Где живут все гонщики «Ф-1»? Раскидали города по карте

Нашли столицу «Формулы-1» и главных путешественников.

«Формула-1» – наверное, самый нагруженный вид спорта в смысле постоянных перелетов, перелетов, перемещений и путешествий. Гонщики проводят вне дома около 200 дней в году и часто говорят, что именно нужда кататься по миру в бешеном ритме выматывает и раздражает больше всего.

Но где же все они тогда живут? Может, кто-то нашел удобную базу для перелетов, или просто остался в стране вечного лета, чтобы совмещать редкие поездки домой с подобием отпуска?

Монако – столица «Ф-1»

Да, самое популярное место, как и всегда в «Формуле-1» – Монако. Сейчас в княжестве живут (или хотя бы имеют жилье и постоянно бывают) 9 гонщиков – Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл (переехал в середине 2023-го после продления контракта с «Мерседесом»), Ландо Норрис, Алекс Албон, Нико Хюлькенберг и Дэн Риккардо. Все они выбрали прибрежный городок по ряду причин: удобная логистика (совсем рядом аэропорт Ниццы), море, вечно классный климат и… Нулевые налоги на доход, полученный за рубежом.

Исключение – французы и родившиеся в Монако. Потому Эстебан Окон уехал в спокойную Швейцарию в кантон с меньшей налоговой ставкой, а Пьер Гасли отправился в Милан – выбрал его из-за близости к заводу и родине («могу быстро навестить семью коротким перелетом») и за активную социальную жизнь («там много музыки, моды, гастрономии, кино… Люблю итальянскую культуру»).

А Шарль Леклер родился в Монако и продолжает там жить. С учетом многомиллионной зарплаты от «Феррари» переезжать нет причин.

Швейцария – локация №2

Горную страну выбрали Фернандо Алонсо, Эстебан Окон и Ланс Стролл (переехал с семьей еще в 6 лет). Причины – спокойствие, более низкая налоговая ставка и почти полное отсутствие интереса со стороны местной публики: по той же причине в горы переезжали и Михаэль Шумахер, и Себастьян Феттель, и Кими Райкконен.

Лондон – вторая столица «Ф-1»

В главном городе Великобритании расположен главный офис «Формулы-1» и живет большинство неевропейских пилотов, прибывших на остров гоняться за местные команды.

Например, американец Логан Сарджент (гоняет за «Уильямс»), новичок «Макларена» Оскар Пиастри (во время молодежек жил в пригороде Лондона Хертфорде) и китайский пилот «Заубера» Чжоу Гуаньюй (до перехода в «Ф-1» жил в Шеффилде). До недавнего времени в Лондоне базировались и Норрис с Расселлом, а еще здесь много времени проводил Карлос Сайнс, когда гонялся за «Рено» и «Макларен» – жил для поездок в британские базы.

Из локальных пилотов здесь недвижимость есть у сэра Льюиса Хэмилтон: шикарный дом в Лондоне за $18 млн.

Еще паддоке ходят слухи, что после выступлений за «Рено» и «Макларен» у Фернандо Алонсо тоже осталась квартира в Великобритании – но в тихом Оксфорде.

США – место, где еще недавно не узнавали пилотов «Ф-1»

В последние три года США переживает бум «Формулы-1»: за океаном организуют три Гран-при (в Техасе, Майами и Вегасе), распродаются все билеты (рекорд посещаемости всех времен – Остин в 2022-м: 440 тысяч человек!), телерейтинги гонок в американский прайм-тайм достигают нескольких миллионов зрителей, а благодаря Drive To Survive на Netflix в стране на улице узнают даже шефов аутсайдеров вроде «Хааса» .

Но так было не всегда: еще в конце 2010-х гонщиков «Ф-1» почти не знали в США – даже в крупных мегаполисах. Особенно в крупных мегаполисах! И потому звезды вроде Льюиса Хэмилтона могли спокойно отдыхать там без постоянных автографов и селфи.

С тех пор у семикратного чемпиона и сохранились сразу три дома и квартиры в Америке (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Дэнвер). Дэн Риккардо примерно тогда же купил себе роскошную виллу в Лос-Анджелесе за 15 миллионов долларов. А семья Логана Сарджента базируется в Майами.

Удобный узел для перемещений или для присмотра от босса команды

Еще в 2010-х гонщики действительно пытались отыскать удобную локацию для жизни, одинаково близкую для полета на любой Гран-при – временно таким стал Дубай. Там пробовали жить Кевин Магнуссен и Пьер Гасли, но оба в итоге перебрались в более приятное повседневное место («Культуры не осталось, повсюду только русские напиваются» (с) Магнуссен). Кевин вернулся домой в Копенгаген и завел семью – он признает, что сильно проиграл в смысле налогов, но в Дании намного лучше. Квартира в Дубае осталась только у Алонсо – он не живет там постоянно, но использует как базу для ближневосточных гонок.

Для тех же целей у Серхио Переса есть квартира в Мадриде: европейскую и ближневосточную фазы календаря вся его семья проводит в столице Испании.

Просто Мадрид ближе всего его жене и детям в культурном и языковом смыслах – один Чеко, может, и выбрал бы что-то другое, но он общается с родными по Facetime даже прямо перед пресс-конференциями «Ф-1».

А Юки Цунода переехал в Фаэнцу близ базы «Альфа Таури», чтобы босс Франц Тост следил за ним и его тренировками – в Англии парень недостаточно вкалывал, рубился в видеоигры и опаздывал, так что молодежная команда «Ред Булл» взялась за его исправление. И путешествует №22 всегда тоже только с командой.

Живущие на родине

Несмотря на безграничное количество удобных и прекрасных вариантов, несколько гонщиков все-таки остались (или вернулись) в родные города.

Например, главная резиденция Переса так и осталась в Гвадалахаре – там строит политическую карьеру и его отец.

Карлос Сайнс тоже никуда не уезжал из Мадрида на постоянной основе – при нужде двигался в Англию или Италию на пару месяцев, но дом – в Испании.

После завершения пандемии выяснилось, что у Чжоу все-таки осталась квартира в родном Шанхае. Туда он даже перебазировал часть своей коллекции кроссовок на несколько тысяч пар.

Даниэль Риккардо тоже вернулся в окрестности родного Перта и купил там здоровенную ферму на десятки акров, чтобы выращивать вино и гонять на багги по пересеченной местности.

Еще один «возвращенец» – Фернандо Алонсо: после вояжа по Монако и всевозможным швейцарским кантонам №14 вернул главную резиденцию в родной астурийский Овьедо. Проводит там большую часть времени в тренировках на личном картинговом треке – там же у него и академия, и музей из десятка гоночных болидов «Ф-1» буквально посреди испанских маленьких деревушек.

Нечто подобное, только без картинга и музея – и у Валттери Боттаса в лапландском местечке Кильписъярви. Там еще есть сауна и северные олени .

У кого лучший выбор, как считаете?

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Фото: Gettyimages /Dan Istitene, Oli Scarff / Staff; instagram.com ; periodismodelmotor.com