Три новинки «Мерседеса»: наконец новое антикрыло вместо обрезанного, но без решения главной проблемы болида

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На Гран-при Майами «Мерседес» представил трехкомпонентную аэродинамическую модернизацию проблемного W13.

Эти изменения не были разработаны как конкретная реакция на широко известные проблемы с галопированием. Скорее, два из трех – это более адаптированный пакет для низкой прижимной силы, а третье – общая модернизация, которая, как ожидается, останется на машине даже на трассах, где требуется высокая прижимная сила.

На машину установили новое заднее крыло, которое разработали для трасс, где требуется низкая прижимная сила, вместо просто обрезанной стандартной версии. Оно работает в сочетании с балочным антикрылом с низкой прижимной силой, верхний элемент которого намного меньше стандартного

Если рассматривать в первую очередь часть пакета, направленную на снижение прижимной силы, то это новое заднее антикрыло и связанное с ним балочное антикрыло. Верхнее крыло имело основную плоскость (нижнюю часть крыла) с гораздо меньшей площадью и прямой передней кромкой. Оно было спроектировано в сочетании с балочным крылом, которое имело гораздо меньший верхний элемент.

Балочное крыло направляет воздушный поток из нижней части автомобиля на нижнюю часть расположенного над ним основного крыла, помогая ему работать эффективнее. Чем больше крыло работает на создание прижимной силы, тем выше лобовое сопротивление. При меньшей площади основной плоскости и меньшем верхнем элементе балочного крыла снижение сопротивления имеет приоритет над максимизацией прижимной силы.

Сравнение профилей заднего крыла «Мерседеса» в Майами (слева) и в Джидде (справа)

Эндрю Шовлин рассказал подробности: «На предыдущих трассах с низким сопротивлением в этом году мы просто обрезали наше существующее крыло. Но это крыло специально разработано для такого уровня прижимной силы. Кроме того, когда мы их переделали, мы сделали их более легкими, что помогло нам уменьшить вес болида».

Как и большинство автомобилей 2022 года, W13 превышает минимальный лимит веса, а потому надо продолжать худеть.

Но, пожалуй, больший интерес представляет новая торцевая пластина переднего крыла, которая отличается довольно радикальной переделкой прорезей на нижней кромке, направляющих воздушный поток от элементов антикрыла наружу через боковые элементы для обхода колеса.

Вверху – переднее антикрыло для Майами. Внизу – переднее крыло для Имолы без вырезов

Весь задний нижний угол торцевой пластины был срезан по диагонали, чтобы открыть больше элементов крыла, что позволило этим элементам отводить наружу большее количество воздуха. Небольшой вырез в крайнем наружном конце верхнего элемента крыла, похоже, является генератором вихря, помогающим придать отводимому воздушному потоку большую энергию.

Чем мощнее отвод, тем чище должен быть поток воздуха под днище и вдоль боковых понтонов. Поиск альтернативных способов увеличения мощности отводящего потока теперь, когда боковые дефлекторы отменены правилами, является важной задачей для всех команд, и «Мерседес», похоже, нашел весьма изобретательную интерпретацию новых правил в отношении конструкции торцевых пластин.

Красная стрелка иллюстрирует то, что предположительно является генератором вихрей, придающим выходящему потоку силу, когда он направляется к колесу

Источник: Formula-1.

Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo