Революционные болиды «Ф-1» по нраву гонщикам: проще преследовать. Но есть и проблемы – с обзором и атаками на прямых

Противоречивые отзывы.

«Формула-1» перешла на новый регламент – ради увеличения числа обгонов, возможностей преследования и повышения зрелищности. Для выравнивания возможностей машин правилами значительно упростили аэродинамический обвес и антикрылья, а еще вернули граунд-эффект (с ним днище фактически присасывает болид к асфальту) и даже ввели ограничение бюджета в $140 млн. По задумке техштаба чемпионата, революционные правила снизят генерирование турбулентного воздуха позади болидов – а ведь именно он прежде всего и мешал преследованиям и атакам.

В то же время ожидалось серьезное падение скорости: ведь из-за дополнительных деталей и ограничений машины потяжелели на 43 кг.

«Скорость на круге будет на 3-3,5 секунды медленнее, чем сейчас», – прогнозировал технический директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Николас Томбасис до первых тестов.

Но на обкатке в Барселоне результаты превзошли ожидания: теперь эксперты заговорили о возможном четырехсекундном преимуществе новинок над прошлогодними машинами. Неожиданную скорость болидов 2022 года подтверждают и пилоты – к примеру, Джордж Расселл из «Мерседеса»:

«Каждая команда оказалась быстрее планируемого отставания. Мощность практически та же, что мы видели в том году. Впечатляет».

Но как же реализация главной идеи? Мы увидим больше обгонов? Какие у ребят впечатления от пилотажа новых машин?

Преследовать и правда намного легче. Особенно в скоростных поворотах

Основная причина трудностей гонок колесо в колесо – «грязный» турбулентный воздух. Он нарушает ровность потоков и вредит эффективности аэродинамического обвеса догоняющей машины – потому преследовать соперника в поворотах было невозможно, и мы много лет наблюдали однотипные атаки с DRS на прямых. Но теперь появилась надежда.

«Я пробовал сидеть на хвосте у нескольких машин, – сказал чемпион Макс Ферстаппен, – И да, преследовать стало несколько проще. Больше не происходит внезапной потери прижимной силы или внезапного возникновения недостаточной или избыточной поворачиваемости».

«Ситуация довольно интересная, – отметил пилот «Феррари» Шарль Леклер. – Сейчас в 1-3 секундах позади соперника ты и правда можешь достаточно спокойно преследовать. Если отрыв составляет от 0,5 до 1 секунды, я бы сказал, что ощущения очень похожи на то, что было в прошлом году. А вот если ты совсем приблизился к сопернику и отрыв составляет меньше 0,5 секунды, машина начинает вести себя намного лучше, чем в прошлом году. Это здорово».

Напарник монегаска Карлос Сайнс – по рассказу журналиста «Ф-1» Лоренса Барретто – специально ездил на тестах за Ферстаппеном и Алонсо для проверки изменений. Вердикт №55: преследование правда упростилось.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подчеркнул: сильнее всего изменения чувствуются в высокоскоростных поворотах. «Если машины так хорошо ведут себя на высоких скоростях, как кажется сейчас, и способны держаться ближе друг к другу, гонки станут интереснее», – спрогнозировал №4.

Управляемость машин изменилась – но не критично.

«Возможно, я ожидал чуть худшей управляемости, что будет сложнее, – поделился Дэн Риккардо из «Макларена». – Но пока машина кажется неплохо сбалансированной, чувствуется сцепление. Некоторым уже удается выходить из 1:20 на круге, а это очень неплохой результат. Машины сразу оказались быстры».

«Новые жестче в управлении, – сказал Макс Ферстаппен. – Но для меня это не так важно. В медленных поворотах машина стала чуть менее подвижной, хотя в скоростных поворотах у нее неплохой баланс».

Минусы – слабый слипстрим и плохой обзор. Возможны трудности на прямых

С сезона-2022 «Формула-1» перешла еще и на 18-дюймовые шины: их узкая боковина не так сильно меняет форму на ходу, и потому создает меньше «грязного» воздуха. Хотя новинка теоретически должна помочь с обгонами, она принесет и неудобства.

Их уже заметил Макс Ферстаппен: «Большие колеса немного ухудшили обзор. На трассе в Барселоне все нормально, но вот на городских трассах будет непросто».

На удобство наблюдения из кокпита повлияла и новая конструкция болида – с заточкой под низкий дорожный просвет. Проблему обозначил Риккардо:

«Обзор немного ухудшился. Все машины стали как бы более плоскими, и нос немного задирается. Это влияет на обзор: теперь мы видим вокруг хуже. Сейчас все не очень хорошо».

Поскольку проблема напрямую касается безопасности, в «Формуле-1» на нее моментально среагировали: к примеру, на саудовской трассе в Джидде после опыта первой гонки (дважды прерывалась красными флагами) и рекомендаций пилотов уже меняют конфигурацию – пять поворотов расширят на 1,5-2 метра. Просто местный Гран-при – второй в календаре, и организаторы чемпионата явно решили не ждать, пока гонщики привыкнут к новым условиям на непростых автодромах.

Опечалила пилотов и масса болидов.

«Как следствие, машины становятся менее маневренными в низкоскоростных поворотах», – объяснил Ферстаппен.

Но если к новому обзору и маневренности можно привыкнуть, то вопрос увеличения числа обгонов оказался под угрозой. Борьба с «грязным» воздухом привела к проблемам со слипстримом – это когда позади болида формируется «воздушный мешок» из разряженного воздуха, где догоняющий защищен от сопротивления потоку и развивает большую скорость. На новую реальность обратил внимание Джордж Расселл:

«Преследовать стало легче, но и эффект от слипстрима довольно сильно снизился. Для обгона в повороте необходимо преимущество в скорости на прямой перед ним. Мы можем плотно преследовать друг друга, но слипстрим, безусловно, стал слабее. Я ехал непосредственно за Ландо на расстоянии одного-двух корпусов, но так и не обогнал его за прямую, это немного беспокоит».

Норрис подтвердил слова №63, но решил не делать поспешных выводов:

«Я не хотел пускать Джорджа, когда он проезжал быстрый круг, поэтому помешал ему, немного придержал. В поворотах преследовать стало легче. Пока сложно сказать, насколько, потому что у всех разные шины, уровень топлива. Но, разумеется, это сказывается на снижении эффекта слипстрима. Есть плюсы и минусы».

Теперь понятно, почему на болидах оставили DRS – видимо, система снижения лобового сопротивления на прямых все еще потребуется. Зато первые отзывы действительно радуют: пока правила работают в нужном направлении. Проверим 20 марта – в день первого Гран-при сезона.

Фото: instagram.com/mclaren; REUTERS/Albert Gea; globallookpress.com/HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli