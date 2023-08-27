13 комментариев

Слава Палагин ищет ответы.

Вы наверняка в курсе: Кевина Де Брюйне не будет минимум до Нового года. Опять задняя поверхность бедра, из-за которой бельгиец ушел в финале ЛЧ с «Интером». Пеп уже пожаловался на сокращенную предсезонку, которая вынудила ускорить восстановление Кевина. Больше рисковать не будут: КДБ перенес операцию (из-за этого и такие сроки лечения).

А что ждет «Сити»? Насколько команда Гвардиолы зависима от качеств Де Брюйне?

Пеп научился играть без Де Брюйне и даже брал титулы. Но зависимость и правда есть

«Сити» теряет без преувеличений уникального игрока. Пеп проговаривал это после травмы: «Настоящий удар для нас. Огромная потеря. Кевин обладает специфическими качествами. На пару-тройку матчей мы можем обойтись без них, но заменить их на дистанции тяжело . У нас есть альтернативы, но игроков с такими же качествам нет ни у нас, ни где-либо еще. В этом плане Кевин незаменим».

В начале года уникальность КДБ разбирал Бернарду: «Кевин – особенный. Когда он получает мяч, понимаешь, что что-то может случиться. Наши атакующие игроки сразу начинают движение – понимают, что Кевин способен найти их через пас. Хорошо иметь игроков такого типа. Не только тех, кто контролирует ритм игры, но и тех, кто рискует и форсирует игру, когда мы оказываемся на чужой трети».

Бернарду прочертил особенности стиля Де Брюйне. Еще одна уникальная черта – частота, с которой КДБ ассистирует партнерам. После появления Пепа бельгиец только один раз закончил сезон ниже первого места по созданным явным моментам. Исключение – кампания-2018/19, большую часть которой Кевин пропустил из-за травм (меньше тысячи минут в АПЛ). Даже тогда Де Брюйне умудрился заскочить в тройку – уступил только Давиду Сильве и Бернарду.

Оценить степень величия КДБ можно по табличке ниже. Иногда доходило до того, что Кевин создавал треть от всех моментов «Сити». Причем это только передачи, после которых партнеры сразу наносили удар. Не учитываются эпизоды, когда Де Брюйне отрезал половину соперников, а дальше партнеры без его помощи разбирались с защитой и вратарем.

Итого: в эпоху Пепа четверть убойных моментов «Сити» – результат уникальных передач Кевина. Большая (и тревожная) пропорция, но не забывайте, что мы имеем дело с командой Пепа. За семь лет Гвардиола уже научился справляться с отсутствием КДБ. Было даже вынужденной мерой – с возрастом повреждений у Кевина все больше и больше.

Для наглядности сравним первое и последнее чемпионство «Сити» при Пепе. В сезоне-2017/18 Де Брюйне отыграл 90,2% игрового времени. В прошлом сезоне – всего 70,9%. Огромная разница, но на результатах «Сити» (имеем в виду только итог кампании) это не сказалось.

На дистанции всей карьеры Кевина в Англии – такая же картина. С ним в основе «Сити» выиграл 72,6% матчей, без него – 71,9%. Если сузим выборку до последних трех чемпионств в АПЛ, то и здесь никакой зависимостью не пахнет. Более того, без Кевина «Сити» играл даже чуть лучше – 78,9% побед против 71,4%.

Хорошо подытожил в свое время Юрген Клопп. Когда Кевин надолго травмировался в сезоне-2018/19, у немца спросили, уравнивает ли это шансы «Сити» и «Ливерпуля» на чемпионство. Ответ Юргена: «Только придурки так думают. А я не придурок. Желаю Кевину скорейшего выздоровления, но у «Сити» есть кем его заменить. У них есть Марез, Бернарду, Фоден, Гюндоган. У «Сити» классный и качественный состав, который готов к таким потерям».

Пожалуй, нынешний состав чуть хуже готов к потере КДБ – даже из обозначенной Клоппом четверки в «Сити» остались только двое. Но есть и еще один нюанс: этот «Сити» играет с нападающим, а не ложной девяткой. И именно здесь зависимость от КДБ начинает проясняться.

Сам Кевин говорил, что его качества лучше раскрываются, когда на поле именно чистая девятка: «Было бы здорово поиграть с Анри или Криштиану. Для меня, как креативного игрока, важно, чтобы в штрафной всегда кто-то был. Да, прекрасно пасоваться с полузащитниками-технарями, но нападающие очень важны для меня и для того, что я делаю лучше всего. Так что да, я бы выбрал кого-то вроде Криштиану. Думаю, мог бы запустить кросс на высоту трех метров, а он все равно бы на него откликнулся!»

Цифры подтверждают гипотезу Кевина. Когда Пеп играет с ложной девяткой, зависимости от КДБ и правда нет. А вот когда у Гвардиолы чистый нападающий, тогда зависимость появляется. Причем отражается не только в разнице голов, но и в разнице ожидаемых мячей (говорит о качестве игры).

Учитывая, что Холанд из «Сити» никуда не денется, очевидный тревожный знак. Не только для команды, но и для самого Эрлинга.

Лучшая связка у Холанда в «Сити» – конечно же, с КДБ. Неужели он сбавит?

Насколько Холанд зависим от Де Брюйне? Первый сезон показал, что серьезно.

Кевин – с отрывом главный ассистент Эрлинга. Три ближайших преследователя даже в сумме не набрали столько же голевых передач на Холанда, сколько удалось бельгийцу.

Почему так получилось?

Во-первых, удобство, которое дает наличие нападающего для КДБ. Возвращаемся на несколько абзацев выше к цитате Кевина.

Во-вторых, химия, которую Холанду и КДБ удалось выработать через тренировки. Эрлинг отмечал такую деталь: «Я знаю, что когда мяч у Кевина, я должен открываться на противоположной стороне, чтобы он отправил мне мяч на ход. Это нарабатывается именно на тренировках. Благодаря тренировкам лучше понимаешь партнеров, знаешь, что делать, когда мяч оказывается у них на определенном участке поля».

В-третьих, естественная химия благодаря качествам друг друга. Пеп объяснял: «Кевину и таким игрокам, как Кевин, нужны игроки, которые открываются за спину защите. Он любит выводить их один на один с вратарем. Эрлинг здорово реагирует на такие передачи и обожает так открываться. Вот почему он так важен для Кевина».

Понимая это, Пеп даже адаптировал план под конкретных соперников. Хороший пример – решающая победа над «Арсеналом» в чемпионской гонке. Бернарду рассказывал:

«Мы понимали, что они сыграют с нами персонально, поэтому пытались растянуть их схему и сыграть через связку Кевина и Эрлинга. Противостоять им всегда тяжело, но особенно когда даешь им пространство. У «Арсенала» из-за их персональной опеки это пространство было. Обычно Кевин использует его через передачи, а Эрлинг через рывки, но сегодня получилось наоборот».

Кевин продолжил мысль: «Мы иначе расставлялись при розыгрышах. Вместо того, чтобы сыграть с двумя восьмерками, я играл скорее десятку – мог свободно смещаться влево и вправо, ловить пространство, которое было у соперника. Персональная опека «Арсенала» помогала его находить».

Пока загадка, у кого получится повторить подобный уровень взаимопонимания. Нет даже кандидатов, которые были бы похожи по манере на КДБ.

Еще одна тревожная табличка – ниже. Де Брюйне – с отрывом лидер прошлого сезона по разрезающим передачам (любимых для Холанда). У двух ближайших преследователей только в сумме набралось столько же пасов. Проблема в том, что даже этих преследователей в команде больше нет – Гюндоган ушел в «Барселону», а Мареза продали в Саудовскую Аравию.

Скорее всего, Холанду придется подстраиваться под других партнеров. Как показал прошлый сезон, Эрлинг способен адаптироваться, но на это точно уйдет какое-то время. Не значит, что норвежец вообще останется без моментов, но результативность может пострадать.

Кто заменит КДБ по позиции? Два главных претендента – Бернарду и Фоден

Судя по новостям, заменой Кевину мог стать Лукас Пакета из «Вест Хэма». Перед обвинением в ставках «Сити» даже успел согласовать его стоимость. Выбор в пользу Пакета – еще один признак того, что найти прямую альтернативу КДБ нереально. Как и Кевин, бразилец – микс восьмерки и десятки, но его манера категорически отличается (более тонкий, но гораздо менее вертикальный).

Без Де Брюйне Пеп попробовал два варианта из внутренних резервов. Если «Сити» не решится выйти на рынок, они с большой долей вероятности будут основными.

Первый – Бернарду Силва. За португальца удачный опыт в сезоне-2018/19, когда Де Брюйне пропустил три четверти кампании. Именно португалец подменял его по позиции. Стилистически заменить не удалось. Бернарду – полная противоположность Кевину. Вот как их сравнивал Пеп: «Кевину нужна динамика. Когда он в статике, он не может показать все, на что способен. Ему нужно вбегать в пространство, а не держать позицию. Он совсем не Бернарду, который просит пас в ноги и дальше стремится к воротам. Кевину нужно получать мяч на ход».

Если Пеп сделает выбор в пользу Бернарду, следствием может стать более терпеливый стиль. Гвардиола объяснял этот контраст: «Кевин дает нам то, что не может дать Бернарду, а Бернарду – то, на что не способен Кевин. У всех разный набор навыков, но каждый пытается помочь команде. Когда на поле Кевин, мы лучше себя проявляем в контратаках. Без Кевина мы играем спокойнее, больше контролируем мяч. Не могу сказать, что предпочитаю какой-то из стилей, его определяют качества игроков».

Очевидно, что главным проигравшим от такого размена может стать Холанд. Две недели назад Эрлинг жаловался, что Бернарду проигнорировал его открывание и предпочел успокоить игру. Всего лишь эпизод, но очень характерный, если знать о манере Бернарду.

С другой стороны, плюсом для Холанда может стать предприимчивость Бернарду в игре без мяча. Португалец сильнее Де Брюйне в прессинге; даже лучшие перфомансы в прошлом сезоне «Сити» выдавал, когда именно Силва начинал давление. Пеп отмечал, что по ходу эпизода Бернарду может запрессинговать трех соперников сразу – настолько хватает объема легких. Бонусные моменты вследствие прессинга – потенциальная альтернатива для Холанда, пока нет КДБ.

Второй после Бернарду кандидат на роль – Фил Фоден. У него, в отличие от Силвы, нет релевантного опыта. За последние полтора года – всего два появления в центре поля (один – в кубковом матче). Пеп часто говорил, что Фоден способен заиграть в полузащите, только когда научится переключать скоростной режим. Частым упреком в адрес Фила было его нежелание замедлять темп игры, когда это требуется команде.

Свежая травма КДБ – возможность проверить, нет ли тут прогресса. Сам Фоден после «Ньюкасла» отмечал, что именно на позиции Кевина и видит себя: «Это ровно та позиция, где в будущем я надеюсь заиграть. Возможно, это произойдет уже в этом сезоне. Понимаю, что это было место Кевина – лучшего игрока мира на этой позиции».

Выбор в пользу Фодена по-своему изменит атакующую динамику «Сити». Любимая зона обитания КДБ – правый полуфланг. Оттуда бельгиец любит обострять через кроссы и передачи на ход. Фоден – левша, ему по естественным причинам сложнее вырезать передачи из этой зоны.

Альтернатива – комбинации через центр. После игры с «Ньюкаслом» Пеп объяснял:

«У Фила невероятная способность принимать мяч между линиями, быстро разворачиваться и сразу атаковать защиту соперника. Ему не нужно 2-3-4 касания, чтобы развернуться. Все происходит в один клик. Мы подумали, что против «Ньюкасла» сможем чаще находить его через проникающий пас. А после приема ему поможет скорость Альвареса и Холанда – так у Фила было сразу два адресата. В этом главная задача тренера: адаптировать игру под качества футболистов и решать с их помощью проблемы».

Против «Ньюкасла» Фоден создал сразу 7 моментов, причем три из них – лично для Холанда. Потенциал очевиден, но на долгий срок есть опасения по поводу качества решений Фила. В прошлом сезоне Фоден несколько раз игнорировал Эрлинга и предпочитал бить сам. Пеп отмечал, что нужно время, чтобы прибавить в этом отношении:

«Величайшие игроки принимают верные решения в каждом эпизоде и в любой ситуации. Вот что отличает их от просто способных игроков. Они понимают, где находится партнер, куда движется соперник, на какой позиции они сами. Ими не управляет кто-то с помощью джойстика, они сами знают, что от них требуется».

Время для игрового созревания на стороне Фодена: Пеп часто сравнивает первую половину сезона с регуляркой в НБА, где можно позволить себе эксперименты. Главное – не отстать от конкурентов к старту плей-офф (в календаре Гвардиолы – февраль-март), который плюс-минус совпадет с возвращением КДБ. Получится?

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: Pedro Soares/Keystone Press Agency, IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Malcolm Bryce/Global Look Press; East News/Malcolm Bryce / ProSportsImages / DPPI; Gettyimages.ru/Shaun Botterill