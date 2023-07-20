10 комментариев

Вадим Лукомский – о новом опорнике Артеты.

Деклан Райс – новый трансферный рекорд «Арсенала» (105 млн фунтов). Раскроем главный переход лета со всех сторон: насколько и чем именно хорош английский полузащитник, как «Арсенал» может его использовать и откуда взялся такой ценник.

Райс – мастер элегантных отборов. Еще он прокачал сольные проходы (до неприличного для опорника уровня)

Деклан Райс чертовски хорошо возвращает команде мяч. Кроме объема действий (что частично связано со стилем команды, которая много времени проводит без мяча) он обладает высокой эффективностью и даже элегантностью. В прошлом сезоне Райс чаще всех в АПЛ возвращал мяч:

Хорошая отправная точка, но у такого ракурса есть несколько изъянов. Во-первых, абсолютные цифры – получает преимущество игроки, который не пропускали матчей. Во-вторых, нет адаптаций на владение команды – у футболистов в командах с высоким владением меньше возможностей и необходимости возвращать мяч.

The Athletic более глубоко исследовал навык отбора Деклана – проверил его по пересчитанным на 1000 действий соперника «true» tackles (здесь объединяются все контактные способы остановить чужую атаку – попытки отборов + фолы + проигранные единоборства). У Деклана лучший процент в АПЛ успешности в таких эпизодах – 70%. Этот показатель невозможно набить через количество попыток – он подчеркивает именно качество.

Техника отбора – сильная сторона Деклана . У него удивительная способность чисто и даже элегантно возвращать мяч команде. Вот пример действий Райса в трудном эпизоде – Бриан Мбемо тащит атаку на скорости, Деклану нужно встречать его, но в то же время перекрывать возможность для паса направо:

Он грамотно сближается, все время контролирует траекторию паса, но не выбрасывается слишком рано:

Когда наступает момент для отбора, Райс тормозит атаку не отчаянным фолом, а чистым контролируемым подкатом:

«Когда я вижу, что соперник бежит с мячом в штрафную с десятью метрами форы от Деклана, я думаю: «Дек отберет этот мяч». Он подчищает все. Помимо прочего, ему помогает телосложение – длинные ноги и высокий рост», – делился впечатлениями Микаил Антонио.

Еще одно достоинство Райса в такие моменты – крайне высокая для опорника скорость . О ней отлично осведомлен Томас Парти. Деклан регулярно накрывал ганца в последнем очном матче. Важный момент – расстояние между ними в момент передач на Парти. «Вест Хэм» не шел в тотальный прессинг, Райс не располагался рядом с оппонентом сразу, а стартовал из глубины:

Все равно успевал накрыть:

Позже в этом же матче похожие действия Райса приведут к голу:

«У Райса полный набор качеств для игры опорником: он очень силен в отборе, потрясающе выбирает позицию, обладает достойной скоростью и выигрывает подборы», – описывал Славен Билич. «Он блестяще делает базовые вещи. Все, что касается чтения игры. Более того, каждое его действие исполняется крайне чисто», – подчеркивал Лиэм Мэннинг (тренер Деклана в молодежных командах).

Эти комментарии относятся к старым версиям Деклана. С тех пор он сильно развился, но эти базовые вещи всегда были у него на мощнейшем уровне.

Райс не менее здорово проявляет себя в перехватах. Были сезоны, когда он лидировал по этому показателю среди опорников АПЛ (например, в прошлом). В этом сезоне лидер в абсолютных значениях и 4-й после пересчета на 90 минут. Детали отличаются от сезона к сезону и отчасти обусловлены стилем команды, но качество действий Деклана без мяча уже достаточно долго держится на топ-уровне . Он способен выполнить практически любой объем работы – и, что важно, проделывает ее с умом.

Томас Тухель характеризовал Райса как игрока со «стратегическим мышлением», пояснив, что он контролирует опорную именно через грамотные решения, а не только через большой объем действий. По похожим мотивам экс-одноклубник Мануэль Лансини сравнивал Деклана с Хавьером Маскерано, а Мануэль Пеллегрини называл его «20-летним игроком с головой 30-летнего» .

«Деклан никому не уступает в умение возвращать мяч и демонстрировать скорость при обороне. Я точно не могу назвать еще одного такого игрока», – резюмировал Мойес.

Еще один элемент топовости Райса – решения сразу после отбора . Он превращает их в оружие, которое особенно мощно смотрелось в контратакующем «Вест Хэме», но будет полезно любой команде.

Аналитик LiveScore Джон Оллингтон визуализировал эту особенность Деклана. Эта карта показывает продвигающие передачи и проходы, которые следовали сразу за возвратом мяча:

Это важный аспект игры Райса. Во-первых, чистота его возвратов часто дает ему возможность делать осмысленное следующее действие. Во-вторых, он всегда спокоен и ищет нужный вариант. В-третьих, техника позволяет исполнять топовые проходы и весьма качественные пасы.

И, наконец, самая необычная суперсила Райса – сольные проходы . Он реально способен подхватить мяч у своей штрафной и без помощи партнеров довести атаку до удара. Пожалуй, самый яркий проход такого типажа случился именно против «Арсенала»:

Соло такого уровня – пик для любого игрока. Разумеется, Райс не повторяет подобное в каждом матче, но эпизод неслучаен. Деклан очень хорошо тащит мяч на пространстве. Вот мощнейший проход против «Гента», который завершился голом:

«Когда подбираю мяч в такой позиции и вижу перед собой пространство, возникает приятное ощущение. Когда я вот так бегу с мячом в направлении защитников, которые вынуждены обороняться на пространстве, я ощущаю, что проявляю свои лучшие качества», – делился впечатлениями после встречи Райс.

А вот его гол загребскому «Динамо» в Лиге Европы – перехватил на своей половине поля и довел до гола (в этом случае не пришлось массово обыгрывать соперников, но скорость и пройденная дистанция впечатляют):

В сезоне-2021/22 Райс был лучшим среди всех полузащитников АПЛ по продвигающим проходам (рассчитанным по метрам на 90 минут). Показательно, что главными конкурентами были Бернарду Силва и Матео Ковачич – игроки совсем другого профиля. Качества в продвижении для Райса – бонусные, но они у него категорически прокачаны.

В сезоне-2022/23 опорник «Вест Хэма» – лидер АПЛ по дистанции продвижения мяча и второй по количеству рывков с продвижением. Еще сильнее впечатляет пропорция проходов, в которых на него оказывалось давление (минимум одна попытка отбора со стороны соперника) – 70%.

Осознание мощи Райса в этом аспекте привело к эволюции его роли. Сразу после появления Деклана в старте он работал в рамках предельно простой связки с Томашем Соучеком. Чех подключался до штрафной и за счет блестящей игры при навесах забивал десяток голов за сезон, а Деклан брал на себя всю черновую работу в опорной зоне.

Постепенно распределение функций и зоны обитания Райса стали меняться. Не потому что он не тянул оборонительный объем, а потому что мог дать команде больше. «Деклан продолжает прогрессировать – у него фантастическое отношение к делу. Изначально мы видели в нем опорника, но сейчас он может давать команде намного больше функций. Если мы ограничиваем его ролью опорного полузащитника, то это означает, что он использует лишь небольшую часть своих качеств », – объяснял многолетний помощник Мойеса и технический советник «Вест Хэма» Алан Ирвайн.

Изменения хорошо прослеживаются через тепловые карты Деклана:

Сезон-2018/19 был первым для него в статусе четкого игрока основы. Он проделывал объемную работу и закрывал опорную зону. Уже в следующем сезоне он стал чаще появляться на чужой трети, хотя базисом все еще была оборонительная работа.

В последние два сезона – вообще другой по функционалу футболист. Работу в опорной он все еще делает качественно, но его зона ответственности сузилась, а на чужой половине он регулярно активничает в левом полуфланге.

Изначально пара с Соучеком предполагала четкое разделение функций, но сейчас динамика изменилась. «Думаю, мы достигаем очень хорошего баланса. Оба можем покрывать большую зону и добегать до чужой штрафной. Мы играем как бокс-ту-боксы, но с пониманием, что если один пошел вперед, второй должен прикрыть», – объяснял Томаш.

«Деклан всегда отлично разрушал игру, но сейчас он стал намного увереннее и может активно продвигаться с мячом, продвигать его в атаку», – подчеркивал в прошлом году Гарет Саутгейт.

Райс несколько раз упоминал, что его кумир – Яя Туре . Как и у Деклана, у Туре есть опыт игры чистым опорником (и даже центральным защитником), но по ходу карьеры он все сильнее приближался к чужим воротам, порой играя даже десятку. Еще их объединяют эти самые проходы – Яя тоже их обожал.

В идеале Деклан хотел бы повторить этот путь. «Думаю, многие воспринимают меня как простого игрока, который получает мяч, передает партнеру и всегда готов защищать четверку защитников в опорной зоне. Я же хочу показывать, что могу делать вещи, от которых захватывает дух, могу доставлять мяч вперед. У меня очень хорошие атлетические данные. Я годами наблюдал за проходами Яя Туре и Патрика Виейра. Понимаю, что мне далеко до их уровня, но мне очень нравится, как они подхватывали мяч, тащили его вперед, по сути доставляя всю команду в атаку – я стараюсь учиться этому и добавлять подобные элементы в свою игру», – рассказывал Райс в 2021-м.

Эти слова идеально легли на его эволюцию в последние сезоны в «Вест Хэме» – действительно стал чаще демонстрировать эти качества и довел их до топового уровня. Он уже доказал, что может идти этой дорогой, но не факт, что продолжение эволюции Райса по шаблону Яя Туре входит в планы «Арсенала».

Возможные роли Райса в «Арсенале»: замена Парти, аналог прошлогоднего Джаки, комбинация этих вариантов в зависимости от соперника

Есть три пути использования Райса в «Арсенале».

Первый – конкурент/замена Парти . Эта роль близка к той, которую он успешно исполняет в сборной Англии. «Перед каждым матчем я просто говорю Беллингему: «Поле – твоя сцена, выходи и твори. Я буду сзади и всегда прикрою. Свободно иди вперед, атакуй, подключайся в штрафную. Будь свободен, понимая, что всегда помогу», – описывал Райс.

Здесь Деклан дисциплинированный опорник. Творцами в арсенальской полузащите будут Мартин Эдегор и Кай Хавертц. В таком сценарии Райс должен будет обеспечить им аналогичную свободу.

Второй образ – партнер Парти по центру . В прошлогодней схеме 4-2-3-1 на этом месте располагался Гранит Джака, который при владении получал право подключаться до штрафной и активно атаковать левый полуфланг (как раз любимая зона Райса на чужой трети). Такой вариант позволит сохранить баланс в прессинге и позиционной обороне – возможно, даже улучшит эти стадии. Бонус: сам Деклан постоянно намекает, что хочет развиваться именно в этом направлении.

Третий путь – гибридный. Комбинирование описанных выше вариантов . Райс бьется за место с Парти, одновременно подменяя его во время травм и разгружая через ротацию, но в трудных матчах, где центр с Хавертцом и Эдегором кажется слишком авантюрным, Парти и Райс выходят вместе. В этой связке подключения на чужую половину ложатся именно на Райса, а Парти действует более дисциплинированно.

Если получится убедить игроков в эффективности этого варианта, именно он кажется самым интересным. Плюсы в гибкости и вариативности, которые может получить команда. Минус только один, но весьма очевидный и важный: у Райса не будет постоянной роли, что не очень хорошо в момент адаптации в команде с позиционными принципами (при том, что он ранее не сталкивался с этой концепцией).

В 2020-м году Артета анонсировал нечто подобное: «Я хочу больше универсальности. Хочу, чтобы нас было труднее контролировать. Хочу, чтобы команда мастерски владела 2-3 схемами. Во всех действуют одни и те же принципы, но схемы при этом разные, позволяющие нам атаковать и обороняться по-разному».

В прошлом году «Арсенал» прибавил почти во всем, но не в этих вещах. Напротив, состав был самым предсказуемым в АПЛ, а альтернативные варианты, когда ситуация вынуждала, находились с огромным трудом. У сверхсыгранной обоймы были и плюсы, но, возможно, Артета все еще помнит об этом намерении и рассматривает его как следующий шаг в эволюции.

И все же с позиции Райса нет смысла отдельно разбирать этот вариант. Он представляет собой лишь комбинацию двух первых и по сути сводится к тому, решится ли Артета/сможет ли продать игрокам эту идею? Это мы узнаем по ходу сезона. Сейчас углубимся в два варианта с принципиальными отличиями.

Сценарий, в котором Райс и Парти претендуют на одно место в опорной – пожалуй, это самая укомплектованная опорная зона в мире. Развитие в этом направлении оптимальным для Райса считает тренер «Вест Хэма» Мойес. В апреле, когда уже было ясно, что грядет большой переход, он говорил: «По мере развития карьеры он может вырасти в «шестерку» (опорника) топ-уровня».

Парти уже на этом уровне – в прошлом сезоне был важнейшим игроком «Арсенала», а без него команду невозможно было узнать. Райс при всем уважении пока не показывал футбол такого качества в этой роли – в его случае мы говорим о наборе качеств и потенциале.

У Деклана есть один однозначный плюс на контрасте с Парти – отсутствие серьезных травм и постоянная готовность играть :

«Даже когда у клуба были большие проблемы с травмами, Райс не пропустил ни одной тренировки, не говоря уже о матчах. В такие моменты Деклан из тех, кто тянет на себе команду», – восторгался Мойес в 2020-м.

Райс даст все нужные качества при игре без мяча. Придется слегка перераспределить пропорции действий в позиционной обороне и в прессинге, но во всех типах эпизодов он играет зрело и качественно. Особенных проблем возникнуть не должно. В некоторых вещах он даже может превзойти Парти.

Сама роль будет похожа на его работу в сборной. Райс хорошо понимает важность этой работы: «У меня есть нужный тип оборонительного мышления. Кажется, я могу оказываться в позициях для перехвата, которые не замечают другие полузащитники. Могу читать игру и быть в нужном месте для отбора. Возможно, именно поэтому Саутгейт доверяет мне такую работу – из-за того, что я обладаю оборонительным мышлением и дисциплинированно прикрываю четверку защитников».

Труднее будет дублировать функции Парти с мячом . Томас сильно прибавил в этом отношении за время в «Арсенале» и выделяется на фоне всей лиги (исследование на эту тему тут). Райсу этот путь только предстоит. Даже Мойес подчеркивал, что игра в пас – одно из направлений, где Деклану еще стоит прибавить.

Его нынешний уровень игры в пас формулируется примерно так: есть очень много намеков на топовый потенциал, но в текущих командах от него банально не требовали делать нужный «Арсеналу» тип передач – передача низом, которая разбивает линии и продвигает игру. В системе «Арсенала» этим пасом хорошо владеют Парти и Зинченко.

«Вест Хэм» – 18-я команда по владению (42,1%), в которой у Райса в последние сезоны были особые полномочия. Например, он мог тащить мяч, а не продвигать передачами, в такие моменты его специально страховал Соучек. В «Арсенале» нужно будет больше пасовать, не будет подстраховки (если Райс занимает роль Парти), кроме качества пасов важен будет их ритм. Здесь Деклану многому нужно учиться.

Опыт в Англии Саутгейта ближе к условиям «Арсенала», но все равно недостаточен. Сборная часто доминирует по владению, но любимый Артетой тип передач запрещен у Саутгейта. Опорники делают простые пасы почти без рисков.

В общем пока у Райса нет нужного или хотя бы схожего опыта, но есть значимые индикаторы потенциала. Высокая точность передач (86,5%) в команде, которая не особенно дорожит мячом (у Парти в «Арсенале» – 87,2%). Да, по типологии это не совсем те передачи, но всегда сохранять спокойствие и не терять мяч – достойный начальный шаг. В крайнем случае на первых порах больший объем продвижений и рисков возьмет на себя Зинченко.

Еще одно перспективное направление – переводы. По частоте переводов относительно общего количества пасов Райс в топ-3 среди полузащитников АПЛ. В команде с большим владением можно чаще использовать такой тип паса. Часто его переводы действительно полезны – своевременно меняют направление атаки и доставляют мяч в выгодную зону:

В общем, в качестве долгосрочной замены Парти Райс выглядит отличным вариантом. Уже близок во многих вещах, адаптируется к футболу доминантной команды, улучшит игру в пас – и потенциально может стать апгрейдом. В идеале клубу нужен хотя бы год их совместной практики, который сделает переход более плавным.

В случае мгновенного ухода Парти некоторые пробелы в игре Деклана будут бросаться в глаза. Среди них нет критичных, все устранимые, а топ-качества перевешивают, но прямо сейчас Райс не апгрейд Парти, а скорее подмога – разгрузит, подменит в случае травм, может играть рядом (а уже через 1-2 года в лучшем сценарии станет апгрейдом).

Рассмотрим и вторую роль Райса – Джака в прошлогоднем «Арсенале», либо Яя Туре в мечтах самого Деклана. Если говорить о желаниях, а не нуждах команды, то англичанин видит себя именно в таком образе. Вероятно, ради игры за «Арсенал» он готов забыть об этих мечтах, но ранее многократно проявлял намерения.

«Я больше не чувствую себя просто опорником. Меня так всегда называют, будто я просто прикрываю защитников. Я вижу себя скорее бокс-ту-боксом, который может подключаться вперед , созидать, но в то же время возвращаться назад и помогать команде», – объяснял Деклан в прошлом году.

Райс был услышан – в последнее время собирал комплименты именно в новом образе. Майкл Оуэн и Тедди Шерингем сравнивали его со Стивеном Джеррардом. Экс-тренер «Борнмута» Гари О’Нил после очного матча назвал Деклана «самым разноплановым английским полузащитником», который «обладает хорошей физикой, играет от штрафной до штрафной, техничен, силен, хорош на мяче и умен».

Для раскрытия этого образа Райса лучше подходит роль с рывками на чужую треть поля. В прошлом сезоне Джака при обороне располагался рядом с Парти в 4-2-3-1, а в атаке добегал до штрафной, где комбинировал с партнерами и угрожал чужим воротам. Райс интерпретировал бы эту роль по-своему, но мог бы в ней раскрыться именно как полузащитник с претензией на статус Джеррарда/Туре.

Возможные минусы для «Арсенала» – тогда тяжелее найти место Хавертцу (или Эдегору). Также есть существенные отличия с Джакой в типологии действий – оба любят левый полуфланг, но Райс предпочитал сам тащить туда мяч, а Джака предлагал там себя под пас. Гранит в последний сезон в клубе крайне продуктивно открывался в чужой штрафной, а в «Вест Хэме» за подобные открывания отвечал Соучек.

То есть Райс в такой позиции будет чем-то совсем новым. Этот образ близок его личным желаниям, но совсем не факт, что подойдет системе «Арсенала».

105 млн кажутся переплатой. Но Райс постоянно прогрессирует – мы еще не знаем его потолок

Один инсайд The Athletic о ходе переговоров крайне показателен: во время одной из встреч представители «Вест Хэма» привели цену за Энцо Фернандеса (106,8 млн фунтов) в качестве аргумента. Когда в ход идет логика «если этот игрок стоит столько, то…» доказать можно абсолютно все. «Арсенал» так сильно хотел игрока, что не смог этому противостоять.

Цены на футбольном рынке постоянно растут и всегда спекулятивны – это делает разговоры о переплате крайне субъективными (особенно пока игрок не начал выступать за новый клуб). И все же есть несколько вполне серьезных индикаторов того, что «Вест Хэм» извлек максимальную выгоду, а «Арсенал» не только заплатил цену за уровень игрока, но и сделал огромнейшую рискованную ставку на его возможный потенциал.

Первый тревожный звоночек – вердикт исполнительного директора «Ман Сити» Феррана Сориано : «Когда нам не нравится предложенная сделка, мы выходим из переговоров, а не паникуем». Именно так и случилось. За 100 млн согласился выбраться только «Арсенал».

В 2021-м, когда гонка только набирала обороты, совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан заявил ценник в 100 млн фунтов. И это при том, что публично обычно оглашается не реальный ценник, а верхний порог. С тех пор у Райса прошло два года по контракту (остался всего один; некоторые источники пишут про 1+1 с опцией у клуба), а он лишь укрепился в желании уйти. «Арсенал» все равно заплатит даже чуть выше планки, которая казалась предельной.

Переплата не означает автоматическую неудачу трансфера, но награждает игрока завышенными ожиданиями. Их можно оправдать, если текущий уровень умножится на потенциал, но все же это отличается от ситуации, когда ценник более-менее соответствует текущему уровню игрока.

Вот очень здравая оценка от Гари Невилла : «Я люблю Райса, но опорник мирового уровня в топ-клубе должен быть в высшей степени хорош на мяче, должен связывать игру, во всех тонкостях понимать, что делать, получая мяч от защитников. Мне кажется, что Деклану нужно поиграть в другой системе, чтобы освоить это. Думаю, ему еще нужно много развиваться, чтобы достичь уровня Каземиро, Родри и других топов позиции. Я бы не тратил на него 110-120 млн, но потратил бы порядка 50-60 млн ».

Очень многое в сделке упирается в способность Райса еще вырасти и освоить новую для себя систему. С одной стороны, четкое ощущение, что у него есть все качества для прогресса. С другой, неправильно воспринимать прогресс и адаптацию как должное, заранее предрекая успех – это плохо предсказуемые процессы.

Есть еще одна переменная – характер Райса и почти что уникальная тяга к постоянному росту. Прекрасную историю про здоровую дерзость Райса рассказывал Славен Билич:

«Есть игроки, которым говоришь по четыре раза, а они все равно не понимают. Райс – противоположность. Помню пригласил его к себе в офис после матча с «Бернли». В беседе он назвал меня «Слав». Даже Марк Нобл называл меня «босс» или «тренер». Я понимал, что Райс не хотел проявить неуважение, но я сделал серьезное лицо и спросил: «Как ты меня назвал? Слав?» Он в прямом смысле замер и сказал: «Ой, сильно извиняюсь». А потом я начал смеяться. Это мое любимое воспоминание про Деклана».

Мойес дал Райсу следующую характеристику : «Многие молодые ребята буквально ждут, пока тренеры начнут их улучшать. Это неправильное отношение. Нужно уметь самостоятельно прогрессировать. Деклан умеет. Он саморазвивается. Его прогресс почти не связан с тренерами . Это также позволяет, пробившись в команду, привносить в ее игру что-то от себя – многие великие игроки так делали».

Невилл называл Райса «самым впечатляющим молодым футболистом, которого он интервьюировал за 11 лет работы на ТВ» – речь именно о личных качествах, а не о футбольном таланте.

Некоторые элементы постоянного прогресса Райса можно передать через цифры. Например, описанные в самом начале чистые по исполнению отборы – навык, в котором он сильно прибавил уже после дебюта в первой команде. За пять лет он улучшил эффективность игры в таких эпизодах в три раза (важно: достиг этого через ежегодный постепенный прогресс – без скачков).

Аналогичный пример – проходы Деклана с мячом. Сначала почувствовал уверенность и пробовал ситуативно. Потом получил одобрение от тренера/помощь от Соучека и сделал постоянной фишкой. Затем вывел на уровень, который выделяется даже в масштабах лиги.

Сейчас ценник в 105 млн кажется сильно завышенным (или даже безумным), но не менее безумный аппетит Райса к постоянному прогрессу может заставить нас пересмотреть оценку через пару лет.

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Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Tim Nwachukwu