Сможет ли «Сити» взять второй требл подряд? Это вообще у кого-то получалось?

Открытие английского сезона в Суперкубке выдалось не таким ярким, как многим бы хотелось, но эпилог удался. «Манчестер Сити» открыл счет на 77-й минуте, «Арсенал» отыгрался на 101-й с помощью рикошета, а потом идеально провел серию пенальти.

Эрлинг Холанд набирает форму, а, может, наконец-то съел заветный кебаб во время отпуска (одержимость уровня Харли Квинн и ее идеального сэндвича, который так сложно съесть в Готэме).

«Арсенал» не был фаворитом матча с момента открытия линии и до конца. Линия запустилась на отметке в 4.30 на победу и завершилась серией пенальти, где кэф на победу был в 1.94.

Впрочем, «Манчестер Сити» без проблем брал Суперкубок до прихода Пепа, но потом не мог проявить себя по ходу сезона, теперь же все иначе. При Гвардиоле проиграно три трофея открытия сезона подряд, но главное – чемпионат в прошлом сезоне взяли. И вдолгую «Арсенал» себя не проявил, хотя и качественно укрепился, что по составу, что по игре.

Что по треблу в этом сезоне?

Букмекерские конторы открыли линию на требл «Ман Сити» в этом сезоне, была и на квадрупл, но… теперь линия выглядит так.

Аналитики высоко оценивают шансы на то, что какая-то из команд возьмет чемпионат, Кубок страны и Лигу чемпионов, коэффициент на это 6.00 (не возьмет – идет за 1.13 ). При этом «Сити» в списке возможных претендентов только на втором месте, лидер – «ПСЖ». И это выглядит странно. На что надеяться команде, которая не смогла поладить с Лео Месси (и обставила все так, что виноват он), расстается с Неймаром и пытается насильно удержать Килиана Мбаппе? Не стоит и забывать об отставке Кристофа Гальтье «по собственному желанию», смены курса закупок и прочего. Может, это тонкий троллинг со стороны букмекеров?

Второе место с «Сити» делит «Бавария», тоже проблемная, как и соседи из Парижа. Тут все упирается в два домашних трофея, которые баварцы не могут взять с 2020 года. Если в чемпионате 11 побед подряд и заслуженное звание «рекордмайстера», то в Кубке свой порядок установил «РБ Лейпциг», три раза подряд игравший в финале и дважды поднимавший трофей.

Пока идет затяжной процесс уговоров Леви отпустить из рабства Кейна, а Тухель пытается наладить игру, главное – не сломать то, что осталось от Нагельсманна, Рассматривать немцев как потенциальных искателей требла тяжеловато.

А был ли кто-то, бравший требл два сезона подряд?

В Европе – никогда. «Барселона» пыталась в золотые времена тики-таки Гвардиолы, однако подряд – не смогла. Зато стала первой командой, которая дважды оформляла требл в разное время (сезоны-2008/09 и 2014/15). «Бавария» это достижение повторила, однако первой, увы, не стала.

Но в мире есть два случая, когда команды смогли взять требл два раза подряд! Фиксируем:

• Египетский «Аль-Ахли», сезоны-2005/06 и 2006/07, чемпион Египта, обладатель Кубка страны и Лиги чемпионов;

• Новозеландский «Окленд Сити», сезоны-2013/14 и 2014/15, чемпион Новой Зеландии, победитель плей-офф чемпионата Новой Зеландии и Лиги чемпионов.

Среди английских клубов, кроме «Манчестер Сити», три трофея в сезоне-1998/99 оформил «Манчестер Юнайтед». У голубой части Манчестера есть шанс стать первым клубом с парочкой таких достижений.

Что по сезону «Сити»? Реально?

Да, для этой команды нет ничего нереального, особенно после того, как пришли умный и хороший Ковачич и будущее обороны на десятилетие вперед Йошко Гвардиол. Внутренние резервы команды подтянулись, и после прорыва в основу Фила Фодена постепенно подрос до главной и Коул Палмер.

Коэффициент на требл у «Манчестер Сити» – 20.00

Прошлогодняя история уже повторяется, в сезоне-2022/23 «Сити» проиграл «Ливерпулю» 1:3, правда такой плотности, как в игре с «Арсеналом», не наблюдалось, «красные» прошлись катком. Что было дальше – уже часть истории, только в АПЛ борьба была до конца сезона, в остальных соревнованиях все было на стороне «горожан». А победы в плей-офф ЛЧ над «Баварией» и «Реалом» только укрепили веру в то, что все сложится.

В чемпионате Англии «Сити» безусловный фаворит турнира с коэффициентом 1.90 . Ближайшие преследователи «Арсенал» с 7.00 и «Ливерпуль» – 9.00. В Кубке тоже, коэффициент на победу Гвардиолы котируется за 4.00 , у «Ливерпуля» 9.00 , «Арсенала» – 10.00 . С таким составом и сыгранностью практически нет предпосылок к тому, что в Англии кто-то навяжет борьбу действующему чемпиону. Их и в прошлом сезоне не было, но Микель Артета и его команда потрепали «Сити» нервы.

В Лиге чемпионов «горожане» тоже фавориты с коэффициентом 3.50 . По традиции следом идут «Бавария» (7.00) и «Реал» (11.00) , вот только опять откуда-то всплыл «ПСЖ» с коэффициентом 10.00 . Кажется, все еще верят, что Мбаппе одумается ради миллионов уговоров президента Макрона.

Конец сезона расставит все на свои места, а пока держите еще один долгосрок от раздела «Ставки» на Sports.ru – тотал мячей «Манчестер Сити» в АПЛ.

За последние шесть лет команда лишь раз забила меньше 90 за сезон, в чемпионате-2020/21. В остальные разы строго выше 93 мячей, именно такой тотал установили аналитики букмекерских контор. С такой группой атаки и Холандом, который выйдет на пик примерно к первому матчу нового чемпионата, тотал больше 92,5 голов за сезон выглядит приятным бонусом к долгосрокам.

Тотал больше 92,5 голов «Сити» в АПЛ за 1.85

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Joern Pollex/Bongarts, Chung Sung-Jun, Alex Livesey