левым 11-м поворотом.

Что стоит знать еще

Пляж Майами знаменит историческим районом Арт Деко. Состоящий из более чем 800 зданий и сооружений, построенных между 1923 и 1943 годами, этот район характеризуется отелями пастельных тонов, которые одно время находились под угрозой сноса из-за десятилетий запустения, пока страстная защитница природы Барбара Баер Капитман не основала некоммерческую организацию – Лигу сохранения дизайна Майами.

Посвятив себя сохранению и поддержанию целостности и внешнего вида всемирно известного исторического района, сегодня они предлагают экскурсии для тех, кто хочет почувствовать вкус старой школы гламура той самой ослепительной эпохи.

К западу от Майами-Бич и к северу от центра города находится район Винвуд, который когда-то представлял собой собрание стареющих складов, а сегодня превратился в один из самых творческих и культурных центров города и место, о котором мечтают влиятельные люди.

«Винвуд – это очень крутой район, потому что он также является художественным районом Майами – здесь много галерей и много граффити, что очень здорово», – согласился Сарджент.

Обязательной достопримечательностью района является Wynwood Walls, коллекция гигантских настенных фресок, занимающая шесть зданий и действующая как открытая художественная галерея, где представлены работы самых талантливых художников мира. В Винвуде также находится первая в Майами пивоварня Wynwood Brewing Co, что делает его отличным местом для пит-стопа после знакомства со всем этим искусством.

Эверглейдс – это национальный парк и регион естественных тропических болот, расположенный примерно в 50 милях от Майами. Занимая площадь размером с Род-Айленд, эта сложная и жизненно важная экосистема болот, мангровых зарослей и заболоченных земель является крупнейшим охраняемым субтропическим заповедником дикой природы в Северной Америке. Кишащий аллигаторами, крокодилами, ламантинами и птицами, парк изобилует пешеходными и велосипедными тропами, позволяющими исследовать это невероятное чудо природы.

Или, если вы чувствуете себя храбрым, отправляйтесь на каяке по воде, чтобы увидеть все с высоты, или на культовом воздушном катере, чтобы увидеть все с немного более высокой и не менее страшной точки обзора.

Выходите на воду! Майами окружен водой, и жители города любят использовать ее по максимуму – Сарджент не исключение.

«Мне лично нравится, когда я могу выйти на пляж, на воду, – говорит он. – Когда я отдыхаю от гонок, это мой способ восстановить силы; супер расслабляет – включить музыку и наслаждаться солнцем и вообще отличной погодой, стучать по дереву – это одно из моих любимых занятий».

Другой гонщик Корреа согласен. «Почувствуйте Майами с лодки, – добавил он. – Я бы посоветовал провести один день на воде, на лодке, на водном мотоцикле, на чем угодно. Если у вас нет друга с лодкой, просто купите лодку!

Нет, просто возьмите гидроцикл и покатайтесь по Южному пляжу, Стар-Айленду, Фишер-Айленду, Порту, по всем этим местам. Если вы поедете туда в выходные, это будет как шоссе из лодок. Там так оживленно, иногда люди собираются вместе, и это становится больше похоже на большую вечеринку, это очень круто».

Наконец, обязательно посетите различные фан-зоны в этом районе, чтобы ощутить атмосферу Гран-при Майами вместе с единомышленниками. В галерее Рудольфа Будьи в Майами-Бич будут представлены шоу-кары «Уильямса», симуляторы, ливреи «живого искусства», сделанные на заказ, а также выступления гонщиков и персонала команды, включая, конечно же, местного героя Логана Сарджента. Более подробную информацию и расписание смотрите на сайте «Уильямса».

Забавный факт

Вдоль песчаного ландшафта Майами-Бич расположились 31 ярко раскрашенная и уникальная спасательная станция, которые являются такой же частью визуального облика района, как и знаменитая архитектура в стиле ар-деко, но на самом деле они появились относительно недавно, благодаря урагану.

Когда в 1992 году ураган Эндрю пронесся по Южной Флориде, масштабы разрушений были огромны, и прежние спасательные вышки были практически уничтожены. Тогда было принято дальновидное решение перепроектировать их как будущие иконы. Архитектор Уильям Лейн был ответственен за проектирование и строительство первых нескольких башен, а остальные были построены по заказу местных компаний и в результате конкурсов дизайна.

Майами – это не просто место назначения, это целая атмосфера, и кто может лучше подытожить ее, чем два гонщика, которые знают ее лучше всех.

«Флюиды Майами определенно энергичны, – сказал Сарджент. – Все очень хотят куда-то пойти, что-то сделать – это действительно веселое место».

Корреа также добавил: «Я бы сказал, просто яркий. Просто так много всего происходит. Приведу небольшой пример. Сейчас я живу в Лондоне, и когда в Лондоне хорошая погода, я опускаю окна, снимаю люк, включаю музыку и еду по городу, а люди смотрят на меня очень странно.

В Майами это нормально. Ты странный, если не делаешь этого в Майами. Это подытоживает культуру города. Люди в Майами сумасшедшие и живут полной жизнью, они очень яркие... и живые».

Источник: Formula-1.