9 комментариев

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Тренер на шпагате, 🍕 за сухой матч и «Арсенал» без игроков Венгера впервые за 37 лет. Что я узнал об английском футболе в марте

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Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Ливерпуль Ливерпуль
Давид Райя Давид Райя
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Найджел Пирсон Найджел Пирсон
Харри Кейн Харри Кейн
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

От редакции. Привет! Это уже третья подборка случайных (но не всегда) и обрывочных фактов об английском футболе, его героях и событиях.

• Феноменальный факт про влияние Венгера на «Арсенал»: матч с «Борнмутом» в начале марта был первым за 37 лет, когда в старте «канониров» не вышел футболист, когда-либо игравший под руководством Арсена. Такого не случалось с 22 января 1986-го! Грандиозную серию оборвал Гранит Джака, оставшийся в запасе. 

• Хочется еще про составы? Проиграв «Борнмуту» (0:1), «Ливерпуль» получил первое поражение в Премьер-лиге с оборонительным сочетанием Трент – Конате – Ван Дейк – Робертсон. Еще два были в ЛЧ – оба от «Реала». 

• Для вратаря «Брентфорда» Давида Райи игра в Премьер-лиге – сбывшаяся мечта. Он даже набил тату с датой дебюта – на шее.

• Вингер «Брайтона» Солли Марч в матче с «Кристал Палас» забил на 15-й минуте. Играли 15 марта, а March – по-английски как раз март. Ну это просто красиво. И да, в какой же Солли форме – уже 7 голов.

• Занятно: на приз лучшему тренеру феврали номинировали Антонио Конте. Итальянец был на связи со своим штабом, но на скамейке присутствовал лишь в игре с «Лестером» – в тот день «Тоттенхэм» проиграл 1:4. Три победы в АПЛ «шпоры» забрали с помощником Антонио Кристианом Стеллини.

«Тоттенхэм» едет к аутсайдеру «Саутгемптону». Уверены, что знаете, чем это закончится?

• И раз уж мы затронули эту тему.

Жозе Моуринью трижды брал приз тренеру года в АПЛ. Но его очень бесило, что в двух из трех чемпионских сезонов (2005/06 и 2014/15) он по ходу чемпионата не получал награду тренеру месяца. Всего у него 4 таких приза, что для настолько титулованного и важного персонажа действительно маловато. Разве нет?

Кстати, вот рекордсмены по призам тренеру месяца: Алекс Фергюсон – 27, Арсен Венгер – 15, Пеп Гвардиола – 11, Дэвид Мойес – 10.

• Чемпион мира Эмилиано Мартинес проводит лишь третий сезон в качестве первого номера, но он уже лидирует среди вратарей АПЛ, получавших желтые за затяжку времени... за целую декаду (с сезона-2012/13). У аргентинца 8 карточек – больше ни у кого.

• Зимний новичок «Лидса» Уэстон Маккенни купил больше 500 фильмов на Apple TV. Американец любит пересматривать фильмы по несколько раз, поэтому именно покупает, а не арендует на один просмотр. 

• 🍕Ощущение, что в АПЛ ничто так не мотивирует на сухой матч, как пицца.

Перед «Тоттенхэмом» Хулен Лопетеги пообещал: если «Вулверхэмптон» не пропустит, он проставит журналистам пиццу. Сработало – «Вулвз» выиграли 1:0, и вот испанский тренер с коробками, в которых, надеюсь, была и пепперони.

В чемпионском «Лестере» похожий трюк проворачивал Клаудио Раньери. После первого клиншита он потащил игроков на мастер-класс по приготовлению маргариты. 

«Первый и самый важный ингредиент – командный дух, он как тесто. Второй – это удовольствие, которое получаешь от работы на тренировках. И немного удачи. Можно упорно трудиться, но нужно немного соли – это удача. Болельщики – это помидоры. Без помидоров не бывает пиццы», – объяснял Клаудио.

Скорей бы ужин!

Сухие матчи бывают и без пиццы? Угадайте результаты нового тура АПЛ

• Тем временем у Харри Кейна уже 8 голов в сезоне АПЛ, забитых головой. Больше было лишь у Данкана Фергюсона – 9 мячей в сезоне-1997/98.

• Сезон-2010/11 – последний, когда команда на спасительном 17-м месте зависла над пропастью с магическими 40 очками (считается, что столько надо набрать, чтобы не вылететь). Впоследствии хватало и меньше.

• Патрик Виейра – первый тренер в истории АПЛ, уволенный в День святого Патрика. Как же так.

• На The Athletic подсчитали: в последний раз в матче Премьер-лиги Эрлинг Холанд вышел один на один с вратарем... 28 декабря 2022-го против «Лидса». С тех пор прошла целая вечность – 12 матчей. 

• А помните Найджела Пирсона? Брутальный на вид тренер, который перед историческим титулом спас тот самый «Лестер» от вылета? Позже он еще достойно тренировал «Уотфорд», а сейчас работает в «Бристоле». 

Но мы здесь не ради этого.

Оказывается, Пирсон очень хорош в бальных танцах и, по воспоминаниям Каспера Шмейхеля, легко садился на шпагат. А еще одно увлечение Найджела – масляная живопись. Скажите, что вы не удивлены.

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; globallookpress.com/Pablo Morano, Salvio Calabrese

9 комментариев

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MaxB
Ответ Tun
Ничего не понял, в 86 в Арсенале были игроки, которых тренировал Венгер?
Имеется ввиду, был хотя бы один игрок, который впоследствии поиграл у Венгера в Арсенале
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Никита Киселев
Автор
Ответ Tun
Ничего не понял, в 86 в Арсенале были игроки, которых тренировал Венгер?
Например, Тони Адамс. Хоть Венгер и пришел в 1996-м, с Адамсом он поработал.
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Tun
Ответ дикийоскар
Прочитал на одном дыхании, в конце увидел метку о рекламе, начал её искать. Понял, что ссылки про Сухие матчи без пиццы и поездку шпор к Саутгемптону — это она и есть. Перейду ли я по ссылкам? Да не в жизнь! Вывод: автор зарабатывает, рекламодатель ничего не получает. Всегда бы так!
Не понял, а почему по ссылкам не хотите перейти? Автор деньги за клики получит, вы же этого хотели.
Ещё, да нИ в жизнь, иначе смысл теряется
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Tun
Ничего не понял, в 86 в Арсенале были игроки, которых тренировал Венгер?
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usen
Так я узнал, что Лопетеги уже в Вулвз работает
+1
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Michael Boldyrev
И еще у Пирсона теперь вторым вратарем сидит Никита Хайкин.
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Лёха Курилович
Добрый день. Отличная статья! За Моура, действительно, обидно. Но ничего, думаю, он ещё вернётся в апл)
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Куркучанка Куридзе
Прикольно, мне понравилось, ну и про Венгера жесть... даже не верится)))
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+1
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дикийоскар
Прочитал на одном дыхании, в конце увидел метку о рекламе, начал её искать. Понял, что ссылки про Сухие матчи без пиццы и поездку шпор к Саутгемптону — это она и есть. Перейду ли я по ссылкам? Да не в жизнь! Вывод: автор зарабатывает, рекламодатель ничего не получает. Всегда бы так!
0
0
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