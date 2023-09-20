17 комментариев

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Про финал ЛЧ-1999 «МЮ» – «Бавария» вы знаете все. Или нет?

Оле-Гуннар Сульшер Оле-Гуннар Сульшер
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Что окружало великий камбэк.

Лига чемпионов, «Бавария» против «Манчестер Юнайтед». Где же мы это видели?

Финал 1999 года – культовый. Поздний камбэк англичан, требл, два угловых, которые перевернули все – вы знаете сценарий и много-много раз читали об этом.

Но необязательно каждый раз перематывать хайлайты на последние секунды. Полно деталей, которые дополняют мозаику. Если знать контекст, то события на 91-й и 93-й минутах выглядят еще ярче. 

Главный матч «Баварии» и «Юнайтед» в истории – в неочевидных фактах и цитатах.

● Финал 1999 года «МЮ» – «Бавария» был первым за восемь лет без участия итальянского клуба. 

● Впервые в финале ЛЧ сыграли два нечемпиона. В Англии титул в сезоне-1997/98 взял «Арсенал», в Германии – «Кайзерслаутерн».

● Сэмюэл Куффур (Гана) – единственный легионер в старте «Баварии». Вот это были времена, да?

● На состав «Юнайтед» сильно повлияли дисквалификации Роя Кина и Пола Скоулза: ни до ни после Алекс Фергюсон не выставлял такое сочетание футболистов.

Уникальными составы были и на два следующих финала ЛЧ – против «Челси» в 2008-м и против «Барселоны» в 2009-м. Для тренера «МЮ» эти европейские вечера точно были особенными.

Тогда Райан Гиггз вышел справа, а Дэвид Бекхэм – в центре. 

● В переборе желтых Кин обвинял Йеспера Блумквиста (после фатального матча с «Юве» он кричал на шведа, отдавшего в эпизоде с карточкой плохой пас: «Это из-за тебя я пропущу финал») и так остро ощущал свою невостребованность, что Фергюсон пошел на уловку.

Он заметил, как Рой поник, глядя на командную тренировку на «Камп Ноу», и попросил охранника «МЮ» присмотреть за склочным ирландцем. Тому пришлось просидеть в баре до четырех утра, выпивая с Кином, Скоулзом и травмированным Хеннингом Бергом. 

● Гол Марио Баслера со штрафного на 6-й минуте – это самый первый удар в игре. Его xG много лет спустя подсчитала статистическая компания StatsBomb – всего 0.07.

● Баслер, кстати, потом шутил: «Я всегда говорю, что на самом деле выиграл Лигу чемпионов. Ведь меня заменили на 89-й минуте!»

● А еще Баслер дико бесил игроков «МЮ». Особенно Япа Стама. «Он был так нелеп, когда подавал угловые «Баварии». Позировал, выпрашивал аплодисменты, предполагая, что забил победный гол», – злился голландец в автобиографии. 

«Баслер и Маттеус уходили с поля так, будто получили «Оскар», – уверял Стам.

Даже празднование Сульшера на коленях, оказывается, было передразниванием Баслера, отметившего так гол в ворота «Ман Юнайтед». 

● Забег Шмейхеля на угловой, с которого «Юнайтед» сравнял счет, был импровизацией. На разборах стандартов перед матчем об этом не договаривались. Когда за 14 месяцев до вечера на «Камп Ноу» в игре с «Арсеналом» Петер решился на такое, то травмировал подколенное сухожилие на обратном пути.

● Бекхэм увидел мчащегося на угловой Шмейхеля и подумал о двух вещах: 1) о ругательствах, которые Бэкс получал от датчанина, если плохо навешивал на тренировках; 2) подать следует как раз в направлении Петера, чтобы посеять максимум неразберихи.

● Бекхэм вспоминал, какими словами Фергюсон напутствовал команду: «Поверьте мне. После матча вам не захочется пройти мимо Кубка. Понимание, что вы не можете поднять его, будет вашим самым болезненным ощущением в футболе. Постарайтесь, чтобы не пришлось лишь смотреть на трофей без возможности прикоснуться. Зная, что был шанс выиграть его».

● Спасительный и победный голы «МЮ» разделили 103 секунды.

● Оле-Гуннар Сульшер не спал накануне матча: мешал громкий храп Стама на соседней кровати. 

● Норвежец позвонил лучшему другу. Он работал в больнице и признался, что сможет посмотреть лишь 75 минут финала, а потом уйдет на смену. Сульшер деликатно попросил найти подмену (хе-хе) и обязательно досмотреть до конца. «Было предчувствие, что случится нечто важное», – уверял потом нападающий. 

● Сульшер, автор, возможно, главного гола в истории «МЮ», в перерыве разозлился на Фергюсона, потому что тот переговорил лишь с Тедди Шерингемом. «Меня это взбесило. Подумал: «Я забил для тебя 17 голов в сезоне, в основном выходя на замену – не хочешь сказать что-то мне?». Это мотивировало: я докажу, что ты не прав».

● Известная история: пока Беккенбауэр, тогда президент «Баварии», спускался с трибун к полю, «Юнайтед» забил дважды, и Франц подумал, что на табло какая-то ошибка.

Попался не он один.

Президент УЕФА Леннарт Юханссон прокручивал в голове поздравления на немецком языке, а на трофей уже цепляли ленточки в цветах «Баварии». 

● По легенде Фергюсон обожал, когда газетчики присылали ему отчеты о матчах, которые пришлось экстренно переписывать из-за поздних голов «МЮ».

● «Не имеет значения, сколько людей скажут, что я заслужил медаль. Я знаю, что это не так. Моя недисциплинированность едва не стоила нам требла», – и сегодня ворчит Рой Кин.

Когда самолет уже подлетал к Манчестеру, Кину предложили спуститься по трапу с Кубком. Ответ был предсказуем. Трофей вынес Шмейхель-старший, уже сыгравший последний матч за «Манчестер Юнайтед».

По материалам Eurosport и The Independent 

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele – EMPICS / Kontributor; firo Sportphoto/ Jürgen Fromme, imago sportfotodienst/Global Look Press

17 комментариев

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superduper
С того дня за Баварию болею
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Максим Черкашин
Пижоны лежат, а великие торжествуют.;))))))
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Андрей Балабаев
Сам финал-то был достаточно скушным. МЮ толком ничего не мог создать, Бавария несколько раз простила. Лишь добавленное время сделало матч легендарным. Лично для меня этот финал по игре и близко не стоит рядом с финалом 2005 года Милан-Ливерпуль
+7
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no_one_perfect
Ответ Андрей Балабаев
Сам финал-то был достаточно скушным. МЮ толком ничего не мог создать, Бавария несколько раз простила. Лишь добавленное время сделало матч легендарным. Лично для меня этот финал по игре и близко не стоит рядом с финалом 2005 года Милан-Ливерпуль
Ну ты сравнил конечно) финал 2005 - возможно, лучший матч в жизни что я видел)
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Stereophonics89
Ответ Ман Сити
Что великого в отскоке? Их драли весь матч. Вот вчера отскочила бы Црвена при 40 ударах Сити по воротам? Был ли бы этот матч для них великим? Нет, просто Сити не повезло забить и все. Великие победы когда равная команда просто сминает другую например Сити-Реал 4-0.
Ну ты же не смотрел этот матч)
Ну зачем так радикально утверждать?)
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MUFAN777
Ответ Stereophonics89
Ну ты же не смотрел этот матч) Ну зачем так радикально утверждать?)
его папка еще в школу ходил, когда играли этот матч
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Sergey Krasnov
ну так многие говорили,что финал то был- скучнейший!
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travelodessa
В том финале больше заслужило быть последнее легендарное Динамо Лобановского. Бавария знатно отскочила в полуфинале
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SevaL
В "Марафоне" давали по 2,65 на победы и 2,7 на ничью. Но на МЮ ставки достаточно скоро закрыли, ибо в русскоязычном пространстве в "Баварию" никто не верил, и все тулили на Юнайтед. При равных шансах такого никогда больше не видел.

Просто вспомнил.

А сам футбол тоскливый был, не сравнить с полуфиналами того же розыгрыша.
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Madcomposer
Певый финал ЛЧ в моей жизни. Матч-то был унылейший, на самом деле, Бавария несколько раз реально простила МЮ, но конец всё компенсировал. Мы ещё с отцом недоумевали, почему Фергюсон раньше замены не сделал в атаке.
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sfilatov13
Ответ superduper
С того дня за Баварию болею
аналогично, хотя изначально в том матче болел за МЮ
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Андрей Балабаев
Сам финал-то был достаточно скушным. МЮ толком ничего не мог создать, Бавария несколько раз простила. Лишь добавленное время сделало матч легендарным. Лично для меня этот финал по игре и близко не стоит рядом с финалом 2005 года Милан-Ливерпуль
Вообще в лиге чемпионов очень много драматичных матчей было, и Стамбульский финал один из них
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Андрей Балабаев
Ответ no_one_perfect
Ну ты сравнил конечно) финал 2005 - возможно, лучший матч в жизни что я видел)
Просто многие их по драматизму сравнивают. Содержание очевидно несравнимо
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Rhett Butler
Ответ Максим Черкашин
Пижоны лежат, а великие торжествуют.;))))))
О да, эта фраза определенно добавила пикантности этому матчу! Сказано на века, и сколько раз ее уже цитировали - не счесть...
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Дмитрий Рабко
Ответ Ман Сити
Что великого в отскоке? Их драли весь матч. Вот вчера отскочила бы Црвена при 40 ударах Сити по воротам? Был ли бы этот матч для них великим? Нет, просто Сити не повезло забить и все. Великие победы когда равная команда просто сминает другую например Сити-Реал 4-0.
Ну-да. Или "Ливерпуль" - "Барселона": 4-0 с великом голом с углового. По Вашей аллюзии.
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