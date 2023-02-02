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Калифорния, 1976 год: как убедить американских любителей автоспорта, воспитанных на овальных гонках, заплатить за то, чтобы увидеть «Формулу-1» на заднем дворе их домов? Как рассказывает Престон Лернер, что ответ заключался в проведении самой невероятной гонки поддержки, которую когда-либо видел мир – исторического заезда с участием звездных гонщиков и машин.

Большинство любителей гонок знают, что первый Гран-при на Лонг-Бич – технически Гран-при США-Запад – положил начало эпохе современных уличных трасс в 1976 году. Но только самые дотошные помнят, что предвещало этому событию, возможно, величайшая историческая гонка всех времен.

Представьте себе список участников, в который вошли 12 гонщиков, выигравших 10 чемпионатов мира, победивших в 10 Гран-при Монако, в 6 марафонах «24 часов Ле-Мана», проведших десятки официальных и неофициальных Гран-при «Формулы-1», да даже победивших в «500 милях Индианаполиса».

Как сказал Джим Страндберг, который работал в Лонг-Бич в качестве механика «Бугатти»: «На этом заезде я повидался со всеми кумирами, по крайней мере, из тех, кто еще жив».

В наши дни, конечно, легенды прошлых лет из года в год массово участвуют в роскошно финансируемых и тщательно организованных мероприятиях, посвященных истории автоспорта, таких как «Фестиваль скорость в Гудвуде» и других. Однако тогда в 1976-м такого рода события были редкостью, особенно для США. Исторические гонки все еще были чем-то из области фантастики.

Мечта провести Гран-при «Формулы-1» в портовом Лонг-Бич стала реальностью

Стив Эрл стал первым человеком, организовавшим подобные соревнования двумя годами ранее на автодроме Лагуна Сека. Во время подготовки этого мероприятия он познакомился с будущим предпринимателем в области автоспорта по имени Крис Пук. Британец по происхождению и туристический агент по профессии. У Пука была мечта – некоторые скептики называли ее иллюзией – о том, что проведение гонок «Формулы-1» на улицах центра Лонг-Бич поможет превратить захудалый портовый город, наполненный мрачными барами и кинотеатрами для бедных, во всемирно известную туристическую метрополию.

Вопреки всему ему удалось заручиться поддержкой городских властей, чтобы в 1975 году провести первый Гран-при в Лонг-Бич для автомобилей «Формулы-5000» в качестве пробной гонки. Брайан Редман победил звездных соперников: Марио Андретти, Эл Ансера, Джоди Шектера, Тома Прайса, Тони Бриза, Джеки Оливера и Криса Эймона. Гонка была настолько успешной, что ФИА предоставила Пуку возможность провести Гран-при «Формулы-1».

Будучи прирожденным промоутером, Пук понимал, что одной гонки «Формулы-1» может быть недостаточно, чтобы привлечь американцев, которые больше привыкли к овальным трекам.

«Нам нужно было обучить фанатов, – говорит он. – Все, что они знали, это машины сток-каров и Индикара на трассах Онтарио и Риверсайде. Мы хотели привлечь общественность и медиа нашим событием, которое должно было объединить сразу 11 штатов на Западе Америки».

Стив Эрл был очевидным выбором, чтобы возглавить проект поддержки. По счастливому совпадению, двумя содиректорами этапа стали Ден Герни и Фил Хилл. При этом они оба были согласные принять участие в гонке поддержки, да еще и помочь привлечь других пилотов. Тем временем Эрл использовал свои контакты в тогда еще крошечном сообществе американских коллекционеров гоночных автомобилей, чтобы предоставить большую часть машин для этапа поддержки.

Богачи и коллекционеры со всего мира согласились предоставить редкие машины для проведения рекламы Гран-при США-Запад

Джоэл Финн, который впоследствии написал несколько исчерпывающих историй дорожных гонок, привез не менее трех автомобилей – «Мазерати» 250F 1957 года для Иннеса Айрленда, «Бугатти» Type 51 1932 года для Рене Дрейфуса и болид «Формулы-2» 1957 года команды «Купер» для Денни Халма, спроектировавшего трассу в Лонг-Бич. Боб Сазерленд, страстный отпрыск лесопромышленников, выставил еще два автомобиля – «Бугатти» Type 37A 1927 года для Ричи Гинтера и старый «Мазерати» 250F Стирлинга Мосса 1954 года, за руль которого должен был сесть сам герой британских гонок.

Было еще четверо энтузиастов. Бриггс Каннингем, закоренелый участник американских дорожных гонок, выставил «Тальбо-Лаго» 1952 года выпуска T26C из своей обширной коллекции для Мориса Трентиньяна. Эрни Батлер появился с «Феррари» 375 1952 года, за рулем которой тогда выступал в рамках «500 миль Индианаполиса» Альберто Аскари. В Лонг-Бич на нем будет гоняться Кэрролл Шелби. «Альфа-Ромео» 8C 2300 Monza 1932 года выпуска, принадлежавшая Робертсу Харрисону из обеспеченной филадельфийской семьи, была доверена Филу Хиллу. Список участников пополнили самая старая машина и самый старый гонщик – 76-летний Пит ДеПаоло, выигравший «Инди-500» в 1925 году, и «Бугатти» Type 37 1926 года, принадлежащая Биллу Серри-младшему, коллекционеру, который купил первый «Бугатти» еще в школе.

Некоторые не приняли участия. Сине-белый «Феррари» 158 F1, который Джон Сертис пилотировал в Уоткинс Глен и Мексике в 1964 году, не прибыл. Не приехал и «Феррари» 246, на котором ездил Фил Хилл во время сезона Гран-при 1960 года. Герни намеревался выступать на «Игл», на котором победил в Спа-Франкоршам в 1967 году: «Но мы были заняты нашими другими проектами. Не было времени, чтобы подготовиться к гонке».

Перспектива проведения исторической гонки без Герни была немыслимой. Эрл позвонил лучшему британскому коллекционеру гоночных автомобилей Тому Уиткрофту, который великодушно согласился прислать пару старинных машин «Формулы-1» 1959 года – «БРМ» P25 для Герни и «Купер» T51 для Джека Брэбэма. Но хотелось большего шоу, поэтому было принято решение позвонить американскому пиар-директору «Мерседеса», чтобы пригласить Хуана Мануэля Фанхио выступить за рулем W196.

Изюминкой события должно было стать возвращения Фанхио за руль «Мерседеса»

Левин, журналист, написавший книгу про компанию «Форд», прежде чем перейти на эту должность, не обрадовался этому звонку, сказав: «Ты что, спятил? Думаешь, мы собираемся послать машину, которая стоит больше, чем кто-либо может себе представить – да еще и Фанхио прихватим?».

Но «Мерседес» согласился. Для тренировки они арендовали трассу в Онтарио. Журналисты стекались сюда, чтобы взять интервью у знаменитого Фанхио и посмотреть W196 на треке. Однако возникли проблемы с мотором из-за местного топлива. Не помогли даже пять механиков, командированных прямо из Германии.

«Мотор просто заглох, – вспоминает Эрл. – Царила паника. Они звонят по телефону в Германию, где конечно, была середина ночи».

Было принято решение выслать еще одну версию болида с открытым кузовом, позволяющим выступать за рулем машины в жарких условиях Лонг-Бич. Так мог только «Мерседес».

Помимо этого конфузного момента было проведено еще одно событие для освещения «Формулы-1». «Я уверен, что никогда еще не собиралось столько звезд гонок в одно время, – заявил Пук. – Только одна историческая гонка должна оправдывать цену входного субботнего билета».

Айрленд, вечно «плохой мальчик», был рад провести серию показательных заездов за мотоциклом Finn 250F. До тех пор, пока сцепление не сгорит. «Джоэл не был счастлив», – говорит Эрл.

Потеря «Мазерати» стала началом. Затем ДеПаоло заболел гриппом и сошел с дистанции.

Пятикратный чемпион мира стал звездой выходных. Его слова во время пятничного ужина поразили всех: «Самое важное в гонках – это дружба: ни победы, ни чемпионаты, а дружба, благодаря которым они были достигнуты»

Пятничная тренировка была, в общем, интересной. Дрейфус едва мог управлять «Бугатти» Type 51, поэтому он поменялся машинами с Гинтером, который был на более легкой Type 37A. Шелби был недоволен управляемостью тяжелой «Феррари», назвав ее «большой старой трубой».

Мосс испытывал проблемы с двигателем своего 250F, несмотря на помощь личного механика Альфа Фрэнсиса. Тем временем, у Хилла были более серьезные проблемы с «Монца». «Фил охарактеризовал это как отказ карбюратора, – вспоминает Фил Рейли. – Карбюратор просто отвалился от двигателя».

Рейли, который впоследствии возглавил одну из известнейших реставрационных мастерских в стране, к сожалению, умер в декабре, но без него эта статья была бы невозможна. В то время он работал механиком на «Альфа Ромео», подготовленной его боссом Стивеном Грисволдом. После того, как машина стала неработоспособной, Рейли провел остаток уикенда, используя удостоверение, выданное ему Эрлом, чтобы побродить по трассе и сделать немного фотографий. Хилл, тем временем, взял на себя «Бугатти», за рулем которого должен был быть ДеПаоло.

После тренировки гонщики собрались в конференц-центре Лонг-Бич для телевизионного интервью. Ларри Крейн, который впоследствии сделал хорошую карьеру в качестве художественного руководителя книг и журналов, случайно заглянул к ним, и он сделал замечательную групповую фотографию, которая впоследствии заняла почетное место в Le Chanteclair, французском ресторане, которым Дрейфус вместе с братом владели в центре Манхэттена.

Пилоты благоговейно собрались вокруг Дрейфуса на фотографии Крейна, но в центре внимания был Фанхио. Аргентинец был удивительно скромен, хотя добился беспрецедентных достижений. Однако, многие к нему обращались «мистер Фанхио». В какой-то момент Эрл попросил реставратора «Бугатти» Боба Зайфферта, учившемуся в Мексике, поработать переводчиком Фанхио. «Это было все равно, что спросить меня, буду ли я ухаживать за королем Англии», – вспоминает Зайфферт.

В тот вечер все гонщики (кроме Мосса, у которого были другие обязательства) снова собрались вместе за ужином. Фанхио поднялся, чтобы произнести тост: «Самое важное в гонках – это дружба: ни победы, ни чемпионаты, а дружба, благодаря которым они были достигнуты».

Эрл был там. «Я оглядел комнату, и у всех рты как бы открылись, – говорит он. – Это было не просто смирение. Это было то, как Фанхио смотрел на вещи. Он был на голову выше всех остальных».

Гонка должна была стать всего лишь ярмаркой исторических машин

Гоночный день начинался с типичного для этого места горячего солнца, лучи которого заливали стартовую решетку. Не только автомобили вызывали яркие воспоминания о днях славы, но и гонщики, одетые так, как они были одеты во времена своего расцвета: от Фанхио в рубашке с короткими рукавами, демонстрирующей его большие мускулистые руки, до Дрейфуса с аккуратно завязанным галстуком в безупречно белом комбинезоне и Шелби в шлеме, потрепанном во время аварии 1954 года.

Эрл неоднократно подчеркивал, что это не должно было быть гонкой. Это была выставка, праздник, парад быстрых машин. Пилоты должны были стартовать парами с разницей в несколько секунд, чтобы ограничить соблазн серьезной борьбы и предоставить болельщикам широкие возможности для фотосъемки, прежде чем машины неизбежно рассосредоточатся по трассе.

Герни и Брэбэм, управляя новейшими машинами, стартовали первыми. Ден, одетый в пожарный костюм Симпсона, очевидно, не понял наставления Эрла о том, что гонка не является соревнованием на скорость. Он нажал на педаль сразу после того, как светофор погас, оставив Джека далеко позади. «Я не знаю, чего он ждал, – скажет после Герни. – Том [Уиткрофт] сказал: «Нет смысла болтаться без дела». Мы получаем огромный кайф от того, что пилотируем на пределе возможностей».

Лидером оставался Герни, вторым шел Брэбэм, в то время как на третье место вышел Халм, который только недавно завязал с гонками. Шелби еле добрался до финиша, а Хилл и вовсе сошел. Так же как и «Мазерати» Мосса, заглохшая из-за недоразумения со свечами зажигания, запрошенными Альфом Фрэнсисом. «В ситуации не было ничего нового, – скажет потом Мосс. – Я и раньше ломал машины, пытаясь догнать Дена Герни».

Дрейфус спокойно ехал в конце, но затем его оживили маневры Айрленда. Иннес прямо перед стартом запрыгнул в «Бугатти» Дрейфуса, чтобы стать его «механиком». Затем он грубо салютовал каждый раз, когда проезжал мимо пит-лейна на Океанском бульваре, и прятал глаза в притворном ужасе, когда Дрейфус наклонял машину в поворотах. «Это было худшее, что что я когда-либо делал в своей жизни, – скажет позже Айрленд. – Это было похоже на аварию, длившеюся семь кругов».

Это событие стало финальным аккордом для Фанхио

Но главным событием гонки стали более серьезные вещи – выступление, которое напомнило фанатам о том, что в первую очередь привлекало их в гонках: Хуан Мануэль Фанхио. Маэстро снова был в игре. После нескольких минут, в течение которых Фанхио послушно ехал в одном строю с 250F Мосса, аргентинец уже уступал Герни полкруга. «Когда Мосс отстал, то Фанхил вступил в дело, – говорит Рейли. – Это было самым ярким событием уик-энда, даже больше, чем настоящий Гран-при».

Фанхио начал использовать больше оборотов перед переключением передач и все ближе подходить к стенам на выходе из поворотов. После медленных поворотов он поворачивался на сиденье, чтобы посмотреть на заднюю шину и убедиться, что резина еще жива. Дрифтуя в скоростных поворотах, он делал тонкие корректировки рулем, чтобы удержать машину.

«Я был на Линден-авеню у подножия холма, и с другой стороны улицы я чувствовал концентрацию в его машине, – говорит Рейли. – Он был быстрее с каждым кругом. Это было потрясающе».

Герни не считает свое первое место победой

Хотя Фанхио обошел Халма и финишировал третьим, он не смог догнать Брэбэма несмотря на то, что проехал самый быстрый круг в гонке – 1 минута 45 секунд или на 2,8 секунды быстрее, чем Герни. Клей Регаццони проехал круг за 1.23.076, а на следующий день выиграл гонку «Формулы-1» с поула на своей «Феррари».

Однако Фанхио и компания участвовали в гонке не ради очков чемпионата.

Ден очень легко победил. «Я бы никогда не сказал, что победил этих людей, – отмечает он. – Это был просто восторг быть на одной трассе с мистером Фанхио». Со своей стороны, Фанхио выразил сожаление, что это событие не стало чем-то большим, чем просто выставка. Как он позже скажет: «Жаль, что невозможно повернуть время назад и провести настоящую гонку».

Исторические гонки прошли длинный путь с тех пор. На главных соревнованиях автомобили становятся еще более впечатляющими, а конкуренция намного более жестокой. Однако, в конечном счете, подходят ли исторические гонки под определение классических гонок?

По своей природе исторические гонки отличается от «реальных». Цель состоит в том, чтобы восстановить очаровательную привлекательность ушедшей эпохи. И тут становится ясно, что лучше той гонки на Лонг-Бич 1976-го ничего не было. На подиум приехали Герни, Брэбэм и Фанхио!

Вот так Крис Пук и Стив Эрл позволили оживить воспоминания былых лет.

Историческая справка

Ден Герни (1931 – 2018). Победитель Гран-при «Формулы-1», родоначальник традиции обливаться шампанским на подиуме, дважды выиграл марафон «24 часа Ле-Мана». Участвовал в сотнях соревнований.

Филл Хилл (1927 – 2008). Первый американец, ставший чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1», победитель «24 часов Ле-Мана», «12 часов Себринга» и «24 часов Дайтоны».

Иннес Айрленд (1930 – 1993). Победитель Гран-при США 1961 года.

Денни Халм (1936 – 1992). Новозеландский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе «Формула-1», чемпион мира в 1967 года за команду «Брэбэм». Первый чемпион мира «Формулы-1», скончавшийся от естественных причин (умер прямо время гонки от сердечного приступа»). Победитель «24 часов Ле-Мана» и «1000 километров Батерста». Участник многих соревнований.

Ричи Гинтер (1930 – 1989). Бронзовый призер сезона 1963 года в «Формуле-1».

Стирлинг Мосс (1929 – 2020). Британский автогонщик, с 1951 по 1962 год пилот «Формулы-1», победитель Targa Florio (1955), призер «24 часов Ле-Мана». В рамках чемпионатов мира «Формулы-1» считается самым невезучим пилотом в истории: он часто сражался за чемпионский титул, но победителем мирового первенства так и не стал (с 1955-го по 1958-й становился вторым, с 1959-го по 196-й – третьим призером в общем зачете). Он одержал 16 побед за рулем «Мерседеса», «Мазерати», «Вануолл», «Купер» и «Лотус» в рамках этапов чемпионата мира «Ф-1» и 19 побед во внезачетных Гран-при. Даже приехал на подиум на ралли Монте-Карло 1952-го года. Участник сотен соревнований.

Морис Трентиньян (1917 – 2005). Победитель Гран-при «Формулы-1» и «24 часов Ле-Мана». Считался одним из самых практичных и осторожных гонщиков. Дядя актера Жана-Луи Трентиньяна.

Кэрролл Шелби (1923 – 2012). Американский автогонщик и автомобильный конструктор. Наиболее известен как создатель специальных версий «Форд Мустанг» — GT350 и GT500. Основанная им компания с 1962 года занималась тюнингом и подготовкой специальных версий дорожных и спортивных автомобилей, прежде всего марки «Форд». Выступал в гонках «24 часа Ле-Мана» (1954-1960), Targa Florio (1955), чемпионате мира «Формулы-1» (1958-1959). Победитель «24 часов Ле-Мана» 1959 года (напарник — Рой Сальвадори).

Пит ДеПаоло (1898 – 1980). Американский автогонщик, выигравший «500 миль Индианаполиса» в 1925 году.

Джон Сертис (1934 – 2017). Британский автогонщик и мотогонщик. Единственный в мире гонщик, становившийся чемпионом мира в «Формуле-1» (1964 год, «Феррари») и мотогонках (1956, 1958, 1959, 1960). Отец Генри Сертиса (1991—2009), погибшего летом 2009 года в гонке «Формулы-2». Участник многих соревнований.

Джек Брэбэм (1926 – 2014). Австралийский автогонщик, трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1». Первый австралийский чемпион мира «Формулы-1». Принял участие в сотнях Гран-при.

Рене Дрейфус (1905 – 1993). Французский гонщик 1920-х и 1930-х годов XX века.

Хуан Мануэль Фанхио (1911 – 1995). Пятикратный чемпион «Формулы-1». Является одним из наиболее успешных пилотов: за семь полных сезонов выиграл пять чемпионских титулов (в 1951, 1954, 1955, 1956 и 1957 году), причем четыре из них — подряд. Также еще дважды становился вторым в чемпионате. За многолетнюю историю «Формулы-1» по числу чемпионских титулов результат Фанхио превзошли только два пилота: в 2003 году это сделал Михаэль Шумахер, а в 2019 году свой шестой титул завоевал Льюис Хэмилтон. Первый и единственный аргентинский чемпион мира.

Обладатель рекордов на все времена. Победитель «12 часов Себринга». Принял участие в сотнях соревнований. Почти во всех он либо выиграл, либо приехал на подиум, либо сошел.

Единственный пилот в истории, бравший титулы за рулем машин четырех разных команд («Альфа Ромео», «Мазерати», «Мерседес» и «Феррари»). Прямо по ходу сезона 1954 года сменил «Мазерати» на «Мерседес», однако все равно продолжил выигрывать гонки. Остается самым возрастным чемпионом в истории (46 лет и 41 день).

Источник: motorsportmagazine.

Фото: Gettyimages.ru/Bob Riha, Jr., Bernard Cahier, Victor Blackman/Express/Hulton Archive, Alvis Upitis, Klemantaski Collection, GP Library/Universal Images Group; wikipedia.org; velocetoday.com