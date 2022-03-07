Формула жизни
Блог

Революционные болиды «Ф-1» по нраву гонщикам: проще преследовать. Но есть и проблемы – с обзором и атаками на прямых

техника
Феррари Феррари
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Джордж Расселл Джордж Расселл
Шарль Леклер Шарль Леклер
Ред Булл Ред Булл
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Мерседес Мерседес
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
тесты Формула-1
Макларен Макларен
Ландо Норрис Ландо Норрис
Формула-1
Авто Авто

Противоречивые отзывы.

«Формула-1» перешла на новый регламент – ради увеличения числа обгонов, возможностей преследования и повышения зрелищности. Для выравнивания возможностей машин правилами значительно упростили аэродинамический обвес и антикрылья, а еще вернули граунд-эффект (с ним днище фактически присасывает болид к асфальту) и даже ввели ограничение бюджета в $140 млн. По задумке техштаба чемпионата, революционные правила снизят генерирование турбулентного воздуха позади болидов – а ведь именно он прежде всего и мешал преследованиям и атакам.

В то же время ожидалось серьезное падение скорости: ведь из-за дополнительных деталей и ограничений машины потяжелели на 43 кг.

«Скорость на круге будет на 3-3,5 секунды медленнее, чем сейчас», – прогнозировал технический директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Николас Томбасис до первых тестов.

Но на обкатке в Барселоне результаты превзошли ожидания: теперь эксперты заговорили о возможном четырехсекундном преимуществе новинок над прошлогодними машинами. Неожиданную скорость болидов 2022 года подтверждают и пилоты – к примеру, Джордж Расселл из «Мерседеса»:

«Каждая команда оказалась быстрее планируемого отставания. Мощность практически та же, что мы видели в том году. Впечатляет».

Но как же реализация главной идеи? Мы увидим больше обгонов? Какие у ребят впечатления от пилотажа новых машин?

Преследовать и правда намного легче. Особенно в скоростных поворотах  

Основная причина трудностей гонок колесо в колесо – «грязный» турбулентный воздух. Он нарушает ровность потоков и вредит эффективности аэродинамического обвеса догоняющей машины – потому преследовать соперника в поворотах было невозможно, и мы много лет наблюдали однотипные атаки с DRS на прямых. Но теперь появилась надежда.

«Я пробовал сидеть на хвосте у нескольких машин, – сказал чемпион Макс Ферстаппен, – И да, преследовать стало несколько проще. Больше не происходит внезапной потери прижимной силы или внезапного возникновения недостаточной или избыточной поворачиваемости».

«Ситуация довольно интересная, – отметил пилот «Феррари» Шарль Леклер. – Сейчас в 1-3 секундах позади соперника ты и правда можешь достаточно спокойно преследовать. Если отрыв составляет от 0,5 до 1 секунды, я бы сказал, что ощущения очень похожи на то, что было в прошлом году. А вот если ты совсем приблизился к сопернику и отрыв составляет меньше 0,5 секунды, машина начинает вести себя намного лучше, чем в прошлом году. Это здорово».

Напарник монегаска Карлос Сайнс – по рассказу журналиста «Ф-1» Лоренса Барретто – специально ездил на тестах за Ферстаппеном и Алонсо для проверки изменений. Вердикт №55: преследование правда упростилось.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подчеркнул: сильнее всего изменения чувствуются в высокоскоростных поворотах. «Если машины так хорошо ведут себя на высоких скоростях, как кажется сейчас, и способны держаться ближе друг к другу, гонки станут интереснее», – спрогнозировал №4.

Управляемость машин изменилась – но не критично.

«Возможно, я ожидал чуть худшей управляемости, что будет сложнее, – поделился Дэн Риккардо из «Макларена». – Но пока машина кажется неплохо сбалансированной, чувствуется сцепление. Некоторым уже удается выходить из 1:20 на круге, а это очень неплохой результат. Машины сразу оказались быстры».

«Новые жестче в управлении, – сказал Макс Ферстаппен. – Но для меня это не так важно. В медленных поворотах машина стала чуть менее подвижной, хотя в скоростных поворотах у нее неплохой баланс».

Минусы – слабый слипстрим и плохой обзор. Возможны трудности на прямых

С сезона-2022 «Формула-1» перешла еще и на 18-дюймовые шины: их узкая боковина не так сильно меняет форму на ходу, и потому создает меньше «грязного» воздуха. Хотя новинка теоретически должна помочь с обгонами, она принесет и неудобства.

Их уже заметил Макс Ферстаппен: «Большие колеса немного ухудшили обзор. На трассе в Барселоне все нормально, но вот на городских трассах будет непросто».

На удобство наблюдения из кокпита повлияла и новая конструкция болида – с заточкой под низкий дорожный просвет. Проблему обозначил Риккардо:

«Обзор немного ухудшился. Все машины стали как бы более плоскими, и нос немного задирается. Это влияет на обзор: теперь мы видим вокруг хуже. Сейчас все не очень хорошо».

Поскольку проблема напрямую касается безопасности, в «Формуле-1» на нее моментально среагировали: к примеру, на саудовской трассе в Джидде после опыта первой гонки (дважды прерывалась красными флагами) и рекомендаций пилотов уже меняют конфигурацию – пять поворотов расширят на 1,5-2 метра. Просто местный Гран-при – второй в календаре, и организаторы чемпионата явно решили не ждать, пока гонщики привыкнут к новым условиям на непростых автодромах.

Опечалила пилотов и масса болидов.

«Как следствие, машины становятся менее маневренными в низкоскоростных поворотах», – объяснил Ферстаппен.

Но если к новому обзору и маневренности можно привыкнуть, то вопрос увеличения числа обгонов оказался под угрозой. Борьба с «грязным» воздухом привела к проблемам со слипстримом – это когда позади болида формируется «воздушный мешок» из разряженного воздуха, где догоняющий защищен от сопротивления потоку и развивает большую скорость. На новую реальность обратил внимание Джордж Расселл:

«Преследовать стало легче, но и эффект от слипстрима довольно сильно снизился. Для обгона в повороте необходимо преимущество в скорости на прямой перед ним. Мы можем плотно преследовать друг друга, но слипстрим, безусловно, стал слабее. Я ехал непосредственно за Ландо на расстоянии одного-двух корпусов, но так и не обогнал его за прямую, это немного беспокоит».

Норрис подтвердил слова №63, но решил не делать поспешных выводов:

«Я не хотел пускать Джорджа, когда он проезжал быстрый круг, поэтому помешал ему, немного придержал. В поворотах преследовать стало легче. Пока сложно сказать, насколько, потому что у всех разные шины, уровень топлива. Но, разумеется, это сказывается на снижении эффекта слипстрима. Есть плюсы и минусы».

Теперь понятно, почему на болидах оставили DRS – видимо, система снижения лобового сопротивления на прямых все еще потребуется. Зато первые отзывы действительно радуют: пока правила работают в нужном направлении. Проверим 20 марта – в день первого Гран-при сезона.

Новые болиды «Ф-1» слишком тяжелые, «Мерседес» и «Ред Булл» пересоберут машины, у «Феррари» 3 секунды в запасе

Суть работы аэрообвеса болида «Ф-1» – в одном кадре: нереально красивый вихрь из-под днища. А «Феррари» нашла другой путь

Новые машины «Ф-1»: куда смотреть и на что обращать внимание во время тестов?

Фото: instagram.com/mclaren; REUTERS/Albert Gea; globallookpress.com/HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные