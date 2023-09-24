7 комментариев

Экспресс-разбор Палагина.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» повеселили в первом дерби сезона – ничья 2:2. Сабантуй на «Эмирейтс» характеризуют восемь явных моментов на двоих и попытки смело играть почти в любой непонятной ситуации.

Олицетворением стал Джеймс Мэддисон: в первом тайме привез у своих ворот, во втором спродюсировал привоз Жоржиньо, благодаря которому «шпоры» сравняли.

Комплименты – тоже поровну. «Арсенал» заслужил за прессинг-перфоманс (особенно в первом тайме). «Тоттенхэм» – за то, что не отказывались от розыгрышей даже под шквалистым давлением.

Смелый план «Артеты» мог хоронить «Тоттенхэм». Было очень много ошибок под прессингом

Ключевое изменение, которое произошло за лето с «Тоттенхэмом», заметно по владению – оно подскочило уже на 10% по сравнению с прошлым сезоном, когда команду тренировал Антонио Конте. При итальянце «шпоры» не были ущербны с мячом, но с приходом Энджа Постекоглу не отказываются от розыгрышей ни при каких обстоятельствах . За счет этого даже переворачивают матчи, которые складываются не в их пользу.

В дерби «Тоттенхэм» тоже много владел – к перерыву вообще набралось 60%. Проблема в том, что вся игра шла на их половине. «Арсенал» буквально терроризировал прессингом. В плане Микеля Артета было три оригинальных детали, которые особенно помогли команде.

Первая – персональное давление. «Тоттенхэм» гибко подходит к розыгрышам, игроки могут меняться позициями. Когда есть ориентир, справиться с таким соперником проще. К тому же «Арсенал» обучен такому типа прессингу – в прошлом сезоне на него жаловался даже Пеп.

Вторая – смелость. В давление не боялись идти даже защитники.

Вот характерный эпизод, когда за своими соперниками вышли и Габриэл, и Александр Зинченко.

Третья деталь – своевременная передача игроков. Она тоже помогала справляться с перестроениями «шпор».

Самый яркий пример – перед привозом Мэддисона. Деклан Райс показывает Габи Жезусу, что надо переключиться. Бразилец начинает охоту, пока Деклан Райс переключается на его игрока:

Все три составляющих здорово работали в первые 30-35 минут – плюс сочетались с качествами Жезуса, которого впервые выпустили в основе на АПЛ. Прессинг не только помог завоевать территорию, но и приводил к острым моментам. На этом отрезке «Арсенал» был существенно лучше и мог отрываться.

При этом не перестаем хвалить «Тоттенхэм» – даже несмотря на привозы, продолжали проверять прессинг «Арсенала». В этом аспекте были даже посмелее хозяев . Давид Райя на фоне Гульельмо Викарио гораздо чаще задействовал длинный пас (почти половина всех передач – 45%).

В итоге «шпоры» даже нашли прием, который помог им справиться с давлением, но об этом позже.

Правый фланг «Арсенала» тоже разрывал. Особенно хорош Сака

Дополнением к прессинг-перфомансу «Арсенала» были комбинации на правом фланге. Фактически все моменты пришли из этой зоны.

Вот карта передач под удар и кроссов в штрафную:

Тут «шпоры» плохо справлялись и в индивидуальных дуэлях, и коллективно.

Букайо Сака разрывал Дестини Удоджи 1-в-1. Уже на 15-й минуте посадил защитника на желтую. Из-за этого Удоджи приходилось действовать осторожнее. Букайо пользовался и обострял. Стал лучшим в команде по ударам и передачам под удар (по три).

Барахлили и командные механизмы, когда Сака комбинировал. Здесь за спину Удоджи открылся Мартин Эдегор. За ним погнался Ив Биссума, из-за чего оголилась опорная «шпор». Сака проследует туда и развернет атаку:

Перед голом помогать Сака пошел Бен Уайт. В итоге на его рывок среагировали и Удоджи, и Бреннан Джонсон. Букайо остался без опеки и мог свободно бить.

Во втором тайме проблем в этой зоне было меньше. Можно выделить три причины:

1. «Арсенал» в целом реже задействовал правый край. Сака тоже реже касался мяча (23 передачи до перерыва, всего 13 – после);

2. В помощь бедному Удоджи вышел Манор Саломон. Израильтянин появился не по тактическим соображениям (Джонсон травмировался), но гораздо лучше помогал. Возможно, сказывается опыт: Джонсон впервые играл с Удоджи на одном фланге, у Саломона уже несколько таких матчей.

3. Зону патрулировал и вышедший на концовку Пьер-Эмиль Хейбьерг. Появился тоже вынужденно, но его сильные качества были не лишними.

У «Тоттенхэма» два плеймейкера. Вдвоем они помогли выровнять игру

Хоть «Арсенал» и контролировал территорию, «Тоттенхэм» не отпускал слишком далеко по моментам. Ни на одном отрезке матча «канониры» не лидировали больше, чем в два удара. Помогли «шпорам» качества Деяна Кулусевски и Джеймса Мэддисона – они стали лучшими по созданным моментам (по три) и здорово отвечали.

Их заслуга – и в том, что «Тоттенхэм» наконец-то начал преодолевать прессинг. К концу первого тайма опускания Мэддисона стали все более частыми. Да, один раз его чуть не покарал Жезус, но движение Джеймса вносило путаницу : Райс и вышедший на замену Жоржиньо побаивались слишком высоко подниматься в прессинг.

Джеймс получал свободу.

А «Тоттенхэм» мог набрать в легкие кислород и выйти на чужую половину.

Кулусевски поддерживал движение Мэддисона. Из-за того, что Зинченко и Габриэл персонально давили на чужой половине.

Деян постоянно оказывался в их зоне и предлагал вариант для передачи.

Когда Мэддисону пришлось уйти из-за травмы, Кулусевски взял двойной объем. Теперь обострял не в облегченных условиях с Зинченко за спиной, а в эпизодах посложнее, когда соперник перед ним. Пожалуй, в компенсированное время «шпоры» были даже ближе к победе – заслуга Деяна.

Рост «Тоттенхэма» по ходу игры отлично соотносится с предыдущими матчам.

Загибайте пальцы: уже есть волевая победа с двумя голами в компенсированное время (прошлый тур с «Шеффилдом»), ответ на катастрофический первый тайм (с «МЮ») и дерби, в котором дважды отыгрывались .

Все это в комплекте с приятным футболом, который у «шпор» появился впервые за четыре года.

Фото: AFP/HENRY NICHOLLS