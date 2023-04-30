18 комментариев

Больше Унаи набрали только «Сити» и «Арсенал».

Когда в конце октября Стивена Джеррарда уволили из «Астон Виллы», команда плелась на 17-м месте.

Тогда в клуб неожиданно пришел Унаи Эмери.

После его дебюта (6 ноября) больше «Виллы» очков набрали только «Арсенал» и «Манчестер Сити». Еврокубки – вполне реальная цель бирмингемцев.

Эмери изменил «Астон Виллу», команда стала больше разыгрывать мяч

В феврале на The Athletic вышел материал об изменениях, принесенных Эмери. Вполне стандартные для баска вещи: длинные видеоразборы, подробный тактический анализ соперника и внимание к деталям. Эмери проводит много времени между матчами в отелях, просматривает часы видео для поиска преимуществ над оппонентом.

Форвард Леон Бэйли так описывал Унаи: «Он один из тех тренеров, которые знают, чего хотят от игроков. Ему важно убедиться, что каждый игрок, включая запасных, точно знает, что нужно делать на поле». Приготовления Эмери к отдельным матчам отмечал и Эшли Янг: «Тренер вкладывает много сил в тактическую подготовку, к каждой конкретной встрече он готовится на протяжении недели».

Может показаться удивительным, но статистические отличия между командами Эмери и Джеррарда не такие большие:

Источник – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

При Эмери «Вилла» создает меньше угрозы, но возросло качество моментов. При этом выросла и острота допущенных. Создает «Вилла» меньше среднего по лиге, а разница между качеством созданных и допущенных моментов все еще отрицательная, что не очень нормально для команды, которая претендует на еврокубки.

И «Вилла» Джеррарда, и «Вилла» Эмери испытывают огромные трудности в позиционной игре – при этом опасны на пространстве. Ключевая разница в стилистике в том, как создаются удобные условия, и динамика развития команды. С Джеррардом старалась быстрее перейти в атаку, где все в большей степени зависело от индивидуальных действий игроков. Команда Эмери провоцирует прессинг соперника и стремится пройти его с помощью коротких розыгрышей.

Источник – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

График показывает, как изменился розыгрыш мяча от вратаря. При Эмери выросла точность передач в начальной фазе (с 80% до 82,6%), но при этом меньший процент розыгрышей стал доходить до финальной трети. Это больше стилистический показатель, который демонстрирует, что на мяче «Вилла» стремится к большему контролю.

Пример из матча с «Фулхэмом». После пропущенного от Мингза гола «Фулхэм» в первом тайме продолжил играть в среднем блоке, не выбрасываясь в прессинг. В удобном сценарии команда Эмери спокойно контролировала мяч, преимущественно на своей половине поля, без обострений.

Тренер «Брентфорда» Томас Франк перед игрой с «Виллой» хвалил работу Эмери, подмечая и стиль команды: «У них очень хорошая оборонительная структура и очень стойкое понимание, чего они хотят добиться. Есть четкие идентичность и стиль».

Если все работает, то «Вилла» получает моменты после выхода из обороны. Если что-то не получается, то опасные эпизоды возникают уже у ворот Эмилиано Мартинеса, как это было с «Лестером» или «Челси», когда опорник Бубакар Камара терял мяч в своей штрафной.

«Астон Вилла» ведет в счете и продолжает коротко разыгрывать мяч, выманивая соперника в прессинг. «Лестер» встречает высоко с персональными ориентировками. Мартинес отдает передачу по центру на Камара, по которому играет Дьюзбери-Холл.

Камара пытается развернуться под прессингом, тоже обычная практика для «Виллы». В случае успеха прессинг «Лестера» будет разбит, но при неудаче – потеря в своей штрафной. В этом эпизоде Дьюзбери-Холл отобрал мяч, «Лестер» сравнял счет.

Ассиметричные фланги, компактные 4-4-2 без мяча, чередование высокого прессинга и среднего блока, разные функции крайних защитников

Казалось, что 4-4-2 – типичная схема без мяча у Эмери – отличный способ разместить нападающих Ингза и Уоткинса. На деле вышло не так. Ингз зимой за 12 млн фунтов отправился в «Вест Хэм», хоть и был на тот момент лучшим бомбардиром «Виллы». Теперь в паре с Уоткинсом обычно играют либо Буэндиа, либо Бэйли. Это зависит от того, что нужно команде в конкретном матче.

Вне зависимости от стартовой позиции Буэндиа сваливается в центр, в поисках пространства между линиями, а Бэйли занимает широкую позицию, откуда может подавать в штрафную или совершать рывки в полуфланг или за спину.

Левый фулбэк активнее подключается в атаку и отвечает за ширину бровки, тогда как правый остается глубже и образует тройку с парой центральных защитников.

Если кто-то из пары Бэйли/Буэндиа отсутствует, то в роли вингеров выходят Джейкоб Рэмзи и Джон Макгинн. Общие принципы сохраняются, но на них накладываются индивидуальные характеристики игроков и та самая любовь Эмери к детальной подготовке. Например, Макгинн тоже занимает широкую позицию, но по сравнению с Бэйли меньше идет в обводку, делает меньше рывков и кроссов с игры, зато отдает больше разрезающих передач. Рэмзи хорошо цепляется за мяч и может продвинуть на ведении и за счет передач.

Так было в успешном матче с «Ньюкаслом» (3:0).

На мяче у «Виллы» получалась тройка защитников с Янгом (правый защитник), в центре действовали Луис и Дендонкер. Рэмзи и Буэндиа в позиционных атаках открывались между линиями. За ширину отвечали Макгинн (правый полузащитник) и Морено (левый защитник). Уоткинс открывался за спиной центрального защитника Фабиана Шера, в канале между ним и Триппьером. Здесь мяч доведут до Макгинна, который выполнит кросс в штрафную, Уоткинс скинет в центр, куда вторым темпом подключится Рэмзи.

Из-за асимметричности флангов требования к правому и левому фулбэку сильно различаются. Справа конкурируют Мэтти Кэш и Эшли Янг, на левом – Люка Динь и Алекс Морено. Морено пришел зимой из «Бетиса» как раз под Эмери и быстро вытеснил из состава Диня. Справа сразу после чемпионата мира Янг занял место Кэша. Это можно объяснить как раз требованиями Эмери: Кэш привык играть по всему флангу и активно идти в атаку. У Янга же был целый месяц, пока шел ЧМ, чтобы познакомиться с предпочтениями Эмери и привыкнуть к ним. С учетом возраста и опыта, позиция ложного фулбэка вполне естественна для Янга. В феврале-марте Кэш вернулся в стартовый состав, но получил травму.

Источник – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Тепловые карты хорошо иллюстрируют разницу в подключениях левого и правого фулбэка. Янг и Кэш гораздо реже получают мяч на чужой половине поля и чаще уходят в полуфланги. Видна и разница между исполнителями: Морено больше вовлечен на чужой половине поля, Кэш чаще получает мяч в более широкой позиции, а Янг уходит в полуфланг.

Эмери хвалит Янга, но ветерану «Виллы» летом исполнится 38, у него заканчивается контракт. Переговоров о новом пока нет. Правда, в прошлый раз Янг продлился только в июле. Давать необходимые объем и динамику уже сложно, но Эшли постоянно работает над собой, и он необязательно должен быть основным вариантом. Янг не жалуется, прекрасно осознает свою роль, а его опыт и готовность помочь всегда могут пригодиться. «Вилле» предстоит решить, нужно ли усиление позиции правого фулбэка. Трансфер игрока, больше подходящего требованиям Эмери, как в случае с Морено, кажется логичным решением. По информации The Athletic, клуб готов тратиться этим летом.

Неотъемлемый элемент розыгрышей «Астон Виллы» – вовлеченность вратаря. Эми Мартинеса стабильно подключают в начальной стадии – это позволяет спровоцировать прессинг, и именно вратарь выступает дополнительным игроком, который помогает пройти давление и направляет атаку. Он расположен лицом к полю и видит расположение партнеров. Поэтому критически важен вратарь, который хорошо играет ногами. У Мартинеса получается значительно лучше и по сравнению с прошлыми сезонами, и на фоне Ольсена. В нынешнем сезоне у Эмилиано пиковоое количество передач в среднем за игру, лучшая точность передач (если считать в высших дивизионах). Количество длинных передач выросло по сравнению с прошлым сезоном, но оно не настолько высокое, как было в более прямолинейных командах.

Без мяча «Вилла» располагается по схеме 4-4-2, но ее действия зависят от соперника и ситуации в матче. На стартовом отрезке «Вилла» зачастую начинает активно: встречает соперника высоко, адаптирует прессинг. Если соперник играет с четверкой защитников, то пара нападающих «Виллы» накрывает центральных защитников, если соперник с тройкой, то «Вилла» откатывается в средний блок.

Пускай в первой стадии у противника перевес, продвигать мяч будет сложно: нападающие «Виллы» перекрывают направление передач в центр, а фланговые игроки переключаются между оппонентами на фланге и выдвижением на третьего центрального.

Для иллюстрации – примеры из матчей, где «Вилла» встречала высоко и в среднем блоке.

«Ньюкасл» разыгрывает мяч с помощью четверки защитников. Игроки «Виллы» встречают высоко, перекрывая направление передач в центр. 41-й номер – Джейкоб Рэмзи, левый полузащитник – стоит довольно далеко от Кирана Триппьера.

Аналогичная ситуация на другом краю (Джон Макгинн остался за кадром). Вратарь Поуп может развернуть атаку в любом направлении, в зависимости от этого стартует движение игроков «Виллы». Пас пойдет налево, игроки «Виллы» сразу начнут смещение и зажмут «Ньюкасл» у боковой линии.

«Тоттенхэм» использует при розыгрыше мяча тройку защитников и очень любит выманивать соперников в прессинг, чтобы наказывать на пространстве. Здесь «Вилла» дает спокойно разыгрывать мяч центральным защитникам. Снова остается место на флангах, но направление передач в центр перекрыто: Уоткинс и Буэндиа играют по опорникам «шпор». В результате мяч через Биссума дойдет на правый фланг, но «Вилла» снова накроет у боковой и все закончится аутом.

Позиционные атаки «Виллы» – мучение. Команда в 15 матчах из 20 забивала первой, это помогает раскрыть сильные стороны и замаскировать слабые

«Вилла» Эмери первой в истории АПЛ забила в 20 матчах подряд при новом тренере. Настроенная Унаи команда лучше всего раскрывается, когда ведет в счете. Только в двух матчах ранние голы не помогли – против «Арсенала» и «Лестера». В целом это естественно: всегда проще играть, ведя в счете.

Но в случае с «Виллой» разница огромная и ключевым образом определяет характер матчей. Если команде Эмери отдать мяч и закрыться, у нее будут очень большие проблемы.

Характерный пример – недавние матчи с «Ноттингемом» и «Лестером». «Форест» вышел с пятеркой защитников, «Лестер» играл с широкими 4-1-4-1, обе команды совсем не претендовали на владение и инициативу. В обоих случаях при равном счете «Вилла» ничего не могла придумать. С «Форест» помог угловой: Шелви и Ниакате подарили мяч Бертрану Траоре, после этого «Ноттингему» пришлось раскрываться. С «Лестером» сыграло удаление Дьюзбери-Холла.

Если счет «Астон Виллу» устраивает, что при Эмери случается довольно часто, то команда отходит глубже.

Подтверждение – таблица наклона поля. Наклон поля показывает территориальную инициативу: соотношение действий команд на чужой трети поля. Например, если у одной команды 60 действий на чужой трети поля, а у другой 40, то наклон поля будет 60% и 40% соответственно.

Источник – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Это необязательно плохо само по себе: некоторые команды умышленно отдают инициативу, чтобы было пространство для контратак. Вопрос в том, насколько это запланировано и насколько качественно команда действует на своей и чужой третях.

Вот тут к «Астон Вилле» возникают вопросы.

Через некоторые стилистические показатели, прямую речь Эмери и игроков мы можем судить, как хочет играть команда и, следовательно, о качестве исполнения. Пока все говорит о том, что у «Виллы» получается далеко не все. Команды с хорошей организацией атаки растягивают оборону «Виллы», команда прижимается и допускает довольно много моментов. Несколько раз Эмери пытался тушить пожары переходом на тройку центральных защитников.

Унаи охарактеризовал игру с «Ньюкаслом» (3:0) как лучший домашний матч под его руководством. Таким образом мы можем понять, что по стилю и качеству исполнения хочет видеть тренер.

«Вилла» забила на 11-й минуте. Казалось бы: подходящая возможность отдать инициативу и откатиться глубже, но этого не случилось, бирмингемцы продолжили играть в своем стиле. Это действительно самый удачный матч при Эмери, лучше всего отражающий его принципы.

Сработали и базовые идеи, и детальная подготовка к сопернику. Зная, что «Ньюкасл» любит прессинговать в узких 4-3-3, а Триппьер поднимается достаточно высоко, Эмери развернул эти детали против Эдди Хау. «Вилла» выманивала «Ньюкасл» в прессинг и Триппьера в высокую позицию и отправляла диагонали и лонгболлы на левый фланг, чтобы вскрыть пространство за спиной правого фулбэка «Ньюкасла». Иногда получалось это сделать сразу длинной передачей, иногда через Рэмзи, который цеплялся за мяч и обыгрывался с партнерами.

Но стабильно так пока не получается.

При Эмери «Вилла» – лидер по перебору забитых голов и очков, вторая – по недобору пропущенных

Перед игрой с «Брентфордом» Эмери выдал интересную фразу про оценку результата и качества игры: «Я пытаюсь анализировать ситуацию и совершенствоваться. Перед «Ньюкаслом» у нас были домашние матчи с «Ноттингемом», «Борнмутом» и «Кристал Пэлас». Они научили нас многому. Перед этим мы были встревожены, я был недоволен нашими выступлениями. Результатами – иногда да, иногда нет. Я знаю, что мы провели очень хороший матч против «Ньюкасла», и это ключевой момент».

Недовольство Эмери игрой команды и отделение результатов – важный момент, потому что могло сложиться впечатление, что все нормально (и даже хорошо). У Эмери есть четкое понимание, что качество игры недостаточное. Уточнение про игру с «Ньюкаслом» тоже важное, потому что это ориентир.

Разница между результатами «Астон Виллы» и ожидаемыми показателями огромна. Некоторые отклонения, конечно, допускаются, но у «Виллы» они слишком большие, контролировать такое на дистанции нереально. По результатам «Вилла» держит темп ЛЧ. По ожидаемым показателям – это команда середины таблицы.

При всех проблемах Стивена Джеррарда с ним «Астон Вилла» была среди лидеров по недобору голов и очков.

При всех плюсах Эмери и позитивных изменениях в команде сейчас «Вилла» перебирает больше всех.

Самая большая разница между «Виллой» Эмери и Джеррарда кроется именно в аномальной реализации на стартовом отрезке Унаи. Если не произойдет улучшения качества игры, то будет откат по результатам. Если получится добавить в качестве и стабильно выдавать матчи, как против «Ньюкасла», картина будет гораздо гармоничнее.

Форвард Олли Уоткинс – главная звезда «Виллы». Самосовершенствование и работа с Эмери раскрывают его лучшие качества

После назначения Эмери Уоткинс расцвел: сильно прибавил и в качестве моментов и в результативности

На этом отрезке Уоткинс ворвался в пул топ-форвардов АПЛ, больше забили только Кейн и Холанд.

Сразу после назначения Эмери Уоткинс сказал: «Я стараюсь быть разумнее и избирательнее в рывках, не бегать повсюду. Есть несколько движений, над которыми я работаю на тренировках. Некоторые пригодились мне в игре против «Манчестер Юнайтед», когда я забил.

Также важно сохранять хладнокровие. В этом очень хорош Мо Салах. Он бежит очень быстро, но у него хорошо получается сделать дополнительное касание, чтобы успокоиться и затем пробить. То же самое с Мбаппе. Он разгоняется от нуля до сотни, затем замедляется и становится смертоносным. За этим хорошо наблюдать и учиться».

Уоткинс дополнительно работает на клубной базе «Бодимур Хит» с персоналом или дома в тренажерном зале. Он следует строгой диете и уделяет время анализу до и после матчей:

«Перед игрой я оцениваю позицию вратаря, чтобы понять, как он играет, быстро ли выходит из ворот.

Также полезно посмотреть на определенные сценарии. Если ты регулярно попадаешь в похожие ситуации и происходит одно и то же, например, удары блокируются, то стоит задуматься, можно ли сделать что-то иначе.

Тренер очень много времени уделяет работе над расположением, важно правильно подобрать момент для рывка, держать свою позицию и ждать, пока Фил (Коутинью) или Эми (Буэндиа) найдут нас впереди».

Источник – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Тепловая карта подкрепляет слова Уоткинса: с Джеррардом у него была большая вовлеченность, он действовал по всей ширине поля с некоторым перекосом в сторону левого фланга. С Эмери смещения налево стали акцентированнее.

Предматчевый план и советы Эмери помогают выявить уязвимую зону соперников, а движение Уоткинса за спинами защитников позволяет поймать подходящий момент для рывка. «Я старался выбрать время для рывка таким образом, чтобы оставаться в центре с Кулибали. Мы работали над этим на неделе, и я просто ждал подходящий момент. Когда я получил мяч и увидел, что Кепа вышел из ворот, я точно знал, что делать», – рассказывал Уоткинс после матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» играл с тройкой центральных защитников, Уоткинс действовал по самому центральному. Против «Ливерпуля» Уоткинс открывался в канале между Трентом и Матипом, против «Ньюкасла» – в канале между Триппьером и Шером. В двух последних случаях «Вилла» пыталась использоваться высокую позицию правого фулбэка. При таком детальном подходе Уоткинс будет находить моменты в достаточном количестве.

Здесь Уоткинс находится рядом с Кулибали. Он увидел, что Дуглас Луисз вышел из-под прессинга, и начал движение в сторону центра, между Кулибали и Кукурельей. К голевому моменту приведет несогласованность защитников «Челси», но это был уже второй шанс Уоткинса в матче, и он был к нему готов.

Уоткинс располагается в зоне левого полуфланга, между Трентом и Матипом. Он так и продолжит двигаться по ходу развития атаки.

В финальной стадии Трент остался в более высокой позиции, Уоткинс сделал рывок из-за спины Матипа и получил отличный момент после подачи Макгинна.

Эмери отмечает прогресс: «Олли каждый день совершенствуется и учится. Очень хороший пример, я хочу, чтобы все ему следовали. Он прибавляет во многом. Он всегда забивал, но сейчас понимает немного больше, как атаковать пространство, когда нужно опуститься и получить мяч, когда следует придержать мяч».

Томас Франк работал с Уоткинсом четыре года в «Брентфорде»: «Он забивает много голов, и у него есть все, чтобы регулярно забивать в Премьер-лиге. Я очень рад, что у Олли все хорошо. Он заслуживает этого, потому что упорно трудится.

Мне нравится его движение при подачах и передачах за спину. Сейчас у него идет серия игр, когда он уверен в том, что делает. Некоторые голы, которые, возможно, не должны были залетать, залетают».

Сам Уоткинс не намерен останавливаться: «Я хочу забить 20 голов и попасть в Европу. В следующем сезоне я хочу играть каждый четверг».

У Уоткинса осталось два года по контракту, что могло бы сделать его желанной целью на рынке. Но Олли всем доволен в «Вилле». Все идет к продлению.

Итог: у «Виллы» появился стиль, она на кураже – реализация аномальна

«Астон Вилла» при Эмери прибавила, стала стилистически узнаваемой командой. Вместе с детальной подготовкой к матчам это позволяет строить игру на противопоставлении сильных сторон «Виллы» и слабых у соперника. Уоткинс в роскошной форме, Буэндиа находит пространство между линиями и Уоткинса у чужих ворот.

По результатам получается отлично, но на деле это работает далеко не всегда. «Вилла» хорошо разыгрывает мяч, очень опасна на пространстве, имеет неплохую структуру без мяча. Проблемы начинаются, когда нужно вскрывать соперника или глубоко обороняться.

Сейчас «Вилла» поймала кураж и аномальную реализацию. Удобные сценарии маскируют многие проблемы. Попадание в еврокубки станет большим авансом, впереди сумасшедший календарь: «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Брайтон». «Вилла» на этом отрезке может сбавить ход и потерять очки.

Но что радует: есть понимание, как должна играть команда, и понятный вектор развития. Это может стать залогом прогресса и постоянного участия в борьбе за еврокубки.

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Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Catherine Ivill, Shaun Botterill