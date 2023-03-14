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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Австралии.

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Для большинства жителей планеты Мельбурн находится на довольно большом расстоянии, но благодаря его живой культуре еды и напитков, первоклассным спортивным объектам, историческому району Саутбэнк на реке Ярра и расположению на берегу, этот город имеет что-то, что вознаградит всех, кто отправится в Австралию.

Атмосфера в Мельбурне всегда довольно спокойная и расслабленная, но город оживает, когда «Формула-1» находится здесь, особенно когда лето в Австралии переходит в осень. Но вскоре память о долгом перелете и дезориентации от часовых поясов уходит на второй план, когда вы сидите в кафе на тротуаре с холодным пивом в руке, наблюдая за прохожими.

Оскар Пиастри, родившийся и выросший в Мельбурне, уехал из города в Европу в поисках карьеры в «Формуле-1», когда ему было 15 лет, но для него нет ничего лучше дома:

«Несмотря на то, что я переехал в Англию в 15 лет (чтобы преследовать мечту о гонках в «Формуле-1»), когда я возвращаюсь сюда, воспоминания и моменты из детства возвращаются ко мне при виде мест и районов города, которые я тогда посещал.

Когда в город приезжают спортивные события мирового уровня, такие как «Формула-1», вы чувствуете, как город наполняется гулом и энергией, и вы чувствуете, что все говорят об этом. «Формула-1» становится центром внимания, и мне это нравится. Возвращение в качестве гонщика «Ф-1» на Гран-при Австралии в моем родном городе – это особенное чувство, и я не могу дождаться».

Где поесть

За последние несколько лет Мельбурн превратился, пожалуй, в рай для гурманов Австралии, благодаря прежде всего своему огромному разнообразию населения и соответствующему этому сочетанию кухонь, а также свободолюбивому отношению к еде. Лучшее описание отношения Мельбурна к еде – это «расслабленность».

Но не дайте себя обмануть этому непринужденному подходу, потому что есть один прием пищи, к которому местные относятся очень серьезно – это бранч. Бранч в этом городе – это почти соревновательный вид спорта: в каждом районе есть бесчисленное количество заведений, где вы можете насладиться самым важным приемом пищи за день до самого вечера, если пожелаете.

Расположенное среди офисных зданий южного Мельбурна и утопающее под элегантной стеклянной башней кафе Kettle Black является объектом культурного наследия. Здание было традиционным викторианским террасным домом и сохранило свою орнаментальную фронтальную часть с изысканными деталями, а внутри пространство выполнено в чистом и современном стиле, соответствующем меню. Среди фирменных блюд рекомендуется блюдо с очень популярным видом для соцсетей: рикоттовые оладья с сезонными ягодами и съедобными цветами. Выглядит слишком красиво, чтобы его есть.

В 40-минутной прогулке через Королевский ботанический сад и через реку в Ричмонд, вы найдете Pillar Of Salt, чья невзрачная внешность на улице, полной мебельных магазинов и шоу-румов, не соответствует ее очарованию внутри.

С обнаженными кирпичными стенами и воздушным двором, заполненным восстановленной мебелью, это популярное место, где, как и многие другие места в Мельбурне, серьезно относятся к кофе, предлагая эклектичное меню, чтобы сопроводить ваше кофейное наслаждение. Попробуйте необычную версию популярного бранч-блюда – яичницы бенедикт («Рубен бенедикт»), приготовленную с ростбифом из говяжьей грудинки и домашней квашеной капустой.

Бывший инженер по аэродинамике команды «Уильямс» и посол Гран-при Австралии, Кейт Рид, успешно заменила слои углеродного композита на слои теста для выпечки круассанов. После ухода из автоспорта Кейт отправилась в Париж, чтобы изучить изысканное искусство кондитерского мастерства, а затем открыла кафе Lune Croissanterie.

Когда Кейт пыталась воссоздать воспоминания о парижских круассанах, которые она обычно заказывала с кофе на выходных, ей пришла идея разработать идеальный рецепт и открыть собственное место. Теперь у нее длинные очереди клиентов, стремящихся попробовать разнообразное меню круассанов и краффинов, наблюдая за точной работой опытных пекарей в стеклянном кубе с регулируемой температурой в центре старого склада в Фицрое.

Вы когда-нибудь задумывались, каково на вкус кольцо из жареного во фритюре тесто Шу, покрытое восхитительной ароматной глазурью? Не задавайтесь больше этим вопросом, потому что не ограничиваясь созданием «лучшего в мире круассана» – по мнению New York Times – Рид в 2020 году открыла дочернее предприятие Moon, всего в нескольких шагах от флагманского здания Lune. С разнообразными вкусами, такими как Эрл Грей и карамельный юзу, эта пекарня, работающая только по выходным, открыта до тех пор, пока не продадут все продукты, поэтому старайтесь приходить рано, чтобы не разочароваться.

Naked for Satan, пожалуй, имеет один из лучших видов на город с своей крышей-террасой и является идеальным местом для того, чтобы попробовать коктейль и поделиться небольшими блюдами вкусной еды, представляя из себя причудливое здание как нелегальный водочный завод во времена Великой депрессии в конце 1920-х годов.

Это предприятие по производству самогонных изделий было тщательно охраняемой тайной, возглавляемой русским иммигрантом по имени Леон Сатанович, прозванным «Сатаной». Те, кто приходил для того, чтобы пополнить пустые бутылки, использовали кодовую фразу «давайте разденемся для Сатаны», чтобы получить доступ в здание.

Говорится, что нагота относится к тому факту, что из-за сильной жары летом в Мельбурне, а также от тепла от горелок под аппаратами для перегонки спирта, Сатанович часто работал почти голый в трусах.

Поскольку Мельбурн – город на океане, было бы непростительно не упомянуть место, где можно поесть, сидя и смотря на кайтсерферов и захватывающие закаты над бухтой Порт-Филлип. Republica – именно то, что нужно. Расположенный рядом с морскими бассейнами Сент-Килда, этот ресторан на пляже, предлагающий меню на любой вкус, идеальное место для наслаждения холодным напитком и перекуса, глядя на океан.

Отель Builders Arms в Фитцрой – один из старейших пабов в Мельбурне. Построенный в 1853 году, этот классический паб прошел много инкернаций за это время, наиболее заметным было его использование в качестве места для социальных и политических собраний маргинальных групп с 1940-х до 1980-х годов.

Паб и сама область в последующие десятилетия претерпели огромные изменения, но то, что осталось, это очаровательный бар, где вы можете заказать широкий выбор австралийских пив и вин, а также простую, но вкусную еду, которой можно наслаждаться за столиком на тротуаре.

Несмотря на то, что Марк Уэббер, бывший гонщик «Ред Булл», родом из Нового Южного Уэльса, он является большим поклонником кулинарной сцены в Мельбурне.

«Вдоль или рядом с Флиндерс-Лейн между Суонстон-стрит и Выставочной улицей есть около дюжины потрясающих ресторанов, – говорит девятикратный победитель Гран-при. – И не заказывайте – скажите им, что вы голодны, и попросите, чтобы вас покормили. Вы получите много маленьких порций их лучших блюд. Мой любимый ресторан – Tonka».

Где остановиться

В центральном районе есть много знакомых сетевых отелей, из которых легко добраться до Альберт-парка благодаря частому трамвайному сообщению, которое бесплатно в определенных зонах в течение недели Гран-при. Обратите внимание на улыбчивых волонтеров, которые весело направят вас к нужному трамваю.

Где смотреть гонки

Вокруг трассы много мест для общего доступа, так что возьмите с собой еду и отдохните на траве, наблюдая за борьбой гонщиков в парковой зоне. Кроме того, трибуна «Брэбэм» снаружи второго поворота – отличное место, чтобы наблюдать, как машины сражаются за позиции.

Что стоит знать еще

Присоединяйтесь к ордам пользователей соцсетей и прогуляйтесь по Хосир-стрит в центре Мельбурна, чтобы поразиться невероятному стрит-арту, украшающему все, начиная от стен и дверей, заканчивая мусорными контейнерами.

Чтобы получить еще одну порцию ярких красок, отправляйтесь на Брайтон-Бич (конечно же, австралийский!), чтобы увидеть культовые викторианские купальни, которые выстроились вдоль берега. Эти 82 смелых и ярких деревянных конструкции, построенные более столетия назад, сохраняют классические архитектурные черты викторианского стиля – и когда они рассматриваются вместе, они превращают пляж в коллективное произведение искусства, которое может меняться каждый час в зависимости от времени года и света.

«С пляжа Брайтона открывается захватывающий вид на горизонт Мельбурна, а также это популярное место для виндсерфинга и вэйкбординга, – говорит Пиастри. – Я тоже пробовал этим заниматься, когда был ребенком, и мне это очень нравилось!».

Хотите быть активным? Попробуйте любимые маршруты для бега Уэббера: «Лучше всего бегать по «Тан» [трек «Тан» – дорожка длиной 3,82 км вокруг Королевского ботанического сада города]. Против часовой стрелки сложнее... большинство людей бегают по часовой стрелке! Также хорошо бегать вдоль берега Сент-Килды или по тропинкам в кустах вдоль залива в Хэмптоне».

Если вам больше нравится передвигаться на двух колесах, а не на двух ногах, то Пиастри поможет вам. «Бич-роуд, проходящая через прибрежные пригороды Мельбурна, очень популярна среди велосипедистов. Это хорошее место для поездки на велосипеде, ведь отсюда открываются великолепные виды».

Если перелет заставляет вас просыпаться раньше рассвета, воспользуйтесь возможностью посмотреть восход солнца на пирсе Сент-Килды, а затем вернитесь на закат, чтобы увидеть колонию милых маленьких пингвинов, когда они возвращаются в свои норы на ночь.

Прогуляйтесь по историческим переулкам и аркадам города, которые датируются временами королевы Виктории. Они когда-то использовались как переулки для лошадей и тележек, а теперь в них расположены множество независимых кафе и бутиков.

Вы также можете забронировать тур по легендарному MCG – месту многих исторических спортивных побед за годы его существования.

«Мельбурн – самопровозглашенная спортивная столица мира, – говорит Пиастри. – Есть еще такая мелочь, как австралийский футбол. В Мельбурне этот вид спорта – религия, с 10 из 18 команд, базирующихся в и около города.

Если вы окажетесь в городе во время сезона (с марта по сентябрь), то обязательно посетите игру на всемирно известном стадионе MGG, одном из самых больших стадионов в мире, вмещающем более 100 тысяч человек. Четыре команды называют его своим домом, включая мою команду – футбольный клуб «Ричмонд».

Забавный факт

Построенная в 1912 году «Великая живописная железная дорога» в Луна-парке в Сент-Килда может похвастаться званием самых длинных непрерывно действующих деревянных американских горок в мире.

Мелбурн – это космополитический город с пляжами, зелеными зонами, спортивными достопримечательностями мирового класса, процветающей художественной сценой и невероятным гостеприимством в любое время года.

Мы считаем правильным предоставить Пиастри последнее слово:

«Любой, кто меня знает, подтвердит, что я довольно спокойный человек, а Мельбурн – один из тех городов, где мне легко расслабиться и отдохнуть. В городе действительно царит непринужденная атмосфера, и мне нравится это спокойное настроение».

Источник: Formula-1.

Фото: Gettyimages.ru/Dylan Burns/AFL Photos via Getty Images, Clive Mason; unsplash.com/Titus Aparici, Dmitry Osipenko; Instagram/kettleblackcafe, lunecroissant, buildersarmshotel; Facebook/N4S285BrunswickStreet