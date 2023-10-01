«Ливерпуль» шикарен после удалений: держались и жалили «Тоттенхэм» больше часа. У Клоппа есть проверенный рецепт

Палагин перечисляет ингредиенты.

«Ливерпуль» не выстоял на выезде у «Тоттенхэма», но достойно держался в меньшинстве. Сначала команда Юргена Клоппа осталась вдесятером (удалился Кертис Джонс), потом состав скукожился до девяти человек (вторую желтую получил Диогу Жота). Несмотря на такой удобный сценарий, «шпоры» победили только благодаря автоголу Жоэля Матипа в последней атаке на 90+6.

На самом деле спокойствие «Ливерпуля» в меньшинстве – многолетний тренд . До «Тоттенхэма» не проигрывали семь подряд матчей, где оставались вдесятером . Серия стартовала в ноябре 2018-го, когда Джордан Хендерсон удалился в гостях у «Уотфорда». И завершилась только теперь.

Феномен частично объясним удалениями в концовках, но, например, во всех трех матчах этого сезона у соперников было полно времени, чтобы перевернуть игру в свою пользу. И все же «Ливерпуль» выжал две победы (против «Борнмута» и «Ньюкасла»), а тут даже вдевятером почти вырвал ничью с «Тоттенхэмом».

Каааак?

Клопп не играет на отбой даже в меньшинстве. Это выматывает соперника

Одна из особенностей тренда – «Ливерпуль» почти всегда забивает в меньшинстве. Понятно, что голы не всегда характеризуют смелость, но это как раз тот случай . Команда Клоппа отказывается играть на отбой сразу после удаления. Против «Тоттенхэма», к примеру, получилось не только забить: еще был незасчитанный мяч Луиса Диаса и убойный момент у колумбийца при 1:1.

Смелость проявляется в двух аспектах. Во-первых, «Ливерпуль» старается разыгрывать мяч, а не бездумно выбивать, даже находясь под давлением. Это помогает брать передышки от обороны и заодно сбивает порыв соперника. Хороший пример тут – летняя игра с «Борнмутом». В отрезок после удаления Алексиса Мак Аллистера (больше 30 минут во втором тайме) у команды Клоппа был даже перевес во владении – 56% на 44%.

Похожий посыл от тренера мы увидели и против «Тоттенхэма». До замены Салаха «Ливерпуль» владел мячом 40% – достойно против любой команды, но особенно против Энджа Постекоглу, которому уже прилетают сравнения с Пепом. Что еще показательнее – точность передач «Ливерпуля». На этом отрезке – 81%. То есть да, владели мячом меньше соперника, но здорово цеплялись за шансы, когда можно было разыграть.

Не выбивали, даже когда их встречали всемером:

Второй аспект, подчеркивающий смелость, – схема при игре без мяча. «Ливерпуль» не переходит в ультраоборонительный режим сразу после удаления. Либо наполнение схемы остается смелым, либо сама расстановка оставляет шансы на контратаки.

Против «Тоттенхэма» изначально защищались в 4-4-1 – с выдвинутым Салахом и парой опорников Мак Аллистер – Собослаи, хотя ни один из них на самом деле не опорник.

Только после второго удаления и ухода Мо бросили контратаковать.

Заканчивали по схеме 5-3-0 с тройкой центральных защитников Конате – Матип – Ван Дейк.

Она тоже принесла пользу: у «Тоттенхэма» категорически не шли навесы. Чаще всего их обрывала именно тройка защитников.

Передачи за спину – скрытое (но всегда опасное) оружие Клоппа

Последний матч в меньшинстве «Ливерпуль» провел чуть больше месяца назад с «Ньюкаслом» – тогда удалась волевая победа.

Главным джокером стал Дарвин Нуньес, а серым кардиналом – штаб Клоппа. В перерыве Юрген обратил внимание на эпизод, когда Трент выводил Коди Гакпо передачей за спину:

Клопп посоветовал игрокам продолжить во втором тайме. Рывки Нуньеса особенно пригодились, но ценны сама инструкция и ее изначальный посыл: соперник, который играет в большинстве, вынужден оставлять пространство за спинами защитников (трусость не поймут болельщики). Юрген подловил на этом «Ньюкасл».

Классический ход Клоппа в меньшинстве – вытолкнуть в нападение Салаха. Египтянин, даже перешагнув за 30, все еще держит в напряжении защитников постоянными рывками. Против «Тоттенхэма» почти сработала его связка с Алиссоном – бразилец в фирменной манере выводил Мо в контратаку. Пасом отсюда:

Вот сюда:

Внезапным источником остроты в этот раз стал Джо Гомес. Правый защитник пробовал и рывки за спину, и передачи на ход партнерам . Пользовался нацеленностью на атаку Ришарлисона, который стартовал на одном с ним фланге и давал свободу.

Иногда терпеливые розыгрыши закладывали фундамент к обостряющим передачам: сначала «Ливерпуль» затягивал соперников в прессинг, а потом оголял свободные зоны.

Лучший вратарь мира – бонус. Он тащил и оставлял в игре

В прошлом сезоне Алиссон окончательно зафиксировал статус лучшего. По предотвращенным голам стал первым в пятерке ведущих чемпионатов. По данным FBref, украл у соперников больше десяти голов. Оборона «Ливерпуля» трещала еще сильнее, чем предполагала разница забитых и пропущенных, но стабильно выручал вратарь.

В этом сезоне бразилец еще не набрал такую же форму, но его спокойствие на ленточке по-прежнему передается партнерам. Особенно полезно оно в меньшинстве. Через терпеливые розыгрыши «Ливерпуль» старается минимизировать объем работы кипера, но выручать все равно приходится.

Против «Борнмута» было три удара в створ общим весом 0,46 xG;

Против «Ньюкасла» – пять в створ и 0,35 xG;

Против «Тоттенхэма» – восемь и 0,68 xG.

Не справился Алиссон только с идеальной комбинацией «шпор» в первом тайме и идеальным ударом Матипа в девятку в самом конце.

Фото: East News/HENRY NICHOLLS/AFP, AP Photo/Alberto Pezzali