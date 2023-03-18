9 комментариев

От редакции. Привет! Это уже третья подборка случайных (но не всегда) и обрывочных фактов об английском футболе, его героях и событиях.

• Феноменальный факт про влияние Венгера на «Арсенал»: матч с «Борнмутом» в начале марта был первым за 37 лет, когда в старте «канониров» не вышел футболист, когда-либо игравший под руководством Арсена. Такого не случалось с 22 января 1986-го! Грандиозную серию оборвал Гранит Джака, оставшийся в запасе.

• Хочется еще про составы? Проиграв «Борнмуту» (0:1), «Ливерпуль» получил первое поражение в Премьер-лиге с оборонительным сочетанием Трент – Конате – Ван Дейк – Робертсон. Еще два были в ЛЧ – оба от «Реала».

• Для вратаря «Брентфорда» Давида Райи игра в Премьер-лиге – сбывшаяся мечта. Он даже набил тату с датой дебюта – на шее.

• Вингер «Брайтона» Солли Марч в матче с «Кристал Палас» забил на 15-й минуте. Играли 15 марта, а March – по-английски как раз март. Ну это просто красиво. И да, в какой же Солли форме – уже 7 голов.

• Занятно: на приз лучшему тренеру феврали номинировали Антонио Конте. Итальянец был на связи со своим штабом, но на скамейке присутствовал лишь в игре с «Лестером» – в тот день «Тоттенхэм» проиграл 1:4. Три победы в АПЛ «шпоры» забрали с помощником Антонио Кристианом Стеллини.

• И раз уж мы затронули эту тему.

Жозе Моуринью трижды брал приз тренеру года в АПЛ. Но его очень бесило, что в двух из трех чемпионских сезонов (2005/06 и 2014/15) он по ходу чемпионата не получал награду тренеру месяца. Всего у него 4 таких приза, что для настолько титулованного и важного персонажа действительно маловато. Разве нет?

Кстати, вот рекордсмены по призам тренеру месяца: Алекс Фергюсон – 27, Арсен Венгер – 15, Пеп Гвардиола – 11, Дэвид Мойес – 10.

• Чемпион мира Эмилиано Мартинес проводит лишь третий сезон в качестве первого номера, но он уже лидирует среди вратарей АПЛ, получавших желтые за затяжку времени... за целую декаду (с сезона-2012/13). У аргентинца 8 карточек – больше ни у кого.

• Зимний новичок «Лидса» Уэстон Маккенни купил больше 500 фильмов на Apple TV. Американец любит пересматривать фильмы по несколько раз, поэтому именно покупает, а не арендует на один просмотр.

• 🍕Ощущение, что в АПЛ ничто так не мотивирует на сухой матч, как пицца.

Перед «Тоттенхэмом» Хулен Лопетеги пообещал: если «Вулверхэмптон» не пропустит, он проставит журналистам пиццу. Сработало – «Вулвз» выиграли 1:0, и вот испанский тренер с коробками, в которых, надеюсь, была и пепперони.

В чемпионском «Лестере» похожий трюк проворачивал Клаудио Раньери. После первого клиншита он потащил игроков на мастер-класс по приготовлению маргариты.

«Первый и самый важный ингредиент – командный дух, он как тесто. Второй – это удовольствие, которое получаешь от работы на тренировках. И немного удачи. Можно упорно трудиться, но нужно немного соли – это удача. Болельщики – это помидоры. Без помидоров не бывает пиццы», – объяснял Клаудио.

Скорей бы ужин!

• Тем временем у Харри Кейна уже 8 голов в сезоне АПЛ, забитых головой. Больше было лишь у Данкана Фергюсона – 9 мячей в сезоне-1997/98.

• Сезон-2010/11 – последний, когда команда на спасительном 17-м месте зависла над пропастью с магическими 40 очками (считается, что столько надо набрать, чтобы не вылететь). Впоследствии хватало и меньше.

• Патрик Виейра – первый тренер в истории АПЛ, уволенный в День святого Патрика. Как же так.

• На The Athletic подсчитали: в последний раз в матче Премьер-лиги Эрлинг Холанд вышел один на один с вратарем... 28 декабря 2022-го против «Лидса». С тех пор прошла целая вечность – 12 матчей.

• А помните Найджела Пирсона? Брутальный на вид тренер, который перед историческим титулом спас тот самый «Лестер» от вылета? Позже он еще достойно тренировал «Уотфорд», а сейчас работает в «Бристоле».

Но мы здесь не ради этого.

Оказывается, Пирсон очень хорош в бальных танцах и, по воспоминаниям Каспера Шмейхеля, легко садился на шпагат. А еще одно увлечение Найджела – масляная живопись. Скажите, что вы не удивлены.

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; globallookpress.com/Pablo Morano, Salvio Calabrese