17 комментариев

Что окружало великий камбэк.

Лига чемпионов, «Бавария» против «Манчестер Юнайтед». Где же мы это видели?

Финал 1999 года – культовый. Поздний камбэк англичан, требл, два угловых, которые перевернули все – вы знаете сценарий и много-много раз читали об этом.

Но необязательно каждый раз перематывать хайлайты на последние секунды. Полно деталей, которые дополняют мозаику. Если знать контекст, то события на 91-й и 93-й минутах выглядят еще ярче.

Главный матч «Баварии» и «Юнайтед» в истории – в неочевидных фактах и цитатах.

● Финал 1999 года «МЮ» – «Бавария» был первым за восемь лет без участия итальянского клуба.

● Впервые в финале ЛЧ сыграли два нечемпиона. В Англии титул в сезоне-1997/98 взял «Арсенал», в Германии – «Кайзерслаутерн».

● Сэмюэл Куффур (Гана) – единственный легионер в старте «Баварии». Вот это были времена, да?

● На состав «Юнайтед» сильно повлияли дисквалификации Роя Кина и Пола Скоулза: ни до ни после Алекс Фергюсон не выставлял такое сочетание футболистов.

Уникальными составы были и на два следующих финала ЛЧ – против «Челси» в 2008-м и против «Барселоны» в 2009-м. Для тренера «МЮ» эти европейские вечера точно были особенными.

Тогда Райан Гиггз вышел справа, а Дэвид Бекхэм – в центре.

● В переборе желтых Кин обвинял Йеспера Блумквиста (после фатального матча с «Юве» он кричал на шведа, отдавшего в эпизоде с карточкой плохой пас: «Это из-за тебя я пропущу финал») и так остро ощущал свою невостребованность, что Фергюсон пошел на уловку.

Он заметил, как Рой поник, глядя на командную тренировку на «Камп Ноу», и попросил охранника «МЮ» присмотреть за склочным ирландцем. Тому пришлось просидеть в баре до четырех утра, выпивая с Кином, Скоулзом и травмированным Хеннингом Бергом.

● Гол Марио Баслера со штрафного на 6-й минуте – это самый первый удар в игре. Его xG много лет спустя подсчитала статистическая компания StatsBomb – всего 0.07.

● Баслер, кстати, потом шутил: «Я всегда говорю, что на самом деле выиграл Лигу чемпионов. Ведь меня заменили на 89-й минуте!»

● А еще Баслер дико бесил игроков «МЮ». Особенно Япа Стама. «Он был так нелеп, когда подавал угловые «Баварии». Позировал, выпрашивал аплодисменты, предполагая, что забил победный гол», – злился голландец в автобиографии.

«Баслер и Маттеус уходили с поля так, будто получили «Оскар», – уверял Стам.

Даже празднование Сульшера на коленях, оказывается, было передразниванием Баслера, отметившего так гол в ворота «Ман Юнайтед».

● Забег Шмейхеля на угловой, с которого «Юнайтед» сравнял счет, был импровизацией. На разборах стандартов перед матчем об этом не договаривались. Когда за 14 месяцев до вечера на «Камп Ноу» в игре с «Арсеналом» Петер решился на такое, то травмировал подколенное сухожилие на обратном пути.

● Бекхэм увидел мчащегося на угловой Шмейхеля и подумал о двух вещах: 1) о ругательствах, которые Бэкс получал от датчанина, если плохо навешивал на тренировках; 2) подать следует как раз в направлении Петера, чтобы посеять максимум неразберихи.

● Бекхэм вспоминал, какими словами Фергюсон напутствовал команду: «Поверьте мне. После матча вам не захочется пройти мимо Кубка. Понимание, что вы не можете поднять его, будет вашим самым болезненным ощущением в футболе. Постарайтесь, чтобы не пришлось лишь смотреть на трофей без возможности прикоснуться. Зная, что был шанс выиграть его».

● Спасительный и победный голы «МЮ» разделили 103 секунды.

● Оле-Гуннар Сульшер не спал накануне матча: мешал громкий храп Стама на соседней кровати.

● Норвежец позвонил лучшему другу. Он работал в больнице и признался, что сможет посмотреть лишь 75 минут финала, а потом уйдет на смену. Сульшер деликатно попросил найти подмену (хе-хе) и обязательно досмотреть до конца. «Было предчувствие, что случится нечто важное», – уверял потом нападающий.

● Сульшер, автор, возможно, главного гола в истории «МЮ», в перерыве разозлился на Фергюсона, потому что тот переговорил лишь с Тедди Шерингемом. «Меня это взбесило. Подумал: «Я забил для тебя 17 голов в сезоне, в основном выходя на замену – не хочешь сказать что-то мне?». Это мотивировало: я докажу, что ты не прав».

● Известная история: пока Беккенбауэр, тогда президент «Баварии», спускался с трибун к полю, «Юнайтед» забил дважды, и Франц подумал, что на табло какая-то ошибка.

Попался не он один.

Президент УЕФА Леннарт Юханссон прокручивал в голове поздравления на немецком языке, а на трофей уже цепляли ленточки в цветах «Баварии».

● По легенде Фергюсон обожал, когда газетчики присылали ему отчеты о матчах, которые пришлось экстренно переписывать из-за поздних голов «МЮ».

● «Не имеет значения, сколько людей скажут, что я заслужил медаль. Я знаю, что это не так. Моя недисциплинированность едва не стоила нам требла», – и сегодня ворчит Рой Кин.

Когда самолет уже подлетал к Манчестеру, Кину предложили спуститься по трапу с Кубком. Ответ был предсказуем. Трофей вынес Шмейхель-старший, уже сыгравший последний матч за «Манчестер Юнайтед».

По материалам Eurosport и The Independent

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele – EMPICS / Kontributor; firo Sportphoto/ Jürgen Fromme, imago sportfotodienst/Global Look Press