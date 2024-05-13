Достойное поражение «МЮ»: обыграли «Арсенал» по владению, сдержали могучие стандарты и даже прессинговали почти без дыр

Одна беда – ничего не создали сами.

«Манчестер Юнайтед» не смог прикончить интригу в чемпионской гонке АПЛ и помочь соседям – поражение «Арсеналу» 0:1. Теперь команда Микеля Артеты будет верить в своих соседей – во вторник «Тоттенхэму» принимать «Ман Сити», который расколдовал стадион «шпор» только в этом сезоне (но только в рамках Кубка). Кажется, ключевой матч на финише АПЛ.

Главная сенсация – хозяева не развалились на «Олд Траффорд». Несмотря на ужасную форму, пару центральных защитников Каземиро/Эванс, кучу травм и скамейку из детей, получилось во всех смыслах достойное поражение. Не такое, что приободрит фанатов (ситуация – все еще мрак), но уж точно не погрузит в уныние и загонит в депрессию окончательно.

Помимо массы статистических параметров, в которых «МЮ» был лучше (владение, удары, территория), поражение достойно еще и при взгляде на составы. На неделе у хозяев вернулись Лисандро Мартинес, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд, но никого из троицы не оказалось даже в запасе. На скамейке из игроков с опытом были только Антони и Кристиан Эриксен. Сравните с «Арсеналом», который выставил основу и мог рассчитывать абсолютно на всех.

«Юнайтед» внезапно выиграл владение. Ключ – старомодная роль Амрабата

По итогам матча «МЮ» зафиксировал 55% владения. Точно одна из причин – счет, который устраивал «Арсенал» с 20-й минуты. Но длительные отрезки владения хозяева выдавали и при 0:0. Иногда удавалось зажимать гостей на их половине и проводить одну волну атаки за другой.

Вот показательная графика от Sky из середины первого тайма. На взятой пятиминутке у «МЮ» 84% владения.

«Арсенал» – редкий топ, который чувствует себя комфортно, даже отказавшись от мяча. Доказали и в этот раз: не допустили ни одного явного момента у своих ворот, а из штрафной не заблокировали только один удар – на 76-й минуте. Проигрыш по владению для них – точно не преступление.

При этом идеи Тен Хага тоже повлияли на рисунок, в котором «МЮ» на редкость много для такого состава владел мячом. Самой отчетливой были опускания Софьяна Амрабата к паре ЦЗ при начале атак. Прием называется La Salida Lavolpiana: в честь создателя – аргентинского тренера Рикардо Ла Вольпе.

В последнее время прием почти не востребован: тройка в первой стадии у топов образуется автоматически (за счет перенасыщения центральными защитниками). Тен Хаг решил не подключать фулбеков и передал роль опорнику Амрабату. Тот мог опуститься и между защитниками, и образовать тройку с краю.

Постоянные опускания Амрабата создавали численный перевес против пары Хавертц/Эдегор, которые у «Арсенала» начинают давление. Кто-то из тройки «МЮ» получал свободу и продвигал мяч. Не беда для гостей – могли опуститься на свою половину и встречать соперника в среднем/низком блоке. Но на владении точно отразилось.

Забавно, что единственный мяч пришел из-за розыгрыша «МЮ» и привоза. Проявилась несогласованность – беда команды по сезону. Каземиро хотел разыграть коротко, Онана из-за отсутствия других вариантов дал длину:

В итоге бразилец не успел выйти и запорол офсайдную ловушку:

Отметим незаметную роль в голе Кая Хавертца. Именно немец перекрыл линию паса на Каземиро и фактически не оставил Онане вариантов – пришлось выбивать.

Все атаки «МЮ» сводил к флангу Гарначо. Аргентинец наводил суету, но не моменты

Еще одна идея Тен Хага – максимальная загруженность фланга Гарначо. Через его левый край прошло 48% атак «Юнайтед» – огромная доля по любым меркам.

Карта передач хозяев буквально кричит: все дороги вели к аргентинцу.

Выбор в пользу фланга Гарначо точно объясним составом. Справа были осторожный в подключениях Уан-Биссака и предпочитающий смещаться в середину Диалло. Слева вышел не только Гарначо, но и Далот, который любит забегать за спины, несмотря на то, что защитник.

Чтобы использовать качества Алехандро, «Юнайтед» перепробовал три варианта:

● изоляции под дуэли между Гарначо и Беном Уайтом;

● комбинации между Гарначо и Далотом – причем чаще через движение, чем перепасовки;

● перегрузы фланга – к Гарначо и Далоту подтягивались Кобби Майну и Скотт Мактоминей.

Гарначо воплощал план невероятной активностью. Закончил игру с семью ударами. Никто из партнеров не сподобился больше, чем на два. У Гарначо получалось обыгрывать Уайта 1-в-1, но далее категорически не хватало разнообразия. При семи ударах по воротам аргентинец сделал всего одну передач под удар – из пределов штрафной назад.

Недостаток идей проявлялся, когда Гарначо простреливал в штрафную, а не бил сам. Не только его вина, что мячи не доходили до партнеров: по ходу матча Гари Невилл заметил, что Хейлунд и Мактоминей открываются в одной точке. Похвалить стоит и гостей: Райя как обычно здорово выходил из ворот, а Габриэлу и Салиба помогали справляться с верховыми мячами опорники (в этот раз их было два).

Вот характерная карта кроссов хозяев. За весь матч 16 попыток. До адресата дошла всего одна:

Во втором тайме Тен Хаг пытался разнообразить атаку заменами. На правый фланг вышел Антони. Концовку бразилец вообще доигрывал левым защитником. Центральным при затяжных розыгрышах становился Кристиан Эриксен. Каземиро пытался подключаться в штрафную.

Ничего не помогло.

Еще «Юнайтед» неплохо сдержал атаку «Арсенала». Даже в прессинге не было дыр (ну почти)!

При 0:0 хозяева предпочитали встречать на своей половине. Пропустив, начали прессинговать на чужой половине. В последнее время не получается без дыр между линиями. Тут тоже было пару эпизодов из мемов, но только в первом тайме:

В большинстве случае был внезапно компактный и слаженный прессинг. Не самый интенсивный, но даже заставлявший «Арсенал» ошибаться.

Признак слаженности – работа Эванса по Хавертцу. Когда нужно было выйти за Каем, Джонни не боялся и шел на чужую половину. Поддерживал компактность, наплевав на возраст и риск.

Если партнеры вынуждали выбивать, Эванс выигрывал борьбу у Хавертца уже вверху. Не присоединялся к прессингу, а замыкал его:

Да, гостей устраивал счет, поэтому могли не рисковать, но обычно «Арсенал» разносит соперников, получив преимущество. Тут не получилось. Прессинг «МЮ» – одна из причин. Еще одна – стандарты, на которых «Арсеналу» тоже не удавалось обострять.

Николя Жовер, отвечающий в команде за все стандарты, выбрал привычную тактику на угловых. Сначала открывания на дальней, потом – рывок всей толпой к ближней. По мнению Невилла, в этом не было смысла, учитывая перевес гостей в росте и физической мощи: «Арсенал» пытался нагружать числом зону вместо того, чтобы оголять недостатки отдельных игроков «МЮ».

На выходе гости завершили матч с 11 ударами. Не провал, но «Арсенал» точно способен на большее. Меньше было только дважды в АПЛ – против «Тоттенхэма» и «Сити».

Салиба и Габриэл доказали, что это лучшая пара ЦЗ в Англии

Пятая победа «Арсенала» со счетом 1:0 в этом сезоне. Четыре предыдущих были в первом круге, когда у команды возникали проблемы в атаке и приходилось выезжать за счет обороны. Выезд к «МЮ» – редкий для постдубайского «Арсенала» случай, когда вновь пришлось обратиться к защите.

Она не подвела. Особенно ярко показала пара ЦЗ. Пожалуй, в «Арсенале» она защищена лучше всех в мире – есть классные опорники, поддержка рослых фулбеков и стремление пахать всех без исключения. Но на «Олд Траффорд» Салиба и Габриэл доказали, что не просто вспомогательное звено, а ключевая часть фундамента.

Главной задачей Салиба по ходу матча стала поддержка Уайта. Англичанин проигрывал индивидуальные дуэли Гарначо. Иногда настигал его и самостоятельно гасил ошибки, но всегда мог обратиться за помощью к партнеру, если не успевал. Салиба не отказывал. Самый элегантный пример помощи от француза:

Габриэл чаще всего сталкивался с Хейлундом. Бразилец сдерживал его и в штрафной, и за пределами:

Особенно красивыми были моменты, когда Салиба успевал и помочь Уайту, и вернуться на свое место, чтобы поддержать Габриэла в дуэли с Хейлундом.

Как там говорят: атака выигрывает матчи, защита выигрывает титулы?

В случае «Арсенала» пока так: защита выиграла столько важных матчей, что максимально приблизила команду к титулу (Opta дает 41,3% – больше, чем на любой другой стадии сезона).

Фото: East News /AP Photo/Dave Thompson