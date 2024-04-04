Маротта из «Интера» – один из сильнейших менеджеров мира. Как он мыслит, в чем его сила и ошибки?

Детальный портрет.

Когда Симоне Индзаги только пришел в «Интер», сразу уточнил, что повторить успех Антонио Конте сможет только спустя пару лет. Сейчас он близок к тому, чтобы сдержать слово. На вопросы журналистов о сумасшедшей форме «Интера» Индзаги отвечает: «Упорная работа и невероятные игроки. У меня отличный состав – за это благодарен руководству».

Руководство, о котором говорит Симоне, ­– это гендиректор Беппе Маротта и его команда. Маротта сколотил репутацию сильного футбольного менеджера еще в «Ювентусе», а в «Интере» ее укрепил.

Как Маротта стал тем Беппе, которого мы знаем? Это случилось в 90-х: раскрутил середняка Серии В до повышения

«Интер» – девятый клуб в карьере Беппе Маротты. Он пробивался с самого дна: в 1978-м, в 22 года, стал гендиректором родного «Варезе». Дальше были «Монца», «Комо», «Равенна», «Венеция», «Аталанта», «Сампдория» и «Юве». Когда его просят проанализировать почти 50-летний опыт, Маротта называет «Венецию» клубом, который его сформировал. Там он пять лет – с 1995-го по 2000-й – управлял первым перспективным проектом. Разумеется, было непросто.

«Венеция» пригласила меня, когда ее бюджет только начал расти, – рассказывал Маротта. – Но владельцы говорили: «Эй, Беппе, ты поможешь нашему клубу стать частью Серии А. Мы же поможем тебе с ресурсами». Но ресурсов практически не было. А я волновался не только о том, как сформировать состав, но и о том, как найти на него деньги. Там я усвоил базовые правила: нужно уметь продавать, чтобы владельцы не отказывали во вложениях».

Маурицио Дзампарини, управлявший «Венецией» в то время, говорил, что «нанимал менеджера, а получил дьявола рынка». Дзампарини характеризовал Маротту как человека, который добьется своего, несмотря ни на что. В 1995-м Беппе подхватил середняка Серии В и за два года собрал готовый проект под Серию А. На этом уровне «Венеция» продержалась два года. А перед стартом сезона-1999/00 Маротта выбил из Дзампарини рекордный на долгие годы на трансферный бюджет.

«Когда я увидел общую ведомость по тратам на новых игроков, охренел, – удивлялся Дзампарини. – Мы купили сильных игроков, но в итоге вылетели. Я был в бешенстве. Но, должен признать, Маротта сделал невозможное: почти никто из футболистов, которые пришли к нам в том сезоне, не хотел быть в составе «Венеции». Что сделал Беппе? Убедил, надавил, переманил – называйте это чудо как угодно».

За сезон-1999/00 «Венеция» потратила 6,5 млн евро: 4,5 получил «Милан» за Брюно Н’Готти, 2 – «Фиорентина» за Стефано Беттарини. Представители Беттарини говорили, что за их клиентом активно наблюдали клубы Испании и Франции, но Маротта своей вовлеченностью перевернул сделку.

Дзампарини рассказывал, что «Венеция» после вылета хотела порвать с гендиректором, но все вышло иначе: Маротту позвала «Аталанта», а так как денег в «Венеции» уже не было, он принял новый вызов.

«Я благодарен «Венеции» и лично – мистеру Дзампарини, – вспоминал Маротта. – Я многому научился у Маурицио. Главное – жесткости и целеустремленности. Если я построю планы и запланирую что-то, то четко следую стратегии. Дзампарини помог мне укрепить стержень. Дальше я развивался самостоятельно».

Маротта называет «Венецию» уникальным проектом, но ошибается. Потому что построил невероятный «Ювентус»

В сезоне-2009/10 «Ювентус» занял седьмое место. Чиро Феррара по ходу сезона уступил кресло Альберто Дзаккерони, но замена не помогла «Юве» существенно продвинуться в таблице. В мае 2010-го Андреа Аньелли стал президентом команды и сразу же заговорил о реформах. «Причина не в уровне игроков и тренера, – рассказывал Аньелли. – Вернее, не только в них. «Ювентус» совершенно забыл об обновлении. Это касается не только состава, но и всей структуры. Нам нужны люди, которые будут мыслить современно. Я непременно приглашу их в новый «Ювентус».

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Аньелли сдержал обещание и позвал на должность директора Беппе Маротту, а новым спортдиром стал Фабио Паратичи. Они объясняли, что нужно в кратчайшие сроки и с урезанным бюджетом привлечь игроков, способных решать более амбициозные задачи, чем борьба за лигоевропейскую строчку. Маротта был главным по набору игроков. Пусть «Юве» при таком руководстве не стал чемпионом сразу, но зафиксировал планомерный и мощный прогресс. Сезон-2010/11 – седьмое место. Сезон-2011/12 – первое.

Беппе удалось за скромные деньги состряпать крепкий состав. За два года в Турин переехали: Леонардо Бонуччи («Бари», 2010, 15,5 млн евро), Андреа Бардзальи («Вольфсбург», 2011, 300 тыс), Алессандро Матри («Кальяри», 2011, 15,5 млн), Артуро Видаль («Байер», 2011, 12,5 млн), Штефан Лихштайнер («Лацио», 2011, 9,93 млн), Андреа Пирло («Милан», 2011, свободный агент). Посткризисный «Ювентус» преображался буквально в прямом эфире.

Маротта говорил, что его первоначальной задачей было резкое обновление состава: «Мистер Аньелли пообещал мне качественную помощь на пути к формированию команды. Но я должен был сначала создать эту команду. И главное – найти человека, который бы сопровождал ее прогресс». Такого человека Маротта увидел в Антонио Конте. Сам Конте рассказывал, что на одной из встреч Маротта назвал три принципа будущего тренера «Юве», который приведет клуб к победе: желание расти, верность принципам и верность целям. «Я сразу же понял, что несмотря на то, что никогда не тренировал топ-клубы, этот человек [Маротта] поможет мне достичь всех целей. Он пообещал рост – я поверил с первых секунд общения с Беппе», – рассказывал Конте.

Маротта начал в «Юве» с недорогих, но сильных трансферов. Дальше, когда чемпионские амбиции превратили клуб в хищника, он работал над приглашением топов. Многие пришли за небольшие деньги – очередное подтверждение стиля Маротты: Карлос Тевес («Манчестер Сити», 9 млн), Альваро Мората («Реал», 20 млн), Сами Хедира («Реал», свободный агент), Хуан Куадрадо («Челси», 20 млн евро), Дани Алвес («Барселона», свободный агент), Войцех Щенсны («Арсенал», 18 млн). Беппе не забывал об обновлении состава, поэтому в его эпоху появились, например, Пауло Дибала и Федерико Бернардески. Вообще-то Маротта считает, что в современном футболе все еще возможен качественный трансфер до 30 млн евро. Но и Дибала, и Бернардески стоили больше: 41 млн евро 40 млн. Беппе не любит переплачивать, но называет кейс Дибалы одним из самых любимых в карьере.

«Когда вы планируете трансфер, должны задавать несколько вопросов, – говорил Маротта. – Первый – можно ли за игрока заплатить меньше. Второй – может ли он принести пользу через пять-шесть лет. Третий – стоит ли покупать вообще этого футболиста или можно закрыть позицию молодым игроком из другой команды или из академии. Это ключевой фактор, потому что молодежный сектор – основа любой команды».

Фабио Паратичи подчеркивал, что у Маротты всегда были три-четыре варианта, если он собирался усиливать конкретную позицию. Очень редко Беппе сосредотачивался на одном. «Это должен быть по-настоящему уникальный футболист, которого Беппе нездорово мечтал видеть в составе «Юве». Таких игроков почти не было. Исключение – Пауло Дибала, Маротта говорил о нем полгода», – вспоминал Паратичи.

«Я призываю не смотреть на стоимость Пауло, – говорил Маротта. – «Ювентус» отдал за него сравнительные копейки, если учесть интерес других клубов. Знаю, что некоторые клубы АПЛ предлагали за Дибалу 80 млн евро. Знаю, что «Реал» вел с «Палермо» переговоры по Пауло. Этот трансфер показал силу «Ювентуса», поскольку мы выдержали жесточайшую экономическую конкуренцию».

Маротта не любит платить много, но Дибала и Бернардески не единственные, ради кого он сделал исключение: в «Юве» приходили Гонсало Игуаин («Наполи», 90 млн) и Миралем Пьянич («Рома», 32 млн), в «Интер» – Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», 74 млн), Николо Барелла («Кальяри», 32,5 млн), Ашраф Хакими («Реал», 43 млн), Бенжамин Павар («Бавария», 30 млн).

Суперскилл Маротты – свободные агенты: «Иногда топ-клубам полезно думать как аутсайдер»

Уже почти 14 лет Маротта работает в условиях, когда может покупать топовых игроков. Флешбеки «Сампдории» и «Венеции», в которых он за гроши брал футболистов (либо предпочитал свободных агентов), улетучились из сознания. Но Беппе пронес главную способность из тех времен и все еще ею пользуется. Вот топовые и заигравшие свободные агенты, переходившие в команды Маротты:

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Промежуточный вывод: почти каждый год вот уже 13 лет Маротта берет свободных агентов, которые обязательно усиливают состав. Но зачем это нужно человеку, у которого с начала 2010-х в распоряжении главные богатства Серии А? Ответ крайне прост: Беппе всегда считал, что можно построить достойную команду, не обладая огромным кошельком.

«В «Ювентусе» я знал, что у меня будут главные возможности итальянского футбола, – рассказывал в 2019-м Маротта. – Но бы я не чувствовал себя профессионалом, если каждое летом выходил бы на рынок и тратил более 100 млн евро. Моя работа начиналась за 7-8 месяцев до открытия трансферного окна – каждую зиму я полноценно фокусировался на футболистах, которые останутся без клуба. Это и дешевый вариант, и возможность ощутимо укрепить состав – у многих звезд возникают проблемы с продлением контрактов в середине сезона. Знаю, что многие тифози называли мой метод мышлением середняков. Но иногда даже топ-клубам полезно думать как аутсайдер».

Андреа Пирло – один из главных трансферов в карьере Беппе. Зимой 2010-го у него были предложения из АПЛ и Ла Лиги, но в итоге Пирло выбрал «Ювентус» – и все благодаря Маротте. «Этот мужчина – оборотень, – вспоминал Пирло. – Ты видишь приличного парня. Но как только дело касается рабочих вопросов, вероятно, твоего будущего трансфера, Беппе не остановить. В наш первый разговор он увлек меня фразой: «Ты не станешь настоящим мужчиной, если не выиграешь скудетто с «Ювентусом». Я обалдел от такой наглости, но это сработало – он меня зацепил. Я стал с ним спорить, а Беппе интересовал больше, рассказывая, чего мне не хватало, чтобы стать лидером «Юве». Агент смотрел на меня, как на идиота, а я уже завелся и думал: «Мне нужно попасть в «Ювентус».

Другую историю рассказывал Эмре Джан, который подтвердил слова Пирло: Маротта цепляется за потенциальное усиление и обрабатывает его так, что футболист сам хочет играть у него. «Думаю, он старается так во всех сделках. Но если есть борьба за игрока, которого можно получить бесплатно, Беппе делает на нем особенный акцент», – объяснял Джан.

Большие деньги не сломали принципы внутри Маротты. Главные он озвучивал в интервью.

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Первый : в футболе нет места индивидуализму, только команда создаст мощный проект. По этой причине он однажды ушел из монструозного «Ювентуса». В 2017-м Паратичи продавливал в руководстве идею покупки суперзвезды – тезис шел против позиции Маротты, который не хотел строительства команды вокруг одного человека. В итоге Паратичи получил свое – в «Юве» пришел Криштиану Роналду. Маротта же, несмотря на слова о согласии с трансфером, объяснял свой уход так: «Это нормально, что в клубе есть разные позиции и видения». Многие разглядели в цитате конфликт с Паратичи.

Второй: ни-ко-гда не робеть в бизнесе. Даже если договариваешься о сделке со львом. Этот урок Маротта усвоил в 32 года, когда был главным в «Монце», и к нему обратился «Ювентус» за трансфером Пьерлуиджи Казираги. Маротта продал его за 6 млрд лир, а с той сделки сохранил не только воспоминания, но и фотографию с великим президентом «Юве» Джампьеро Бониперти. «Я ехал в Турин на встречу с великим Бониперти. Мне было 32. Да он таких юнцов каждый день видел на улице, – делился впечатлениями Маротта. – Я не боялся, хоть и мысленно боготворил Джампьеро. Почему? Потому что бизнес нужно вести с холодной головой и без лишних мыслей. Даже если коллега – человек, которым ты восхищаешься».

Маротта идеален? У него не было ошибок?

О последних годах Маротты подробно рассказал один из самых популярных авторов по Серии А Джеймс Хорнкасл. Перед финалом ЛЧ-2022/23 он назвал в The Athletic старт работы Беппе в «Интере» неудачным. По пунктам:

● Маротта был инициатором досрочного увольнения Лучано Спаллетти. Спал в итоге сидел на контракте с «Интером» еще два года: отдыхал в усадьбе в Тоскане, отказывался от предложений тренировать и получал зарплату от клуба. По данным France Football, в 2019-м Спаллетти был 15-м в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира. Зарплата доходила до 8,3 млн евро в год.

Параллельно «Интер» выплачивал зарплату Антонио Конте: 10,6 млн евро – в первый сезон; начиная со второго, она выросла до 12 млн евро.

● Маротта потратил 20 млн евро на Кристиана Эриксена за полгода до конца его контракта с «Тоттенхэмом».

● Следующий пункт – спорный. Но в момент, когда бушевала пандемия, «Интер» потратил 32,5 млн евро на обязательный выкуп Николо Бареллы из «Кальяри». Конечно, трансфер окупился. Но «Интер» уже тогда чувствовал подступ кризиса. Летом 2020-го многие старались сэкономить, «Интер» же потратил 126 млн евро на усиление (на продажах заработал 83 млн).

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Если выходить за рамки материала Хорнкасла, в последнее время были и другие факапы: ● Прощание с Миланом Шкриньяром. Еще в декабре 2022-го Маротта говорил, что клуб и агент защитника в шаге от продления контракта. Спустя три недели было ясно, что удержать Шкриньяра не получится. Через полгода он бесплатно ушел в «ПСЖ».

● Упустил Пауло Дибалу и Бремера – их подписали конкуренты. Дибала был свободным агентом, а все источники, близкие к «Интеру» (журналисты Маттео Бардзаги, Симоне Тонья и другие), говорили, что аргентинец несколько раз давал Маротте время для урегулирования финансовых проблем.

В итоге «Рома» абсолютно внезапно перехватила Дибалу: бывший менеджер команды Тиагу Пинту лично приезжал к нему в Турин и в Аргентину. Пауло потом говорил: «Я был удивлен, как сильно «Рома» хотела подписать со мной контракт. Это желание сыграло важную роль».

С Бремером, судя по инсайдам GdS, получилась еще более странная ситуация. В начале лета 2022-го Маротта согласовал со Стивеном Чжаном средства на плановое укрепление обороны. Чжан попросил время, чтобы обдумать трансфер, в итоге «Ювентус» воспользовался нерасторопностью соперника и перехватил Бремера – «Торино» получило 44 млн евро за бразильца.

Ситуация была настолько напряженная, что в конце августа руководству прилетело от Симоне Индзаги: «Больше всего меня беспокоит отсутствие центрального защитника. Иногда мы будем играть каждые два дня. Я жду центрального защитника, у меня есть только Де Врей [остальные защитники были травмированы]». Через день боссы «Интера» разблокировали сделку по Франческо Ачерби и взяли его в аренду с последующим выкупом. Индзаги был доволен – но какой ценой!

• Забавно, что некоторые туринские журналисты пытаются обвинить Маротту в невыкупе Ромелу Лукаку после его аренды из «Челси» (или в неспособности найти формулу для новой аренды). В защиту Беппе стоит напомнить об инсайдах: как сам Лукаку до финала Лиги чемпионов общался с «Ювентусом», а после – не выходил на связь, когда руководство «Интера» пыталось разъяснить ситуацию.

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В итоге «Интер» почти публично отказался от возобновления переговоров по Лукаку. По слухам, на бельгийца даже сильно обиделся Лаутаро Мартинес, с которым у него были хорошие отношения.

***

В современном итальянском футболе не так много менеджеров, которые долго держат уровень. Маротта показывает его десятки лет. «Интер» стал третьим проектом, который Беппе выводил в финал ЛЧ: первые два были с «Ювентусом», но с ним выиграть кубок не получилось. Не получается пока взять Лигу чемпионов и с «Интером». Зато Маротта на третий год помог Симоне Индзаги собрать одну из лучших команд в мире, которая уверенно мчится к скудетто. Маротта говорит, что после завершения контракта с «Интером» займется молодежным сектором. Какой команды или сборной – не уточнил, удержав интригу.

«Идеальный баланс» – так бы охарактеризовал сегодняшний «Интер» суперзлодей вселенной Marvel Танос. На самом деле это результат невероятной работы Маротты, Индзаги и их очень талантливой братвы.

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Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani, Gabriele Maltinti, Alessandro Sabattini, Lintao Zhang, Mario Carlini / Iguana Press, Valerio Pennicino, Claudio Villa/ Grazia Neri