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Как «Ред Булл» удалось переиграть регламент 2023 года и набрать такой темп по сравнению с прошлогодней машиной? Взгляд Марка Хьюза с техническими иллюстрациями от Джорджио Пиолы.

Преимущество «Ред Булл» над конкурентами на открытии сезона в Бахрейне оказалось даже больше, чем в конце 2022 года.

Хотя соответствующие концепции дизайна трех лучших команд прошлого года принципиально не изменились, каждая из них смогла добиться повышения эффективности. Не остановили даже новые правила, увеличивающие высоту днища перед задними колесами – как видно из таблицы ниже.

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Сразу видно – «Ред Булл» добился наибольшего прироста. Ключом к результатам «быков» в прошлом году была их аэродинамическая эффективность, поскольку они создавали хорошую прижимную силу во всем диапазоне скоростей с меньшим сопротивлением, чем у «Феррари» или «Мерседеса».

Вывод из этого состоит в том, что днище «Ред Булл» было более эффективным, чем у их соперников, поэтому машине требовалось меньше площади крыла, вызывающей сопротивление, для эквивалентной прижимной силы.

Задача «Ред Булл» в 2023 году заключалась в том, чтобы сохранить это преимущество при внесении изменений в машину.

Увеличение высоты внешнего края днища перед задней шиной на 10 мм и диффузора на 15 мм ввели в правила для уменьшения чувствительности к галопированию. Чем ближе к земле край днища и горловина диффузора, расположенного под кузовом туннеля Вентури, тем быстрее будет проходить воздушный поток через всю эту область.

Манипулирование давлением воздуха таким образом создает большую прижимную силу. Увеличение разрешенной минимальной высоты приведет к уменьшению этой прижимной силы. Поэтому пытаясь возместить потери, понесенные в результате изменения правил, «Ред Булл» искал другой способ ускорения воздушного потока через днище.

На картинке выше изображено днище «Ред Булл» 2023 года со вставкой днища 2022-го. Правая стрелка показывает закрылок в районе выреза днища. Средняя и левая стрелки указывают, где днище было обрезано от максимально допустимой ширины, чтобы освободить пространство за закрылком, позволяя ему работать интенсивнее. Низкое давление на нижней стороне закрылка будет притягивать воздушный поток в передней части днища, ускоряя его и тем самым увеличивая прижимную силу, создаваемую днищем

Разрешено использовать один профиль крыла вдоль каждой кромки днища, и в прошлом году «Ред Булл» умело интерпретировал это разместил крыло под днищем, прямо перед задним колесом – оно получило прозвище «крыло-лезвие» из-за формы. Но его размещение там означало, что «Ред Булл» не мог использовать профиль крыла на верхней поверхности кромки днища.

Увеличение высоты днища, вероятно, сделало лопастное крыло менее эффективным, чем раньше, и был найден новый способ активизации воздушного потока путем перемещения мини-крыла на верхнюю поверхность – прямо перед единственным разрешенным правилами вырезом, вызывающим вихрь.

Мини-крыло само по себе создает очень небольшую прижимную силу, но более важной функцией является то, что низкое давление на нижней стороне крыла увеличивает энергию соседнего вихря, побуждая поток воздуха из передней части днища всасываться сильнее, увеличивая его скорость.

Для того, чтобы мини-крыло работало как можно интенсивнее, боковины днища позади него были срезаны, чтобы дать воздушному потоку на нижней стороне крыла больше пространства для расширения. Хотя при этом днище теряет часть площади поверхности, создающей прижимную силу, отрезанная часть позволяет крылу работать лучше, что, в свою очередь, увеличивает энергию вихря, который, в свою очередь, ускоряет воздушный поток с передней части днища.

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Хотя улучшение машины произошло во многих областях, адаптация края днища к изменению правил была важной частью всего прогресса.

Как объяснила команда в официальном документе об изменениях болида в Бахрейне: «Перемены в регламенте привели к изменению геометрии по сравнению с прошлым годом с точки зрения увеличения минимальной высоты внешней кромки днища. Это не то изменение, которое нужно было команде, и оно не способствовало улучшению характеристик болида, поэтому было принято решение найти новый способ компенсации потерь».

То, чего лишили правила, изобретательность с лихвой компенсировала.

Источник: Formula-1.

Фото: REUTERS/Nir Elias