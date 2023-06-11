55 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Сити» победил «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов – и оформил требл. Первым делом после победы Пеп Гвардиола поздравил соперника с выдающейся игрой, сказал, что отлично понимает, как они себя сейчас ощущают, и признал, что многие задумки его команде не удалось реализовать.

Победа «Сити» в ЛЧ – следствие очень мощного сезона, но полной мощи в финале мы не увидели. Зато увидели много интересных нюансов. Давайте в них подробнее погрузимся.

1. Состав Гвардиолы обошелся вообще без сюрпризов. В теории могла возникнуть дилемма в защите. Джон Стоунз и Рубен Диаш в текущей системе обязательны, две другие позиции в разных конфигурациях могли занять Кайл Уокер, Натан Аке, Мануэль Аканджи, но даже тут все разрешилось без тренерского выбора. Уокер получил небольшую травму и выбыл из реальной конкуренции за старт (хотя попал в заявку и вышел на финишный отрезок).

2. В составе «Интера» интриги были. Главная из них – готовность Генриха Мхитаряна. Симоне Индзаги решил не рисковать, выпуская его в старте. Следовательно, в центре стартовали Брозович, Барелла и Чалханоглу.

Второй вопрос касался позиции нападающего. Ромелу Лукаку набрал хорошую форму (и, пожалуй, лучше подходил против высокой линии «Сити»), Эдин Джеко был основным в ключевых матчах сезона (ему Индзаги явно больше доверяет). Симоне предпочел проверенный вариант без оглядки на соперника. В старте вышел босниец.

3. Матч делится на три этапа.

Стартовый до травмы Кевина де Брюйне – большого перевеса нет, но некоторое преимущество у «Сити». Завоевали территорию за счет лучшего прессинга, периодически создавали возможности при прямом участии КДБ, ограничивали попытки «Интера» контратаковать.

Промежуточный этап (после травмы и до гола «Сити») – меньше успехов в атаке без бельгийца, гол не вытекал из содержания встречи на этом этапе.

Финишный отрезок – «Интер» улучшил выход в атаку после появления Лукаку, «Сити» прижался из-за счета и действий соперника, «Интер» нашел способы трансформировать давление в хорошие моменты. У «Сити» этого не получилось на стартовом этапе, поэтому именно этот отрезок «Интера» – лучший в исполнении обеих команд в матче. Лишь реализация помешала сравнять счет.

4. Ключевой ход Гвардиолы касался роли Стоунза. Пеп отошел от классики последних месяцев. Джон действовал иначе – и без мяча, и с мячом.

При обороне Стоунз располагался как правый защитник в четверке:

Эта роль ему хорошо знакома, но все-таки в последнее время он стартовал в центре защиты и оттуда при владении поднимался в опорную. Просто фиксируем, что Гвардиола не устоял перед соблазном преобразовать стандартный вариант на финал.

У преобразований роли Стоунза без мяча был смысл. Ранее Пеп объяснял, что опасается делать его правым защитником в матчах, где у соперника в этой зоне хороший дриблер (тогда там играют Аканджи или Уокер). В этой встрече оппонента такого типа у Стоунза не было. Возвращение на правый фланг – логичный ход, пускай и слегка неожиданный.

5. Более важной с точки зрения влияния на рисунок встречи стала роль Стоунза в структуре «Сити» при владении.

Атакуя позиционно, команда Гвардиолы выстраивалась в 3-1-5-1, где Стоунз располагался на одной линии с Гюндоганом и Де Брюйне:

Это сильный отход от классики, где Стоунз помогает Родри контролировать центральную зону и продвигать мяч. Тут от него требовались именно созидательные действия.

Некоторый смысл в этом преобразовании был. Трех защитников и Родри достаточно, чтобы продвигать мяч против схемы «Интера». «Сити» не нуждался в дополнительном игроке в этой стадии.

Проблемы касались действий Стоунза в атаке. В новой роли требовалось не просто сохранять мяч и контролировать темп, но и участвовать в комбинациях и созидании. Тут решения Джона были контрпродуктивными.

Вот, например, атака, в которой Стоунзу идеально доставили мяч, вокруг гектар пространства и есть поддержка (Бернарду справа). Нужно ритмичное продолжение. Что сделает Стоунз? Несколько лишних касаний и разворот атаки в левую сторону (из-за касаний уже не имел возможности отдавать направо):

Такие паузы (при условии сохранения мяча) могут быть полезны в центре поля, но не на чужой трети. Увы, внезапно стать десяткой или креативной восьмеркой Стоунз не смог.

Второй аспект эксперимента Гвардиолы – влияние на слаженность командных связей. В новой структуре у «Сити» хуже обычного двигался мяч (слишком медленно). Иногда партнеры избегали передач на Стоунза, когда он был открыт в чужой опорной (почти демонстративно).

После игры Гвардиола признал, что в первом тайме «Сити» не реализовал то, что собирался с мячом. Вероятно, речь шла именно о воплощении плана с новой структурой.

6. Основное созидание шло через противоположную сторону поля. Там солировал Кевин де Брюйне.

Бельгиец находил минимальное пространство между линиями и наказывал за любой разрыв в защите. В этом случае передача завершилась легким офсайдом Холанда:

Но чуть позже бельгиец исполнил чистый разрезающий пас на выход Эрлингу:

Оборона «Интера» располагалась достаточно глубоко. Кевина не сразу, но весьма быстро накрывали. Из-за слабостей Стоунза соперник мог концентрироваться на стороне КДБ. И даже в таких условиях он находил возможности для созидания.

7. С травмой Де Брюйне «Сити» потерял ключевой генератор угрозы (прямой и косвенной). Гвардиола на эту позицию выпустил Фила Фодена без преобразования структуры. Очень спорное решение.

Фодену знакома позиция, но в первой команде он тут играл редко и не очень продуктивно. Основные роли Фила – левый вингер и ложная девятка. Был успешный опыт справа по ходу этого сезона. Сейчас же Фодену предложили нечто совсем другое – игру в центральной зоне под созидание из левого полуфланга.

Он выдал несколько индивидуально ярких эпизодов, но потерялся в плане движения и командных действий. У Пепа точно были другие варианты реакции на травму Де Брюйне. Первый – выход Рияда Мареза с переводом Бернарду Силвы в центральную зону. Второй – выход Хулиана Альваресом в качестве прямой замены. В этом сезоне у аргентинца был опыт игры в похожей зоне. В схеме его рисовали рядом с Холандом, но на практике он опускался именно туда, где в финале обитал КДБ – и тогда действовал весьма успешно.

8. В плане креатива «Сити» был зависим от Де Брюйне, но территорию в первом тайме выиграл через прессинг.

Ключевую роль в давлении англичан играли вингеры Джек Грилиш и Бернарду Силва. Давление базировалось на дикой интенсивности их действий. Именно они были зачинщиками. От вингера требовалось оценить ситуацию за спиной (убедиться, что есть поддержка), а потом в бешеном ритме сужаться и давить на центральных защитников соперника.

В этом моменте Бернарду уже накрывает центрального защитника (это значит, что прессинг стартовал), а Грилиш повторит маневр на другом фланге:

Де Брюйне и Холанд выполняли вспомогательную функцию. Они закрывали центральное направление – тех, кто там открывался (иногда это были полузащитники, иногда поднимался Ачерби). Эти роли не были такими затратными в плане движения, а вот Грилиш и Бернарду проделывали двойную работу.

9. «Интер», наоборот, испытывал проблемы в прессинге (не катастрофа, но повлияло на территориальный перевес соперника в первом тайме).

Изначально команда Индзаги явно пыталась накрывать. В случае «Интера» давление начиналось с форвардов, далее Чалханоглу выдвигался на Родри, а Барелла должен был накрывать Аке, но в последней зоне была явная дыра.

Барелла регулярно оказывался без поддержки и разрывался между двумя оппонентами. «Сити» достаточно было перевести мяч в эту зону:

После неудачных попыток Николо стал действовать осторожнее. Теперь Аке получал свободу, прессинг организовать не получалось, но по крайней мере не возникало дыр:

На фоне неудач в стадии давления «Интер» был вынужден больше концентрироваться на игре в среднем и низком блоках.

10. В позиционной обороне у Индзаги была интересная адаптация. Команда использовала структуру 5-2-3, которая по мере развития эпизода перетекала в 5-4-1. Это отличается от классики «Интера» (5-3-2 при позиционной обороне), зато сильно похоже на структуру, в которой против «Сити» играл Антонио Конте в АПЛ и Томас Тухель в финале ЛЧ-2021.

Изначально «Интер» делился на две пятерки. Одна держит линию защиты, а вторая блокирует центр. В такие моменты Барелла и Лаутаро оказывались фланговыми игроками:

По мере продвижения атаки «Сити» «Интер» садился в 5-4-1. Но эта трансформация работала не всегда. Иногда часть команды выстраивалась с перекосом (будто собираются защищаться с четверкой в центре), а Лаутаро забывал опуститься:

Недоработки Лаутаро интересным образом совпали со слабой зоной «Сити». Там открывался и получал дополнительную свободу Стоунз. Он не нес большой угрозы именно как созидатель. Можно сказать, что эксперименты Гвардиолы и Индзаги уравновесили друг друга в этой зоне.

11. Гол!

Полузащита соперника излишне вжимается в штрафную, «Сити» наказывает ударом из свободной зоны на границе штрафной (или чуть глубже). Классика этой ЛЧ. Кстати, такие голы выручали «Сити» в самые трудные моменты.

Против «Баварии», которая сильно начала встречу, но была наказана левой ногой Родри (первый гол в матче):

Против «Реала» на выезде – мадридцы вели в счете и лучше начали второй тайм. Наказал КДБ:

И в финале. Родри забил, хотя у «Сити» был далеко не лучший отрезок:

В такие моменты сказывается косвенное влияние Холанда. Защитники стараются играть с ним в 2-в-1 в штрафной. Полузащитники охотнее бегут страховать, даже бросая опорную зону. Возникает дыра, через которую можно наказать:

12. «Интер» пошел в атаку.

Первый шаг – выход Ромелу Лукаку. У команды Индзаги улучшилось продвижение. Можно сказать, что Андре Онана, весь матч игравший плеймейкера, получил ценного союзника.

Пеп Гвардиола акцентировал на этом внимание – описал Лукаку как адресата, а Онана на финальном этапе матча вообще назвал опорником. Камерунец правда действовал очень смело.

Связка работала примерно так. Онана продвигается с мячом и готовит пас:

Камерунец исполняет качественный дальний пас, Лукаку выигрывает дуэль – так, что у него за спиной возникает ситуация 3-в-2 в пользу «Интера»:

Косвенное отражение прогресса «Интера» – принятые продвигающие передачи. Лукаку отыграл заметно меньше Джеко, но получил 4 таких паса против всего 2 у Эдина. Важный момент: после того, как такие пасы стали регулярно проходить, «Сити» активнее вжимался в штрафную. То есть в самих выходах через Лукаку уже не было острой необходимости. «Интер» получал возможность закрепиться на чужой половине и давить. Изменился рисунок встречи.

13. Эти изменения привели к радикальной концовке. Финальный отрезок – катастрофа для «Сити»: после 80-й минуты 64% владения у «Интера» и 5:0 по ударам, включая пару действительно отличных моментов.

Вероятно, у «Сити» были и другие мотивы для перехода в пассивный режим. В определенной степени сказывалась близость окончания встречи и положительный счет. Вероятно, команда также держала в уме прошлые подобные отрезки. В этом сезоне «Сити» вполне уверенно играет вторым номером, когда нужно.

Также возникал соблазн попытаться через выманивание соперника максимизировать качества Холанда – открывания в контратаках. Но плюсы «Сити» были только теоретическими. На практике «Интер» страшно давил и создал моменты, а команда Гвардиолы ничем не могла ответить.

14. Чем сильнее вжимался «Сити», тем сильнее влияли замены Индзаги. На финальный этап тренер «Интера» выпустил свежих латералей Робина Гозенса и Рауля Белланову, также поменял позицию Федерико Димарко (теперь играл левого центрального защитника со смелыми подключениями).

Главный момент подчеркивает методологию, с которой «Интер» создавал проблемы для «Сити». Грубо говоря, «Интер» перегружал пятеркой игроков последнюю линию «Сити». Англичане не вполне понимали, как реагировать. Одним из вариантов был спуск Бернарду для игры по Гозенсу:

Из-за нехватки конкретики в ролях и навыков обороны внутри штрафной у Бернарду не получалось сдерживать Гозенса:

Предложенная «Интером» действительно удобна, чтобы создать «Сити» проблемы. Таким образом (пятеркой с высокими латералями) их редко проверяют. Немногие команды могут так зажать «Сити». А те, кто зажимал, порой использовали другую схему. «Интер» в этом плане был максимально неудобен, за счет чего создал кучу проблем в концовке.

15. Весомое влияние на исход оказал фактор Эдерсона. Бразилец провел нетипичную встречу. В предматчевых раскладах он скорее претендовал на роль кипера, которого будут сравнивать с опорником, чем на роль спасителя, чья реакция принесет «Сити» победу в ЛЧ.

Второй год подряд в финале решают вратари. Эдерсон не добрался до уровня величия Тибо Куртуа-2022 (сделал 5 сэйвов, а не 9), но спасения были впечатляющими и важными.

16. «Сити» не сыграл в чемпионский футбол и не переиграл соперника на дистанции всего матча.

Парадоксальным образом самое большое влияние на ход встречи оказали травмы. После ухода КДБ «Сити» упустил стартовый перевес и оказался в крайне шатком положении.

После травмы Джеко «Интер» прибавил и забрал очевидное преимущество в последние минуты. Сначала улучшили доставку мяча в атаку, а потом организовали настоящий штурм, которым явно заслужили гол. Выход Лукаку помог «Интеру» прибавить по игре, но плохая реализация не добавила голов.

Обе команды не использовали отрезки перевеса, а все решил гол, который не особенно вытекал из хода встречи, но свойственен «Сити» по сезону. Эта версия «Сити» научилась побеждать за счет таких голов.

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Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill