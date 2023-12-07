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«МЮ» задушил «Челси» прессингом. Мактоминей – скрытый форвард (Манджукич + Гюндоган!)

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Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1). Матч получился крайне открытым в обе стороны (28:13 по ударам), но на каждый шанс «Челси» команда Эрика тен Хага отвечала двумя-тремя. Это однозначно лучший перфоманс «МЮ» за последнее время – возможно, за все время работы Тен Хага. Спонсором веселья выступил авантюрный, но эффективный прессинг «Юнайтед».

Тен Хаг поменял пять футболистов относительно состава на прошлый тур против «Ньюкасла». Особенно важными выглядят изменения в атакующей линии. Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда заменили Расмус Хейлунд и Антони – значимый апгрейд для прессинга.

«Челси» по-прежнему с трудом набирает защитников – особенно не хватает крайних. Справа вышел Марк Кукурелья. Рис Джеймс попал в заявку, но не в стартовый состав. 

Прессинг «МЮ» + короткие розыгрыши «Челси» = безлимит на моменты

Все метрики, которые прямо или косвенно характеризуют прессинг, у «МЮ» зашкаливали. 40% действий на трети поля «Челси» против 19% у «МЮ». Наклон поля – 64% у «МЮ» при владении в пользу «Челси». 12 высоких переходов владения, 6 из которых привели к удару по воротам. Лишь 8,3% атак «Челси», начавшихся в первой трети, успешно добрались до финальной.

Следствием прессинга «МЮ» стал не только территориальный перевес, но и моменты. К такому раскладу привело сочетание факторов. Разумеется, прессинг «Юнайтед» был прекрасно организован, но также бросалась в глаза готовность «Челси» разыгрывать коротко и рискованно, даже когда пошла острота у ворот Роберта Санчеса. 

Возможно, такая стратегия связана с типом атакующих игроков «Челси». У команды нет хорошего форварда-ориентира, через которого можно упростить игру. Чтобы Стерлинг, Мудрик, Джексон и ко были наиболее эффективны, нужно сначала выманивать соперника, а потом использовать их скорость на пространстве. Вероятно, с этим связана такая упорная верность Почеттино коротким розыгрышам. Но вчера они явно были за «МЮ».

В прессинге Тен Хаг использовал традиционную модель на случаи, когда встречает соперника высоко – персоналки в центре; вингер+форвард в первой линии; дальняя часть поля более свободна. 

Игроки «МЮ» не только дисциплинированно работали, но и грамотно читали, когда начинать душить на узком участке поля. Например, в этом моменте все играют персонально, а Антони и Хейлунд давят на Тиаго, но по такой траектории, что линии паса на Колуилла и Дисаси закрыты, а остальные опции перекрыты через персоналки: 

То есть сначала «Юнайтед» создавал сопернику тупиковую или близкую к такой ситуацию, а потом вот так накрывал в зоне мяча (даже если нужно было чуть сбить свои принципы прессинга).

В самой радикальной форме модель прессинга могла выглядеть так: Хейлунд давит до вратаря, а Гарначо и Антони ориентируются на ЦЗ. То есть в первой линии нападающий и сразу два вингера, а не один. Тогда фланги «Челси» оставались более свободными:

У Гарначо, Хейлунда и Антони были двойные обязанности в прессинге. По ситуации переключались между крайним и центральным защитником либо центральным/вратарем. В большинстве эпизодов у Хейлунда был только один союзник (и этого хватало), но радикальный вариант тоже был. Вся тройка проделала отличную работу – и в плане объема, и в плане принятия решений.

Сильные стороны «МЮ» в прессинге становились слабостями при позиционной обороне

Персоналки в центре поля у «МЮ» сохранялись при позиционной обороне. Из-за этого могла возникать такая картина – все играют по оппоненту; Бруну оказывается самым глубоким из полузащитников, так как доигрывал Коула Палмера в этом моменте:

Как следствие, позициями полузащитников было проще манипулировать. Часто теряли игроков, которые не стартуют в этой зоне, а приходят туда. Этот фактор сыграл в голе «Челси». Энцо уводит Мактоминея и открывают линию паса на сместившегося с фланга Мудрика – из-за ориентировок он свободен: 

Мудрик развернется и передаст мяч Палмеру, которого потеряет Амрабат (отвлекся на свободу Мудрика – и сделал пару шагов вперед, чтобы тушить пожар). 

Каждый раз, когда «Юнайтед» переходил в режим без прессинга, было тревожно. При позиционной обороне эти настройки слишком шаткие, а другие пока не прослеживаются.

«МЮ» давил на левый фланг в атаке. Заточенность на Гарначо давала Бруну свободу

На правом фланге у «Челси» по тайму отыграли Кукурелья и Рис Джеймс. Зона была проблемной – Шоу отлично продвигал мяч (и как левый защитник, и как центрдеф), Гарначо опасен 1-в-1, для перегрузов смещался Бруну. Контролировать сразу все источники угрозы не получалось.

Этому флангу не хватало поддержки, которая могла поступить от вингера, центрального защитника или опорника. Кто-то должен был компенсировать преимущества «МЮ» в этой зоне, но у «Челси» не было четких ответов.

Опаснее всего выглядели отходы Бруну в эту зону. Очень показательна карта продвигающих пасов португальца – он организовал больше всех в матче (8). Зона креативности четко слева. 

Частая ситуация: Бруну сваливается – и находит пространство. Дальше получает время и свободу на подготовку паса.

Удивительно, но иногда Бруну не накрывали, даже когда у «Челси» было заведомо больше футболистов (включая отрабатывающего Стерлинга и подтянувшегося к флангу Кайседо):

Большая часть моментов «МЮ» пришла из прессинга, но креативность Бруну с левого фланга выступила хорошим альтернативным источником. 

Мактоминей – супер. Его роль сочетает элементы игры Манджукича и Гюндогана

После матча завирусилась картинка Мактоминея в образе R9. Его перфоманс получился очень ярким, а статус толкает на сочетание иронии с комплиментами. Но запрос на описание того, что делает шотландец и на кого похож, очевидно есть. 

Текущая роль Мактоминея подразумевает: а) умышленную изоляцию его от розыгрыша мяча; б) настолько же умышленные рывки до штрафной. Без мяча он все еще может проделывать работу в разрушении, но при владении «МЮ» действует как скрытый форвард. 

В этом образе он несет два типа угрозы. Для простоты восприятия сравнил бы их с приемами Илкая Гюндогана и Марио Манджукича. Важно: не игроки похожи, а их действия в узком контексте. 

Первый тип – Гюндо-стайл. Это открывания внутри штрафной за счет чувства пространства и подключения в атаку не сразу, а по мере ее развития. Для этого типа угрозы важно именно врываться (а не находиться там) и чувствовать зоны.

Тен Хаг отмечал эти качества у Мактоминея и говорил, что в последних играх организовывает других футболистов, чтобы выжимать из рывков Скотта максимум. «У Скотта очень хороший нюх на момент прибытия в штрафную. Он также хороший завершитель», – восхищается тренер. 

Это крайне похоже на комплименты, которые в 2021-м Гвардиола делал Гюндогану (в тот год Илкай стал лучшим бомбардиром команды). «Я и раньше говорил, что он может играть скрытым форвардом, а люди смеялись. Вижу у него чутье на своевременное прибытия к воротам». В другом интервью Пеп называл Гюндогана лучшим по рывкам в штрафную вторым темпом. 

Все эти качества присутствуют и у Мактоминея. Разница в том, что для Гюндогана это одна из миллиона ролей, которые он освоил за годы в АПЛ, а для Мактоминея – единственная, в которой у него правда многое получается. 

Описанное чутье проявилось в первом голе. Мактоминей двигался так, что оказался полностью свободен перед получением мяча:

Второй тип угрозы – Манджукич-стайл. Помните, как хорват атаковал штрафную, когда стартовал на фланге? Открывался именно под навесы и пользовался тем, что никто из центральных защитников не отвечает за него напрямую – либо находил свободную зону, либо переигрывал в воздухе уязвимого крайнего защитника:  

193-сантиметровый Мактоминей тоже может пользоваться габаритами. При подачах он действует в манере Манджукича. 

Угроза от Скотта становится все более структурированной и регулярной. Вчера он собрал 7 ударов (второй результат в команде и на 6 больше, чем у настоящего форварда Хейлунда).

***

За самым безнадежным матчем «МЮ» (против «Ньюкасла») последовал самый качественный. Встречи завершились с минимальным перевесом, но оба раза он был обманчивым. Вчера «Юнайтед» был изумителен и мог уходить в отрыв.

Базисом перфоманса стал тотальный прессинг. Важнейший вклад – двойная работа Гарначо, Антони и Хейлунда. У них требовательная роль – и все справились. Кажется, это сочетание самое подходящее, если Тен Хаг хочет строить прессинг. 

Несмотря на разрыв в количестве моментов, нельзя сказать, что Эрик уже починил все стадии игры. «МЮ» доминировал, но жестко зависел от готовности «Челси» разыгрывать коротко и по сути подставляться. Команда Почеттино была наказана за нехватку гибкости в этой стадии – при таком количестве травмированных она была бы вполне уместной. Местами необходимость в ней была пугающе очевидной.

Манчестер Юнайтед – Челси 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
6 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Мактоминей, 1:1 – 45 Палмер, 2:1 – 69 Мактоминей.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф (Регилон, 46), Шоу, Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони, Гарначо (Эванс, 90), Хейлунд (Рэшфорд, 84).
ЧелсиСанчес, Кукурелья (Джеймс, 46), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Мудрик (Броя, 77), Фернандес, Палмер, Кайседо, Стерлинг, Джексон.
Предупреждения:
Шоу (14), Гарначо (22), Диогу Далот (82), Регилон (90).

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Фото: Gettyimages/Stu Forster

8 комментариев
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Как игра преобразилась без Решфорда.
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Тотальный провал Поча, причём уже второй матч после Ньюкасла, хотя и с Брайтоном чисто на шару устояли. Стоит только подвезти более организованного противника, и Челси просто рушится. Пока ещё это можно списать не только на ошибки тренера, но и постоянные травмы и кк, но в скором времени оправданий не будет.
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Ничего качественного не заметил. Реализация бездарная, полузащиты нет. Если бы на месте Мудрика был бы футболист, то еще в первом тайме Челси мог забить мяча 3-4. Челси сейчас бездарное, МЮ может получше, но тоже ничего особенного.
Эмери не позволял МС атаковать, а МЮ постоянно позволял контратаковать Челси и только бездарность Мудрика и других его партнёров не позволила забить больше. Может МЮ и атакует наскоками, но баланса нет. Можно забить 3, а потом пропустить 4 и это особой радости не принесёт, что и показала ЛЧ.
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похоже, теперь Рэшфорд будет копить силы уже на банке. жаль, что его ожидаемые голы превращаются в то, что от него мало ожиданий в принципе. если МЮ переживет боксинг дей без серьезных травм, то есть шансы побороться за четверку, что для компании в целом будет большим успехом
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