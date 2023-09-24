7 комментариев

«Арсенал» пытался убить приятный футбол «Тоттенхэма». Но два плеймейкера помогли выжить
Экспресс-разбор Палагина.
«Арсенал» и «Тоттенхэм» повеселили в первом дерби сезона – ничья 2:2. Сабантуй на «Эмирейтс» характеризуют восемь явных моментов на двоих и попытки смело играть почти в любой непонятной ситуации.
Олицетворением стал Джеймс Мэддисон: в первом тайме привез у своих ворот, во втором спродюсировал привоз Жоржиньо, благодаря которому «шпоры» сравняли.
Комплименты – тоже поровну. «Арсенал» заслужил за прессинг-перфоманс (особенно в первом тайме). «Тоттенхэм» – за то, что не отказывались от розыгрышей даже под шквалистым давлением.
Смелый план «Артеты» мог хоронить «Тоттенхэм». Было очень много ошибок под прессингом
Ключевое изменение, которое произошло за лето с «Тоттенхэмом», заметно по владению – оно подскочило уже на 10% по сравнению с прошлым сезоном, когда команду тренировал Антонио Конте. При итальянце «шпоры» не были ущербны с мячом, но с приходом Энджа Постекоглу не отказываются от розыгрышей ни при каких обстоятельствах. За счет этого даже переворачивают матчи, которые складываются не в их пользу.
В дерби «Тоттенхэм» тоже много владел – к перерыву вообще набралось 60%. Проблема в том, что вся игра шла на их половине. «Арсенал» буквально терроризировал прессингом. В плане Микеля Артета было три оригинальных детали, которые особенно помогли команде.
Первая – персональное давление. «Тоттенхэм» гибко подходит к розыгрышам, игроки могут меняться позициями. Когда есть ориентир, справиться с таким соперником проще. К тому же «Арсенал» обучен такому типа прессингу – в прошлом сезоне на него жаловался даже Пеп.
Вторая – смелость. В давление не боялись идти даже защитники.
Вот характерный эпизод, когда за своими соперниками вышли и Габриэл, и Александр Зинченко.
Третья деталь – своевременная передача игроков. Она тоже помогала справляться с перестроениями «шпор».
Самый яркий пример – перед привозом Мэддисона. Деклан Райс показывает Габи Жезусу, что надо переключиться. Бразилец начинает охоту, пока Деклан Райс переключается на его игрока:
Все три составляющих здорово работали в первые 30-35 минут – плюс сочетались с качествами Жезуса, которого впервые выпустили в основе на АПЛ. Прессинг не только помог завоевать территорию, но и приводил к острым моментам. На этом отрезке «Арсенал» был существенно лучше и мог отрываться.
При этом не перестаем хвалить «Тоттенхэм» – даже несмотря на привозы, продолжали проверять прессинг «Арсенала». В этом аспекте были даже посмелее хозяев. Давид Райя на фоне Гульельмо Викарио гораздо чаще задействовал длинный пас (почти половина всех передач – 45%).
В итоге «шпоры» даже нашли прием, который помог им справиться с давлением, но об этом позже.
Правый фланг «Арсенала» тоже разрывал. Особенно хорош Сака
Дополнением к прессинг-перфомансу «Арсенала» были комбинации на правом фланге. Фактически все моменты пришли из этой зоны.
Вот карта передач под удар и кроссов в штрафную:
Тут «шпоры» плохо справлялись и в индивидуальных дуэлях, и коллективно.
Букайо Сака разрывал Дестини Удоджи 1-в-1. Уже на 15-й минуте посадил защитника на желтую. Из-за этого Удоджи приходилось действовать осторожнее. Букайо пользовался и обострял. Стал лучшим в команде по ударам и передачам под удар (по три).
Барахлили и командные механизмы, когда Сака комбинировал. Здесь за спину Удоджи открылся Мартин Эдегор. За ним погнался Ив Биссума, из-за чего оголилась опорная «шпор». Сака проследует туда и развернет атаку:
Перед голом помогать Сака пошел Бен Уайт. В итоге на его рывок среагировали и Удоджи, и Бреннан Джонсон. Букайо остался без опеки и мог свободно бить.
Во втором тайме проблем в этой зоне было меньше. Можно выделить три причины:
1. «Арсенал» в целом реже задействовал правый край. Сака тоже реже касался мяча (23 передачи до перерыва, всего 13 – после);
2. В помощь бедному Удоджи вышел Манор Саломон. Израильтянин появился не по тактическим соображениям (Джонсон травмировался), но гораздо лучше помогал. Возможно, сказывается опыт: Джонсон впервые играл с Удоджи на одном фланге, у Саломона уже несколько таких матчей.
3. Зону патрулировал и вышедший на концовку Пьер-Эмиль Хейбьерг. Появился тоже вынужденно, но его сильные качества были не лишними.
У «Тоттенхэма» два плеймейкера. Вдвоем они помогли выровнять игру
Хоть «Арсенал» и контролировал территорию, «Тоттенхэм» не отпускал слишком далеко по моментам. Ни на одном отрезке матча «канониры» не лидировали больше, чем в два удара. Помогли «шпорам» качества Деяна Кулусевски и Джеймса Мэддисона – они стали лучшими по созданным моментам (по три) и здорово отвечали.
Их заслуга – и в том, что «Тоттенхэм» наконец-то начал преодолевать прессинг. К концу первого тайма опускания Мэддисона стали все более частыми. Да, один раз его чуть не покарал Жезус, но движение Джеймса вносило путаницу: Райс и вышедший на замену Жоржиньо побаивались слишком высоко подниматься в прессинг.
Джеймс получал свободу.
А «Тоттенхэм» мог набрать в легкие кислород и выйти на чужую половину.
Кулусевски поддерживал движение Мэддисона. Из-за того, что Зинченко и Габриэл персонально давили на чужой половине.
Деян постоянно оказывался в их зоне и предлагал вариант для передачи.
Когда Мэддисону пришлось уйти из-за травмы, Кулусевски взял двойной объем. Теперь обострял не в облегченных условиях с Зинченко за спиной, а в эпизодах посложнее, когда соперник перед ним. Пожалуй, в компенсированное время «шпоры» были даже ближе к победе – заслуга Деяна.
Рост «Тоттенхэма» по ходу игры отлично соотносится с предыдущими матчам.
Загибайте пальцы: уже есть волевая победа с двумя голами в компенсированное время (прошлый тур с «Шеффилдом»), ответ на катастрофический первый тайм (с «МЮ») и дерби, в котором дважды отыгрывались.
Все это в комплекте с приятным футболом, который у «шпор» появился впервые за четыре года.
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 26, автогол Ромеро, 1:1 – 42 Сон Хын Мин, 2:1 – 54, пенальти Сака, 2:2 – 55 Сон Хын Мин.
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 46), Фабиу Виейра (Хавертц, 46), Сака (Смит-Роу, 90), Габриэл Жезус (Нелсон, 77), Нкетиа.
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Мэддисон (Хейбьерг, 78), Биссума, Кулусевски, Сарр, Сон Хын Мин (Ришарлисон, 79), Джонсон (Соломон, 63).
Мэддисон – новая звезда «Тоттенхэма». Его отец сам резал и постил на ютубе хайлайты сына (и кумира Гаскойна)
Месть дня: Сака украл празднование Мэддисона, Джеймс обыграл его перед ассистом. Жаркое дерби «Арсенала» с «Тоттенхэмом»
Фото: AFP/HENRY NICHOLLS
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