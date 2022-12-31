10 главных изменений в техническом и спортивном регламентах «Формулы-1» в 2023 году

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Хотя правила «Формулы-1» в 2023 году в основном остаются неизменными (после кардинальной перестройки прошлого года), в предстоящей кампании все же есть технические и спортивные изменения.

1. Регулировка высоты клиренса и диффузоров

После того, как некоторые команды в прошлом году столкнулись с проблемой галопирования после появления новых машин «Формулы-1» с аэродинамикой на основе граунд-эффекта, во второй половине сезона были введены меры для повышения гибкости и контроля, а для 2023 года намечены дополнительные меры.

Кратко говоря, в этом году вступят в силу четыре дополнительных изменения: края днища будут подняты на 15 мм; высота горловины диффузора будет увеличена; жесткость края диффузора увеличена; введут дополнительный датчик для более эффективного контроля и мониторинга явления галопирования.

Теоретически эти изменения должны сделать так, чтобы значительный эффект от галопирования остался в прошлом, и, таким образом, сконцентрировать внимание на захватывающем действии, которое обеспечила смена правил.

2. Укрепление системы защиты головы пилота (дуги безопасности) после аварии Чжоу

В связи с изменениями, направленными на борьбу с галопированием, также были внесены изменения в стандарты безопасности системы центральной дуги для болидов «Формулы-1». Это произошло после страшной аварии, которая случилась с Чжоу Гуанью на старте Гран-при Великобритании 2022 года, в результате которой его «Альфа Ромео» скользила по трассе вверх тормашками.

В техническом регламенте 2023 года теперь указано, что система защиты должна иметь закругленную верхнюю часть, что снизит риск того, что во время аварии она будет задевать землю, а также будет обеспечивать минимальную высоту для точки проведения теста на омологацию.

Кроме того, будет введено новое физическое испытание для проверки системы, где груз будет толкать систему обруча вперед, чтобы проверить его прочность и надежность в случае аварии.

3. Снижение минимального веса болида

Вес болидов «Формулы-1» стал одной из главных тем дискуссии накануне сезона-2022, когда команды боролись за то, чтобы как можно ближе подойти к максимально допустимому весу болида в 798 кг (без топлива), в связи с одним из крупнейших изменений в правилах за всю историю спорта.

С дальнейшим развитием «Формулы-1» в 2023 году будет введено снижение минимального веса болида на 2 кг (до 796 кг), что означает, что конструкторы будут продолжать стараться сэкономить на весе болидов.

4. Увеличение зеркал заднего вида для повышения видимости пилота

Чтобы сделать видимость для пилота более эффективной, на автомобилях 2023 года будут внесены изменения в зеркала заднего вида. Ширина отражающей поверхности будет увеличена на 50 мм – со 150 мм до 200 мм.

После того, как «Ред Булл» и «Мерседес» провели тесты в Венгрии и Бельгии в прошлом сезоне, а на Гран-при Нидерландов подключились все пилоты, это изменение было внесено в регламент.

5. Удвоение количества спринтов

В 2023 году в гоночном календаре «Формулы-1» будет удвоено количество спринт-гонок, которые проводятся в начале основной гонки и определяют стартовые позиции. Таким образом, будет 6 спринт-гонок на таких трассах как Баку, «Ред Булл Ринг», «Спа-Франкоршам», «Лусаил», Остин и «Интерлагос».

Компенсация за повреждения в спринте будет равна фиксированной сумме на команду за каждый уик-энд, включающий спринт: она удвоится до 300 тысяч долларов, а все остальные штрафы за ущерб в спринте будут отменены.

Таким образом, в 2023 году будут внесены изменения в правила «Формулы-1» для борьбы с галопированием, повышением безопасности головы пилотов, улучшения видимости, снижения минимального веса болида и удвоения количества спринтерских гонок. Также будут пересмотрены правила закрытого парка в спринтерских уик-эндах для упрощения процесса фиксации настроек.

6. Сокращение рабочего времени в паддоке

В предстоящих сезонах количество часов работы членов команд «Формулы-1» во время гоночных уик-эндов будет сокращено: третий из трех ограниченных периодов (по пятницам) начнется на час раньше в этом году, а еще один час будет сокращен в 2024 году.

В дополнение к этому, количество комендантских часов, разрешенных для первого (среда) и второго (четверг) ограниченных периодов, также будет сокращено вдвое: с восьми до четырех и с шести до трех соответственно, и еще одно сокращение запланировано на следующий год.

7. Новые правила в квалификации и при использование DRS

Согласно обновленному регламенту «пересмотренный формат квалификации» будет проведен на двух этапах в 2023 году «с целью оценки того, подходят ли изменения для последующих сезонов».

Составы шин будут обязательными для каждого этапа обычной трехчастной квалификационной сессии «Формулы-1»: шины «хард» только в первом сегменте; шины «медиум» только во втором сегменте; и, наконец, шины «софт» для третьего сегмента. Дождевые сессии данные ограничения не учитывают.

На соревнованиях каждый гонщик может использовать не более 11 комплектов шин для сухой погоды, четырех комплектов промежуточных шин и трех комплектов шин для влажной погоды. Это сравнимо с обычным разрешением на использование в выходные дни 13 комплектов шин для сухой погоды, четырех комплектов промежуточных шин и трех комплектов шин для влажной погоды.

Что касается системы DRS, то ее активация после старта гонки или перезапуска под машиной безопасности также будет оценена комиссией «Формулы-1», исследующей возможность сократить до одного круга разрешение на ее активацию.

«Это будет испытано в течение каждой спринт-сессии в 2023 году с целью внедрения для всех гонок в 2024 году», – заявила ФИА.

8. Усовершенствования, связанные с изменением коробки передач

В связи с развитием коробок передач, ранее разрешавшимися только «для решения проблем с надежностью» или «для экономии затрат» на начало каждого сезона, в настоящее время допускаются изменения «в случае недоступности материалов, процессов или собственных деталей».

Однако в любом случае необходимо предоставить подтверждение изменения, получить предварительное согласие от ФИА, при этом изменение не должно приносить преимущества в производительности. Краткое изложение сути вопроса разослано всем командам от ФИА.

9. Устранение путаницы со штрафами

На прошлогоднем Гран-при Италии штрафы на стартовой решетке привлекли много внимания, когда множество гонщиков воспользовались падениями, связанными с силовыми установками и коробками передач, для изменения порядка на стартовой решетке. После некоторой неопределенности в применении этих штрафов формулировка регламента была обновлена.

Соответствующий раздел теперь гласит: «Классифицированные гонщики, набравшие более 15 суммарных штрафов за позицию на стартовой решетке или получившие штраф в виде старта с конца решетки, будут стартовать позади любого другого классифицированного гонщика. Их относительная позиция будет определяться в соответствии с их квалификационной классификацией».

10. Больше свободы в охлаждении топлива

Небольшое изменение на бумаге может повлиять на надежность в 2023 году, особенно в жарких гонках, поскольку командам будет предоставлена дополнительная свобода в отношении охлаждения топлива.

В 2023 году топливо в болиде не должно быть холоднее, чем наименьшее из двух значений: либо на 10 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды, либо на 10 градусов Цельсия (это сокращение с 20 градусов) в любое время, когда болид работает вне гаража.

Что еще может произойти в 2024 году?

Помимо этих 10 изменений, внесенных перед сезоном 2023 года, существует также множество инициатив, которые разрабатываются или рассматриваются на 2024 год и далее.

В следующем году планируется «значительный пересмотр» тестов на безопасность дуги, что опять же следует из тяжелой аварии Чжоу, и цель состоит в том, чтобы будущие болиды «Формулы-1» могли выдерживать более значительные нагрузки.

Также продолжатся дискуссии о штрафах на решетке. Комиссия «Формулы-1» отложила до июля 2023 года окончательные переговоры о возможном запрете термочехлов в 2024 году.

Для утверждения изменения в регламенте должны будут одобрены Всемирным советом по автоспорту.

Источник: Formula-1.