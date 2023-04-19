Вальверде – волшебная палочка Анчелотти. Снова выручил после тревожного первого тайма

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» обыграл «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:0). Ни на секунду «Мадрид» не отпускал контроль в противостоянии, но интересные детали все-таки были. Например, первый тайм в исполнении «Челси» получился прямо хорошим – и был напрямую связан с ходами Фрэнка Лэмпарда.

Увы, реализовать преимущества или хотя бы растянуть их на все 90 минут не получилось. Разберемся в неординарных задумках тренера «Челси» и реакциях Карло Анчелотти.

Лэмпард придумал асимметричную схему. Перекос создавался через свободную роль Джеймса

Анчелотти продублировал состав из первой встречи. А вот Лэмпард попробовал удивить – насытил полузащиту и перекрыл правый фланг через асимметричное расположение фланговых игроков:

«Челси» этого сезона – место, где рождаются инновационные тактические идеи. По нетрадиционности схема Лэмпарда в этой встрече вполне может конкурировать с 4-4-3 Тодда Боули. Пожалуй, ее можно записать как 4-2-2-1 (+1 свободный), но полноценно объяснить можно только через конкретные примеры.

Постоянными элементами в схеме «Челси» была четверка защитников, четверка игроков в центре поля и Хавертц в роли форварда. Оставшийся игрок – Рис Джеймс – располагался в правой части поля, но мог возникать и ближе к центру, и на фланге. Оценивал эпизод – и активно включался в давление в нужной точке. Также гибкой была четверка центра поля – могли располагаться и квадратом, и ромбом.

Тут полузащита располагается квадратом, а Джеймс давит рядом с Хавертцом – почти в качестве второго форварда:

В этом эпизоде сзади остается четверка, в центре четверка ромбом, а Джеймс справа – при случае готов помочь с прессингом Камавинга или Модрича (в зависимости от развития атаки):

Важным было не только наличие свободного игрока, но и его качества. Джеймс – очень резкий. Свободу он использовал, чтобы активно включаться в прессинг в нужных зонах.

Это правда неординарный план, который неплохо накладывался на стиль «Реала». Обычно команда Анчелотти строит атаки через левый фланг – 44% (больше всех в Ла Лиге). Лэмпард насытил центр поля и закрыл это направление.

В начале, пока «Мадрид» действовал как обычно, это работало, но потом гости адаптировались. Разыгрывали через правую часть поля – по итогам матча именно она стала ведущей (42%), что сильно контрастирует с классикой этого сезона.

Прочитав замысел «Челси», «Реал» начал сочинять треугольники справа – при более активной роли Карвахаля, ротациях Вальверде/Родриго и перегрузах от Модрича. «Мадрид» просто сместил акцент своих розыгрышей. Да, левый фланг им удобнее и привычнее, но когда соперник так явно кроет одно направление и оголяет другое, настолько опытная и гибкая команда уверенно пользуется.

Выглядело примерно так. «Челси» закрывает центр и правый фланг через асимметричную схему:

Атака направляется на левый. Там каждое действие «Челси» совершается с опозданием, так как изначально там только Марк Кукурелья (и тот был в глубокой позиции – и опоздал с давлением), остальные вынуждены смещаться, из-за чего опаздывают. Возникает дыра, через которую «Мадрид» легко продвигается:

Вальверде – волшебная палочка Анчелотти. В первом тайме была проблема с резкими рывками Канте – смена позиции уругвайца все решила

В атаке у «Челси» тоже был четкий план – доставлять мяч Джеймсу и помогать ему через рывки Нголо Канте. Созданные этим приемом проблемы после матча отдельно упомянул Анчелотти.

Джеймс – лидер «Челси» по полученным продвигающим передачам. Часто ему доставляли мяч через переводы. В лице Канте Рис получал своевременную поддержку – Эдуардо Камавинга перегружали.

Иногда это приводило к тому, что французу нужно было выбирать, с кем играть – если реагировал на Канте, пугающе свободным оставался Джеймс:

Иногда приходилось откровенно разрываться из-за ситуации 2-в-1:

Иногда Тони Кроос, пытаясь реагировать, становился левым защитником (что вело к нехватке игроков в центре поля):

Даже когда Кроос старался уследить за Канте, он редко вел его весь эпизод – француз резче. Томас Тухель в удачных планах против «Мадрида» активно использовал эту деталь. Это явно нежелательная для «Реала» дуэль (а иногда даже дуэли не получалось – просто перегруз зоны Камавинга).

Эта задумка «Челси» неплохо работала: в первом тайме команда создала два явных шанса – оба с правого фланга. Все беды «Реала» в защите так или иначе были связаны с этой зоной.

Анчелотти прочитал эту проблему и среагировал: «Нам было трудно справляться с позицией Канте в право-центральной зоне. Камавинга в первую очередь оказывал давление на Джеймса, а контролировать позицию Канте было трудно. Во втором тайме я изменил роль Вальверде – передвинул его в левую часть поля, чтобы контролировать проблемную зону. Мы прибавили. В первом тайме Модрич держался слишком близко к Энцо, а эта зона была неприкрытой. Камавинга получал эпизоды 2-в-1. Мы допустили шесть опасных подач в штрафную в первом тайме. Во втором прибавили при обороне таких эпизодов».

Теперь Вальверде помогал контролировать Канте:

Уругваец делал работу дисциплинированно и еще эпизодически давил на Фернандеса.

Неделю назад ход с позицией Вальверде тоже повлиял на изменение характера встречи. Почти все тактические адаптации Анчелотти так или иначе связаны с Вальверде. Они здорово помогает разбавить узнаваемые фирменные черты команды и усложняют задачу сопернику (труднее вскрывать заранее изученные слабости).

Иногда Анчелотти влияет через стартовую позицию Феде (центр или правый фланг), иногда – через перемещение Феде в проблемную зону. Стартовая позиция, как правило, служит для регулирования прессинг-планов. Перемещение по ходу встречи – для тушения пожара в проблемной зоне.

Вальверде умеет делать двойную работу, а Анчелотти почти всегда понимает, где она уместна. Переоценить важность этого союза именно для топ-матчей просто невозможно.

Сверхоткрытый состав Лэмпарда в концовке: Мудрик – левый защитник, Джеймс – в опорной

Тренер «Челси» использовал экстравагантные ходы в отчаянных попытках спасти матч. После замен на 68-й минуте вышедший на поле Михаил Мудрик играл левого защитника в четверке, а Джеймс переместился в центр поля:

И это правда не было разовым явлением:

Понятный замысел с точки зрения насыщения атакующих позиций (в этой стадии Мудрик поднимался играть вингера, а Джеймс старался обострять из правого полуфланга), но при обороне приходилось располагаться очень неординарно.

В одном эпизоде скорость Мудрика в роли левого защитника даже спасла команду:

Но «Мадрид» все-таки наказал за тотальную раскрытость – уж слишком часто четверка защитников оставалась без поддержки, будучи слишком открытой по наполнению. Гол показателен – защиту бросили на растерзание, а потом еще внутри эпизода Вальверде убрал Мудрика на дриблинге. Проявился и командный дисбаланс, и нехватка индивидуальных качеств:

***

Лэмпард поставил перед соперником две неординарные задачи. В этот раз Фрэнку нужно отдать должное. Его ходы весьма неплохо били по болевым точкам соперника. Но комплименты ограничиваются лишь стартовым планом. «Реал» постепенно адаптировался и решил эти задачки. Найти ответ по ходу встречу у Лэмпарда уже не получилось.

«Челси» удивил «Реал», но не обыграл и даже не возродил интригу. Не в первый раз мы смотрим такой матч «Мадрида». Ключевой момент в таких случаях – получается ли наказать «Реал» в удачный стартовый отрезок? Прогресс команды Анчелотти по мере адаптаций почти неизбежен.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram