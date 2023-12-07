«МЮ» задушил «Челси» прессингом. Мактоминей – скрытый форвард (Манджукич + Гюндоган!)

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1). Матч получился крайне открытым в обе стороны (28:13 по ударам), но на каждый шанс «Челси» команда Эрика тен Хага отвечала двумя-тремя. Это однозначно лучший перфоманс «МЮ» за последнее время – возможно, за все время работы Тен Хага. Спонсором веселья выступил авантюрный, но эффективный прессинг «Юнайтед».

Тен Хаг поменял пять футболистов относительно состава на прошлый тур против «Ньюкасла». Особенно важными выглядят изменения в атакующей линии. Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда заменили Расмус Хейлунд и Антони – значимый апгрейд для прессинга.

«Челси» по-прежнему с трудом набирает защитников – особенно не хватает крайних. Справа вышел Марк Кукурелья. Рис Джеймс попал в заявку, но не в стартовый состав.

Прессинг «МЮ» + короткие розыгрыши «Челси» = безлимит на моменты

Все метрики, которые прямо или косвенно характеризуют прессинг, у «МЮ» зашкаливали. 40% действий на трети поля «Челси» против 19% у «МЮ». Наклон поля – 64% у «МЮ» при владении в пользу «Челси». 12 высоких переходов владения, 6 из которых привели к удару по воротам. Лишь 8,3% атак «Челси», начавшихся в первой трети, успешно добрались до финальной.

Следствием прессинга «МЮ» стал не только территориальный перевес, но и моменты. К такому раскладу привело сочетание факторов. Разумеется, прессинг «Юнайтед» был прекрасно организован, но также бросалась в глаза готовность «Челси» разыгрывать коротко и рискованно, даже когда пошла острота у ворот Роберта Санчеса.

Возможно, такая стратегия связана с типом атакующих игроков «Челси». У команды нет хорошего форварда-ориентира, через которого можно упростить игру. Чтобы Стерлинг, Мудрик, Джексон и ко были наиболее эффективны, нужно сначала выманивать соперника, а потом использовать их скорость на пространстве. Вероятно, с этим связана такая упорная верность Почеттино коротким розыгрышам. Но вчера они явно были за «МЮ».

В прессинге Тен Хаг использовал традиционную модель на случаи, когда встречает соперника высоко – персоналки в центре; вингер+форвард в первой линии; дальняя часть поля более свободна.

Игроки «МЮ» не только дисциплинированно работали, но и грамотно читали, когда начинать душить на узком участке поля. Например, в этом моменте все играют персонально, а Антони и Хейлунд давят на Тиаго, но по такой траектории, что линии паса на Колуилла и Дисаси закрыты, а остальные опции перекрыты через персоналки:

То есть сначала «Юнайтед» создавал сопернику тупиковую или близкую к такой ситуацию, а потом вот так накрывал в зоне мяча (даже если нужно было чуть сбить свои принципы прессинга).

В самой радикальной форме модель прессинга могла выглядеть так: Хейлунд давит до вратаря, а Гарначо и Антони ориентируются на ЦЗ. То есть в первой линии нападающий и сразу два вингера, а не один. Тогда фланги «Челси» оставались более свободными:

У Гарначо, Хейлунда и Антони были двойные обязанности в прессинге. По ситуации переключались между крайним и центральным защитником либо центральным/вратарем. В большинстве эпизодов у Хейлунда был только один союзник (и этого хватало), но радикальный вариант тоже был. Вся тройка проделала отличную работу – и в плане объема, и в плане принятия решений.

Сильные стороны «МЮ» в прессинге становились слабостями при позиционной обороне

Персоналки в центре поля у «МЮ» сохранялись при позиционной обороне. Из-за этого могла возникать такая картина – все играют по оппоненту; Бруну оказывается самым глубоким из полузащитников, так как доигрывал Коула Палмера в этом моменте:

Как следствие, позициями полузащитников было проще манипулировать. Часто теряли игроков, которые не стартуют в этой зоне, а приходят туда. Этот фактор сыграл в голе «Челси». Энцо уводит Мактоминея и открывают линию паса на сместившегося с фланга Мудрика – из-за ориентировок он свободен:

Мудрик развернется и передаст мяч Палмеру, которого потеряет Амрабат (отвлекся на свободу Мудрика – и сделал пару шагов вперед, чтобы тушить пожар).

Каждый раз, когда «Юнайтед» переходил в режим без прессинга, было тревожно. При позиционной обороне эти настройки слишком шаткие, а другие пока не прослеживаются.

«МЮ» давил на левый фланг в атаке. Заточенность на Гарначо давала Бруну свободу

На правом фланге у «Челси» по тайму отыграли Кукурелья и Рис Джеймс. Зона была проблемной – Шоу отлично продвигал мяч (и как левый защитник, и как центрдеф), Гарначо опасен 1-в-1, для перегрузов смещался Бруну. Контролировать сразу все источники угрозы не получалось.

Этому флангу не хватало поддержки, которая могла поступить от вингера, центрального защитника или опорника. Кто-то должен был компенсировать преимущества «МЮ» в этой зоне, но у «Челси» не было четких ответов.

Опаснее всего выглядели отходы Бруну в эту зону. Очень показательна карта продвигающих пасов португальца – он организовал больше всех в матче (8). Зона креативности четко слева.

Частая ситуация: Бруну сваливается – и находит пространство. Дальше получает время и свободу на подготовку паса.

Удивительно, но иногда Бруну не накрывали, даже когда у «Челси» было заведомо больше футболистов (включая отрабатывающего Стерлинга и подтянувшегося к флангу Кайседо):

Большая часть моментов «МЮ» пришла из прессинга, но креативность Бруну с левого фланга выступила хорошим альтернативным источником.

Мактоминей – супер. Его роль сочетает элементы игры Манджукича и Гюндогана

После матча завирусилась картинка Мактоминея в образе R9. Его перфоманс получился очень ярким, а статус толкает на сочетание иронии с комплиментами. Но запрос на описание того, что делает шотландец и на кого похож, очевидно есть.

Текущая роль Мактоминея подразумевает: а) умышленную изоляцию его от розыгрыша мяча; б) настолько же умышленные рывки до штрафной. Без мяча он все еще может проделывать работу в разрушении, но при владении «МЮ» действует как скрытый форвард.

В этом образе он несет два типа угрозы. Для простоты восприятия сравнил бы их с приемами Илкая Гюндогана и Марио Манджукича. Важно: не игроки похожи, а их действия в узком контексте.

Первый тип – Гюндо-стайл. Это открывания внутри штрафной за счет чувства пространства и подключения в атаку не сразу, а по мере ее развития. Для этого типа угрозы важно именно врываться (а не находиться там) и чувствовать зоны.

Тен Хаг отмечал эти качества у Мактоминея и говорил, что в последних играх организовывает других футболистов, чтобы выжимать из рывков Скотта максимум. «У Скотта очень хороший нюх на момент прибытия в штрафную. Он также хороший завершитель», – восхищается тренер.

Это крайне похоже на комплименты, которые в 2021-м Гвардиола делал Гюндогану (в тот год Илкай стал лучшим бомбардиром команды). «Я и раньше говорил, что он может играть скрытым форвардом, а люди смеялись. Вижу у него чутье на своевременное прибытия к воротам». В другом интервью Пеп называл Гюндогана лучшим по рывкам в штрафную вторым темпом.

Все эти качества присутствуют и у Мактоминея. Разница в том, что для Гюндогана это одна из миллиона ролей, которые он освоил за годы в АПЛ, а для Мактоминея – единственная, в которой у него правда многое получается.

Описанное чутье проявилось в первом голе. Мактоминей двигался так, что оказался полностью свободен перед получением мяча:

Второй тип угрозы – Манджукич-стайл. Помните, как хорват атаковал штрафную, когда стартовал на фланге? Открывался именно под навесы и пользовался тем, что никто из центральных защитников не отвечает за него напрямую – либо находил свободную зону, либо переигрывал в воздухе уязвимого крайнего защитника:

193-сантиметровый Мактоминей тоже может пользоваться габаритами. При подачах он действует в манере Манджукича.

Угроза от Скотта становится все более структурированной и регулярной. Вчера он собрал 7 ударов (второй результат в команде и на 6 больше, чем у настоящего форварда Хейлунда).

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За самым безнадежным матчем «МЮ» (против «Ньюкасла») последовал самый качественный. Встречи завершились с минимальным перевесом, но оба раза он был обманчивым. Вчера «Юнайтед» был изумителен и мог уходить в отрыв.

Базисом перфоманса стал тотальный прессинг. Важнейший вклад – двойная работа Гарначо, Антони и Хейлунда. У них требовательная роль – и все справились. Кажется, это сочетание самое подходящее, если Тен Хаг хочет строить прессинг.

Несмотря на разрыв в количестве моментов, нельзя сказать, что Эрик уже починил все стадии игры. «МЮ» доминировал, но жестко зависел от готовности «Челси» разыгрывать коротко и по сути подставляться. Команда Почеттино была наказана за нехватку гибкости в этой стадии – при таком количестве травмированных она была бы вполне уместной. Местами необходимость в ней была пугающе очевидной.

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Фото: Gettyimages/Stu Forster