Фишка чемпионств Пепа в АПЛ – победные серии по несколько месяцев. Как «Сити» это делает и при чем тут «Ливерпуль»?

Разбирается Слава Палагин.

Две недели назад преимущество «Сити» над «Арсеналом» измерялось всего одним очком (по потерянным было четыре), но для Трента Александра-Арнолда, наблюдавшего за гонкой со стороны, все было уже понятно: «Победитель АПЛ очевиден. Если на финише «Сити» близок к первому месту и чувствует кровь, то все кончено. Их не остановить после того, как начинается серия. Сильно удивлюсь, если они хотя бы раз сыграют вничью. «Сити» в этом режиме безжалостен».

Трент не понаслышке знает об умении «Сити» выдавать победные серии в ключевой момент сезона: дважды его «Ливерпуль» уступал в чемпионской гонке всего одно очко. В целом черта присуща всем чемпионствам Гвардиолы в Манчестере. В десятке самых продолжительных победных серий в истории АПЛ – сразу пять команд Пепа. Все пять становились чемпионами.

Победными сериями «Сити» решает разные задачи. Если она приходится на первую половину или середину сезона – получается сделать задел, который потом помогает на финише. Если серия попадает на вторую половину или совсем концовку – получается обогнать команду, которая имела наглость оторваться и помечтать о титуле.

Впечатляет не только количество матчей, но и продолжительность серий – «Сити» не допускает ошибок буквально месяцами. Рекорд был в сезоне-2017/18 – тогда серия продлилась четыре месяца, без потерь прошли абсолютно всю осень. Самой важной стала серия в сезоне-2020/21: побеждая два с половиной месяца, «Сити» подпрыгнул с девятого места на первое.

Видна закономерность: «Сити» выигрывает титул, только когда им удается сделать продолжительную серию по ходу кампании. В обратном случае – строго нет. Дважды Гвардиола проигрывал чемпионство в Англии: в сезоне-2016/17 взяли только 6 игр подряд, в сезоне-2019/20 – всего 5.

Так как же «Сити» это делает? Мощь состава и умение Пепа его ротировать – очевидные причины, которые мы уже раскрывали. Есть еще четыре. Пройдемся по каждой.

Определенность Пепа с тактикой после поисков на старте

На последней пресс-конференции Пеп рассказал, что каждый сезон ему приходится добавлять в команду что-то новое. Иногда – под влиянием состава, который меняется после трансферного окна, иногда – под влиянием соперников, которые адаптируют свою игру под сильные стороны «Сити». В итоге на старте кампании Пеп, как правило, занимается поисками – либо новой тактики, которая способна удивить, либо новой позиции для игроков, которая может раскрыть их неожиданные таланты. Когда этот процесс заканчивается, «Сити» запускает победную серию.

Хороший пример – отношения Пепа с крайними защитниками. В сезоне-2017/18 Гвардиола пытался настроить левый фланг на подключения Бенжамена Менди – классического фулбека, купленного из «Монако». Из-за травмы француза пришлось срочно искать альтернативу – ей внезапно стал Фабиан Делф, изучивший за лето функции ложного фулбека.

Вот что тогда говорил Пеп: «Вы любите говорить, какой я прозорливый, но в прошлом сезоне даже я не думал о том, чтобы заиграть Фабиана на фланге защиты. Иногда просто нужно больше времени, чтобы разглядеть потенциал. Менди выбыл до конца сезона, но теперь у нас есть Делф – очень умный и способный парень в защите с качествами полузащитника».

Похожая история произошла в сезоне-2020/21, когда Пеп заигрывал со схемой 4-2-3-1, которая требует активные подключения крайних защитников. Из-за слабых результатов пришлось вернуться к проверенной модели с ложными фулбеками. Пеп даже запомнил поворотную точку:

«Мы изменились после игры с «Вест Бромвичем». Я помню, что тогда мы могли победить благодаря моментам в концовке, но мне не понравилось увиденное. Я не узнавал команду. После матча сказал помощникам, что нужно вернуть наши принципы. Мы должны были вернуться к позиционному футболу, который приносил нам успех. Игрокам следовало быстрее двигать мяч, делать больше передач и реже уходить со своих позиций. Есть две-три зоны на поле, которые невозможно защитить, если играешь правильно. Когда мы используем наших вингеров высоко и широко, эти зоны появляются».

Откровением новой старой системы стал Жоау Канселу – правша, игравший на левом фланге защиты со смещениями в центр. Занятно, что в этом сезоне португальцу пришлось уйти из-за еще одной попытки Пепа все поменять. Перестановки снова касались структуры розыгрышей, где теперь у «Сити» не два, а только один ложный фулбек.

В последнее время в этой роли себя здорово проявляет Джон Стоунз, но до него Пеп перепробовал еще несколько вариантов. Ориентиром для партнеров, по мнению Гвардиолы, вообще стал молодой Рико Льюис, который проходил кастинг после чемпионата мира. Пеп до сих пор отмечает его влияние на серию, которую «Сити» выдал весной:

«В отличие от других игроков, у Рико не так много опыта – возможно, поэтому он не так часто играет в последнее время. Но шаг вперед, который мы сделали как команда, был бы невозможен без него. Он помог нам понять, как играть лучше в этой структуре. Я в этом убежден. Изучая его игру, Кайл [Уокер] и Джон [Стоунз] поняли, что от них требуется».

Менталитет Пепа не дает расслабиться после титулов. Раньше было не так

Шок, но «Сити» выигрывал АПЛ и до Гвардиолы. Каждый раз проблемой становилась защита титула. После чемпионства с Роберто Манчини на следующий год «Сити» отстал от «Юнайтед» на 11 очков. После чемпионства с Мануэлем Пеллегрини передали чемпионство «Челси» – на этот раз с отставанием в 8 очков.

Венсан Компани объяснял, что оба раза подводила мотивация. С Пепом такой номер уже не пройдет: «Всякий раз, когда мы выигрывали чемпионат, а потом возвращались на первые тренировки после отпуска, все были немного расслаблены. Больше улыбок, чуть меньше преданности делу. В этот раз все по-другому. Я очень хорошо заметил эту разницу. У Пепа есть этот внутренний драйв, который не дает никому расслабиться».

Менталитет Гвардиолы хорошо раскрылся в документалке, которую «Сити» показал по итогам сезона-2018/19. Тогда команда выдала серию во втором круге, а Пеп не давал расслабиться даже после очень ярких побед. После дерби на «Олд Траффорд» Гвардиола отмечал: «Если бы мы выиграли в ноябре, декабре или январе, мы бы праздновали эту победу чуть дольше. Мы насладимся ей сегодня вечером, без вопросов, но на этом все. Нужно продолжать сохранять концентрацию».

Более того, уже в раздевалке «Олд Траффорд» Пеп готовил «Сити» к следующему сопернику: «Теперь у нас еще одна проблема, парни. Да, мы одержали невероятную победу, теперь все будут говорить, как мы хороши, как особенны все вы. Но через три дня нам ехать к «Бернли» – поверьте, будет похоже на визит к стоматологу. Так что с завтрашнего дня восстанавливаемся и бережем себя. Терять очки нельзя».

Менталитет Пепа передался команде. Опыт чемпионских гонок и победных серий сделал достижение новых чуть более легким процессом. В этом сезоне игроки уже сами настраивали друг друга на победную серию. Когда «Сити» был в кризисе, именно необходимость выдать такую серию игроки считали главной целью на второй круг.

«Вы можете заметить изменения на тренировочном поле. Каждый стремится начать победную серию, которая должна помочь нам в борьбе за титул. Мы знаем, что способны на это. Главное – нащупать нашу игру. Опыт, который у нас есть, придает нам дополнительную уверенность, что это реально», – рассказывал в феврале Илкай Гюндоган.

Поворотный честный разговор в раздевалке

Победную серию в этом сезоне «Сити» запустил после неожиданной ничьи с «Ноттингемом» (1:1). Судя по реакци игроков, в раздевалке было горячо. Кайл Уокер рассказывал: «Перед этим мы обыгрываем на выезде «Арсенал», сыграв так, как мы сыграли, а затем приезжаем сюда и теряем очки. Неприемлемо. Если хотим конкурировать с командами, которые находятся на вершине, к каждой игре нужно относиться как к кубковому финалу».

Тот разговор считается внутри «Сити» поворотным. Вот недавнее признание Родри: «Помню ту игру с «Ноттингемом». После нее у нас состоялся разговор. Все согласились, что просто играть хорошо – недостаточно. Нужно наказывать соперника и играть хладнокровнее. С того момента мы переключили режим – вы могли заметить это хотя бы по нашему поведению на тренировках».

В чемпионских гонках предыдущих лет взбучка тоже играла свою роль. Менялся лишь плохой полицейский. В сезоне-2018/19 «Сити» похожим образом устроил себе проблемы – сначала обыграл в домашнем матче «Ливерпуль», а в следующем неожиданно уступил на выезде «Ньюкаслу». По данным Daily Mail, Пепу пришлось на полчаса запереть команду в раздевалке – там Гвардиола устроил разнос за то, что бросили играть после быстрого гола.

Помогло: после выезда на «Сент-Джеймс Парк» (если что, играли в конце января) «Сити» ни разу не потерял очки в АПЛ и опередил «Ливерпуль» в борьбе за титул.

По похожему сценарию прошел разговор с командой в сезоне-2020/21. Его организовал Фернандиньо. Пеп попросил об этом бразильца, заметив расслабленность перед игрой с «Челси». В колонке для The Player’s Tribune Ферна вспоминал:

«Как только мы собрались, я заговорил с ними максимально открыто. Говорил прямо как капитан. Сказал им то же, что мне сказал Пеп: некоторые вещи непростительны. То, как вы тренируетесь, позже сказывается в игре. После меня высказались все остальные, но каждый понимал, что нужно встряхнуться. Очень важно, что мы все это проговорили.

«У нас было два варианта: изменить ситуацию или пассивно наблюдать за тем, как сезон ускользает. Нашим следующим матчем был «Челси» – в тот момент они были хороши. Перед игрой думал про себя: «Если парни не побегут и здесь, то все, мне крышка!» Но, конечно, мы побежали и победили. Хорошо победили. Уже к перерыву повели 3:0 и, если честно, бегали даже слишком усердно!»

Мотивация от «Ливерпуля» Клоппа. Да, именно так

Внешний фактор, который постоянно мотивирует «Сити» на мощные серии, – «Ливерпуль». Команда Клоппа не позволяет расслабиться, когда сама участвует в гонке. Мерсисайдцы фактически единственные в АПЛ, кто оказался способен выдержать темп «Сити» и тоже набрать больше 90 очков за сезон (Микель, прости!). Стабильность «Ливерпуля» настолько восхищала Пепа, что он называл их одним из самых сложных соперников в карьере.

За стабильностью команды Клоппа тоже стояли победные серии. Оцените:

Сезон-2018/19 – 9 побед подряд;

Сезон-2019/20 – 18 побед подряд;

Сезон-2021/22 – 10 побед подряд;

В какой-то момент прошлого сезона Пеп не выдержал: «Мы выдали отличную серию в Премьер-лиге – в 14 матчах 13 побед, всего 1 ничья. Казалось бы, фантастика, но «Ливерпуль» все равно за углом. Это лишний раз подчеркивает, насколько они хороши как соперник».

Более того, Пеп использовал стабильность «Ливерпуля» как инструмент по влиянию на собственных игроков. Весной-2019 говорил: «Нам придется выиграть каждую игру до конца сезона, чтобы взять титул. Я не сомневаюсь, что «Ливерпуль» выиграет все свои матчи. Игроки понимают это. Они уже месяц играют с чувством, что проиграют титул, если где-то потеряют очки. Теперь нужно продержаться еще чуть-чуть».

Похожие игры разума Пеп устроил и в этом сезоне, когда за титул боролись уже с «Арсеналом». Постоянно повторял, что не ждет от них промахов. Например, перед очным матчем в апреле: «Когда подбираешься к финишной прямой, понимаешь: одна осечка – и ты выбываешь. В октябре, ноябре, декабре у нас не было этого чувства. Сейчас оно появилось. «Арсенал» живет с ним с самого начала сезона: для них каждый матч словно финал. Их стабильность поистине впечатляет».

Даже победив 4:1, Пеп продолжал повторять, что не ждет помощи от «Арсенала». Как и в случае с «Ливерпулем», сработало: «Сити» снова выиграл титул благодаря мощнейшей серии из побед.

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster / Staff, Michael Regan / Staff, Justin Setterfield / Staff, Catherine Ivill / Staff