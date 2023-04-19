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Вальверде – волшебная палочка Анчелотти. Снова выручил после тревожного первого тайма

Тони Кроос Тони Кроос
Нголо Канте Нголо Канте
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Челси Челси
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Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» обыграл «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:0). Ни на секунду «Мадрид» не отпускал контроль в противостоянии, но интересные детали все-таки были. Например, первый тайм в исполнении «Челси» получился прямо хорошим – и был напрямую связан с ходами Фрэнка Лэмпарда. 

Увы, реализовать преимущества или хотя бы растянуть их на все 90 минут не получилось. Разберемся в неординарных задумках тренера «Челси» и реакциях Карло Анчелотти.

Лэмпард придумал асимметричную схему. Перекос создавался через свободную роль Джеймса

Анчелотти продублировал состав из первой встречи. А вот Лэмпард попробовал удивить – насытил полузащиту и перекрыл правый фланг через асимметричное расположение фланговых игроков:

«Челси» этого сезона – место, где рождаются инновационные тактические идеи. По нетрадиционности схема Лэмпарда в этой встрече вполне может конкурировать с 4-4-3 Тодда Боули. Пожалуй, ее можно записать как 4-2-2-1 (+1 свободный), но полноценно объяснить можно только через конкретные примеры. 

Постоянными элементами в схеме «Челси» была четверка защитников, четверка игроков в центре поля и Хавертц в роли форварда. Оставшийся игрок – Рис Джеймс – располагался в правой части поля, но мог возникать и ближе к центру, и на фланге. Оценивал эпизод – и активно включался в давление в нужной точке. Также гибкой была четверка центра поля – могли располагаться и квадратом, и ромбом. 

Тут полузащита располагается квадратом, а Джеймс давит рядом с Хавертцом – почти в качестве второго форварда:

В этом эпизоде сзади остается четверка, в центре четверка ромбом, а Джеймс справа – при случае готов помочь с прессингом Камавинга или Модрича (в зависимости от развития атаки):

Важным было не только наличие свободного игрока, но и его качества. Джеймс – очень резкий. Свободу он использовал, чтобы активно включаться в прессинг в нужных зонах. 

Это правда неординарный план, который неплохо накладывался на стиль «Реала». Обычно команда Анчелотти строит атаки через левый фланг – 44% (больше всех в Ла Лиге). Лэмпард насытил центр поля и закрыл это направление. 

В начале, пока «Мадрид» действовал как обычно, это работало, но потом гости адаптировались. Разыгрывали через правую часть поля – по итогам матча именно она стала ведущей (42%), что сильно контрастирует с классикой этого сезона. 

Прочитав замысел «Челси», «Реал» начал сочинять треугольники справа – при более активной роли Карвахаля, ротациях Вальверде/Родриго и перегрузах от Модрича. «Мадрид» просто сместил акцент своих розыгрышей. Да, левый фланг им удобнее и привычнее, но когда соперник так явно кроет одно направление и оголяет другое, настолько опытная и гибкая команда уверенно пользуется.

Выглядело примерно так. «Челси» закрывает центр и правый фланг через асимметричную схему:

Атака направляется на левый. Там каждое действие «Челси» совершается с опозданием, так как изначально там только Марк Кукурелья (и тот был в глубокой позиции – и опоздал с давлением), остальные вынуждены смещаться, из-за чего опаздывают. Возникает дыра, через которую «Мадрид» легко продвигается:

Вальверде – волшебная палочка Анчелотти. В первом тайме была проблема с резкими рывками Канте – смена позиции уругвайца все решила

В атаке у «Челси» тоже был четкий план – доставлять мяч Джеймсу и помогать ему через рывки Нголо Канте. Созданные этим приемом проблемы после матча отдельно упомянул Анчелотти.

Джеймс – лидер «Челси» по полученным продвигающим передачам. Часто ему доставляли мяч через переводы. В лице Канте Рис получал своевременную поддержку – Эдуардо Камавинга перегружали. 

Иногда это приводило к тому, что французу нужно было выбирать, с кем играть – если реагировал на Канте, пугающе свободным оставался Джеймс:

Иногда приходилось откровенно разрываться из-за ситуации 2-в-1:

Иногда Тони Кроос, пытаясь реагировать, становился левым защитником (что вело к нехватке игроков в центре поля):

Даже когда Кроос старался уследить за Канте, он редко вел его весь эпизод – француз резче. Томас Тухель в удачных планах против «Мадрида» активно использовал эту деталь. Это явно нежелательная для «Реала» дуэль (а иногда даже дуэли не получалось – просто перегруз зоны Камавинга). 

Эта задумка «Челси» неплохо работала: в первом тайме команда создала два явных шанса – оба с правого фланга. Все беды «Реала» в защите так или иначе были связаны с этой зоной. 

Анчелотти прочитал эту проблему и среагировал: «Нам было трудно справляться с позицией Канте в право-центральной зоне. Камавинга в первую очередь оказывал давление на Джеймса, а контролировать позицию Канте было трудно. Во втором тайме я изменил роль Вальверде – передвинул его в левую часть поля, чтобы контролировать проблемную зону. Мы прибавили. В первом тайме Модрич держался слишком близко к Энцо, а эта зона была неприкрытой. Камавинга получал эпизоды 2-в-1. Мы допустили шесть опасных подач в штрафную в первом тайме. Во втором прибавили при обороне таких эпизодов».

Теперь Вальверде помогал контролировать Канте:

Уругваец делал работу дисциплинированно и еще эпизодически давил на Фернандеса.

Неделю назад ход с позицией Вальверде тоже повлиял на изменение характера встречи. Почти все тактические адаптации Анчелотти так или иначе связаны с Вальверде. Они здорово помогает разбавить узнаваемые фирменные черты команды и усложняют задачу сопернику (труднее вскрывать заранее изученные слабости).

Иногда Анчелотти влияет через стартовую позицию Феде (центр или правый фланг), иногда – через перемещение Феде в проблемную зону. Стартовая позиция, как правило, служит для регулирования прессинг-планов. Перемещение по ходу встречи – для тушения пожара в проблемной зоне. 

Вальверде умеет делать двойную работу, а Анчелотти почти всегда понимает, где она уместна. Переоценить важность этого союза именно для топ-матчей просто невозможно. 

Сверхоткрытый состав Лэмпарда в концовке: Мудрик – левый защитник, Джеймс – в опорной

Тренер «Челси» использовал экстравагантные ходы в отчаянных попытках спасти матч. После замен на 68-й минуте вышедший на поле Михаил Мудрик играл левого защитника в четверке, а Джеймс переместился в центр поля:

И это правда не было разовым явлением:

Понятный замысел с точки зрения насыщения атакующих позиций (в этой стадии Мудрик поднимался играть вингера, а Джеймс старался обострять из правого полуфланга), но при обороне приходилось располагаться очень неординарно. 

В одном эпизоде скорость Мудрика в роли левого защитника даже спасла команду:

Но «Мадрид» все-таки наказал за тотальную раскрытость – уж слишком часто четверка защитников оставалась без поддержки, будучи слишком открытой по наполнению. Гол показателен – защиту бросили на растерзание, а потом еще внутри эпизода Вальверде убрал Мудрика на дриблинге. Проявился и командный дисбаланс, и нехватка индивидуальных качеств: 

***

Лэмпард поставил перед соперником две неординарные задачи. В этот раз Фрэнку нужно отдать должное. Его ходы весьма неплохо били по болевым точкам соперника. Но комплименты ограничиваются лишь стартовым планом. «Реал» постепенно адаптировался и решил эти задачки. Найти ответ по ходу встречу у Лэмпарда уже не получилось.

«Челси» удивил «Реал», но не обыграл и даже не возродил интригу. Не в первый раз мы смотрим такой матч «Мадрида». Ключевой момент в таких случаях – получается ли наказать «Реал» в удачный стартовый отрезок? Прогресс команды Анчелотти по мере адаптаций почти неизбежен.

Челси Англия – Реал Мадрид Испания 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 58 Родриго, 0:2 – 80 Родриго.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Кукурелья (Мудрик, 68), Ковачич, Канте, Галлахер (Жоау Феликс, 67), Фернандес (Стерлинг, 67), Хавертц (Маунт, 77).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Начо, 81), Алаба (Рюдигер, 46), Милитао, Камавинга, Модрич, Кроос (Себальос, 76), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Тчуамени, 71).
Предупреждения:
Милитао (22), Кукурелья (34), Джеймс (50), Мудрик (89).

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53 комментария

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kaka10
Вальверде настолько крут, что его ставят на любую позицию лишь бы не выпускать Хазарда
+61
-2
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Мадрид наказывает!
Жестоко наказывает!
+36
-5
+31
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Alexei Rusinov
И мы получаем ремейк прошлогоднего полуфинала, только минус Милитао (карточки) и плюс Холанд. Будет очень, очень непросто.
+24
0
+24
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ta1ib
Мадрид играл академично, спокойно, вальяжно я бы даже сказал, опираясь на результат первого матча, отсюда очень большое количество нехарактерного брака от Модрича, Бензема. Благо обошлось.
Стенкуа, Эдер и Феде зарешали конечно, ну и хваленая убийственная реализация моментов Реала позволила спокойно завершить противостояние. Команды сейчас на принципиально разных уровнях
+20
0
+20
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Arthurino
Ответ Гол в девятину
Не за что хвалить тренера, который при 0-2 надеялся поймать контратаку, тем самым вернуться в игру. Я вообще не понимаю Лэмпарда.Откуда такое маниакальное желание быть тренером? Анри с Невилом один раз попробовали, быстро поняли что это не их да и успокоились, Далглиш после 2012 тоже быстро забил.Здесь же человек уже третий раз пытается разбить стену своим лбом.Он же не умный мужик, неужели правда не понимает, что ему не дано стать тренером уровня АПЛ и ПО ЛЧ? В первом матче были забросы на Феликса, но Карло это пофиксил, во втором матче была связка Рис-Канте, ее Анчи тоже пофиксили, а что-то придумать на ходу навыков Френки не хватает, очевидно же.Человек вообще никак не способен влиять на игру походу матча. Ладно бы деньги кончились и очень нужна работа, так нет же ведь.К чему весь этот позор что в Эвертоне, что сейчас?
Далглиш здесь причем? Он еще до 2012 ведь тренировал и делал это сверхуспешно. В 1995 он ведь даже АПЛ взял с Блэкберном
+17
0
+17
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Акрапович
Ответ wonderful
Да, Реал лучше, вышел абсолютно заслуженно. Но, просто если взять моменты за два матча, то у команд их будет равное количество, только Реал забил 4, а Челси 0 — это разница, как в игроках атаки, так и наглядный пример, что происходит когда у одного клуба один из лучших вратарей мира, а у другого просто нормальный. Уверен, было бы так: Кепа в раме у Реала и Куртуа в раме Челси, далеко не факт, что Реал бы вышел в полуфинал. Куртуа спасает, когда надо, Кепа при этом не выручает, оба мяча в Мадриде Куртуа бы вытащил. Челси нужен тренер, нападающий и топ-вратарь, чтобы быть реальной силой в АПЛ в борьбе за топ--4.
Ты первый матч вообще смотрел? Челси мог в 4-5 мячей там лететь спокойно и дело не Кепе
+9
-1
+8
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ta1ib
Вот будет вывеска конечно в полуфинале: Манчестер Сити - Реал Мадрид (в то, что Бавария сможет совершить чудо - не верю совсем).
Абсолютный порядок англичан против контролируемого хаоса испанцев. Ожидаю эпичного противостояния.
+9
-1
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Secretface
Ответ DolJun
по матчу все плюс-минус ясно, единственный вопрос у меня к анчелотти: реал уверенно выигрывает свою серию, остается минут 10 до конца и он даже на эти жалкие минуты не выпускает эдена под аплодисменты. по-моему, тут уже явно что-то личное, а от карло подобное поведение вообще не свойственно.
Возможно, личное. Карло уже сам все сказал по этому поводу, он там не для того чтобы выделять кому-то игровое время.
+8
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Верховный Лорд
Ответ Alexei Rusinov
И мы получаем ремейк прошлогоднего полуфинала, только минус Милитао (карточки) и плюс Холанд. Будет очень, очень непросто.
Но еще и Каземиро нет
+8
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Никита Самарин
Реал в своём репертуаре (соперник может играть лучше, но выигрывает Мадрид - классика).
Куртуа надо отметить, в каком же он порядке🔝. Если бы не он, Челси в полне могли зацепится, хотя бы создать минимальную интригу.
+8
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Dragnil
Ответ DolJun
дело не в том, чтобы заниматься благотворительностью поддерживая на плаву чью-то карьеру, а в том, что это для эдена не просто стадион.
А за какие заслуги Азара Анчелотти должен дать ему такие почести? Если Азар хочет играть на Стемфорде, мог бы туда перейти при желании. Но он же ведь никуда нехочет, и физ форму не поддерживает. Это ведь отсуствие уважении прежде всего клубу.
+7
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vaniaEee
Ответ kaka10
Вальверде настолько крут, что его ставят на любую позицию лишь бы не выпускать Хазарда
Приплел
+7
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Акыл Сатыбалдиев
Какой же Вальверде умница, блистательную игру показывает на данный момент, молниеносная скорость, взрывные подключения к атакам, пушечные удары, всем обладает с лихвой этот футболист, как же Реалу повезло с этой жемчужиной
+7
-1
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Shuller18
Ответ Гол в девятину
Не за что хвалить тренера, который при 0-2 надеялся поймать контратаку, тем самым вернуться в игру. Я вообще не понимаю Лэмпарда.Откуда такое маниакальное желание быть тренером? Анри с Невилом один раз попробовали, быстро поняли что это не их да и успокоились, Далглиш после 2012 тоже быстро забил.Здесь же человек уже третий раз пытается разбить стену своим лбом.Он же не умный мужик, неужели правда не понимает, что ему не дано стать тренером уровня АПЛ и ПО ЛЧ? В первом матче были забросы на Феликса, но Карло это пофиксил, во втором матче была связка Рис-Канте, ее Анчи тоже пофиксили, а что-то придумать на ходу навыков Френки не хватает, очевидно же.Человек вообще никак не способен влиять на игру походу матча. Ладно бы деньги кончились и очень нужна работа, так нет же ведь.К чему весь этот позор что в Эвертоне, что сейчас?
Ну слушай, Лэмпард неплохо работал в Дерби, потом в первый сезон в Челси. Эвертон он спас от вылета, не забывай, просто ириски в принципе чёрная дыра, в которой не справились и более именитые специалисты, да и нынешний Челси тоже дыра. Не все так плохо, особенно для британского тренера. Напомню, что Саутгейт начал карьеру вылетом с Мидлсбро и провалом в молодежке, а потом вышел в полуфинал и финал со взрослой сборной.
+4
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Старый Сухи
Очень предсказуемый результат учитывыя разницу в классе нынешних Реала и Челси. Реал приехал не побеждать, а в первую очередь не проиграть. Играли бегая трусцой. Как бонус, забили пару голов и уехали сохранив силы.Челси очень старался, но это не тот Челси, что играл с Реалом последние два года.
+6
-2
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-Real-ist-
Ответ DolJun
дело не в том, чтобы заниматься благотворительностью поддерживая на плаву чью-то карьеру, а в том, что это для эдена не просто стадион.
Для меня гораздо удивительнее,почему его показательно в дубль не отправили,за то,что не хочет уходить.
Сейчас бы заботиться о чувствах игрока,который нанес ущерб клубу в +-150млн и не проявляет хотя бы бойцовских качеств,в те минуты,когда появляется на поле,если уж по какой-то причине просели игровые.
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-Real-ist-
Ответ DolJun
т.е. он все же появляется на поле, так?
Т.е. ты хочешь,чтобы в ответ на наплевательское отношению к команде и паразитическое к казне клуба,Азара выпустили на поле,чтобы ему там похлопали?)
Его выпускают только для того,чтобы хоть в последний сезон можно было хоть куда-нибудь сплавить.
+2
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hor1zont
А как много я видел радостных комментариев от болельщиков Челси, что им Реал попался.... ну да, ну да...
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Lifar Skladchikov
Ответ Alexei Rusinov
И мы получаем ремейк прошлогоднего полуфинала, только минус Милитао (карточки) и плюс Холанд. Будет очень, очень непросто.
а Холланд чаще всего и забивает с зоны Милитао (википедия, кстати, пишет что он Милитан;). Так что потеря серьезная для Мадрида
+2
0
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Данияр Жумабекович
Ответ DolJun
по матчу все плюс-минус ясно, единственный вопрос у меня к анчелотти: реал уверенно выигрывает свою серию, остается минут 10 до конца и он даже на эти жалкие минуты не выпускает эдена под аплодисменты. по-моему, тут уже явно что-то личное, а от карло подобное поведение вообще не свойственно.
во все ветки будешь жаловаться про Эдена? Азар уже закончился как футболист, надежда уже угасла, смысла нет выпускать его на поле
+2
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Акира_1
Даже если бы Кукурелья забил свой момент, то Реал бы все равно прибавил во втором тайме, и Лэмпард поплыл бы точно также как в последние 15 минут этого матча. Ну не умеет он выстраивать атакующую игру, чтоб соперник не рвал его быстрыми атаками при этом ( классический пример такого его первый матч в Челси и 4 0 от МЮ), поэтому приходится выпускать кучу защитников. В этом нет вины Лэмпарда, ибо его уровень был ясен в Эвертоне, но на что рассчитывал Боэли. Громоотвод в лице Френка? Нет, это не сработает, потому что только Боэли виноват в нынешнем положении Челси, а не Тухель, Поттер или Лэмпард. Болельщики на Бридже тоже это знают и уже свистят Боэли и уходят с матчей до их конца.
+1
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omsk1716
Ответ sashafan2
Все ещё не понимаю, почему Лэмпард решил отправить Канте, человека, который никогда не славился атакующими навыками, в нападение. Не удивительно, что он запорол свои моменты.
Тоже удивился, Канте по сути играл правого вингера. Команда, которой нужно забивать в атаку ставит опорника.
+1
0
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sashafan2
Все ещё не понимаю, почему Лэмпард решил отправить Канте, человека, который никогда не славился атакующими навыками, в нападение. Не удивительно, что он запорол свои моменты.
+1
0
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Akosha Akbarov
Ответ Верховный Лорд
Но еще и Каземиро нет
Но есть Начо
+1
0
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Aist Marabu
Вся комбинация и сам второй гол это какое-то издевательство.
+3
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